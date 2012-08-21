Олимпиада — это не только спорт

Дорогие друзья!
Мне случилось быть зрителем последних нескольких дней Олимпиады в Лондоне. Безусловно, не мог не порадовать дождь из медалей различного достоинства, который во второй половине Игр вывел российскую команду из «подвала» десятки лучших в тройку призеров по общему количеству медалей. Но были и другие впечатления от Олимпиады, важные и для нашей страны в свете предстоящих Олимпийских игр в Сочи.
В первую очередь это энтузиазм британской публики. Болельщиков в спортивной экипировке с британскими флажками на щеках можно было встретить повсюду — на улице и в подземке, в парках и в барах.
По всему городу были развешены щиты и плакаты с призывами оказать поддержку национальной команде Великобритании. Особенно запомнилась характерная для этих Игр реклама авиакомпании British Airways — труба с синим вымпелом, на котором написано «Гимн не поет себя сам», и рядом призыв — «Не летайте. Поддержите команду Великобритании».
Перед матчем за третье место (или «бронзовым финалом», как такой матч именуется на Играх) в мужском волейболе мы пообщались с супружеской парой филиппинцев, уже четвертый год живущих в Великобритании. Они также отметили небывалое воодушевление, охватившее страну в эти Олимпийские дни.
Теннисист Энди Маррей, который получил олимпийское золото, победив самого Роджера Федерера, бегун Мохаммед Фара, выигравший две золотых медали, и прочие победители и призеры Игр станут примерами для многих детей, которые сейчас делают первые шаги в спорте.
В своей речи на церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне лорд Коу, председатель оргкомитета Игр, среди главных достижений соревнований отметил вдохновение, которое запомнит и пронесет через всю жизнь не одно поколение британцев.
Еще бы я отметил рачительный, хозяйский подход британцев к инфраструктуре — построенные для Олимпиады площадки не будут пустовать. Судьба шести из восьми главных объектов Олимпийского парка, включая Олимпийскую деревню стоимостью 1,9 млрд фунтов стерлингов, уже определена, и новые владельцы в самое ближайшее время приступят к переоборудованию площадок в многофункциональные спортивные комплексы, бизнес-центры и жилую недвижимость. Пока еще не определен новый хозяин Олимпийского стадиона стоимостью 430 млн фунтов стерлингов, но Корпорацией по развитию наследия Лондона уже получено четыре заявки на этот объект. Среди претендентов — два футбольных клуба, «Формула-1» и университет.
Пожалуй, больше всего мне понравились волонтеры этих Игр. Как свидетельствует сайт Олимпиады-2012, организаторам Игр поступило более 240 тысяч заявлений от британцев и иностранных граждан. После достаточно строгого отбора и обучения 70 тысяч добровольцев из 140 стран мира приступили к работе. Волонтеры на Олимпиаде гордо именовались Games Makers — организаторами Игр. И, действительно, именно эти жизнерадостные юноши и девушки разных национальностей, всегда и во всем готовые помочь, подсказать, направить и проводить, задавали тон Олимпиады. Были среди волонтеров и русские, и украинцы, и белорусы, при виде болельщиков из России всегда улучавшие минутку пожелать нашей команде победы.
Работа добровольцев непростая — чтобы к шести часам утра оказаться на нужном объекте, ребятам приходилось ставить будильник на половину четвертого. Приходилось работать допоздна в любую погоду. Труд волонтеров не оплачивается, и им приходилось добираться до Лондона за свой счет. И совсем не случайно именно волонтерам достались самые громкие и продолжительные аплодисменты на торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр.
После окончания Олимпиады волонтеры вместе с участниками и гостями соревнований разъехались по домам, унося с собой воспоминания о тех минутах, когда им удавалось поприсутствовать на соревнованиях или даже пообщаться со спортсменами, унося тепло британского гостеприимства и отношения с новыми друзьями.
Между тем полным ходом идет подготовка к зимней Олимпиаде в Сочи. Уже сейчас можно сказать, что Олимпиада в России вызывает колоссальный интерес во всем мире — на 25 тыс. волонтерских мест в Оргкомитет соревнований уже поступило почти 100 тыс. заявок.
А это значит, что к нам тоже приедут спортсмены и гости из двух сотен стран, и тогда уже наша очередь будет показать чудеса организации, спортивного энтузиазма и гостеприимства.
Как вы думаете, справимся?
