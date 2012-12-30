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Третий конвертик из Гарварда

30.12.2012 02:27 18 4 450 просмотров
Дорогие друзья!

В конце курса Advanced Management Program в Гарвардской школе бизнеса всем слушателям раздают по три маленьких конверта. Задача - написать самому себе пожелания и обменяться конвертиками из одним из однокурсников, чтобы потом отправить эти письма друг другу по почте.
Первый конверт нужно отправить через месяц, второй - через полгода, а третий - через год после окончания бизнес-школы.

Мой третий конвертик прилетел из далёкого Ванкувера в июне этого года, и я с большим интересом прочёл послание самому себе и сопоставил свои ожидания с тем, что произошло в моей жизни за год.

Во-первых, я пожелал себе в мае прошлого года "выявить ключевые направления в бизнесе и сфокусироваться на них".
Как раз в начале 2012 г. я вышел на новую работу, возглавив розничный бизнес крупнейшего частного банка - ОАО Альфа-Банк. Я работаю в банковской сфере около двадцати лет и убедился, что Розница - это, пожалуй, самое интересное, что есть в банке! Выявлять потребности различных клиентских сегментов, создавать для них простые и качественные банковские продукты и услуги и развивать каналы продаж, обслуживания и коммуникации с клиентами - это очень интересно.
Кроме того, именно розничное направление развивается в последние несколько лет значительно быстрее, чем раньше: так, рынок кредитования растёт на 45-50% ежегодно, а объёмы карточного бизнеса и вовсе - на 75-80%.
Было очень интересно в этом году не только участвовать в этом росте рынка, но и создавать его - и в общем объёме кредитования, и в кредитных картах Альфа-Банк в 2012 году рос быстрее рынка!

Моим вторым пожеланием самому себе было "всерьёз заняться повышением качества клиентских впечатлений". И тем приятнее мне было оказаться именно в Альфа-Банке.
И дело не только в том, что в этом году Альфа-Банк победил во всех возможных номинациях как лидер в области клиентских впечатлений - это и исследования Senteo и EPSI, это и престижная премия The Retail Awards от журнала The Retail Finance.
Важнее то обстоятельство, что все сотрудники Альфа-Банка - от Главного управляющего директора до сервис-администратора самого отдалённого отделения - считают качество клиентского обслуживания своей самой главной задачей.
Конечно, и у нас многое не идеально, но мы внимательно читаем все жалобы и замечания наших Клиентов, которые, в том числе, публикуются на портале Banki.ru и - меняемся. Спасибо и вам, дорогие посетители портала, что помогали нам в этом году - критиковали, направляли, предостерегали, были внимательными и неравнодушными smile:gramercy:
Фокус на Клиента - важнейший приоритет Альфа-Банка и в 2013 году.

Ну, а в-третьих, я пожелал самому себе "почаще обсуждать с детьми серьёзные вещи". И действительно, мои старшие дети скоро заканчивают школу, и всё чаще мы обсуждаем дома вопросы выбора профессии.
К сожалению, в этом году нам далеко не так часто, как хотелось бы, удавалось поговорить о "серьёзных вещах". Состоялось лишь несколько "больших" разговоров - так, на примере IPO Facebook мы с сыном обсудили рынки акций и облигаций, также разобрали по статьям баланс коммерческого банка и проговорили с дочерью бизнес-план создания малого предприятия.
Несколько не менее серьёзных разговоров состоялось и с младшими детьми - мы обсудили с младшим сыном, почему человеку нужна вода и почему боль такая бóльная, почему человек вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ и некоторые другие жизненно важные предметы smile:)
В этом году я часто бывал в командировках и задерживался на работе, поэтому далеко не все серьёзные беседы доведены до конца.

Было и ещё несколько пожеланий в этом конвертике, полученном мной от однокурсника из Ванкувера. Пожеланий, которым не суждено было сбыться. Например, очень мало времени мне удалось выделить на общение с родственниками и близкими друзьями... Часто хочется начать с понедельника новую жизнь. Вот, и мне верится, что в следующем году я сумею лучше распорядиться временем.

