Мыслим как предприниматели. А как?..

Дорогие друзья!
В Альфа-Банке существует традиция - ежеквартально чествовать лучших сотрудников на церемонии "Наши чемпионы". Вчера как раз состоялось очередное награждение, и оно было посвящено одной из главных ценностей банка - "Мыслим как предприниматели". Это было особенно актуально в связи с тем, что сегодня, 26 мая, в России отмечается День предпринимателя, с которым я всех поздравляю
Казалось бы, что общего у банковских служащих, одной из главных задач которых является сохранение сбережений своих клиентов, и у предпринимателей, которые, напротив, добиваются успеха благодаря тому, что принимают повышенные риски?
В определённом смысле банк является оплотом консерватизма, и эпитет "надёжный" является лучшей похвалой банку со стороны не только вкладчиков, что вполне объяснимо, но и со стороны, как показывают исследования, заёмщиков, что можно объяснить лишь спецификой отношения к банковскому бизнесу в целом.
Тем не менее каждый работник банка, мне думается, вполне может стать предпринимателем, когда речь заходит о том, как лучше обслужить клиента.
Так, победителем нашего мартовского конкурса стала управляющая одного из московских офисов, которая во время ремонта своего отделения не отказалась от обслуживания клиентов, а нашла вариант такого размещения сотрудников, что клиенты, привыкшие посещать именно этот офис, не почувствовали неудобств.
А вы как думаете - какие ещё возможности для приложения предпринимательского таланта есть у банковских служащих?
Ваш, АК
Комментарии 44
Одно из его определений — специалист и руководитель, ориентированный на внутренние инновационные проблемы, на внутреннее инновационное предпринимательство.
Интересный пример банковского интрапренёрства описан в книге Адниара Сливотски "Искусство получения прибыли". В одной из глав описывается история Терри Аллен. Она устроилась в инвестиционный банк и обычно взваливала на себя уйму работы. В то же время, работа по рассчётам со сделками ей казалась скучной, поэтому она придумала множество разнообразных ухищрений-шаблонов, позволяющих выполнять работу за половину обычного времени. В результате у неё оставалось достаточно времени, чтобы изучать инвестиционный бизнес и то, каким образом образуется прибыль.
В итоге, её определили в группу, занимающуюся инновациями в сфере финансовых инструментов. Её группа раз в 8-10 месяцев разрабатывала новые, на первый взгляд незначительные, но эффективные инвест продукты, который копировались другими банками через 9-12 месяцев.
Ей не нравилось, что её творческие разработки бессовестно используют, но инструментов регистрации права на фин. инстр. не существовало.
Далее Терри заметила, что её банк работает по схеме схожей с компанией Intel. Поэтому всё, что надо было сделать Терри - это создать эффективную систему внедрения инноваций. Её система удвоила доходы и прибыль. (выявила боль банка и устранила её)
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В общем же и целом, я бы хотел добавить в Ваше виденье предпринимательство ещё один, очень важный штрих, который я пытаюсь донести в своей кандидатской диссертации: предприниматель - это человек, умеющий выявлять и создавать ценность для потребителя. За эту ценность клиент готов платить и лояльностью, и временем и, конечно, деньгами.
Риски в этом плане сводятся к минимуму. В наше время развития всего виртуального, произвести тестирования какого-либо решения, зачастую можно сделать не производя крупных вложений и в кратчайшие сроки (хотя наши "стартапы" про это часто не хотят думать).
Уверен, экспериментальные данные, которые я планирую получить к конце лета, подтвердят, что не имеет значение где и как ещё можно прикладывать предпринимательский талант, единственно важным является навык выявления хотелок, болей и ценностей тех, с кем вы работает, методологию внедрения которого удалось детально проработать до стадии гарантированного внедрения.
Пытаясь найти в своей голове чужую иллюзорную потребность, у нас зачастую не остаётся времени на то, чтобы увидеть потребность реальную.
