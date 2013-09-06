Grecotel: качество в деталях

Дорогие друзья!
Закончился август, и яркие впечатления лета стали воспоминаниями. Вот одно из них, которым особенно приятно поделиться в этот дождливый день
...На Крите сидим на открытом воздухе и пьём кофе с Георгиосом Скулаксиносом, директором гостиницы Creta Palace, входящей в знаменитую своим гостеприимством сеть Grecotel.
Grecotel, компания по управлению отелями и курортными комплексами, была создана в 1981 г. и на паритетной основе находится в собственности греческой Группы Н.Даскалантонакис и компании TUI Hotels & Resorts. Сейчас под управлением Grecotel - более двадцати отелей и курортных комплексов класса "люкс" и 4 звезды как на островах, так и на территории материковой Греции.
Греческая экономика переживает непростое время, но Grecotel пополняется всё новыми гостиницами, каждая из которых через некоторое время после открытия, как говорят в туристическом бизнесе, в начале сезона "встаёт на stop".
Я работаю в банке, Гиоргиос - директор гостиницы, но нас объединяют общие задачи - как привлечь и удержать лучших сотрудников и как увеличить число лояльных клиентов.
Сейчас июнь, Георгиос работает шесть дней в неделю. Каждое утро он проводит планёрку с участием четырёх-пяти руководителей отеля. Регулярно директор ведёт семинары по стандартам клиентского обслуживания. Но основная работа - по вечерам, когда директор встречается с самыми верными клиентами отеля, многие из которых отдыхали в этой гостинице уже десятки раз, и участвует в мероприятиях. Георгиоса можно увидеть в лобби и на кухне ресторана гостиницы, а вот он уже танцует сиртаки вместе с гостями во время инсценировки традиционной греческой свадьбы.
Кредо директора Creta Palace: "Всё время быть на виду". В гостинице минимальная текучесть персонала, опытные сотрудники с удовольствием передают свои знания молодёжи.
Чтобы больше узнать о секретах гостеприимства Grecotel, встречаюсь с генеральным директором сети Джорджем Каратциасом, который начинает нашу беседу с рассказа о том, как при создании сети отелей и курортных комплексов в 1981 г. её владельцы обсуждали, что должно стать отличительной особенностью сети, её конкурентным преимуществом, и остановили свой выбор на качестве.
- Если открывать бизнес сейчас, я бы тоже выбрал качество, - рассуждает Джордж. - Что важно для наших гостей? Качество деталей. Иногда запоминается одна лишняя улыбка в службе приёма или цветок, сорванный на поле и принесённый горничной в ваш номер. Или работник на пляже, который обратит ваше внимание на то, что часть лежака оказалась на солнце, и поможет переместить лежак.
Философия компании понятна: обычно клиенты отеля строят отношения не с его директором, а с горничной, садовником или сотрудником в службе приёма. Вполне уместна параллель с клиентом банка, который в основном общается не с менеджментом финансового института, а с сотрудниками в отделении, на точке продаж в магазине или на кредитной стойке в аэропорту, в службе приёма телефонных вызовов
В гостинице Creta Palace в течение десятидневного отпуска я познакомился с метрдотелем ресторана Яннисом, который обращался к нашим детям по имени, и работником пляжного бара Никосом, который хорошо помнил, что накануне мы были на экскурсии и интересовался нашими впечатлениями, с тренером по теннису Хурео, который познакомил меня с другими теннисистами, искавшими партнёра для игры в паре, и, конечно, с предупредительными и доброжелательными сотрудницами службы приёма Светланой и её помощницами Марией и Анастасией.
Главное конкурентное преимущество Grecotel - это сотрудники сети. В Grecotel работают по 20-30 лет либо уходят через 2-3 года. Меня поражает, что, рассказывая о директоре одной из гостиниц, работающем в компании уже пять лет, Джордж говорит, что этот руководитель "у нас совсем недолго".
В первые же несколько дней после поступления на работу нового сотрудника становится понятно его отношение к сервису. Нужно, в первую очередь, любить людей. Тех сотрудников, которых тяготит непосредственное обслуживание клиентов, руководство не заставляет работать через силу - они переходят на работу в службу бронирования заказов или в бэк-офис или - покидают компанию. Безусловно, проводятся тренинги и конкурсы на лучшего сотрудника, но основным инструментом успеха здесь считают личный пример руководителя.