Желаю и вам, дорогие друзья, добиться в наступающем году правильного фокуса для направления усилий, чтобы работа - радовала и приносила удовлетворение. Желаю вам чаще и продуктивнее общаться с людьми из вашего "ближнего круга" и проводить больше времени со своими детьми - не только выходные и редкие дни отпуска, но и вечера в будние дни.

И пусть новый 2013 год наполнит ваши паруса самым чистым и свежим ветром! smile:flowers:

Ваш, АК

Комментарии 18

АЛИ ЮМАКУЛОВ  (ali-jumakulov)
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С наступающим 2013 годом!Всех благ!
Алексей Коровин  (akorovin)
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Спасибо, Али! С наступающим, всего наилучшего в новом году )
Владимир Резников  (Inovatop21)
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Уважаемый Алексей Коровин!!! В отличие от Вас я со своими детьми с раннего детства обсуждаю самую серьезную тему:- "Декларацию прав человека от 48 года ООН" Мой дед отдал жизнь, чтобы она была создана, и оставил её мне в наследство!!! Для того, что бы они стали лицами определенной национальности, а не как Вы устроивший дискриминацию по возрасту российских граждан на службе в банках. Подробности в моих комментариях в теме:- "О качестве обслуживания в банке" http://www.banki.ru/blog/korovin/1815.php#37484 На этот комментарий Вы не ответили и стали кандидатом в список лиц не определенной национальности (ЛНОН)
Надеюсь, что по жизни в 2013 году Вы со своими детьми обсудите и изучите "Декларацию прав человека от 48 года ООН" Мой дед отдал жизнь, чтобы она была создана, и оставил её мне в наследство!!! Где Статья 30 Запрещает любую дискриминацию человека.
Мне бы не хотелось их включать в этот список лишения права пользования моими услугами и продуктами сроком на 125 лет по причине того что их отец устроил дискриминацию российских граждан на свои услуги и товары по возрасту. Жду Вашего ответа до 1 февраля 2013 года.
Это Вам мой первый конверт с новогодним пожелание!!! 30.12.2012
Андрей Иванов  (Clevelus)
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Приятно, наверное, получать письма от самого себя... А если бы сменился адрес за год? smile:)
И есть смысл в такой процедуре, "сейчас" и "тогда" на вещи смотршь немного по разному, а без истории (прошлого) нельзя строить будущее ...

Но пост не только о самих письмах ...
"Фокус на Клиента - важнейший приоритет Альфа-Банка и в 2013 году." А в чем он заключается? Могу сравнить со многими банками, в Альфе, к сожалению, выражается только в том, что постоянно улыбаются. Фокус на клиента напрочь отсутствует в службе работы с персоналом банка (да да, и там тоже должен быть фокус на клиента), в людях, которые ставят задачи на программирование системы (сравните в Альфе две процедуры - получение наличных по кредиту в сумме 100000 рублей и получение кредитки на сумму в 300000 рублей).
Впрочем народный рейтинг очень хорошо показывает, есть ли фокус на обычного клиента (да и не только обычного).

Впрочем, спасибо за поздравления. Спасибо пожелания. И желаю Вам того же в Новом году, и чтобы желания воплотились в жизнь!
Алексей Коровин  (akorovin)
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Андрей, Вы абсолютно правы - сотрудники банка, наши внутренние Клиенты, должны быть не менее важны, чем Клиенты внешние.
Безусловно, нам и в этом отношении есть над чем работать, но могу Вас заверить, как человек относительно новый, многие коллеги работают в банке 5, 10 и 15 лет и - гордятся этим smile:)
Procreditki RU  (Procreditki)
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Мне кажется это правильно, когда вопросы бизнеса и основы коммерческих отношений закладываются родителями с детства. У ребенка всегда должен быть встречный вопрос на вопрос:
- Сколько будет дважды два?
- А мы покупаем или продаем?
Алексей  (WertuN)
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Алексей, я зарплатный клиент "Альфы". Вы простыню тарифов из 160 страниц видели?
А еще иногда бывают изменения и не говорят какие, сравнивайте 160 страниц. Поэтому как только получаю зарплату сразу все перевожу - у меня нет времени читать данное сочинение.

