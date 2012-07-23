Обсудим стратегию?

Дорогие друзья!
В середине июля состоялась стратегическая сессия "Большой Розницы" нашего банка — в одном из подмосковных пансионатов собралось два с лишним десятка коллег из Розничного блока, блока "Электронный бизнес", а также руководители из розничной финансовой службы, HR, IT и риск-менеджмента.
Программа получилась насыщенной — мы обсуждали мировые тенденции и тренды на российском финансовом рынке, а также собственные планы и стратегические амбиции.
Нам удалось поговорить не только о бизнесе — была затронута тема лидерства и переосмыслены правила коммуникации.
Выступали как приглашённые специалисты, так и сотрудники банка, подготовившие довольно неординарные презентации.
Неформальная часть также оказалась богатой на впечатления — к счастью, к вечеру закончился дождь, и нам удалось провести небольшой спортивный турнир, а после ужина — в дружеской компании попеть под гитару
В ходе обсуждения мы о многом договорились — "сверили часы" по текущим проектам, договорились о среднесрочных приоритетах и наметили темы, которые нужно обсудить отдельно.
Летом многие компании стремятся провести подобные стратегические сессии. Есть несколько точек зрения относительно продуктивности таких мероприятий.
Одни считают, что в условиях макроэкономических потрясений отдельной компании стратегия вовсе не нужна. Я слышал и такое мнение от весьма авторитетных людей, что в наше время лучшая стратегия - это тактика Эти руководители считают, что нужно просто быстрее бежать, и всё образуется.
Другие подходят к стратегии как к математическому упражнению и считают, что эффективность стратегической сессии надо оценивать исходя из качества выработанного в ходе кабинетного обсуждения плана мероприятий и количества принятых решений.
В Альфе-Банке действует Стратегия-2015, включающая в себя как общебанковские задачи, так и инициативы отдельных бизнес-блоков.
Мы обсуждаем её не только в банке, но и в ходе таких выездных мероприятий. И, мне кажется, такие выезды наиболее продуктивны.
Встреча вне офиса словно освобождает от многих условностей, позволяя увидеть бизнес со стороны, помогает лучше понять рыночные тенденции и посмотреть на то, что мы делаем, глазами клиента, чьи вкусы и предпочтения также со временем меняются. Цель такой встречи, по-моему, в определении основных векторов развития компании, в уточнении приоритетов и мобилизации команды. Тогда как планы конкретных мероприятий уже могут обсуждаться в офисных стенах.
А как обстоят дела в ваших компаниях? Есть ли у ваших организаций стратегия? Проводятся ли у вас стратегические сессии и, если да, какие ставятся цели и удаётся ли их достичь?
Ваш, АК
Комментарии 48
Как в дагестанской поговорке: "Нормально делай - нормально будет всё"
Выездные мероприятия должны быть в каждой крупной компании, как и стратегия, планы!
Но вот в банках выезжают на сессии"московские" деллегаты. Стратегия и планы до сети доводятся с ГО или ЦО (Москва). В регионах где присутствует филиал, отделение компании, работают сотрудники, которые, на мой взгляд, более приближены к действующей среде обслуживания и продаж. Они знатоки плюсов и минусов стратегий и планов, хотя собственника это возможно не интересует, получающего рост объемов и прибыли. А возможно ли для каждого региона проводить свои выездные сессии и не вразрез общепринятым в компании планам и стрегией усовершенствовать их для себя и донести до ГО или ЦО. Поставить цель легко, но надо понимать какими инструментами (услугами и продуктами) мы обладаем, что бы добиться успеха!
Организуйте конкурс на самый адекватный негативный отзыв об Альфа-Банке на этом портале и его победителей возьмите на следующую сессию - вот это будет, понимаю, уровень взаимоотношения с клиентами
За предложение создать Совет Клиентов (мы уже думаем об этом) и организовать конкурс отзыва - спасибо!
