Поговорим? Нет, лучше напишем

Дорогие друзья!
На одной из конференций разговорился с коллегой-финансистом. Обсудив новости на мировых рынках, мы плавно перешли к обсуждению детей.
- Не могу понять своего старшего сына, - сокрушался мой знакомый. - Он общается со своей девушкой исключительно эсэмэсками! Они совсем не звонят друг другу, видятся лишь раз в неделю, зато я постоянно вижу, как мой сын яростно строчит своей подруге сообщения. Он совсем разучился формулировать свои мысли на людях. И вообще как он ещё пальцы не стёр?
Мои наблюдения схожи. Помню, как пару лет назад сильно удивился, когда оплачивал счёт за услуги связи по номеру, которым пользуется один из моих детей. 23 минуты голосовой связи и семьсот смс-сообщений за месяц! Я тогда призадумался...
А разве в наших офисах - другая картина? Мы постоянно онлайн, электронная почта уже не привязана к компьютеру на рабочем месте, мы заходим в почту через мобильные телефоны в любой точке мира, читаем письма на планшетах, отправляем короткие сообщения и MMS. И мало кого удивляет ситуация, когда какая-нибудь небольшая проблема вызывает самую бурную переписку, которая, словно песчаная буря, начинается с малого, но потом, захватывая всё новых и новых коллег, поставленных "в копию", приобретает характер стихийного бедствия и разрушает всё на своём пути. Иногда коллеги очень изобретательны, подчёркивают и выделяют жирным шрифтом отдельные слова и абзацы, вставляют в текст таблички и фотографии. Нет бы собраться на пятнадцать минут и договориться обо всём? Но почему-то оказывается, что писать друг другу проще.
Обратимся к опыту старой доброй Англии. Кто бывал на экскурсии в лондонском здании Парламента, помнит величественную Палату Общин с мебелью, обтянутой зелёной кожей. Члены Парламента заседают на широких лавках, причём перед ними нет столиков или парт, на которых они могли бы разложить бумаги или делать записи. Их задача - обсуждать предлагаемые решения и оспаривать мнение противной стороны. А побеждает тот, кто привёл в ходе открытых дебатов более весомые аргументы. И никаких эсэмэсок.
Мне кажется, это отличная практика. А ещё мне нравится практика, которая находит всё более широкое применение в бизнесе, - в некоторых компаниях устанавливается так называемый "день тишины", когда отключаются компьютеры и сотрудники общаются по старинке, лицом к лицу. Возвращение к истокам, back to basics.
Впрочем, с учётом склонностей подрастающего поколения, будущее видится совсем иначе: совещания в чате, приём на работу и увольнение посредством смс-сообщения, обсуждение новой сделки в соцсети...
Или я напрасно пугаюсь? Как вы думаете?
Ваш, АК
Комментарии 48
Время покажет
В таком виде позиции сторон задокументированы.
А слова, вещь конечно хорошая, но потом доказать отсутствие горбов и наличие способности не пить пару месяцев бывает сложно, а иногда и невозможно....
У такой процедуры есть как плюсы так и минусы, зависит от ситуации.
А еще у меня есть такая картинка в кабинете
Если у вас такие начальники, то, соответственно, такие же и совещания.
Не расстраиваитесь, внуков вам не смс-ка в клюве принесёт!
Мне кажется, что проблема "песчаных бурь" в аутлуке связана не столько с тяготением современного поколения к виртуальному общению и экономии времени, сколько с излишней бюрократией, размазанностью полномочий и нежеланием брать на себя ответственность сотрудниками. В крупных банках, как, к сожалению, и в госучреждениях действуют футбольные правила.
Первое правило: отфутболь проблему потенциальному исполнителю
Второе правило: поставь его шефа в копию, чтобы он ни дай бог не забил (извините, просторечиво, но в самую точку) на твой запрос
Третье правило: ставь своего шефа в копию: пусть знает - ты работаешь
А так как, обычно мало кто хочет исполнять и нести ответственность, количество пасов и участников возрастает.
В итоге вопрос передвижки стула от стены к окну обсуждает полбанка, ссылаясь на нормативные документы и порядки. Представьте, что нам всем придется по каждому такому поводу торчать в ЛОЖЕ!!! Ну уж нафиг. Когда работать-то?