работа по рассчётам со сделками ей казалась скучной, поэтому она придумала множество разнообразных ухищрений-шаблонов, позволяющих выполнять работу за половину обычного времени
Конец цитаты.
НЕУЖЕЛИ ВСЁ ТАК ПРОСТО? Это точно про банковский бизнес?
Как вы говорите автора зовут? Сливотски?
Удивительны 2 вещи: возможность просто так взять и на 50% упростить свою работу и, главное, что тебя кто-то увидел (!?!?). В наше время ни первое, ни второе НЕРЕАЛЬНО.
...особенно второе.
Антрепренер - частный предприниматель, организатор зрелищных предприятий, устроитель концертов. Антрепренер содержит частные зрелищные предприятия. фр.Entrepreneur - предприниматель. (Яндекс.Словари›Экономика и финансы, 2000)
... В настоящее время иногда различают предпринимателей-антрепренеров, определяемых как владельцы-менеджеры в сфере малого бизнеса, и интрапренеров — менеджеров-новаторов в более крупных организациях. См. также: Достижительская мотивация. (Национальная СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ энциклопедия)
РАЗВИТИЕ ТЕРМИНА «АНТРЕПРЕНЕР»
Средние века: организатор парадов и музыкальных представле¬ний; лицо, отвечающее за выполнение крупномасштабных строи¬тельных или производственных проектов.
XVII в.: лицо, заключившее с государством контракт, стоимость которого оговорена заранее.
Такой человек берет на себя всю пол¬ноту финансовой ответственности за выполнение условий контрак¬та, но если ему удается уложиться в меньшую сумму, то разницу он присваивает себе.
1725 г. Ричард Кантильон (Richard Cantillon): предприниматель - это человек, действующий в условиях риска; функция предо¬ставления капитала отличается от предпринимательской функции.
1797 г. Бодо (Beaudeau): лицо, несущее ответственность за пред¬принимаемое дело; тот, кто планирует, контролирует, организует и владеет предприятием.
1803 г. Жан Батист Сэй (Jean Baptiste Say): доход на капитал от¬личается от предпринимательского дохода.
1876 г. Фрэнсис Уокер (Fransis Walker): следует различать тех, кто предоставляет капитал и получает за это проценты, и тех, кто получает прибыль благодаря своим организаторским способностям.
1954 г. Джозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter): предприниматель - это новатор, который разрабатывает новые технологии.
1967 г. Дэвид Макклелланд (David McClelland): предпринима¬тель - это энергичный человек, действующий в условиях уме¬ренного риска.
1964 г. Питер Друкер (Peter Drucker): предприниматель - это че¬ловек, использующий любую возможность с максимальной выгодой.
1975 г. Альберт Шапиро (Albert Shapiro): предприниматель 1 это человек, проявляющий инициативу, организующий социально-эко¬номические механизмы. Действуя в условиях риска, он несет пол¬ную ответственность за возможную неудачу.
1980 г. Карл Веспер (Karl Vesper): предприниматель по-разному выглядит в глазах экономиста, психолога, других предпринимателей и политиков.
1983 г. Гиффорд Пиншот (Giflbrd Pinchot): интрапренер и антреп¬ренер: интрапренер - это антрепренер, действующий в условиях уже существующего предприятия, в отличие от собственно антреп¬ренера - предпринимателя, создающего новое предприятие.
1985 г. Роберт Хизрич (Robert Hisrich): предпринимательство — это процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель — это человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психо¬логический и социальный риск, получая в награду деньги и удов¬летворение достигнутым.
Главная проблема - в России истории предпринимательства как науки не существует. Приходится действовать в рамках экономики, а это ооооочень сужает рамки.
И в таких терминах не советую пользоваться энциклопедиями. В народе уже другие понятия ) Термин "предприниматель" - юридический, поэтому для других его определений приходится использовать другие слова, а во всём мире это Entrepreneur
Конкретно про альфу, к сожалению, сказать не могу. У меня паспорт выдан в день рождения, поэтому банки его считают не действительным, на этом весь мой опыт работы с альфой.