если каждый отзыв клиента действительно откладывает какой-либо отпечаток на работе банка в целом, то рано или поздно этот процесс должен был бы перерасти в качество... т.е. в том же народном рейтинге отрицательных отзывов должно было стать меньше, а положительных больше... а как сейчас на самом деле? пролистал только пару страниц по отзывам Альфа-Банка - негатива полно...
выводы у меня соответствующие: либо Вас не правильно информируют и все заканчивается на выводах, без изменения в работе, либо решаются проблемы конкретных клиентов без принятия комплексных мер по предотвращению причин появления подобных проблем...
уж не думаю, что вы сознательно оставляете не исправленными определенные недоработки, чтобы потом был повод публично отчитываться о решении конкретных проблем клиентов - достаточно сомнительная реклама...
Это вы про, например, про комиссию 1,7% при конвертации платежей по картам MasterCard, которую альфа элегантно ввела, деликатно не указав ее размер в тарифах?
Замечу также, что, когда конвертация при оплате картами покупок проводится на стороне банка, Альфа-Банк - один из не многих банков, который по своим картам проводит конвертацию по курсу Центрального Банка. Впрочем, такие факты воспринимаются клиентами как само собой разумеющееся, что, безусловно, справедливо
2 Иван Миронов
Вы хотите этого ?
Взял с форума банка.
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юрана
Новичок
Регистрация: 21.07.2012
Сообщений: 1
Сотрудники банка, кто они?
Здравствуйте, всем! Мое мнение упало о банке за один миг. Со стороны клиента приходя в банк раньше казалось все обычным до вчерашнего дня, ПОКА я не съездила отдохнуть с друзьями на тур.базу, которая располагается на озере в республике Бурятии. Там мы оказались соседями сотрудников банка села республики Бурятия. Я не могла поверить, что это обычные люди с высшим образованием, цивилизованные люди не могли пить так, как эти. Они напились до самой последней кондиции, и самое страшное они кричали на всех углах, что они – банк. Например: «банк Кижинга Forever! банк Кижинга бухорбан!». Так опозорить свое учреждение - ЭТО ВЫСШИЙ СРАМ!!!!!!! Их гулянка - обычный корпоратив с выездом на природу или свежий воздух одурманил их?
Все отдыхающие были в ШОКЕ! А самое главное все отдыхающие знают, что это гулял банк! Разве руководитель не должен руководить, а не пить вместе с подчиненными? Разве такие люди достойны работать в таком учреждении? Разве такие люди имеют право обслуживать клиентов? На рабочем месте они обслужат тебя как обычно, а за стенами банка оскорбят тебя, даже глазом не моргнут? После выходного у меня остался только один негатив!
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Стратегов на банк 10 человек
Тактиков на банк 100 человек
Остальные стремятся или не стремятся стать ими
все давно научились писать пресс-релизы и называть красивыми словами даже то, что на деле оказывается тем самым "высшим срамом", вот и хотелось бы услышать правду, если не из первых уст, то хотя бы со стороны не предвзятых наблюдателей..
Еще до прихода в банковский бизнес я участвовал в создании стратегии одного маркетигнового агентства. Честно скажу, стратегия - это не то, что нужно обсуждать в широком кругу. Это бизнес, господа, это приватное знание тех, кто знает как получаются деньги. Попытки причесывания стратегии "для коллектива" и попытки сделать из нее инструмент управления людьми - всегда оканчиваются банальщиной и не работает.
Поэтому выезды на стратегический корпоратив - это такой театр, в котором режиссер сам наконец-то понимает свой замысел.
Хлёстко, Тимофей, но спорно... Едва ли Стив Джобс, создавая iPhone, думал о том, какова будет структура прибыли через 5 лет. Он хотел, как это не громко звучит, изменить мир
Прибыль - это следствие, а не цель, как мне думается.
А в результате изменил структуру своих прибылей. Мир меняли другие люди.
