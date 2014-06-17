О ботинках и не только

Дорогие друзья!
Сегодня разбирали с сотрудниками в Перми такую ситуацию.
В один из наших офисов пришёл пожилой клиент. Он довольно быстро решил свой вопрос, а потом любезно попросил у специалиста Книгу жалоб и предложений. Оставив запись, клиент с улыбкой простился и ушёл.
Вечером того же дня управляющий прочёл отзыв и узнал, что на лестнице при входе в офис клиент повредил обувь. Клиент остался недоволен и требовал от банка компенсацию.
Посовещавшись, сотрудники решили пригласить клиента в отделение, извиниться перед ним и купить клиенту новые ботинки из своего небольшого фонда.
С клиентом оперативно связались, он внимательно выслушал и... на встречу не пришёл.
Так я и не узнал, что случилось с ботинками клиента. И случилось ли что-то на самом деле. И насколько это важно, что именно случилось, если, вот, перед нами открыта страница с жалобой и именно этому отзыву мы должны верить и расшибиться в лепёшку, чтобы клиенту стало хорошо?..
Когда мы разбирали с коллегами эту историю, я вспомнил ситуацию из собственной жизни.
Лет 12-13 назад сидели мы с друзьями в ресторанчике Il Patio на Волхонке. Да, тогда ещё эта сеть называлась Patio Pizza.
Мы разговорились, и через некоторое время я обратил внимание на то, что со стола пропал мой новенький телефон Motorola с инновационным голубым дисплеем. Я обыскал всё вокруг, вывернул карманы и остался убеждён, что телефон украл официант. Да-да, вон тот щуплый паренёк, который всё время крутился у нашего столика.
На следующий день была напечатана на компьютере пространная жалоба. Ответа не последовало. Затем была распечатана и направлена заказным письмом повторная жалоба. За второй последовала третья...
Через месяц со мной связались, пригласили в ресторан на Волхонку и вручили под роспись новенькую Motorola с космическим голубым дисплеем.
Я торжествовал!..
Только, верно, зря я подумал плохо про того официанта, в чём теперь раскаиваюсь. Через пару месяцев я потерял телефон в горах в Казахстане.
Однако я сохранил верность Il Patio, и на этой неделе, надеюсь, в прекрасном ресторанчике на Волхонке с видом на Храм Христа Спасителя состоится очередная встреча друзей
Ваш, АК
Комментарии 32
ну не пришёл клиент, может случилось что и не смог прийти
Ничего такого не было, написано же - пришел с улыбкой, ушел довольный, жалобу свою писал как будто благодраность.
Есть такая категория клиентов - в глаза тебе смотрят, улыбаются, но потом как бы исподтишка пишут на тебя кляузу/претензию и т.п. Лично я таких не люблю, обычно они такие... приторные что ли в общении, но каждый раз после встречи с ними ожидаешь подвоха. Мне кажется проще сказать прямо в лоб - оторвал на вашей лестнице каблук от ботинка, дайте книгу жалоб! Пар спустили, проблему решили, остались добрыми друзьями.
А по поводу возможных компенсаций - мне кажется в таких ситуациях интереснее и клиенту и компании оформить в виде некоего спец предложения (бесплатное обслуживание карты на год или безлимитное бесплатное снятие в АТМ других банков или опять же "вечная" 20% скидка (или один бесплатный обед) в Иль Патио). Конечно, это интереснее, если у клиента не последняя пара обуви и не украденный верту, купленный в кредит...
А если клиент хотел - именно новые ботинки?..
Пару месяцев назад я перед важной деловой встречей зашел постричься в парикмахерскую, которой пользуюсь уже много лет. Все шло как всегда, но неожиданно у мастера слетела насадка с машинки и она выстригла мне "под ноль" полоску практически на макушке. Честно говоря, мне не пришло в голову требовать немедленно вырастить мне новые волосы, хотя скандал получился знатный. Менеджер вызвал другого мастера, который исправил ситуацию как мог и предложил 5 стрижек за счет заведения. Мне кажется это было грамотно (правда в ту парикмахерскую я больше ни ногой
И еще один случай, кстати в Альфа-банке, который произошел лет 10 назад. В наш недавно открытый доп офис пришел клиент иностранец, который ни слова не понимал по-русски. При входе в оперзал были три или четыре ступеньки из новенького блестящего кафеля. На дворе была зима, снег на ботинках и скользкий кафель сделали свое дело - клиент упал и сломал ногу. Увезли господина на скорой. Или европейская сдержанность или стресс, но что бы то ни было - клиент не скандалил и не требовал немедленно предоставить ему новую ногу. Конечно на следующий же день хозяйственники натерли полы мастикой во избежание подобных случаев, а мы, к сожалению, так и не взяли контакты клиента. Больше мы его не видели, но в порядке компенсации были готовы предложить "вечное" обслуживание у вип-менеджера без оформления вип-тарифного плана.
Что за фонд? Какова его цель? Его формируют сотрудники банка из своей зарплаты? И все участвуют надо полагать? ))
На следующий день? Т.е. вы сразу не стали писать в книгу жалоб и предложений, говорить с администратором ресторана, требовать поиска телефона, пытаться позвонить на него и т.д.
