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Двадцать лет

11.01.2013 00:11 18 4 112 просмотров
Дорогие друзья!

Я устроился на работу в экспертно-аналитический отдел Банка "Российский кредит" 11 января 1993 г. Ровно двадцать лет назад... Сначала я изучал экономику предприятий, с которыми банк тогда сотрудничал, но довольно быстро перешёл в Валютное управление экономистом в отдел международных расчётов.

Что осталось в памяти об этом времени? Помню, что главным средством коммуникации с иностранными коллегами был телекс, электронная почта ещё в банке не использовалась, а перспективы внедрения системы SWIFT только изучались. В то непростое время банки зарабатывали на валютообменных операциях, открывали первые филиалы в регионах, присматривались к кредитованию предприятий и осваивали залоговое кредитование физических лиц.

Считаю, что в российском банковском бизнесе произошло за эти двадцать лет две настоящие революции.

Первая революция - это стремительное - по мере прохождения через кризисы - совершенствование системы риск-менеджмента в банках. Пройти через "чёрный" вторник 1994 г., дефолт 1998 г., кризисы 2004 и 2008 гг. сумели лишь самые осторожные и самые искусные, кто правильно управлял рисками ликвидности, кредитными и рыночными рисками.

А вторая революция - это развитие розничного бизнеса, который, как оказалось, был гораздо богаче и многоцветнее, чем обмен валюты и размещение средств и ценностей в сейфовой ячейке. Различные формы беззалогового кредитования, кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, дистанционные каналы обслуживания, включая интернет- и мобильный банкинг, продажа банками инвестиционных, пенсионных и страховых продуктов, денежные переводы без открытия счёта и переводы с карты на карту - вот далеко не полный перечень продуктов и услуг, которые стали доступны населению за эти годы.

А вы как думаете? Какие события в течение последних двадцати лет больше других повлияли на банковскую сферу?

Ваш, АК

Комментарии 18

Костя  (Kosty)
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Не только события, но и ряд баков сами повлияли на сферу. Для меня это Русский Стандарт и прорыв в POS кредитовании, следующим банком прорывным для меня Тинькофф КС, а именно прорыв в работе с интернет контентом и социал медиа. После них, пожалуй, многие ринулись в интернет рекламу и в работу с лидогенерацией. Неплохо развивается Связной банк, создав приличную программу лояльности, на мой взгляд, лучше чем "Спасибо от Сбербанка".
Это так если по верхам, остальные Банки во сновном слизывают все друг у друга.
Может что-то и упустил smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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smile:flowers: Поздравляю с юбилеем!

Двадцать лет в одном бизнесе - это клёво! Это тот нужный опыт, которого так не хватает большинству!
Увы! Сам этим похвастаться не могу. Если первые 20 лет и работал в одном министерстве (меняя города и должности), то последующие 15 стабильности нет: направление-то одно, а бизнесы разные.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Спасибо за добрые слова smile:) Разные бизнесы - это тоже хорошо!
e d  (dvazhdymama)
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smile:drink: AUGURONI!!!smile:)
Алексей  (WertuN)
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Самое важное - здоровая конкуренция.

Ввели систему страхования вкладов, для многих теперь выбор банка воможен не только на основании того что он "государственный", а там где человеку удобнее и комфортнее.

Интернет за 20 лет есть почти у каждого в телефоне, и все финансовые дела можно решить голосом или по сети - большой привет Тинькову.

Симбиоз магазина и банка - проект Связной.
Maxm Seltzer  (seltzermax)
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Лёша - поздравляю!!! 20 лет - это срок!
А так же с Новым Годом и всеми прочими праздниками! Надеюсь удалось хорошо отдохнуть и в этот юбилейный день ты с новыми силами снова в строю.

Что касается факторов изменивших банковский сектор за эти 20 лет, - то пожалуй самым значительным одноразовым событием стало введение единого подоходного налога для физиков в 13%. Это привело к легализации огромного пласта экономики и сделало возможным вовлечение подавляющей пропорции россиян в мир современных банковских услуг.

Наверное это сейчас не "модно", но хочется сказать - "Спасибо" российскому правительству и лично Алексею Леонидовичу Кудрину!

А тебе Лёша хочу пожелать ещё двдцать лет ещё более успешной карьеры!

с уважением,
mms
Алексей Коровин  (akorovin)
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Максим, привет!

Рад здесь тебя "встретить" и услышать поздравления smile:) Спасибо!

Согласен, после введения единого подоходного налога банки получили ещё новый клиентский пласт - зарплатных клиентов из компаний малого и среднего бизнеса, которые раньше получали зарплату в конвертах. Это был значимый шаг.
Алексей Шамин  (BukvaED)
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По моему мнению на банковскую сферу в опеределенной степени повлял переход на 302-П в 2008 г.
Если кто не знает - в тот "счастливый" для банков период произошли значительные изменения в банковском плане счетов и не все разработчики банковского ПО были к этому готовы.
Поэтому многим банковским IT специалистам приходилось выкручиваться как бы автоматизировать формирование проводок, документов и прочего, прочего, прочего, а банковским работникам (пользователям ПО) пришлось ручками набивать эти самые проводки, документы и прочее прочее прочее пока разработчики приводили ПО в соответствие 302-П smile:D
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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Цитата
Какие события в течение последних двадцати лет больше других повлияли на банковскую сферу?

