Давайте говорить друг другу комплименты!

Дорогие друзья!Что происходит, когда приземляется самолёт, на борту которого находятся отечественные пассажиры? Правильно! Салон самолёта оглашается бурными аплодисментами. В этом уникальная особенность русских пассажиров - мне, например, не доводилось слышать такие аплодисменты ни в одной стране мира, хотя, говорят, итальянцы тоже рукоплещут. В этих аплодисментах - и радость того, что окончен перелёт, а значит остались позади страхи и неизбежная болтанка на десятитысячной высоте, и предвкушение отдыха (особенно восторженно рукоплещут на "курортных" рейсах). В них, думается мне, и благодарность экипажу, который в целости и сохранности доставил пассажиров в место назначения.Сегодня речь пойдёт о том, умеем ли мы быть благодарными - не всё же рассуждать о претензиях и жалобных книгах"И пока мне рот не забили глиной, / Из него раздаваться будет лишь благодарность", - писал некогда Иосиф Бродский. А у нас как порой получается? Мы отлично помним, кто, где и как нам нахамил, и как мы в ответ огрызнулись, где - в отместку! - не оставили чаевых, где пожаловались администрации, как потом обсуждали с другом или подругой все перипетии случившегося.А хорошее обслуживание в магазине и ресторане, за стойкой в аэропорту или в банковском офисе мы справедливо воспринимаем как должное: "Они же получают за это зарплату". Скупое спасибо или лишние сто рублей чаевых - это зачастую тот максимум, на который мы готовы расщедриться, оценивая работу официанта.Между тем благодарность обладает удивительными свойствами - она меняет не только окружающий нас мир, но и нас самих.Я каждый день читаю отзывы клиентов банка о нашей работе - не только критические суждения и претензии, но и письма с выражением благодарности. Обычно поводом для такого "благодарственного письма" явилась ситуация, когда сотрудник, войдя в положение клиента, совершил нечто нестандартное, прошёл, как говорят на английском, "лишнюю милю".Вот, например, письмо, полученное от клиента одного из наших офисов в Санкт-Петербурге. Находясь в США, наш клиент столкнулся с необходимостью представить справку о состоянии своего банковского счёта. Он связался с сотрудницей отделения и в течение короткого промежутка времени получил документ на английском языке с указанием сумм в рублях и эквивалента в долларах США, что, как пишет клиент, избавило его "от бюрократических проволочек".А вот необычная открытка из Хелсинки, адресованная руководителю оренбургского офиса банка. Автор лаконичен: "Шлю привет из Хельсинки Вам и Альфа-Банку! Спасибо за отдых, в котором нет проблем с оплатой".Немало благодарностей размещено и на портале Banki.ru. Вот совсем недавняя благодарность сразу нескольким сотрудника отделения: администратору зала - за то, что умело "влияет на распределение клиентопотока между сотрудниками", и руководителю отделения - за то, что доходчиво объяснила клиенту преимущества интернет-банка Альфа-Клик, заботясь о времени, которое клиент проводит в отделении.Казалось бы, ничего героического упомянутые мной сотрудники банка не совершили - просто качественно выполнили свою работу, пойдя навстречу клиенту или немного предупредив его желания.Тем не менее, пусть на капельку, но тепла в мире стало большеСлучалось ли вам оставлять в банке благодарственный отзыв? И если да, за что вы благодарили сотрудников?Ваш, АК