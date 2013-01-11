Дорогие друзья!
Я устроился на работу в экспертно-аналитический отдел Банка "Российский кредит" 11 января 1993 г. Ровно двадцать лет назад... Сначала я изучал экономику предприятий, с которыми банк тогда сотрудничал, но довольно быстро перешёл в Валютное управление экономистом в отдел международных расчётов.
Что осталось в памяти об этом времени? Помню, что главным средством коммуникации с иностранными коллегами был телекс, электронная почта ещё в банке не использовалась, а перспективы внедрения системы SWIFT только изучались. В то непростое время банки зарабатывали на валютообменных операциях, открывали первые филиалы в регионах, присматривались к кредитованию предприятий и осваивали залоговое кредитование физических лиц.
Считаю, что в российском банковском бизнесе произошло за эти двадцать лет две настоящие революции.
Первая революция - это стремительное - по мере прохождения через кризисы - совершенствование системы риск-менеджмента в банках. Пройти через "чёрный" вторник 1994 г., дефолт 1998 г., кризисы 2004 и 2008 гг. сумели лишь самые осторожные и самые искусные, кто правильно управлял рисками ликвидности, кредитными и рыночными рисками.
А вторая революция - это развитие розничного бизнеса, который, как оказалось, был гораздо богаче и многоцветнее, чем обмен валюты и размещение средств и ценностей в сейфовой ячейке. Различные формы беззалогового кредитования, кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, дистанционные каналы обслуживания, включая интернет- и мобильный банкинг, продажа банками инвестиционных, пенсионных и страховых продуктов, денежные переводы без открытия счёта и переводы с карты на карту - вот далеко не полный перечень продуктов и услуг, которые стали доступны населению за эти годы.
А вы как думаете? Какие события в течение последних двадцати лет больше других повлияли на банковскую сферу?
Ваш, АК
Комментарии 18
Это так если по верхам, остальные Банки во сновном слизывают все друг у друга.
Может что-то и упустил
Двадцать лет в одном бизнесе - это клёво! Это тот нужный опыт, которого так не хватает большинству!
Увы! Сам этим похвастаться не могу. Если первые 20 лет и работал в одном министерстве (меняя города и должности), то последующие 15 стабильности нет: направление-то одно, а бизнесы разные.
Ввели систему страхования вкладов, для многих теперь выбор банка воможен не только на основании того что он "государственный", а там где человеку удобнее и комфортнее.
Интернет за 20 лет есть почти у каждого в телефоне, и все финансовые дела можно решить голосом или по сети - большой привет Тинькову.
Симбиоз магазина и банка - проект Связной.
А так же с Новым Годом и всеми прочими праздниками! Надеюсь удалось хорошо отдохнуть и в этот юбилейный день ты с новыми силами снова в строю.
Что касается факторов изменивших банковский сектор за эти 20 лет, - то пожалуй самым значительным одноразовым событием стало введение единого подоходного налога для физиков в 13%. Это привело к легализации огромного пласта экономики и сделало возможным вовлечение подавляющей пропорции россиян в мир современных банковских услуг.
Наверное это сейчас не "модно", но хочется сказать - "Спасибо" российскому правительству и лично Алексею Леонидовичу Кудрину!
А тебе Лёша хочу пожелать ещё двдцать лет ещё более успешной карьеры!
с уважением,
mms
Рад здесь тебя "встретить" и услышать поздравления Спасибо!
Согласен, после введения единого подоходного налога банки получили ещё новый клиентский пласт - зарплатных клиентов из компаний малого и среднего бизнеса, которые раньше получали зарплату в конвертах. Это был значимый шаг.
Если кто не знает - в тот "счастливый" для банков период произошли значительные изменения в банковском плане счетов и не все разработчики банковского ПО были к этому готовы.
Поэтому многим банковским IT специалистам приходилось выкручиваться как бы автоматизировать формирование проводок, документов и прочего, прочего, прочего, а банковским работникам (пользователям ПО) пришлось ручками набивать эти самые проводки, документы и прочее прочее прочее пока разработчики приводили ПО в соответствие 302-П
по мне, так подобные вопросы в отношении российского банкинга в общем и целом бессмысленны... все что происходило в РФ за последние за 20 лет - тупое клонирование того, что было на западе... так что искать какое либо "влияние" - все равно что спрашивать, чего хорошего мы откуда то скопировали...
понятно, что людям, которые большую часть жизни потратили на ру-банкинг, такие слова могут быть оскорбительны и я заранее извиняюсь за них... но если мы так и дальше будем восхищаться собственными "революциями", откуда то скопированными 20 лет спустя, то откуда брать мотивацию для действительно качественных свершений?
К сожалению, мы совместно проработали совсем немного, но Вы оставили впечатление классного банковского специалиста, каковых в нашей стране не так много.
На мой взгляд, на банковскую сферу значительно повлияли IT-технологии и система страхования вкладов.
И еще один нетривиальный вывод - на банковскую сферу значительно и положительно повлияли бизнесы, которые в свое время не контролировались Банком России - тот же терминальный бизнес долгие годы развивался параллельно банковскому бизнесу, но его развитие продвинуло весь бизнес по банковскому обслуживанию населения.
Да, небанковские конкуренты застаявляют нас бегать быстрее
я тоже в банковской сфере с августа 1993 года, почти 20 лет! не говорю в бизнесе, так как не руководитель!
помню как писал заключение на выдачу кредита на листе бумаги, ручкой!
помню когда появились первые компьютеры, не у всех!
помню как открывались в банке новые отделы с новыми направлениями, выходили новые стандарты и требования по выдаче кредитов,
помню как банки одни закрывались, другие открывались, и в основном московские банки.
я видел как менялся бизнес в стране, были и ТОО и многие другие юридические формы, новые законы
Многое произошло за 20 лет! Для меня эти 20 лет это вообще сплошная революция!
еще раз поздравляю! жму руку!!!