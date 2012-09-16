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На два дня в Азию. Путевые заметки о Сингапуре и Гонконге

16.09.2012 19:27 9 3 021 просмотр
Дорогие друзья!

Эта командировка получилась стремительной — в Сингапуре мы с коллегой провели лишь двенадцать часов, а в Гонконге — чуть более суток. Разумеется, я не посягаю на лавры замечательной Марины Топтыгиной, её фотоотчёты о посещении различных стран по праву пользуются большой популярностью у посетителей портала Banki.ru. Мои заметки, напротив, не претендуют на полноценный рассказ, это, скорее, некий реестр впечатлений от краткого посещения двух прекраснейших стран мира.

Итак, Сингапур. Здесь не говорят о погоде. Наш местный проводник на сорок восьмой этаж очередной башни, в которой плотно упакованы банки и финансовые компании, удивляется тому, что европейцы, к которым он относит и русских, при посещении их банка всё время обсуждают погоду. В Сингапуре нет погоды — это постоянная величина, равная крайне влажному тридцати одному (ну, двум или иногда трём) градусам по Цельсию.

Сингапурский аэропорт — город с пальмовыми садами и растущими в кадках орхидеями. В зоне таможенного контроля, напоминающей футбольное поле, совсем нет очередей, а багаж обычно приезжает быстрее, чем подходит к ленте транспортёра его счастливый обладатель.

На первой же встрече знакомимся с улыбчивым французом, живущим в Сингапуре уже семь лет. О да, здесь всё волшебно - безопасно, надёжно, тихо и безмятежно!.. На последней встрече знакомимся с русской девушкой, уехавшей в эту страну год назад на работу в один из крупных местных банков. Её впечатления, напротив, противоречивы - она говорит о том, что кажущиеся спокойными местные жители очень эмоциональны и часто, обедая в офисной столовой, она становится свидетелем ожесточённого спора за соседним столом. Кажущиеся приветливыми местные жители не уступают место ни в метро - немощным, беременным и проч., ни на дорогах, чему, кстати, и мы с коллегой явились свидетелями, когда утром, находясь немного в заторможенном состоянии после ночного перелёта, едва не угодили под машину.

Вечером нас ждал перелёт в Гонконг. А что Гонконг? Настоящая ярмарка тщеславия. Одно загляденье - смотреть на номера местных автомобилей. Рядом с нашей гостиницей припаркован голубой Bentley с номером TOMORROW. Неподалёку - BMW с волшебной жёлтой табличкой, на которой выведены ласкающие глаз цифры 1888. Китайцы очень любят цифру 8, она означает богатство и благополучие. Квартиры и офисы на восьмом и, разумеется, восемьдесят восьмом этажах реализуются с солидной премией к рынку. Автомобильные номера с восьмёрками продаются на аукционах за сотни тысяч долларов. Единица тоже популярна, она символизирует желание и потребность. Так, примеченный нами номер 1888 может быть расшифрован как "я притягиваю богатство, богатство, богатство". Ну, какой китаец устоит?! smile;)

Пока едем со встречи на встречу, нам попадается раритетный кабриолет с номером PHD и Volkswagen Phaeton с табличкой MY 333.

Я не был в Гонконге пятнадцать лет и не могу узнать этот город. На острове вся территория застроена небоскрёбами, которые почти закрыли от любопытного глаза причудливое здание HSBC, историческую достопримечательность Гонконга. Интересно, что все здания в Гонконге строятся по принципу фэн шуй - главный фасад обращён на южную сторону, потому что, по мнению китайцев, именно с юга приходят деньги.

Застроено и всё побережье материка, куда с разных причалов острова по-прежнему ходит Star Ferry, приземистый двухпалубный речной трамвайчик с чёрным дымом над трубой, только поездки на нём, стоимость которых подорожала в последнее десятилетие в разы, из средства передвижения превратились в развлечение для туристов. Местные жители пользуются тоннелем, который проходит по дну залива. По вечерам на набережных собираются рыбаки с донками и длинными удилищами с фосфорицирующими наконечниками и подолгу смотрят в черную и маслянистую, как нефть, воду залива.