У банков, да как и у всего бизнеса в России, зачастую просто отсутствует мотивация персонала к
"улучшательской" деятельности.
Какая, например, ждёт награда специалиста, предложившего улучшения сейлз-скрипта, показавшего реальное повышение конверсии? Смею считать - никакая. Пичалька )
Так же, зачастую отсутствует харизметичная мотивация - мотивация эталона, лидера. Её очень хорошо описал Саймон Синек в своей лекции на TED. Рекомендую )
ГК РФ Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
и
ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 ИЮЛЯ 1997 ГОДА
7. Срок действия паспорта гражданина:
от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста;
от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста;
от 45 лет - бессрочно.
По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене.
всё, что надо было сделать УФМС, это смешать в кашу понятия Достижения Возраста и срока, определенного периодом времени. А короче говоря, закрепили нам всем, что день рождения мы встречаем не легитимно ))
Особо не задумываясь о последствиях, приняли решение, что такие паспорта не действительны и обеспечили головной болью какой-то процент населения России, а так же признали не компетентность гос.служащих, выдающих паспорт в такую дату по заявлению о замене по достижению возраста.
Стоило бы руководству проявить инициативу и сказать, что такие паспорта действительны, как все проблемы были бы исчерпаны. Но, будучи, скорее всего, воспитанниками "Айболита 66", решили, что "нормальные герои всегда идут в обход".
Более же всего, мне странно, что вас не заинтриговала технология гарантированного внедрения навыка выявления "болей" людей ) а так хотелось не только в промышленности, но и в сфере услуг её провести и описать результаты...
позвольте обратить Ваше внимание на то, что все документы, позволяющие идентифицировать клиента, должны быть действительными на дату их предъявления.
В соответствии с полученным Банком разъяснением Федеральной миграционной службы России паспорт, выданный в день рождения по достижении 14-летнего, 20-летнего и 45-летнего возраста подлежит замене. В связи с этим Банк не вправе осуществлять обслуживание клиентов по недействительным документам, удостоверяющим личность.
Паспорт, подлежащий замене, является де-юре действительным до совершения самой замены.
Очень справедливая мысль, между прочим )
Ваш, АК
Если под предпринимательским талантом понимать способность к поиску новых идей и нестандартных решений в постоянно изменяющейся среде, то у банковских служащих есть все способности. Как и у небанковских служащих.
По статистике, предпринимательскими способностями обладает в среднем 5% населения (от 2% до 8% в зависимости от населения и территории Земли).
Я думаю, из этих 5% реально понимающих что к чему составляет 5%. Если взять киоск торгующий, скажем, газетами, - при каких условиях считать есть ли у владельца киоска предпринимательская способность? Открытый вопрос.
- место / loaction
- ассортимент
- часы работы
- способности продавца
- реклама / вывеска и проч.
Показателен пример владельца американского Commerce Bank Вернона Хилла, который, будучи предпринимателем, всячески поощрял предпринимательские таланты сотрудников и предлагал премию всякому сотруднику, который найдёт способ отменить действующее в банке "глупое правило" - No stupid rules!
Ваш, АК
ИМХО, сотрудник бизнес-подразделения должен иметь предпринимательский талант, иначе как он будет чувствовать, что предложить клиенту, особенно это касается продуктологов - ведь они создают витрину продуктов, продавая деньги как товар (аллегория). Если говорить об альфе, то это высокотехнологичный банк и в нем к сотрудникам IT есть требования знаний предметной области и очень часто именно программисты предлагали очень полезные идеи Бизнесу, реализация которых приводила к увеличению клиентской базы (в частном случае, увеличение кредитного портфеля), соответственно к увеличению прибыли. Но в альфе (речь об Украине) есть маленький момент - "замыливания идей". Знаю по себе - была предложена отличная идея, которая вследствие была реализована по моему плану на 80-90%, но так получилось, что она как будто исходила от другого человека, управляющего бизнес-подразделения, а не от меня - программиста, соответственно замечен я не был, печалько:)
Что же касается наших программистов, то - и в этом я убеждён! - это сильнейшая команда на рынке, ведь Альфе удалось построить скорее не просто высокотехнологичный банк, а банк - удобный и понятный клиентам.
