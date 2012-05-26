Мыслим как предприниматели. А как?..

Дорогие друзья!В Альфа-Банке существует традиция - ежеквартально чествовать лучших сотрудников на церемонии "Наши чемпионы". Вчера как раз состоялось очередное награждение, и оно было посвящено одной из главных ценностей банка - "Мыслим как предприниматели". Это было особенно актуально в связи с тем, что сегодня, 26 мая, в России отмечается День предпринимателя, с которым я всех поздравляюКазалось бы, что общего у банковских служащих, одной из главных задач которых является сохранение сбережений своих клиентов, и у предпринимателей, которые, напротив, добиваются успеха благодаря тому, что принимают повышенные риски?В определённом смысле банк является оплотом консерватизма, и эпитет "надёжный" является лучшей похвалой банку со стороны не только вкладчиков, что вполне объяснимо, но и со стороны, как показывают исследования, заёмщиков, что можно объяснить лишь спецификой отношения к банковскому бизнесу в целом.Тем не менее каждый работник банка, мне думается, вполне может стать предпринимателем, когда речь заходит о том, как лучше обслужить клиента.Так, победителем нашего мартовского конкурса стала управляющая одного из московских офисов, которая во время ремонта своего отделения не отказалась от обслуживания клиентов, а нашла вариант такого размещения сотрудников, что клиенты, привыкшие посещать именно этот офис, не почувствовали неудобств.А вы как думаете - какие ещё возможности для приложения предпринимательского таланта есть у банковских служащих?Ваш, АК