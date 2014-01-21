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Вбок по карьерной лестнице

21.01.2014 22:43 16 25 367 просмотров
Дорогие друзья!

В нашем банке есть традиция совместных завтраков руководителей и сотрудников. Появилась эта традиция больше года назад и хорошо укоренилась: сотрудники больше узнают о стратегии банка и бизнес-линий, а руководители - получают обратную связь высочайшего качества и массу новых идей, зачастую "готовых к употреблению" smile:)

Сегодня у меня состоялся первый завтрак с сотрудниками в этом году. Кроме сотрудников из Розницы, мы пригласили на встречу коллег из ИТ: обменяться мнениями и поделиться опытом. Я накануне прочёл вопросы, заблаговременно присланные ребятами. И больше всего, пожалуй, меня "зацепил" вопрос менеджера-консультанта одного из московских отделений относительно возможностей карьерного роста. Наш молодой коллега писал о том, что молодому сотруднику непросто заявиться на интересную вакансию в другом отделе, потому что у него обычно нет специальных знаний, которые помогли бы справиться с принципиально новыми задачами...

Мне всегда было интересно узнать, чем занимается сосед по офису. В начале 90-х такими соседями были дилеры, они работали на валютно-финансовых рынках и поражали нас, сотрудников отдела международных расчётов, масштабом своих сделок и надменными жаргонизмами: они "шортили" и "скверились", "открывали позиции" и переписывались по системе Рейтер. Потом, в разное время, такими соседями бывали и "инвестиционщики", проворачивавшие многомиллионные сделки по поручению клиентов, и ребята из проектного финансирования, в результате усилий которых в стране строился очередной торговый центр или в Россию завозилась - залетала? - партия "Боингов". А когда я стал отвечать за корпоративный бизнес и проектное финансирование, с нами соседствовала многоликая Розница, которая мне тогда казалась столь загадочной и в которой так хотелось разобраться...

Большое спасибо коллегам из различных подразделений тех банков, в которых мне довелось работать, потому они никогда не жалели своего времени и отвечали на мои вопросы, пусть занудные и не всегда уместные в боевой суете финансовых будней! smile:flowers:

Мне кажется, такой путь - путь живого интереса и соучастия коллег - самый верный для достижения новых карьерных вершин.

А вы как думаете?

Ваш, АК

Комментарии 16

Александр Дорохов  (DorokhovGroup)
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Диалог это всегда хорошо и полезно, постоянное стремление к совершенству, которое притянет и качество и повышение производительности. А еще систему предложений, всеобщий контроль качества получится функционирующей развивающийся организм, как у японцев. Еще с клиентами поддерживать диалог не забыть. Побольше бы руководителей заинтересованных в творческо-операционной оптимизации коллектива, умеющего не просто слушать, но и реализовывать.
Юрий Кузьменков  (Burcov)
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Такие завтраки или встречи не редкость, но в большинстве случаев это галочка «мы вышли в народ, выслушали вопросы, идеи и предложения». Большому руководителю поставили зачет, сотрудники поимели возможность пообщаться с большим руководителем. Все. Рассмотрели, оценили, учли или обсудили – этого не происходит.

Так что сам факт встречи не нов и не представляет интереса, а вот последствия таких завтраков – это то, что актуально и прецедентно.

Например, дельная идея и предложение, которое «пошло» в работу и даже дало результат: Как нематериально стимулировать сотрудника если его идея принесла успех коллегам? Или: Можно ли заменить ответ на вопрос «большому руководителю» ответом более компетентного но менее «большого» руководителя? Ведь сотрудника интересует именно мнение того, кому он этот вопрос задавал. И т.д.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Юрий, на таких встречах нечасто обсуждаются идеи к реализации. Это, скорее, живой обмен мнениями. Для идей у нас есть другой формат - Банк идей, мы получаем ежегодно сотни оригинальных идей от сотрудников, анализируем их и часть идей реализуем.
Есть формат и для клиентов: http://idea.alfabank.ru/
Alex  (BankCoda)
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Есть хорошее правило - подведение итогов.
После разговоров остаются лучшые проекты, предложения и т.д.
При подведении итогов сообщается, сколько и чего было внедрено и какой эффект это принесло.
Тгда такие встречи будут не для галочки.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Очень важный инструмент объединения команды для достижения поставленных целей! Очень часто во многих банках, да и компаний из других сфер этого не хватает.
Mephistophilus  (Desperado17)
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Алексей а о таком способе коммуникаций как корпоративная социальная сеть слышали, не думали применять,или быть может уже используйте smile:?:
И встречаться можно чаще (offline) и feedback получать чаще и более качественный smile:)
Алексей Коровин  (akorovin)
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Степан, и применяем, и используем. Наш Альфа-Мир позволяет обсуждать события и различные мероприятия )
Дмитрий Сергеев
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Какая позитивная традиция. Прямо как в книге по маркетингу.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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Цитата
Наш молодой коллега писал о том, что молодому сотруднику непросто заявиться на интересную вакансию в другом отделе, потому что у него обычно нет специальных знаний, которые помогли бы справиться с принципиально новыми задачами...

