«Золотой» путь Владимира Алекно

Дорогие друзья!
С каким удовольствием мы смотрели домашнюю зимнюю Олимпиаду, как переживали за наших спортсменов! И сейчас, после победы сборной России в общем зачёте медалей, к олимпийцем привлечено повышенное внимание. Как готовились к Играм? От чего пришлось отказаться? Какие особые приёмы использовал тренерский штаб?..
Думаю, нам предстоит узнать много интересных историй.
Но сейчас мне хотелось бы перенестись на полтора года назад и вспомнить этот фантастический матч 12 августа 2012 года. Мужская сборная команда Россия по волейболу безнадёжно проигрывала бразильцам в финале Олимпийских игр в Лондоне. На предварительном этапе бразильцы выиграли у нашей команды, как говорится, «в одну калитку». Они были близки к победе и сейчас, когда при счёте 2:0 по сетам в пользу сборной Бразилии тренер нашей команды Владимир Алекно сделал неожиданную для бразильцев перестановку на поле, выпустив Дмитрия Мусэрского на позицию диагонального, а на позицию доигровщика вместо капитана сборной Тараса Хтея поставив Максима Михайлова.
В этот момент тренер сказал ребятам именно те слова, которые по-настоящему «зажгли» команду и повели её вперёд. Вот, после двух феноменальных подач Тетюхина отыграны матч-болы, Россия оставляет за собой третий сет, и — наших спортсменов уже не удержать. Труднейший пятисетовый поединок, и сборная России становится чемпионом Олимпийских игр!..
В конце прошлого года Владимир Романович Алекно, тренер «золотой» Олимпийской сборной России, принял участие в стратегической сессии руководства Альфа-Банка. С большим удовольствием хотел бы поделиться с вами его рассказом.
— Всё началось задолго до Олимпийских игр в Лондоне, — вспоминает Алекно, сам успешный волейболист, игравший в 80-90-х годах прошлого века на позиции центрального блокирующего в ведущих клубах Белоруссии, России, Болгарии, Италии и Франции.
Раньше сборную Россию тренировали иностранцы, и лучшим результатом нашей команды было седьмое место на Чемпионате мира 2006 года. Именно в это время Владимир Алекно был в первый раз приглашён на позицию главного тренера сборной, и результат не заставил себя ждать. На Олимпиаде-2008 в Пекине российская команда получила бронзовые медали, уступив в полуфинале сборной США. Но кадровая чехарда продолжалась, и в феврале 2009 г. главным тренером был назначен итальянец Даниэле Баньоли. И опять провал: на чемпионате мира в Италии россияне — только пятые.
Перед Олимпийскими играми 2012 года был объявлен конкурс, и на позицию главного тренера сборной России вернулся Владимир Алекно.
Алекно согласился не сразу, перед возвращением в команду он проанализировал причины неудач. Прежде всего, Владимир подумал о мотивации игроков: что же важно для ребят 1984–85 гг. рождения, которые появились на свет в эпоху распада Советского Союза, в эпоху крушения былых идеалов и торжества «материи», которое выражалось в больших зарплатах и премиях, в эпоху, когда собственное имя на спине стало для игрока национальной сборной важнее герба страны на груди? Именно тогда Алекно сформулировал свой главный принцип:
— Пока эта сборная не будет петь гимн, ничего не будет.
Для того, чтобы принять окончательное решение по поводу назначения, Владимир организовал собрание и пригласил на него игроков, на которых хотел опереться в тренерской работе. На собрании Алекно выдвинул свои доводы по поводу причин прежних поражений.
Проигрывает тот, кто боится проиграть. А российская волейбольная сборная боялась проиграть. Во-первых, многие команды — те же бразильцы, например, — казались непобедимыми. Во-вторых, на спортсменов сильно «давила» финансовая мотивация, боязнь потерять «миллион от спонсоров». По твёрдому убеждению российского тренера, любая экономическая мотивация в критический момент не работает. И наконец, у сборной не было настоящего желания победить. Серебро и бронза, вроде, тоже неплохо…
На собрании Алекно задал команде один вопрос: готовы ли ребята играть только на победу, понимая, что второе место — это провал? Команде был предложено:
— всем, включая главного тренера сборной, отказаться от зарплаты и финансово рассчитывать только на премиальный фонд, который, в случае победы на Олимпиаде, будет обеспечен Федераций волейбола. Как говорил потом Владимир, его «переклинило» объединить команду идеей победы России в грядущей Олимпиаде;
— на время сборов ограничить отношения с семьёй. На полтора-два года общение с жёнами и детьми должно отойти на второй план;
— максимально сознательно относиться к каждой тренировке. «Если я буду каждое утро вас взвешивать и проверять на алкотестере, так дело не пойдет», — подытожил Алекно требования к игрокам.
Жёсткие правила, не правда ли? Но главный тренер дал игрокам право на выбор: согласиться на предложенный им план или «встать и уйти».
Команда пошла за тренером, и, как утверждал Владимир Романович, за полтора года не было ни одной «провальной тренировки». Алекно говорит:
— Ребята стали петь гимн и работали бесплатно. После 23:00 у нас всегда был отбой, игроки вместо колы пили воду и тренировались на износ.
Тренер рассказывал ребятам о героической истории страны, команда смотрела старые советские фильмы — «Горячий снег», «Они сражались за Родину»… И самым главным было желание во что бы то ни стало победить на Играх.
Многое значил личный пример тренера. При многочасовом перелёте на Кубу Алекно отдал положенное ему место в бизнес-классе травмированному Дмитрию Мусэрскому, а сам летел в «экономе». Владимир был требователен и к игрокам, и к себе, а если в чём-то ошибался — извинялся перед игроками, не считая, что извиниться — это слабость.
А вот любой ропот в раздевалке тренером решительно пресекался. Алекно создал «тренерский совет», в который вошли наиболее авторитетные игроки команды — Тарас Хтей, Александр Волков, Сергей Тетюхин и Сергей Гранкин. Тренерский совет собирался по любым вопросам, волновавшим спортсменов.
За все отдельные проступки отвечала команда, никогда не отвечал провинившийся. Это сплачивало ребят и заставляло вместе добиваться результата.
В Лондон прилетели, по слову Алекно, «переломанными и перешитыми». Сергей Тетюхин начал тренироваться лишь за неделю до Олимпиады, весной врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Александр Волков в конце января перенёс операцию по удалению осколка хряща в правом коленном суставе. Но перед полуфиналом все «болячки» у игроков словно прошли, их уже нельзя было удержать, и тренеру не приходилось уговаривать ребят «выкладываться» без остатка. Алекно объясняет это так:
— Во время игры никто не думал об экономической мотивации. Вся команда жила одной идеей — победить! Если руководителю результат нужнее, чем команде, всё бесполезно.
Мы спрашиваем Алекно, что сложнее — тренировать команду или играть самому. Алекно отвечает после небольшой паузы:
— Когда играл, болели только мышцы. Когда тренируешь, болит и душа, и голова, и подагра. Ты все время в нервном напряжении. А после победы на Играх и новая ответственность появилась. Не могу, образно говоря, ходить в ночной клуб и сидеть за одним столом с дедом Хасаном.
После победы над бразильцами многие говорили о том, что успех сборной принесло неожиданное решение Алекно — перестановка на площадке после двух сетов. Но любой результат складывается из множества не всегда заметных решений, а большие достижения складываются из маленьких побед.
Ваш, АК
Комментарии 3
Нематериальная мотивация - она, конечно, сильнее материальной.
Но не стоит забывать, что трудно думать о проблемах глобализации, когда в животе урчит от голода.