по мне, так подобные вопросы в отношении российского банкинга в общем и целом бессмысленны... все что происходило в РФ за последние за 20 лет - тупое клонирование того, что было на западе... так что искать какое либо "влияние" - все равно что спрашивать, чего хорошего мы откуда то скопировали...
понятно, что людям, которые большую часть жизни потратили на ру-банкинг, такие слова могут быть оскорбительны и я заранее извиняюсь за них... но если мы так и дальше будем восхищаться собственными "революциями", откуда то скопированными 20 лет спустя, то откуда брать мотивацию для действительно качественных свершений?
Шухрат Хаитматов  (S_H_H)
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Уважаемый Алексей, поздравляю Вас с юбилеем, желаю дальнейших успехов и покорений новых вершин !!!!
К сожалению, мы совместно проработали совсем немного, но Вы оставили впечатление классного банковского специалиста, каковых в нашей стране не так много.

На мой взгляд, на банковскую сферу значительно повлияли IT-технологии и система страхования вкладов.
И еще один нетривиальный вывод - на банковскую сферу значительно и положительно повлияли бизнесы, которые в свое время не контролировались Банком России - тот же терминальный бизнес долгие годы развивался параллельно банковскому бизнесу, но его развитие продвинуло весь бизнес по банковскому обслуживанию населения.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Спасибо, Шухрат!
Да, небанковские конкуренты застаявляют нас бегать быстрее smile:)
Дмитрий Иванов  (webdeal)
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Алексей просто хочу поздравить Вас с этой датой - 20 лет это жизнь....А ваш вопрос - Какие события в течение последних двадцати лет больше других повлияли на банковскую сферу? Я считаю присутствие интернет технологий. Еще раз с Юбилием !
Алексей Коровин  (akorovin)
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Спасибо, Дмитрий smile:) Ваша правда - 20 лет назад об интернете никто не думал.
павел ким  (enterpreneur)
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Добрый вечер Алексей. Пишу вам потому что на сайте отп банка не работает ссылка обратной связи. Дело в том что вчера столкнулся с отвратительным обслуживанием в филиале банка на люсиновской 39. Всегда был положительного мнения о вашем банке, и являюсь клиентом банка. Однако меня в этом переубедили. Когда я зашел в бан на люсиновской 39, там была девушка за ресепшином , которая обслуживала денежный перевод, подождав 10мин, я поинтерисовался, скоро ли она освободиться, потому что очень спешил, на что она поинтерисовалась какой у меня вопрос, и я ответил что мне нужно погасить полностью кредит, она ответила что СКОРО освободиться, подождав 10 мин, вышла еще одна девушка и села за компьютер, ее звали Компанеева Татьяна, я спросил скоро ли мне смогут помочь у нее, она ответила что девушка, которая до сих обслуживает денежный перевод освободиться еще через 10 мин. подождав уже 30 мин, я в нетерпении спросил сколько мне ещё ждать, и Компанеева Татьяна решила поинтерисоваться чем может мне помочь, я сказал что мне нужно полностью погасить кредит, она сказала что мне нужно оплатить через банкомат или через кассу с комиссией 100 р. и ради этого ответа мне пришлось ждать 30 мин, при том что я очень спешил.спросив ее не спишеться ли у меня ежемесячный платеж а спишеться вся сумма кредита, она ответила что спишеться вся сумма кредита и мне достаточно внести полную сумму кредита и в день списания все деньги спишуться и я не буду должен банку. Далее я пытался положить в банкомат 18000 но оказалось что он принимает до 15000, и Татьяна ответила что мне нужно совершить 2 платежа, совершав второй платеж банкомат забрал у меня первый чек и напечатал второй на котором была сумма 5000, в результате у меня был только последний чек. спросив ее о том как мне вернуть первый чек она позвола кассира, которая пришла только через минут 7, хотя она знала что мне очень нужно побыстрее, в результате они открыли банкомат и осмотрев что чек никуда не упал просто закрыли банкомат и отвернулись, ну я естественно спросил что дальше, они сказали что могут дать выписку, я конечно же решил взять. Компанеева Татьяна дала мне эту выписку без каких либо подписей и печати, т.е. скопировала в ворде и распечатала, еще и с гиперссылками официальный документ, и мне пришлось просить поставить хотя бы печать. в общем я так и не понял как мне вернуть остаток средств, потому что я положил в банкомат больше суммы кредита на 1000, далее не понял точно ли у меня спишуться все деньги а не ежемесячный платеж, я не получил нормальных разьяснений и очень недоволен обслуживание, в котором не цениться время других людей. В результате чего я опоздал на работу, мне сделали выговор, и я так и остался с нерешенной проблемой. Очень прошу сообщить о принятых мерах или информацию о том том куда мне обратиться, чтобы работников банка привлекли к ответственности, или о возможном увольнении их, как несоответствии их должностным обязанностям.: 8-926-821-01-80, e-mail : Petru44o2007@yandex.ru
Алексей Коровин  (akorovin)
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Уважаемый Павел, я не работаю в ОТП Банке с января 2012 года.
Владимир Медведев  (Владимир Медведев)
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Алексей, поздравляю!
я тоже в банковской сфере с августа 1993 года, почти 20 лет! не говорю в бизнесе, так как не руководитель!
помню как писал заключение на выдачу кредита на листе бумаги, ручкой!
помню когда появились первые компьютеры, не у всех!
помню как открывались в банке новые отделы с новыми направлениями, выходили новые стандарты и требования по выдаче кредитов,
помню как банки одни закрывались, другие открывались, и в основном московские банки.
я видел как менялся бизнес в стране, были и ТОО и многие другие юридические формы, новые законы
Многое произошло за 20 лет! Для меня эти 20 лет это вообще сплошная революция! smile:D smile:D
еще раз поздравляю! жму руку!!!
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