На увеличение кредитного портфеля может повлиять как запуск новых каналов продаж и обслуживания (например, интернет-анкеты), так и различные портфельные активности (например, TopUp или поощрение нескольких покупок по карте в течение месяца различными призами).
Тема для диссертации...
Алексей, года полтора назад я писал предложение на сайт идей Альфа-Банка (идея то была и остается вполне в духе "предпринимательства": http://idea.alfabank.ru/ideas/1276/ ), на что получил ответ (цитирую): "Отвечает Григорий Бабаджанян, Директор по кредитным продуктам, Блок "Розничный Бизнес". Идея хороша. Отдельное спасибо за Демо-версию! Но, боюсь, пока мы технологически не готовы сделать общедоступное зеркало своих учетных систем и кредитного процесса. Нам есть к чему стремиться, думаю, мы к этому придем."
Я конечно сделал скидку, что "просто программист" и "программист в банке" - это разный люди, хотя бы в силу значительных объективных ограничений в работе последнего, но выражение "технологически не готовы" у меня вызвало недоумение как раз потому, что оно прозвучало со стороны сотрудника Альфа-Банка...
Но клиенту это не нужно - для него важно, чтобы банк быстрее принял решение. Мы движемся в этом направлении )
к слову, тот банк, где я работал в то время, тоже не смог это внедрить в свои процессы, вот мне и стало интересно - сможет ли Альфа-Банк
никаких интеграций в текущие процессы, никаких онлайн-изменений - все проще... создается зеркало с основной базы, в которой ведутся заявки, причем нужно то всего 2 поля (идентификатор клиента и статус заявки) + еще два отвечающие за доступ по персональному логину/паролю (выдающемуся при оформлении заявки)... технически зеркало - это копия базы, которая обновляется (оптимально) раз в 5-10 минут, причем не сама "читает", а принудительно обновляется родительским процесом... в итоге на сайт выводятся данные с локальной обрезанной копии, в которой даже ФИО клиента может не быть - задачи у этой системы другие...
Возможности для приложения предпринимательского таланта у банковских служащих может быть масса. Как вышеупомянутые случаи, когда руководителю допофиса удается сорганизовать пространство и клиентские потоки в период ремонта, или оптимизировать работу того или иного процесса. Наверное главное - ставит ли перед собой задачу организация по поддержке идей?! Банк - это все-таки не венчурная организация. Кто будет принимать идеи к внедрению, проверять эффективность их реализации, отвечать за успех/провал?
Если желание есть, значит можно создать Банк в банке - так называемый "банк идей". Ввести новый комитет идей, и развивать эту фантазию до бесконечности
Более простым путем, как мне кажется, это строит свою кадровую политику таким образом, чтобы средний руководящий состав был способен генерировать идеи, не препятствовать выражению идей своих подчиненных, в какой степени возможно фильтруя некоторые из них, а высший руководящий состав относился как минимум с пониманием и поощрением к нововведениям, не строя барьеров для их (идей) озвучивания.
Но руководители вполне могут убирать барьеры на пути продвижения идей.
В Альфе, кстати, принято радоваться идеям коллег и думать о том, что можно реализовать быстро, без существенных доработок.
Хочу немного добавить о том, что восхищаюсь стремлением Альфа-банка совмещать 2 стремления: надежность и развитие предпринимательского духа сотрудников, клиентов и потенциальных клиентов. Если говорить про препринимательский дух, результаты его мы видим в том, как происходит обслуживание, сколько разных продуктов и услуг предоставляет Банк и т.д. Теперь по развитию предпринимательства... Развитие его активно ведется Банком, я говорю о явной Обратной связи на сайте alfabank.ru а так же проекте idea.alfabank.ru
По-поводу поощерений, слышал, что клиентам, предложившим отличные идеи, дарят подарки
На сайте Альфа-Идея было оставлено уже больше 4,5 тысяч идей!
