Обсудим стратегию?

Дорогие друзья!В середине июля состоялась стратегическая сессия "Большой Розницы" нашего банка — в одном из подмосковных пансионатов собралось два с лишним десятка коллег из Розничного блока, блока "Электронный бизнес", а также руководители из розничной финансовой службы, HR, IT и риск-менеджмента.Программа получилась насыщенной — мы обсуждали мировые тенденции и тренды на российском финансовом рынке, а также собственные планы и стратегические амбиции.Нам удалось поговорить не только о бизнесе — была затронута тема лидерства и переосмыслены правила коммуникации.Выступали как приглашённые специалисты, так и сотрудники банка, подготовившие довольно неординарные презентации.Неформальная часть также оказалась богатой на впечатления — к счастью, к вечеру закончился дождь, и нам удалось провести небольшой спортивный турнир, а после ужина — в дружеской компании попеть под гитаруВ ходе обсуждения мы о многом договорились — "сверили часы" по текущим проектам, договорились о среднесрочных приоритетах и наметили темы, которые нужно обсудить отдельно.Летом многие компании стремятся провести подобные стратегические сессии. Есть несколько точек зрения относительно продуктивности таких мероприятий.Одни считают, что в условиях макроэкономических потрясений отдельной компании стратегия вовсе не нужна. Я слышал и такое мнение от весьма авторитетных людей, что в наше время лучшая стратегия - это тактикаЭти руководители считают, что нужно просто быстрее бежать, и всё образуется.Другие подходят к стратегии как к математическому упражнению и считают, что эффективность стратегической сессии надо оценивать исходя из качества выработанного в ходе кабинетного обсуждения плана мероприятий и количества принятых решений.В Альфе-Банке действует Стратегия-2015, включающая в себя как общебанковские задачи, так и инициативы отдельных бизнес-блоков.Мы обсуждаем её не только в банке, но и в ходе таких выездных мероприятий. И, мне кажется, такие выезды наиболее продуктивны.Встреча вне офиса словно освобождает от многих условностей, позволяя увидеть бизнес со стороны, помогает лучше понять рыночные тенденции и посмотреть на то, что мы делаем, глазами клиента, чьи вкусы и предпочтения также со временем меняются. Цель такой встречи, по-моему, в определении основных векторов развития компании, в уточнении приоритетов и мобилизации команды. Тогда как планы конкретных мероприятий уже могут обсуждаться в офисных стенах.А как обстоят дела в ваших компаниях? Есть ли у ваших организаций стратегия? Проводятся ли у вас стратегические сессии и, если да, какие ставятся цели и удаётся ли их достичь?Ваш, АК