Первый шаг - сделайте понятные и простые тарифы.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Уважаемый WertuN -
с одной стороны, чем подробнее описание, тем меньше поводов для возможных разногласий. Это общая практика, которая применяется также Apple и Facebook относительно условий клиентского обслуживания.
С другой стороны, рекомендую Вам подписаться на сайте банка на новости по изменению тарифов (http://www.alfabank.ru/retail/tariffs/). Вы сможете оперативно отслеживать изменения, в том числе ПУ Корпоративный.
Евгений  (Адреналин1)
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Интересная тема! Я себе в записную книжку пишу планы на год, а потом в конце года проверяю, чего успел добиться, а чего нет. ))

С наступившим Новым годом Вас Алексей!!!
В  (Cheerokee)
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Желаю Альфе чтобы им в соответствии с их же лозунгами было
Цитата
честным быть выгодно!
и, соответственно, наоборот smile:D Чтобы за каждую нечестность в отношении клиента банк нес несоизмеримо высокие (по сравнению с выгодой от нечестности) убытки по каждой аналогичной сделке. Ну и делал выводы, разумеется
Инна Касьянова  (Kasya)
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Алексей, добрый день! Для начала хочу поздравить Вас с наступившим 2013 годом, пусть этот год даст все возможности Вам для того, чтобы пожелания и задачи поставленные самому себе (к слову сказать, очень хорошая идея, мы часто забываем о своих жизненных целях и "отползаем" от их реализации под прессом действительности или неспособности дисциплинировать себя) реализовались! Хочу поделиться с Вами своим опытом знакомства с Альфой. И имею достаточно большой банковский опыт и сейчас нахожусь в поиске работы, и собственно таким образом я и оказалась на собеседовании в Альфе (кстати, претендовала я на позицию в курируемом Вами блоке, но сейчас совсем не об этом хочу сказать:). За 13 лет карьеры от кредитного эксперта МСБ до ТОПовой позиции я никогда не сталкивалась с вопросом поиска работы, так счастливо складывалось, что работа находила меня сама smile:). Сам процесс поиска работы оказался для меня, как для человека с аналитическим умом, очень интересным, ты встречаешься с сотрудниками разного уровня, имеешь возможность понять структуру банка, планы и приоритеты развития, даже в какой-то мере "слабые места" и т.д. В общем, с точки зрения человека интересующегося, информация бесценная. И вот знаете, на что я обратила свое особенное внимание, то как по-разному называют банки свою HR-службу, в Альфа-банке она называется Управление человеческим капиталом!!! Отбросив все то, что я знаю об Альфе, как о банке-конкуренте, по моему прецедент единичный, по крайней мере, мне ничего не известно об аналогах. Вот из таких мелочей и складывается бренд Альфы, приоритет не просто качество сервиса, приоритет люди, а как производное от этого качество работы людей. Могу еще один пример из этой области привести, будучи сотрудником одного из банков в кризис 2008 года мы создавали подразделение, которое должно было заниматься проблемными активами. На одном из коллегиальных совещаний зашел целый спор о том, как правильно этот блок назвать. В общем, общими усилиями мы ушли от угнетающих названий а-ля Управление проблемными активами и назвали его оптимистично что-то вроде Управление оздоровления кредитного портфеля. Даже психологический эффект от названия должности на визитке был удивительный, могу сказать! Прямо читалось, Банк готов к диалогу! "Как ты лодку назовешь, так она и поплывет" (с).
Поэтому считаю, что все премии полученные банком в этом году результат работы Вы и людей, составляющих человеческий капитал Альфы и они заслуженны, хочу поздравить Вас! Не рассчитывала, что так длинно получится, извините:), но очень хотелось поделиться своими впечатлениями и наблюдениями с Вами и с другими коллегами.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Инна, спасибо! Вы совершенно правы насчёт лодки smile:)
Цитата
Управление оздоровления кредитного портфеля