Ваш, АК
Источник: http://www.pravmir.ru/olimpiada-eto-ne-tolko-sport/
Комментарии 16
что главная черта русского характера, благодаря которой Россия всегда была и остаётся сейчас великой державой — это умение любой ценой достигать цели.
Попытаюсь проиллюстрировать характерной историей:
«В семидесятых годах было принято устраивать соревнования дружественных армий. Служил я тогда в артиллерии и однажды довелось мне присутствовать на первенстве, которое проводилось между нашей частью и братской немецкой, имевшей на вооружении такие же пушки и тягачи.
Кроме общевойсковой беготни и стрельбы, в программу входило следующее упражнение: тягач, выехав с исходной и проехав 50 метров, должен развернуться, чтобы пушка смотрела в сторону противника, расчет соскакивает с тягача, отцепляет орудие, расчехляет, разносит опорные станины, наводит на цель, заряжает, производит выстрел, которым должен поразить мишень. Норматив на все — 45 секунд. Рубеж для выполнения этого упражнения один, поэтому выполняли по очереди, кто быстрее — решал секундомер. По жребию, сначала немцы, потом наши. Оба подразделения присутствуют, болеют за своих.
Секундомер щелкнул. Немцы пошли. Действуют четко, залюбуешься. Тягач отработанно выскакивает на позицию. Офицер стоит в сторонке с биноклем, ни во что не вмешиваясь. Сержант отдает команды, солдаты действуют как автоматы, станины разнесены, чехлы сняты, снаряд в стволе. Выстрел. Мишень поражена. 41 секунда. У немцев ликование. На 4 секунды норматив перекрыли! результат отличный.
Теперь наши. Тягач вылетает на позицию, пушка чуть не опрокидывается при развороте, встает на одно колесо, мгновение раздумывает — падать на бок или обратно в рабочее положение. Пронесло — упала как надо. Расчет толпой бежит к ней. Сержант раздает пинки, офицер схватился за станину, уронил бинокль, который в суматохе раздавили, мат-перемат, заряжающий почти споткнувшись, в падении каким-то чудом посылает снаряд в казенник, выстрел! Цель поражена. 17 секунд».
Обратите внимание — немцы выполнили задачу аккуратнее. Красивее. Надёжнее. Без излишней суматохи и не раздавив бинокль. Зато русские наплевали на все эти второстепенные детали и выстрелили в два с половиной (!) раза быстрее.
Именно это и является нашим сильным местом. Русские, в случае необходимости, могут собраться с силами, сжать зубы в кулак и звероподобным усилием совершить подвиг. Причём подвиг не в смысле «геройски умереть», а-ля японские самоубийцы, а подвиг в смысле «выполнить почти невозможное».
Хороший пример! Для победы часто нужно пренебречь именно "второстепенными деталями" )
Я вот подумал, и пока вроде ничего не приходит на ум, если таких как я будет много, то наверное не справимся. Еще наверное многое будет зависеть от корпораций, их ресурсы очень пригодятся для воодушевления.
А Альфа-банк кстати что нибудь планирует? кроме выпуска кредитной карты с олимпийской символикой? или пока рано говорить?
Вот сейчас пришло в голову. Посмотрел что в Сочи у альфа банка 2 офиса сейчас. Наверное к 2014 году их должно быть побольше. Было бы круто, если бы до их открытия, сейчас вы подумали над тем чтобы в период Олимпиады сделать их фанатскими центрами и бесплатно (!) раскрашивать щеки наших болельщиков, раздавать флаги, тексты гимна (с красивым призывом), установить терминалы с информацией об олимпиаде (где какие события), раздавать карты местности, продавать билеты (возможно на детские билеты делать скидку 30% от альфа банка) и т.д.
Организовать перелеты на Олимпиаду для детишек по всей стране с хорошим результатами в спорте - в партнерстве с аэрофлотом например. В партнерстве с билайном организовать недорогую связь. Наверное что то можно сделать и с другими партнерами.
То есть главная задача встать в авангарде фанатского движения и при этом не думать о бизнесе. Для бизнеса это всё равно будет выгодно, просто любые подозрения в корыстности могут все перечеркнуть.
Тогда ответ такой: туда же, куда и остальные хамские выпады в адрес блоггеров и бестактные указания, что и как им писать в своём личном блоге
Из положительного слышала на днях, что Казань ОЧЕНЬ достойно готовится к Универсиаде. Только об этом в СМИ ни гу-гу. Догадываетесь почему?
Хлёстко сказано!..
А Казань уже давно готовится - помню, видел эмиссаров Универсиады в городе ещё два года назад. А почему же СМИ молчат?