В Grecotel учат сотрудников запоминать имена клиентов. Это практика, которую нужно осваивать и другим сервисным предприятиям. Банкам, например. На мой вопрос, каким образом, скажем, менеджер службы приёма гостей может запомнить десятки имён постоянно меняющихся туристов, Джордж отвечает:
- Если смотреть на лес, отдельных деревьев не видишь, видишь массу из тысячи деревьев. Приглядевшись, начинаешь различать, чем одни - отличаются от других. Можно хорошо видеть деревья из первых трех рядов. Так и с гостями.
Например, один из наиболее успешных директоров Grecotel учился запоминать имена, когда работал в службе приема в 80-х гг. - он сопоставлял имена гостей и номера их автомобилей.
Сотрудников сети учат ценить каждого клиента. Некоторое время назад руководством компании было принято решение расстаться в одним из директоров, который большую часть своего времени общался с постояльцами на виллах и пренебрегал общением с остальными гостями. Оказалось, что такое отношение ещё и финансово невыгодно - доход этой гостиницы был на 40% меньше, чем доход сравнимого по количеству номеров отеля на другом греческом острове. В этом ещё один урок для нас, финансистов, - ценить общение с обычным клиентом.
У руководства каждой гостиницы сети две равноценных цели - прибыль и качество клиентских впечатлений, которое оценивается путём сбора обратной связи от клиентов тремя способами - посредством анкетирования клиентов, получения отзывов от национальных туроператоров и путём проведения визитов "таинственных покупателей".
...Мой отдых на Крите подходит к концу. Мне был очень интересно пообщаться с руководителями именитой гостиничной цепочки, но ещё больше - я увидел своими глазами.
В Creta Palace нет ночного бара на пляже, и совсем не потому, что коммерчески невыгодно. Просто, черепахам, которые ночью выходят на сушу, вреден ночной свет на пляже.
Качество - в деталях.
Ваш, АК
Комментарии 18
А в небольшом банке, например, в Росинтере, запоминают, просто если часто приходишь. Но запомнили не моё имя, а какие у меня есть вклады. Но тоже приятно.
Это как в гостинице - сопоставляют имя гостя и номер его автомобиля
Встретила нас хозяйка. показала номер, показала где столовая где кухня и сразу спросила как зовут нас и детей. Местный повар быстро усвоила, что дети обожают блины с сырниками и даже запомнила что с медом.
В последующие дни нам рассказали про все что стоит посетить и как туда добраться общественным транспортом.
А по вечерам когда я спускался в столовую, чтобы скорость интернета по вай-фаю была поприличнее, то либо участвовал в дегустации новых шедевров от шеф-повара, либо в дискуссии с хозяевами каким бизнесом стоит заниматься.
На прощание когда мы предложили хозяевам поднять бокалы так как оставалось чуть-чуть местного коньку, то в момент нам организовали и лимончики и сыр и оливки и даже блины детям.
Вобщем с учетом проведенного времени с друзьями (а мы много где побывали, в том числе поднялись на высоту 700 м в горы на смотровую площадку на которой в буквальном смысле касаешся облаков и Новороссийск и Цемесская бухта видны как на ладони) впечатления остались самые хорошие.
К сожалению вынужден констатировать, что в банках наших и в помине нет такого отношения.
Хотя вроде у меня начинают складываться с Юниаструмом. С местным начальником розницы Настей. Звоню, узнает по голосу, спрашиваю дает наиболее выгодные МНЕ советы. И никогда ничего не впаривает. Когда кредит оформлял, любезно предоставила компьютер с интернетом, чтобы я из интернет банка вытащил нужную платежку.
Меня это скорее не радует а удивляет. Не понимаю почему так. Она же должна "план делать" и впаривать мне по полной. А она ко мне с открытой душой. Неужели не все так плохо?
Антон, мне, так, кажется, что вполне можно "план делать", радуя при этом клиента. Если разделяешь ценности организации и хорошо понимаешь (и принимаешь) условия продукта.
А если не будешь включать галочку, то не выполнишь план по страховкам и лишишся премии. Такие вот у банка Х ценности.
Мне кажется трудно сделать план предлагая то, что выгодно клиенту. Ибо это отказ от многих сопутствующих услуг (платных уже по определению).
Что касается Насти то это нонсенс. "Страховочку оформлять будем? С ней чуть больше заплатите, но зато гарантия какая-то. Так что решайте". Я говорю "Не, не буду" Ответ "Ну как скажете"
А то, что она мне льготную ставку по кредиту выбила? Доказывала московскому начальству, что я подпадаю под определение постоянного клиента? Лишила учреждение части прибыли.