Совсем не случайно сотрудники по работе с просроченной задолженностью называются в Альфе "спасателями" - это серьёзно меняет отношение сотрудников к своей работе.
Client507  (Client507)
#
Прокомментируйте, пож-ста, следующее http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=150653, а именно
Цитата
Я написал претензию, оставил ксерокопию паспорта (правда нового, т.к. месяц назад мне исполнилось 45 лет и паспорт я только что поменял) и образцы подписи ( все-таки пришлось, т.к. без этого не принимали претензию и сказали, что рассматривать ее не будут)
и далее
Цитата
ходила в офис уже дважды. сегодня в третий раз посетила.
1-ый - подала претензию и заявление на предоставление копии кред.дела.
2ой - с меня взяли образцы подписи (и тут вопрос - а они уполномочены??? простой кассовый работник берет на обычном листе подписи. не опечатывает, не удостоверяет печатью банка ну и т.д.)
вроде как 9 дней рассмотрение претензии... вот сегодня сказали что уже 21 день.
вобщем ждать и ждать еще

Меня проконсультировали, что в русском законодательстве экспертиза подписи может проводиться только уполномоченными государством органами, а отнюдь не банками, или ваши подчиненные сознательно нарушают законы государства?
Татьяна Трофимова  (Alfa-Bank)
#
Уважаемый Client507,
проведение Банком внутренней почерковедческой экспертизы не противоречит законодательству Российской Федерации.
Почерковедческая экспертиза может проводиться в судебном порядке специальным экспертным учреждением, но закон также не запрещает организациям самостоятельно осуществлять подобного рода экспертизы. Результаты такой экспертизы (в отличие от судебной) будут иметь информационный характер и не влекут каких-либо правовых последствий. Вместе с тем, по результатам экспертизы спорная ситуация может быть решена в пользу физического лица, таким образом, спор будет разрешен без обращения в суд либо в правоохранительные органы.
Если Вы намерены оспорить факт заключения с Вами Соглашения о потребительском кредите, Вы вправе обратиться в суд и потребовать проведения экспертизы в судебном порядке, что может быть сопряжено с дополнительными финансовыми затратами для Вас. Обращаем внимание, что почерковедческая экспертиза Банка не влечет для Вас каких-либо материальных затрат, вместе с тем зачастую по результатам ее проведения спорная ситуация разрешается в пользу лица, участвовавшего в почерковедческой экспертизе в досудебном порядке. То есть проведение банковской экспертизы значительно ускоряет и упрощает процесс установления факта заключения Соглашения о потребительском кредите с конкретным лицом. Таким образом, предусмотренная в Банке возможность проведения почерковедческой экспертизы направлена в первую очередь на повышение качества обслуживания клиентов Банка и оперативное разрешения спорных ситуаций.
Client507  (Client507)
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Согласно №73-ФЗ и требованиям РФЦСЭ отбор материалов исследований (подписей) должен проводится определенным образом уполномоченным лицом. Т.е. имеющим определенные знания в предметной области. Ваш банк наделил таким правом операциониста, т.е. вы самопроизвольно дали ему квалификацию эксперта в деле проведения почерковедческой экспертизы. Не?
Второе. Закон наделил не произвольную организацию правом проведения каких угодно экспертиз, а "В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами.", но при этом эти лица должны быть независимыми от банка (инициатора экспертизы) ст.6 Закона. Ваш "эксперт" не ли является сотрудником банка или аффилированной структуры, а? Вы всегда обращаетесь к одному и тому же? Закон явно требует независимости эксперта. В противном случае это лицо может называться как угодно, но результат его деятельности в отношении продуктов банка экспертизой не бйдет.
Третье. Бесплатность вещь хорошая. Только не забывайте о том, что при судебном разбирательстве вашему заведению придется не только возместить стоимость этой экспертизы, но заплатить несколько большие суммы. Поэтому это не благо для клиента, а средство уменьшения ваших издержек, вызванных плохой работой по подбору кадров. Ибо именно ваши "линейные" кадры занимаются описанными гешефтами.