правда должна становится публичной, лишь тогда она будет оказывать нужное воздействие...
Идея проста: в банке за 4-6 месяцев работают продукты. Все желающие, кто пользуется этими продуктами делают отзывы, авторы наиболее конструктивных отзывов приглашаются на встречи, где всё и обсуждается (перечень продуктов можно сделать универсальным или наоборот уникальным в зависимости от темы). Плюсы очевидны, так как по сути клиенты сами на своих примерах объясняют что работает, а что нет и почему. Есть надежда, что это позволит улучшить сервис и позволит клиентам пользоваться большим количеством банковских продуктов (многие продукты хороши на уровне идеи, но не востребованы, так как они сложно реализованы с точки зрения клиента).
Участвовать готов (но желательно не в будни).
Спасибо!
К слову, мы в ближайшее время запускаем новый продукт - кредитную карту для ИП, как раз для Вас. Так что милости просим )
Есть же прекрасный сайт . По моему называется www.banki.ru Народный рейтинг, есть идейный сайт
Я никуда не хочу собираться ничего рассказывать достанет стратегия(только когда очень достанет) встану на ноги и уйду.
Лучше по-моему "Я на диване" а банк оказывает мне услугу,какую я хочу , доносит информацию (но не что хочет банк, я что я хочу) чз ноутбук,планшет,телефон - Я центр вселенной.
2 Алексей А возможно уже сейчас иметь стратегию "Банк Безбумажных денег" ?
Здравствуйте Алексей!
Скажите, пожалуйста, ваша стратегическая сессия проводилась в рабочее время или в выходные? Она была обязательна для сотрудников банка или по желанию? Время, проведенное на сессии, оплачивалась сотрудникам?
мы проводим такие мероприятия в разное время, включая выходные. В июне были с московскими коллегами в нескольких регионах, в Волгограде и Красноярске встречались с сотрудниками в субботу. Явка была сугубо добровольная, но пришли все - свободных мест в актовых залах почти не наблюдалось.
Вы можете пояснить Ваш мотив и сотрудников потратить личное время не на семью, а на работу, которая по вашим словам добровольная и, наверное, по этой причине не оплачиваемая. Или вы считаете, что стратегическая сессия "Большой Розницы" это не работа?
Как я понимаю, Вы и ваши сотрудники провели ночь подмосковном пансионате. Вас жена ещё не выгнала из дома? )))
Вы были в командировке. Верно ведь? А ваши сотрудники из Волгограда и Красноярска встречались с вами за счет своего личного времени. Вы считаете это нормально?
Вы считаете проведение таких мероприятий в выходные это корректное поведение банка по отношению к сотрудникам?
Я для вас "человек с улицы" - и я не нашла для себя продукта у Альфабанка, который был бы интереснее продукта конкурентов. Карты? Получила гораздо более выгодные предложения от двух других банков, активно обсуждаемых на этом форуме. Ипотека? Сколько у вас страховых компаний-партнеров? Одна или две? А ставки у вас конкурентные? (Сравнивала со ставкой Росбанка - одно очко в пользу Росбанка. Почему с Росбанком? Ну он не менее крупный банк и не славится низкими ставками. Можно с другими банками сравнить, в принципе). Правда, автокредитами не интересовалась - возможно, именно они "визитная карточка Альфабанка"?