Ничего общего нет. Служащие альфа-банка заботятся не о сохранении сбережений своих клиентов, а о прямо противоположном.
Например, мне при оформлении потреба ваша кредитница врала без перерыва, не краснея, разводя на кредит с переплатой и страховку: "Без переплаты и без страховки вам не одобрят".
Ваш банкомат успешно завершает транзакцию, не распечатывая чека и не предупреждая клиента о таком сбое ни до, ни после ни во время.
Здравствуй, возможная просрочка, доказательств все равно нет.
Ваш сайт лжет, что альфа-клик доступен для клиентов при заявке на сайте или через банкомат - нет ни того, ни другого. Если, конечно, заемщики по потребам считаются в альфе клиентами.
И по телефону получить состояние задолженности по потребу нельзя - требуется кодовое слово, которого в договоре просто нет.
В результате для простейшей вещи (проверки прохождения платежей по кредиту) надо лично ехать в отделение с паспортом.
Как нетрудно догадаться, в случае любых сбоев просрочка клиенту гарантирована на 99%, а "Мыслим как предприниматели" означает "Мыслим как жулики", что у альфы получается просто блестяще.
искренне сожалею, что сотрудничество с нашим банком доставило Вам столько неудобств. Да, бывает, что в наших банкоматах заканчивается бумага для распечатки чека, но в этом случае на экран выводится сообщение, что бумага закончилась и, по решению клиента, операция может быть остановлена.
Буду Вам благодарен, если Вы направите подробную информацию по этой и другим проблемам нам на линию обратной связи с пометкой Banki.ru: https://alfabank.ru/sendmail/?ref=http://alfabank.ru/
Как ни странно, но пока при сотрудничестве с альфой я неудобств не испытываю.
"Да, бывает, что в наших банкоматах заканчивается бумага для распечатки чека, но в этом случае на экран выводится сообщение, что бумага закончилась и, по решению клиента, операция может быть остановлена."
Мне банкомат написал, что транзакция прошла успешно и ничего не напечатал, хотя и до, и после этого случая печатал чеки исправно. Об отсутствии бумаги сообщений не было - тщательно за ними слежу, так как храню чеки. Сейчас проблема решена радикально - гашу кредит межбанком.
Вопрос с лгущей кредитницей я решил лично, правда в основном потому, что прекрасно мог обойтись и без потреба.
Про альфа-клик последовал вашему совету заранее - правда без ссылок на сайт, хочу пройти кейс до конца и выложить результат в НР.
Вот от чего действительно неудобно, так от того, что
альфовская розница - полная противоположность вашей статье.
Обладание предпринимательской жилкой - это умение анализировать возможности / потребности клиента и быстро принимать решение. Ежеминутно расставлять приоритеты. Не работают банкоматы с функцией приёма наличных? Тут же организовать окно / стойку приёма денежных средств без комиссии. Клиент сомневается в необходимости подключения смс-информирования? Дайте менеджеру право подключать бесплатный промо-пакет. Чем больше возможностей на "право" будет у менеджера (в пределах разумного), тем больше вероятность, что сотрудник банка реализует предпринимательскую жилку, которая на данный момент закрыта в погоне за продажами десятка видов страховок, псевдостатусных карт, высокодоходных кредитов. Проще говоря, закрыта за жёсткими рамками спущенных сверху указаний и продуктов кредитной организации.
Я был в Нижнем Новгороде неделю назад и тоже посетил ряд офисов. Так, рекомендую Вам обратиться в ККО "Заречье" на проспекте Ленина, 29. Это последний офис, который мы открыли в апреле.
Кстати, буду благодарен, если Вы потом оцените это отделение на нашем сайте: http://alfabank.ru/nizhninovgorod/address/
Организовать дополнительную стойку - спасибо за совет! Именно это мы делаем в наиболее загруженных офисах. Так, по результатам поездки по Югу и Поволжью решили оснастить ряд отделений такими стойками без увязки с работой банкоматов.