Татьяна Трофимова  (Alfa-Bank)
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Уважаемый Client507!
Обращаем Ваше внимание, что Федеральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" регулируются отношения по проведению судебной экспертизы государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами. Таким образом, какого-либо отношения к экспертизе, проводимой Банком, нормы указанного Закона не имеют. Как ранее сообщалась, проведение Банком внутренней экспертизы не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".
В случае если по Соглашению о потребительском кредите возникает просрочка, Банк предъявляет требования о ее погашении к лицу, с которым было заключено Соглашение о потребительском кредите (заемщику). При этом одного только заявления физического лица о том, что Соглашение о потребительском кредите было заключено с иным лицом, не достаточно для принятия решения о прекращении предъявления к нему требований о погашении задолженности и обращения Банка в правоохранительные органы с заявлением об обнаружении мошеннических действий неизвестных лиц. Вместе с тем, по результатам внутренней экспертизы Банк может принять решение о прекращении предъявления требований о погашении задолженности в том случае, если экспертиза подтвердит, что подпись на документах Соглашения о потребительском кредите абсолютно не соответствует подписи лица, с которым оно якобы заключено, то есть что документы подписаны явно другим лицом (для этого и необходимы варианты подписи физического лица, утверждающего, что Соглашения о потребительском кредитовании с Банком оно не заключало).
В случае если Заявитель не желает предоставлять образцы своей подписи для проведения внутренней почерковедческой экспертизы Банка (это, безусловно, его право), Банк будет продолжать предъявлять к нему соответствующие требования о погашении задолженности по Соглашению о кредитовании (так как для их непредъявления у Банка оснований нет). Также Заявитель не лишен права обратиться в суд и оспорить факт заключения Соглашения о потребительском кредите в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Client507  (Client507)
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Согласно статьи 41 упоминаемого вами Закона, требования этого закона распространяются на любую экспертизу. В т.ч. негосударственную, если, конечно, она претендует на название "экспертиза". Ваши утверждения противоречат как минимум требованию Закона о независимости эксперта. Ваши претензии на право проведения экспертизы не подкреплены наличием квалифицированного персонала в данной предметной области, в противном случае на сайте вашей огранизации среди видов деятельности был бы указан и такой. Процедуры отбора образцов не соответствуют требованиям Закона, как по методике, так и персоналу.

Шедевр, не находите:
"одного только заявления физического лица о том .... не достаточно ... для ... обращения Банка в правоохранительные органы с заявлением об обнаружении мошеннических действий неизвестных лиц" - Необычно, правда. Одного заявления недостаточно. А сколько нужно 2, 3, 5? А вот согласно УПК достаточно одного заявления. Кстати, согласно вашей логике, вообще можно звонить кому угодно и требовать возврата произвольного долга на основании нарисованного в графическом редакторе договора и базы данных телефонов с рынка. А что, подпись есть. Телефон есть, а что нет договорных отношений, ну так жизнь такая.

Хотите тест. Вы напишите письменное требование предоставить подписи для внутренней экспертизы и отправите его, ну скажем автору http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=155620 А вот дальше camposiha и задаст вопрос компетентным товарищам, насколько правомерен ваш интерес к получению ее подписи на чистых листах и передачи этих листов не-пойми-кому не-пойми-куда.

В целом ваша позиция понятна, "я сильный, что хочу, то ворочу".
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