Это всё не в порядке критики Это я к тому, что стратегия все-таки важна даже для таких крупных и известных банков, как Альфабанк. Искренне желаю Вам успехов в работе - надеюсь однажды все-таки стать довольным клиентом Альфабанка
А карта со 100-дневным льготным периодом Вас тоже не "зацепила"? Наверно, лучшее предложение на рынке
Предложение интересное. Но поскольку для возобновления грейс-периода необходимо погашать всю задолженность "в ноль", полагаю, что предложение в первую очередь интересно людям, которым периодически необходимо делать разовые крупные покупки. В этом случае клиент фактически получает беспроцентный кредит на 100 дней. Причем дата начала грейс-периода (если я правильно понимаю условия) зависит от даты первой расходной операции. Т.е. я вижу эту карту как замену нецелевому потребительскому кредиту - и полагаю, у этого продукта найдутся потребители. (Офф-топ: интересно, велик ли процент невозврата задолженности по этим картам? )
Я пользуюсь кредиткой каждый день. Но, как правило, трачу небольшие суммы. В этом случае мне гораздо удобнее так называемый "честный грейс", когда для получения грейс-периода не нужно погашать всю задолженность. Всё, что я взяла у банка в предыдущем месяце, я оплачиваю до 20 числа текущего месяца. И у меня получается "вечный грейс".
Давайте проверим:
1. Грейс у альфы нечестный (т.е. 0-100 дней), так что средний льготный период будет 50 дней. У телефонки уралсиба - 45 дней (максимальный - 60 дней, но грейс честный 30-60 дней).
2. Карта уралсиба может быть с бесплатным первым годом, про карту альфы не в курсе.
3. По карте уралсиба идет кешбек 3%, карта альфы голая.
И где тут лучшее предложение на рынке?
Для одноразовой крупной покупки есть 200 дней авангарда.
Если это частично ответ на мой комментарий, то уточню, что я имела в виду не одну единственную покупку:
На сайте Альфа-банка сказано:
На самом деле клиенту для крупных, но редких трат такая карта удобна - не нужно заниматься оформлением документов на каждый кредит, а покупка не всегда может осуществляться в магазинах, где предлагаются схемы с рассрочкой платежа.
Справедливости ради стоит отметить, что я не видела у других банков такие предложения. Впрочем, возможно я просто не в курсе (я уже объяснила, почему лично мне такое предложение не подходит, соответственно, я рассматриваю такие продукты только из "профессионального интереса" и не мониторю рынок карточных продуктов с подобным типом грейс-периода).
прокомментирую по порядку.
По 1-му вопросу, насчёт "честности" льготного периода: подход Альфа-Банка абсолютно прозрачен, у клиентов нет необходимости отслеживать сроки погашения каждой отдельной транзакции, беспокоиться о регулярном внесении множества сумм погашения — для соблюдения условий грейс-периода, клиент должен внести сумму в заранее известную дату, которую он может узнать в режиме реального времени.
Грейс-период по картам Альфа-Банка устанавливается не по отдельным транзакциям, а на всю задолженность клиента, возникшую по всем операциям с картой, включая снятие наличных в банкомате и (в ближайшем будущем) переводы с карты на карту. Началом беспроцентного периода является факт возникновения задолженности клиента по карте, после чего клиент может, пользуясь картой удобным ему образом, погасить всю задолженность к четко определенной дате и не выплачивать Банку процентов за пользование заемными средствами.
Поэтому некорректно считать "честную длительность" грейса, усредняя максимальную и минимальную длительность нахождения каждой отдельной операции в беспроцентном периоде. Альфа-Банк заявляет 100-дневный грейс на всю сумму задолженности по карте независимо от операции, что на текущий момент, честно, является лучшим предложением на рынке.
По 2-му и 3-му вопросу: такие возможности сейчас активно прорабатываются, чтобы сделать продуктовое наполнение по картам более привлекательным для клиентов. Например, во второй половине августа планируется запуск продаж карт некоторых типов Альфа-Банка уровня Gold/Platinum с бесплатным первым годом обслуживания, причем с сентября эти карты будут выпускаться с чиповыми носителями. Предложения карт с бесплатным первым годом обслуживания также запускаются в рамках вторичных продаж.
Про cash-back - тоже активно думаем, будем запускать в рамках новых проектов.
Это по сути Вашего комментария, а пост был о другом.