на самом деле этот вопрос можно читать с двух ракурсов:
1. если знаний нет - их можно получить, если знать что читать/у кого спрашивать... а вот если не знаешь что и у кого - вот тут основная проблема... казалось бы, что может быть проще: сформулируй перечень литературы, обязательной к прочтению, набор курсов, которые тренирую соответствующие навыки и каждый кто осилит - по сути готовый специалист... другое дело, что эти списки никто не составляет, так как велика вероятность того, что большинство действующих сотрудников не будет подходить под обозначенные требования.... а поди уволь за несоответствие двоюродного племянника троюродной бабушки или девочку, с которой до утра зажигал на прошлом корпоративе...
2. по факту текущий уровень знаний ничего не решает, как минимум потому, что современный рынок все равно диктует условия по их постоянному обновлению, и как у потенциальных, так и у текущих сотрудников, будут потребности в изучении того, что они раньше не знали, так что основным и единственным навыком, который должен быть интересен работодателю - желание и способность учиться... а если организация это понимает, то ее сотрудники не будут переживать, что они чего то не знают, так как их задача будет сводиться к тому, чтобы доказать текущему начальнику, что они обучаемы, при этом никаких лишних отсеивающих требований по переходу на другую должность по горизонтали просто не должно существовать...

а так как я этой проблемой непосредственно сейчас занимаюсь с профессиональной точки зрения, то готов предложить банку решение, которое может быть встроено в функционал имеющихся HR-инструментов, и которое позволит в короткое время составить объективную карту навыков собственных сотрудников, в том числе и таких абстрактных, как "обучаемость", "инициативность" и т.п.
Инга  (ILev)
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Это очень правильная инициатива! Все про нематериальную мотивацию слышали и знают. Я на своем опыте могу подтвердить эффективность такого мероприятия. Поддерживаю Алексея Коровина - завтрак с сотрудниками это не просто "галочка" и при правильной эскалации и организации - отличная обратная связь для топ-менеджмента и дополнительный стимул для сотрудников. Знаю одного директора департамента, который в свое время выступил с резкой критикой на подобном мероприятии, будучи в тот момент рядовым сотрудником из "карточного отдела". Кто знает, возможно, и это его выступление дала свои плоды в пути по карьерной лестнице. smile:thumbsup:
Алексей Коровин  (akorovin)
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Справедливо, Инга. Особенно если такая критика обоснованна.
Edvard  (Snouden)
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Алексей, скажите, а почему же другие руководители, не спустятся с небес на землю, поговорят с обычными сотрудниками, клиентами, людьми, что их заботит, о чем они говорят- и смогут гораздо больше узнать о бизнесе, чем сидя в кабинете???
ЧТО ИМ МЕШАЕТ?? Ведь все так просто!!!
Или все дело в инновационном чае с плюшками?? smile:-)

ps: В Японии топ-менеджеры спускаются на рабочие места и встают за станки. После чего сами генерят инновации.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Цитата
В Японии топ-менеджеры спускаются на рабочие места и встают за станки.

Ой, непросто это - за станок встать. Для этого, вероятно, приходится им проходить длительное обучение. Даже для того, чтобы поработать несколько часов оператором контакт-центра, нужно пару недель учиться.
Boris Buterbrodoff  (buterbrodoff)
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Я чай пью и ты садись - чай пей. Я мясо ем и ты садись - чай пей! (с) smile:D
Поиграть в демократию, называется... Руководство выходит в народ в стиле Михаила Сергеевича Г- ва.
Какая, н.. карьера может быть в кланово-сословной системе? - поменять один коврик возле двери на коврик у двери в другом кабинете? Или соревноваться в том кто лучше языком работает (не на вербальном уровне)? Всегда презирал подобные мероприятия.
Дмитрий Б  (Tuzikk)
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Вы знаете, Алексей, я, как бывший (давно) сотрудник Альфа-Банка и постоянный его клиент (до сих пор), могу вам со стопроцентной уверенностью заявить, что работая в ДО (я имел счастье работать в 4 Московских доп офисах Альфы и выстроить неплохую карьеру, за что безмерно признателен) у их сотрудников отсутствует возможность "заглянуть через плечо" коллеги из смежного направления - т.к. таких смежников рядом просто нет. И я очень понимаю описанного Вами менеджера, который хочет их фронта пробраться в бэк-офис и понимает, что сделать это в Альфе практически нереально. Так что со "вбок" в АБ сложно, а вот вверх - вполне себе реально, если ты действительно активен и интересуешься если не смежными областями, то хотя бы своими профильными.
(Про ротации вбок в бэк-офисе сказать не могу - не плавал.)
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