есть два проверенных средства, которые лучше всего работают в связке (хоя можно использовать и по одиночке):
четко расписанные должностные обязанности ДЛЯ ВСЕХ,
и
единоначалие (единоличное принятие решений при единоличной ответственности)
Потому что вам не приходилось работать ни при одном, ни при другом?
Второе правило: поставь его шефа в копию, чтобы он ни дай бог не забил (извините, просторечиво, но в самую точку) на твой запрос
Третье правило: ставь своего шефа в копию: пусть знает - ты работаешь
Браво, Евгений! Отличная анти-инструкция
А ведь так и есть.
Этими вопросами стали задаваться все больше и больше людей. К примеру, вот аналогичные размышления:
http://www.kommersant.ru/doc/1870019
http://www.mk.ru/culture/interview/2012/10/03/756561-evgeniy-grishkovets-ya-ushel-iz-sotsseti-soznatelno-i-navsegda-video.html
Сам лично не считаю виртуальные штучки абсолютным злом, но определенных самоограничений все же придерживаюсь - например, аккаунтов во всех популярных соцсетях у меня нет. Вот электронную почту использую чуть чаще, больше так сказать, в рабочих целях.
700SMS! Я такое количество, наверно, только за пятилетку бы одолел. Но есть в SMS-ках определенная прелесть - они незаменимы, когда не хочется передать "собеседнику" свою интонацию (сомнения, усталость, плохое настроение) , когда не хочется, что бы разговор слышали окружающие и т.п.
В малых дозах даже соцсети полезны - не до всех друзей и знакомых есть силы и возможности дотянуться...
И потом эта традиция переносится на работу. А для того, чтобы весь банк перевел свою бюрократию в печатный вариант, достаточно одной "паршивой овцы", которой нельзя доверять. А такие овцы, они и в маленьком коллективе есть.
А еще, новые формы коммуникации - это не плохо! Это просто признак нашего современного стремительного века
Молодёжь часто использует для общения Аську - там тот же принцип! Электр.почта - в этом отношении "волокитней"...
Иногда мне хочется расколотить телефон, который постоянно звонит, из него выливается ушат "головняков" и в результате нервы на пределе и работа не делается. Отправьте СМС, я поразмышляю над ней и вам отвечу, что тут такого.
А день тишины - это ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ. Сотрудники без компьютеров ничем не занимаются, зато целый день можно обсуждать от кого беременна Маша и когда наконец женится Саша
Но когда смс-переписка затягивается, проще позвонить и договориться по ходу разговора
а) вспомнить, что было, все развитие событий
б) "предъявить" человеку его же обещания.
Но поскольку переписка порой и правда превращается в переливание из пустого в порожнее, то порой лучше все же позвонить или напрямую переговорить для более быстрого решения вопроса
Справедливо, но я пока не замечал, чтобы после таких "предъявлений" рабочие отношения между коллегами улучшались.
Я не сторонник "предъяв", но к сожалению, порой приходится
а) вспомнить, что было, все развитие событий
б) "предъявить" человеку его же обещания.
Но поскольку переписка порой и правда превращается в переливание из пустого в порожнее, то порой лучше все же позвонить или напрямую переговорить для более быстрого решения вопроса
Собраться и обсудить лучше в случае если нужно прояснять позиции друг друга, выслушать все за и против, понять важность факторов. Но принимать решения для меня эффективней не сразу. Нужно чтобы подсознание поработало тоже )
Еще в письменной коммуникации есть другой шарм - поэтому нужно и письменно и устно уметь общаться.
Зато отлично передаются нюансы )
Используя смс и почту или другие средства, нерегламентированными в данном учреждении - запрещено! Значит в личных целях, значит в ущерб рабочему времени! Получать смс и читать почту на работе - тоже в ущерб времени, так как обязательно нужно ответить! А не просто ли на полученную смс, просьбу ответить звонком или встречей! Это сближает банк и клиентов! Это сближает нас и есть возможность ГОВОРИТЬ, ОБСУЖДАТЬ! Чувствовать эмоции клиента, партнера, коллеги, наячальника. Зачем в копию ставить начальника??? Он только и будет что сидеть и читать!!