Честность в данном случае термин не этический, а обозначение потребительского свойства льготного периода. Нечестным называют грейс, который по отдельным покупкам может составлять 0 дней. У карт альфа-банка он именно такой.
>Поэтому некорректно считать "честную длительность" грейса, усредняя максимальную и минимальную длительность нахождения каждой отдельной операции в беспроцентном периоде.
Как раз корректно - я же со стороны клиента смотрю и, по умолчанию предполагаю обычный режим покупок: платим так же как и налом, только везде где можно кредиткой. В этом случае покупки приблизительно равномерно распределятся во времени и говорить о средней длительности льготного периода можно и нужно.
Меня, как клиента, при оплате покупки прежде всего волнует, когда надо вернуть деньги за нее. В случае честного грейса я точно знаю, что "не раньше чем через N дней", конкретно для уралсиба - не раньше чем в конце следующего месяца.
Грейс альфа-банка по-настоящему хорош лишь для одного специфического сценария - редкие крупные покупки. Здесь он в моих глазах конкурирует не с кредитками, а с краткосрочными потребами.
Ибо кешбечные кредитки, хоть и меньшим грейсом, при крупных покупках дают важный бонус.
>Альфа-Банк заявляет 100-дневный грейс на всю сумму задолженности по карте независимо от операции, что на текущий момент, честно, является лучшим предложением на рынке.
ИМХО с бОльшим эффектом его можно было продавать не как лучшее, а как уникальное: грейс от альфа-банка весьма специфичен, зато по части замены потреба конкурент только один - 200 дней грейса авангарда, но они однозарядные, в отличие от 100 дней альфы.
А лучшим предложением на рынке с целью покупок "для дома для семьи" на данный момент является телефонка, увы.
Правда надо пресечь все попытки кредитника всучить вам продукт подороже или страховку.
P.S. На всякий случай скажу, что я не клиент Альфы. "Тому нечего Чёрта искать, у кого Чёрт за спиной" (С)
P.P.S. Алексей! "Значит, вам нечего мне сказать? Настоящему джентльмену всегда есть, что сказать" (С).
Кстати, если Вы не являетесь клиентом Альфабанка, что вы можете знать о качестве обслуживания и доступности его услуг? Про уникальность каких-либо услуг Альфабанка с удовольствием послушаю людей, которые эти уникальные услуги предоставляют или пользуются ими.
P.S. Уму непостижимое стремление некоторых персонажей форума сказать незнакомым людям ничем не необоснованную гадость.
P.P.S. Далее с Вами дискутировать не буду, так как троллей не кормлю принципиально.
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В отпуске я отвечаю на идиотские вопросы от наших любимых клиентов с особым цинизмом.
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«— Люди забыли эту истину, — сказал Лис. — Но ты не должен ее забывать. Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили. И ты отвечаешь за свою розу...
— Я отвечаю за свою розу... — повторил Маленький принц, чтобы хорошенько это запомнить.»
Обсуждение данного понятия очень важно в любой организации, как на уровне высшего звена, так и с непосредственно «коллегами-передовиками».
Термин «стратегия» (от греч. stratos – войско, ago – веду) имеет военное происхождение.
Стратегия определяет набор правил принятия решений, конкретизирует пути развития, ставит долгосрочные цели, осуществляет поиск ресурсов для их достижения, планирует конкретные действия на перспективу.
Стандарт PMI по управлению программами и портфелями дает определение:
Управление портфелем проектов – централизованное управление одним или несколькими портфелями, включая идентификацию, определение приоритетов, утверждение, (оперативное) управление и контроль над проектами, программами и другими имеющими отношение работами для достижения определенных стратегических целей.
В рамках иерархической системы, в которой каждый последующий уровень следует рассматривать как определенное уточнение предыдущего (когда высокий уровень предстает как синтез одного или нескольких более низких), термин стратегия определяет единство целей и средств их реализации, что дает возможность представления целевого пространства: «миссия – стратегия – цели – задачи – действия» или «миссия – цели – стратегия – задачи – действия».