Ну, а самое дешёвое средство передвижения по Гонконгу - двухэтажный трамвайчик. Можно долететь с острова до материка и на вертолёте. Но за этот пятиминутный перелёт придётся выложить не меньше ста долларов.

Гонконг говорит на английском и кантонском диалекте китайского. В последнее время всё больше жителей переходят на язык мандарин материкового Китая.

Без проводника в Гонконге никуда добраться попросту невозможно - заблудишься! Никто не пользуется тротуарами для перемещения (да их и не видно особо), перемещаются либо на автомобилях, либо на своих двоих - по многокилометровым многоуровневым переходам, соединяющим соседние здания, построенные встык.

- Как Вы помните дорогу? - с изумлением мы спрашиваем нашу провожатую от принимающей стороны. Она загадочно пожимает плечами и мягко удерживает нас от захода в очередной лифт, потому что этот лифт не идёт на нужный нам этаж.

Кстати, несколько слов о нашей провожатой Марии. Она китаянка, ей немногим больше двадцати и она в Гонконге второй год. Её мама - уроженка Гонконга, отец из Шанхая, и они давным-давно эмигрировали в США, где осели в одном из небольших городов и преподают в местном университете. Мария - старшая из троих детей, она не говорит, а словно журчит на необычайно певучем английском с отчётливым американским акцентом.

В Гонконге Марии очень нравится - к большому удивлению родителей, с которыми её теперь разделяет 48 часов лёта. Она с удовольствием рассказывает нам о том, что её шансы преуспеть в Америке, как дочери эмигрантов, не обладающих связями и нужными знакомствами, стремились к нулю, в Гонконге же, напротив, она оказалась востребована. Мария работает ежедневно с семи утра до девяти вечера, оставляя для общения с друзьями только первую половину воскресенья. Аналитика, исследовательская работа в инвестиционном банке, общение с клиентами и - сумасшедшая энергетика этого ощетинившегося небескрёбами города!

Как знать, может, дети тех семей, которые в большом количестве покинули и продолжают покидать Россию, через 15-20 лет вот так же, как китаянка Мария, вернутся в нашу страну? Бог весть...

А наша программа между тем закончилась, впереди - десятичасовой перелёт в Москву.

Ваш, АК

Комментарии 9

Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Алексей,спасибо за рассказ! Прочла с большим интересом. В Сингапуре была только проездом, в Гонконг пока никак не добраться. Обязательно возьму на заметку, что в Гонконге нужен проводник! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Эх, если бы и я могла пойти по Вашим!.. Но на финансовую тему, к сожалению, практически ничего написать не в состоянии. smile:cry:
Андрей Запруднов  (Андрей Запруднов)
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Алексей, большое спасибо за интересно написанный отчет! Мне показалось, что у Вас немного изменился слог повествования. smile:) Это под влиянием особенных эмоций от поездки?
Постоянная высокая температура на улице - очень верно подмечено. Я бы еще добавил про постоянно низкую температуру в офисных зданиях. Кондиционеры работают на полную мощность и я постоянно мерз там. Сингапурцы очень удивлялись почему я мерзну, если я из России... smile:jokingly:
Алексей Коровин  (akorovin)
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Андрей, спасибо - слог вышел телеграфный, потому что писал в самолёте smile:)
А в офисах и впрямь страшно холодно (
Дмитриев Александр  (alexdmir)
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Сингапур конечно более развитый чем наша раша, там намного проще и удобней вести свой бизнес, обень легко сделать ликвидацию фирм, есть чему поучиться нашим предпринимателям.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Это правда, в Сингапуре можно зарегистрировать фирму за полчаса на сайте госуслуг.
Петр Алексеев  (member)
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Один мой знакомый из Коммерцбанка, который проработал там много лет при англичанах, говорил, что там вообще не было коррупции, потому что всем госаппаратом руководили англичане. Я у него спрашивал: а как же знаменитые гонконгские банды? Организованная преступность, известная по фильмам? Не мог он ответить на этот вопрос. Может все западное европецы видят все в розовом свете, если сталкиваются со своими же европейцами.
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