Используя смс и почту или другие средства, нерегламентированными в данном учреждении - запрещено! Значит в личных целях, значит в ущерб рабочему времени! Получать смс и читать почту на работе - тоже в ущерб времени, так как обязательно нужно ответить! А не просто ли на полученную смс, просьбу ответить звонком или встречей! Это сближает банк и клиентов! Это сближает нас и есть возможность ГОВОРИТЬ, ОБСУЖДАТЬ! Чувствовать эмоции клиента, партнера, коллеги, наячальника. Зачем в копию ставить начальника??? Он только и будет что сидеть и читать!!
Одна из возможных версий выше в комментариях: http://www.banki.ru/blog/korovin/3197.php#36403
Ну делаешь вид что работаешь, как выше писалось двигаешь стул от стены к окну, а результата нет! Подойдет шеф и скажет, хватит катать стул или кататься на стуле, иди в поле! Где воронка продаж? где клиенты?
А мне нравится стиль смс-общения.СМСка это когда много не напишешь (да и что может случится за 20 -30 минут) а в смс-ке можно сказать столько сколько прошло времени и накопилось чувств. Взять трубку и позвонить каждые 30 минут. О чем будете говорить 3 и 4 ра?. а смс-ки по объему в самый раз.
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емайл работа. один пишет другому другой третьему а третий первому. а если попробовать совместную работу над документом.
В такой ностальгии, Вадим, ничего плохого нет - всё хорошее старое рано или поздно возвращается, только меняет форму
В такой ностальгии, Вадим, ничего плохого нет - всё хорошее старое рано или поздно возвращается, только меняет форму
2) лично я пишу сообщение, если мне нужно оставить "след", т.е. что этот человек в 15.20 в среду 17 октября действительно сказал именно это или то.
3) иногда сидишь на международном форуме, возникает срочный вопрос. проще написать и получить аргументированный ответ
как-то так
У каждого способа взаимодействия - письма по э-почте, смс, письма в чате в соцсети или в скайпе - есть свои горячие поклонники
Интересную тему Вы затронули, я и сам не так давно задумался над тем, что меньше стал общаться с друзьями по телефону или лично а больше по средствам интернета или смс, это как мне кажется не есть гуд. Про работу отдельный разговор, т.к. на работе нужна бумажка дабы потом предъявить регулятору, аудиту и так далее. А в личной жизни как мне кажется нужно больше живого общения, встреч, телефонных разговоров, что касается детей, у меня пока такой проблемы нет, дочери вот вот 8 будет, она еще не заболела этой бедой, но в связи с бурным развитием разного рода социальных сетей боюсь скоро заболеет. Люди перестают существовать реально, все начинают существовать исключительно виртуально и живут лайками и статусами. Это реальная проблема, но что с ней делать и надо ли с ней что то делать это большой вопрос, на который я лично ответа пока не нашел...
Соцсети также очень и очень полезны - ума не приложу, откуда ещё я мог бы узнавать новости из жизни одноклассников, однокурсников, коллег бывших и нынешних, которые живут на всех континентах.
К счастью этим летом мне довелось побывать в упомянутом здании Парламента. Хотел добавить, что помимо отсутствия "эсэмесок", даже старое доброе голосование идет путем открытого подсчета голосов в ручную (а не электронными средствами). Люди собираются после обсуждения в в коридорах (те что "за" - в одном крыле, те что "против" - в другом), еще непродолжительное время обсуждают вопрос, и затем проходят через стойку, где вручную на бумажку записывают имя проголосовавшего.
В личную жизнь считаю крайне опасным переносить жизнь виртуальную... у меня есть удручающий пример моих друзей, когда они возвращаясь с работы садятся за компьютер - он за свой, она за свой, и сын их 7-8 лет - за свой - и периодически общаются в чате... Раньше я себе такого представить даже не мог...
Сам стараюсь в последнее время обязательно раз в неделю встречаться с кем-нибудь из своих друзей - просто посидеть, поговорить за жизнь... сегодня завтракал с другом, с которым заканчивали один ВУЗ - и вроде не виделись много лет, и по разному все у каждого развивалось - но так приятно просто посидеть и поговорить за жизнь... Всем рекомендую!
А Ваши опасения не напрасны... думаю лет через 20 при приеме на работу человека будет оценивать программа, по итогам ЕГЭ, некой электронной трудовой истории, БКИ и прочих справочных электронных организаций... ну или на худой конец настанет эпоха машин, о которых так много писали фантасты 20 века, а человек по Бредбери разучится удивляться миру, описывать его и получать какие либо новые эмоции в этой связи...