Ну никак не покидает меня ощущение, что "лафа закончится" рано или поздно. И непонятно чьи это все "ценности" Учреждения или Настины. Ругают в народном рейтинге Юниаструм банк ой как ругают. И непонятно то ли Юниаструм исправиться решил, то ли мне сказочно повезло что там работает Настя.
Владею я напару с товарищем куском недвижимости "в центре" и работает на этих метрах один из представителей южных республик по имени Мардан, торгует овощами. Рядом уже год как расположился "Магнит", который душит всех своими убойными ценами.
Мардан хоть и жалуется но живет, съезжать не собирается. А все потому что овощи у него отборные а в Магните "с гнильцой", да и продавцы не только обслужат быстро но и с бабушками пообщаются.
Банковский пример:
Говорит банк Y на своем сайте: Сделайте по карте оборот за год не менее "такого-то", можете получить Gold бесплатно на три года. Сделаете еще больше - Platinum бесплатно. Есть стимул обороты делать.
А тот же Юниаструм: вклад можно пополнить, подснять, проценты начисляются ежемесячно, но их тут же можно к вкладу присоединить и все через интернет-банк. И ставка около 10%
А у большинства: если ставка большая, то не пополни не подсними, а если дают подснимать, то ставка смешная.
Еще пример:
Деньги можно положить и под 50% годовых. Это не банк и не МММ, сразу говорю. Доходность плавающая, колеблется от 4 до 10% в месяц от суммы депозита и зависит от результатов ИХ работы. Может и в минус уйти. Начисляется ежемесячно и может быть включена в депозит.
Минимальный депозит от 100 тыс руб.
И при таких процентах деньги можно изъять после трех месяцев как положил. Можно и досрочно, но возьмут штраф 20%. Лучше чем в банке, да и доходность другого порядка.
В альфа-банке практикуется дискриминация по способу заработка. Кредитные карты выдаются только работающим по найму. Если ты ИП, или работаешь у ИП "ни-ни". Помнится Вы обещали в январе еще разрешить этот вопрос, но слова пока остались словами. Вы призываете отношения с клиентами выстраивать а сами создаете условия при которых даже завести их невозможно.
Вы предлагаете кобренды с конкретными авиакомпаниями, а другие не только начисляют мили за покупки но и позволяют оплачивать любые (даже железнодорожные) билеты милями, еще и торгуют билетами на своем сайте или свои карточки привязывают к iGlobe. Вобщем делай все что угодно через "наш банк". Знакомых сделаешь клиентами - тоже делают что-нибудь приятное.
А чем Альфа может зацепить? А как человек однажды зашедший с улицы может получить в Альфе особый статус? Давайте поговорим....
Наверное обратили внимание что пепси/фанта/кола греческого разлива и московского это как говорится две небольшие но разницы.
Наверное и Альфа трапеза и альфа-банк это так же не одно и тоже в мелочах качества.
А когда заказали банкет- то оказалось, что музыкальное сопровождение свое.
Стоимость - 3 500 руб. в сутки/одноместный номер.
Нам до них как до Китая....
И проблема в менеджменте и текущей организации работы, а не в людях - хотя человек или клиентщик или нет.
Наличие шведского стола или диванов - уже неоспоримый плюс.
Материальная составляющая сервиса, должна быть на уровне и только потом
идет нематериальная - улыбки, заботливость (вроде подвинуть лежаки)...
Мое мнение, что начинать нужно все таки с материальной составляющей.
Тратить 20 усилий на 80 результата- они это уже сделали и дотягивают свои 20, а мы на начальном этапе.
Ваш блок замечателен и я с удовольствием читаю его.
Особенно мне нравится что "не последние в банках люди" бывают там же где и я практически в то же время.
Но как говорит банки.ру мы все же банковский форум.
Просто сейчас был на народном рейтинге и читаю после каждой записи "
"спасибо за оставленный отзыв.
В ближайшее время мы предоставим Вам комментарии."
я понимаю человеческая забота- мы помним вас мы спасем вас от наших неприятностей.
Но может быть это перебор. Этакая формальность- нужно же что то отвечать а отвечать пока нечего.
А может быть сперва помочь а потом написать об этом.
"спасибо за оставленный отзыв.
Мы разобрались и отрпавили коментарии на вашу почту"
Хотя может быть я не прав.