Алексей, скажите, а зачем вы писали жалобы? Что вами двигало? На что вы надеялись? К себе вы претензий не предъявляли? Если бы на ваши жалобы не ответили, то каковы были бы ваши дальнейшие действия? Не сохранили бы верность Il Patio?
Я торжествовал!..
Вы и сейчас торжествуете той вашей старой "победе" ))))
Раскаиваетесь? Из-за того, что телефон от Il Patio потеряли в горах? )) Или все же есть другие причины? Или не раскаиваетесь, а продолжаете торжествовать? ))
Это другое чувство. Скорее - вспоминаю. С благодарностью
В итоге вам вернули ваш телефон который у вас был или вам просто купили новый?
Новый купили )
Павел, спасибо за комментарий. Конечно, на лестницу уже обратили внимание.
Вспомнился случай в бытность обладания кредиткой от "Альфы" - конфуз случился при пополнении. Перила покрасили, таблички сняли, а краска кое-где не высохла. Но девочки в отделении не растерялись: нашли жидкость для снятия лака, ладонь оттёрли салфеткой, подарили три ручки с логотипом Банка
- Добрый день, Иван Петрович. Вы оставили жалобу в нашем офисе. Не могли бы вы поподробней рассказать как на лестнице вы повредили обувь.
-....
- От лица ... я приношу свои извинения и приглашаю вас в наш офис, к вашему следующему приходу мы сделаем ступеньки по СНиП высотой 150 мм, уберем острые предметы, посыпим их солью и т.п. Сообщите пожалуйста ваш почтовый адрес по которому мы направим ответ на жалобу.
Всё! А стоимость ботинок бывает разная, может и не хватить кубышки )))
http://bankir.ru/dom/threads/120062-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D0%B0-%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A4%D0%95
и сама цитата, я позволил себе удалить термины, наиболее точно описывающие ситуацию, но по ссылке они присутствуют:
"это не вопрос и даже не жалоба... это будет повесть о глюках в Альфе:
при ликвидации кредитки в офисе альфы сдается сама кредитка /ну или не сдается/, которая закрывается-блокируется-режется-в-труху и в инет банке перестает быть видимой в банкомате не обслуживаемой - с картой все понятно, вопросов особо нет.
Но к карте прилагается счет собственно кредитный, который вроде как закроется через 45 дней... а за эти 45 дней многое может произойти...
в банкомате вроде этот счет уже показан как не существующий-ошибочный, но в инет банке делай че хошь... хошь плати за телефон, хошь еще как извращайся...
НЕ ЗАБЛОКИРОВАН СЧЕТ ЗАКРЫТОЙ КАРТЫ!!!
масей еще не опробован перевод бабла в другой банк... может тоже получится...
вопроса 2, но тока представителям АЛьфы:
1. в альфе про это ... известно?
2. нафига такое ... сделано?
ПОЧЕМУ ДЕНЬГИ СО СЧЕТА типа ЛИКВИДИРОВАННОЙ КАРТЫ МОЖНО СПИСЫВАТЬ?
дополнительные вопросы:
1. счет то после этого закроется?
2. за обслуживание карты бабло спишется?
3. %% и штрафы за просрочку будут начисляться?
4. че за ...?
5. скока народу уже вляпалось? и скока уже судится?
6. кто виноват /в альфе кшно/ ?
7. что делать? "
а вот и ответы на вопрос, аж от 2011 года.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/3184695/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/2611807/
Может оставить проблему ботинок сапожникам, а лестниц - столярам и уборщицам, а банкирам занятся счетами?
Как Pr- ход - Да. Как раздача ботинок - Нет.
Советую рекомендовать клиентам носить валенки вместо ботинок!
Достаточно быть просто внимательным, вежливым, терпеливым и учтивым в общении с клиентами и
"расшибаться в лепёшку" никогда не придётся, да этого собственно никто и не требует от банков...
Кстати мне, как клиенту Вашего банка, больше нравится компетентное, на профессиональном уровне, корректное, быстрое и четкое обслуживание, чем невнятные или бессмысленные попытки менеджеров или специалистов Вашего телефонного Центра «Альфа-Консультант», "разбиваясь в лепешку" доказать мне, что-то, что как аксиома не требует никаких доказательств, с одной только целью, чтобы верх в спорной ситуации был именно на их стороне, при этом позволяя себе совершенно не обращать внимание на свою компетентность или достоверность приводимой аргументации!...
К сожалению подобного рода "человеческий фактор", который не красит ни клиентов, ни работников банков, присущ
некоторым людям, с которыми приходится общаться и я их отношу более к категории "издержки воспитания", чем, например, к "правилу жизни" или к "банковскому фактору" обязательно встречающемуся у большинства работников
банков, вынужденных, в силу своих служебных обязанностей, непосредственно общаться с клиентами каждый день...
По моему о других людях так даже просто думать должно быть стыдно, а не то, чтобы подобного рода мысли произносить вслух или выносить на всеобщее обсуждение... ИМХО!