Хочу отметить неотъемлемую взаимосвязь стратегического управления с управлением в области безопасности. Стандарт ISO/IEC 27001 принимает модель «Plan-Do-Check-Act» (PDCA1), которая применяется для структуризации всех процессов СМЗИ (Система Менеджмента Защиты Информации). СМЗИ берет в качестве входных данных требования защиты информации и ожидания заинтересованных сторон и посредством необходимых действий и процессов выдает результаты по защите информации, которые удовлетворяют этим требованиям и ожиданиям.
Справедливо указать на взаимозависимость того, что представления целевого пространства («миссия – стратегия – цели – задачи – действия» или «миссия – цели – стратегия – задачи – действия») связаны с представлением процессов СМЗИ «планирование – осуществление – проверка – действие».
С уважением, Евгений!
Обсуждение данного понятия очень важно в любой организации, как на уровне высшего звена, так и с непосредственно «коллегами-передовиками».
Термин «стратегия» (от греч. stratos – войско, ago – веду) имеет военное происхождение.
Стратегия определяет набор правил принятия решений, конкретизирует пути развития, ставит долгосрочные цели, осуществляет поиск ресурсов для их достижения, планирует конкретные действия на перспективу.
Стандарт PMI по управлению программами и портфелями дает определение:
Управление портфелем проектов – централизованное управление одним или несколькими портфелями, включая идентификацию, определение приоритетов, утверждение, (оперативное) управление и контроль над проектами, программами и другими имеющими отношение работами для достижения определенных стратегических целей.
В рамках иерархической системы, в которой каждый последующий уровень следует рассматривать как определенное уточнение предыдущего (когда высокий уровень предстает как синтез одного или нескольких более низких), термин стратегия определяет единство целей и средств их реализации, что дает возможность представления целевого пространства: «миссия – стратегия – цели – задачи – действия» или «миссия – цели – стратегия – задачи – действия».
Хочу отметить неотъемлемую взаимосвязь стратегического управления с управлением в области безопасности. Стандарт ISO/IEC 27001 принимает модель «Plan-Do-Check-Act» (PDCA1), которая применяется для структуризации всех процессов СМЗИ (Система Менеджмента Защиты Информации). СМЗИ берет в качестве входных данных требования защиты информации и ожидания заинтересованных сторон и посредством необходимых действий и процессов выдает результаты по защите информации, которые удовлетворяют этим требованиям и ожиданиям.
Справедливо указать на взаимозависимость того, что представления целевого пространства («миссия – стратегия – цели – задачи – действия» или «миссия – цели – стратегия – задачи – действия») связаны с представлением процессов СМЗИ «планирование – осуществление – проверка – действие».
С уважением, Евгений!
Ежегодный Бор - безусловно одна из традиций Альфы и это здорово.
Тут нечего добавить надо просто участвовать
С точки зрения стратегии - может я не повторю тех кто выступал в Бору - инновации !!!
Огромная база клиентов Альфы просто жаждет новых технологий, например технология распоряжения счетом без карточки, а при помощи отпечатков пальцев (ладони).
Лично я пользуюсь мобильным интернетом Альфы, мне нравится
Но если представить что карточки больше не нужны - то это огромная ниша для инновации
Не секрет что западные вендоры уже давно предлагаю системы которые могут подружить сканеры и распознователи с банковским бэкофисом (читал как минимум про 4 крупные системы) так почему бы Вам не запустить новую технологию для рынка.
Посмотрите например что делает Новосибирская компания Pinmoney
Мне кажется, такие проекты именно для Альфы - кстати Сбер уже запустил эту технологию в пилоте.
Аналогичная технология уже готовится к запуску в одном крупном розничном банке.
При случае, как бывший сотрудник Альфы буду рад познакомиться лично и поделиться интересными идеями.
С уважением,
Ципривуз Кирилл
+7985 1331688