На два дня в Азию. Путевые заметки о Сингапуре и Гонконге

Дорогие друзья!
Эта командировка получилась стремительной — в Сингапуре мы с коллегой провели лишь двенадцать часов, а в Гонконге — чуть более суток. Разумеется, я не посягаю на лавры замечательной Марины Топтыгиной, её фотоотчёты о посещении различных стран по праву пользуются большой популярностью у посетителей портала Banki.ru. Мои заметки, напротив, не претендуют на полноценный рассказ, это, скорее, некий реестр впечатлений от краткого посещения двух прекраснейших стран мира.
Итак, Сингапур. Здесь не говорят о погоде. Наш местный проводник на сорок восьмой этаж очередной башни, в которой плотно упакованы банки и финансовые компании, удивляется тому, что европейцы, к которым он относит и русских, при посещении их банка всё время обсуждают погоду. В Сингапуре нет погоды — это постоянная величина, равная крайне влажному тридцати одному (ну, двум или иногда трём) градусам по Цельсию.
Сингапурский аэропорт — город с пальмовыми садами и растущими в кадках орхидеями. В зоне таможенного контроля, напоминающей футбольное поле, совсем нет очередей, а багаж обычно приезжает быстрее, чем подходит к ленте транспортёра его счастливый обладатель.
На первой же встрече знакомимся с улыбчивым французом, живущим в Сингапуре уже семь лет. О да, здесь всё волшебно - безопасно, надёжно, тихо и безмятежно!.. На последней встрече знакомимся с русской девушкой, уехавшей в эту страну год назад на работу в один из крупных местных банков. Её впечатления, напротив, противоречивы - она говорит о том, что кажущиеся спокойными местные жители очень эмоциональны и часто, обедая в офисной столовой, она становится свидетелем ожесточённого спора за соседним столом. Кажущиеся приветливыми местные жители не уступают место ни в метро - немощным, беременным и проч., ни на дорогах, чему, кстати, и мы с коллегой явились свидетелями, когда утром, находясь немного в заторможенном состоянии после ночного перелёта, едва не угодили под машину.
Вечером нас ждал перелёт в Гонконг. А что Гонконг? Настоящая ярмарка тщеславия. Одно загляденье - смотреть на номера местных автомобилей. Рядом с нашей гостиницей припаркован голубой Bentley с номером TOMORROW. Неподалёку - BMW с волшебной жёлтой табличкой, на которой выведены ласкающие глаз цифры 1888. Китайцы очень любят цифру 8, она означает богатство и благополучие. Квартиры и офисы на восьмом и, разумеется, восемьдесят восьмом этажах реализуются с солидной премией к рынку. Автомобильные номера с восьмёрками продаются на аукционах за сотни тысяч долларов. Единица тоже популярна, она символизирует желание и потребность. Так, примеченный нами номер 1888 может быть расшифрован как "я притягиваю богатство, богатство, богатство". Ну, какой китаец устоит?!
Пока едем со встречи на встречу, нам попадается раритетный кабриолет с номером PHD и Volkswagen Phaeton с табличкой MY 333.
Я не был в Гонконге пятнадцать лет и не могу узнать этот город. На острове вся территория застроена небоскрёбами, которые почти закрыли от любопытного глаза причудливое здание HSBC, историческую достопримечательность Гонконга. Интересно, что все здания в Гонконге строятся по принципу фэн шуй - главный фасад обращён на южную сторону, потому что, по мнению китайцев, именно с юга приходят деньги.
Застроено и всё побережье материка, куда с разных причалов острова по-прежнему ходит Star Ferry, приземистый двухпалубный речной трамвайчик с чёрным дымом над трубой, только поездки на нём, стоимость которых подорожала в последнее десятилетие в разы, из средства передвижения превратились в развлечение для туристов. Местные жители пользуются тоннелем, который проходит по дну залива. По вечерам на набережных собираются рыбаки с донками и длинными удилищами с фосфорицирующими наконечниками и подолгу смотрят в черную и маслянистую, как нефть, воду залива.
Ну, а самое дешёвое средство передвижения по Гонконгу - двухэтажный трамвайчик. Можно долететь с острова до материка и на вертолёте. Но за этот пятиминутный перелёт придётся выложить не меньше ста долларов.
Гонконг говорит на английском и кантонском диалекте китайского. В последнее время всё больше жителей переходят на язык мандарин материкового Китая.
Без проводника в Гонконге никуда добраться попросту невозможно - заблудишься! Никто не пользуется тротуарами для перемещения (да их и не видно особо), перемещаются либо на автомобилях, либо на своих двоих - по многокилометровым многоуровневым переходам, соединяющим соседние здания, построенные встык.
- Как Вы помните дорогу? - с изумлением мы спрашиваем нашу провожатую от принимающей стороны. Она загадочно пожимает плечами и мягко удерживает нас от захода в очередной лифт, потому что этот лифт не идёт на нужный нам этаж.
Кстати, несколько слов о нашей провожатой Марии. Она китаянка, ей немногим больше двадцати и она в Гонконге второй год. Её мама - уроженка Гонконга, отец из Шанхая, и они давным-давно эмигрировали в США, где осели в одном из небольших городов и преподают в местном университете. Мария - старшая из троих детей, она не говорит, а словно журчит на необычайно певучем английском с отчётливым американским акцентом.
В Гонконге Марии очень нравится - к большому удивлению родителей, с которыми её теперь разделяет 48 часов лёта. Она с удовольствием рассказывает нам о том, что её шансы преуспеть в Америке, как дочери эмигрантов, не обладающих связями и нужными знакомствами, стремились к нулю, в Гонконге же, напротив, она оказалась востребована. Мария работает ежедневно с семи утра до девяти вечера, оставляя для общения с друзьями только первую половину воскресенья. Аналитика, исследовательская работа в инвестиционном банке, общение с клиентами и - сумасшедшая энергетика этого ощетинившегося небескрёбами города!
Как знать, может, дети тех семей, которые в большом количестве покинули и продолжают покидать Россию, через 15-20 лет вот так же, как китаянка Мария, вернутся в нашу страну? Бог весть...
А наша программа между тем закончилась, впереди - десятичасовой перелёт в Москву.
Ваш, АК
Комментарии 9
Постоянная высокая температура на улице - очень верно подмечено. Я бы еще добавил про постоянно низкую температуру в офисных зданиях. Кондиционеры работают на полную мощность и я постоянно мерз там. Сингапурцы очень удивлялись почему я мерзну, если я из России...
А в офисах и впрямь страшно холодно (