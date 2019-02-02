Популярные сообщения

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ks567 02.02.2019 12:13 ks567
Недвижимость. Итоги года. Моё мнение.
по большому счету, со времени написания моего предыдущего тут коммента, в этой теме мало что изменилось. и говоря об итогах года, снова придется во многом повторяться. главный итог года для меня, это то, что практически не произошло роста спроса на кирпич. по законам финансовых потоков и платежеспособному спросу/предложению, конечно так и должно было быть. но ведь весь прошлый год, эксперты кирпичные, монопольно занявшие все СМИ, давили на уши народу про бурный рост спроса, про бум. ажиотаж... я про этих "экспертов" и говорить уже не хочу. их кирпичная аналитика, это есть реклама, щедро оплачиваемая строителями, с целью удержания задранных цен предложения. они уже аналитят, просто по беспределу... напрочь игнорируя реалии рынка, и (или) выворачивая наизнанку эти реалии, тем боком, который можно пропиарить - например рост ипотеки. росреестр, с августа перестал публиковать общую, сводную статистику страна/регионы. очевидно от того, что цифры статистики грустные, и бросают тень на экспертный кирпичный оптимизм, льющийся на уши народу. Читать далее
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ks567 08.11.2018 07:39 ks567
Неправильное понимание народом экономических реформ начала 1990-х гг, как одна из главных причин его сегодняшнего низкого уровня жизни и отсутствия перспектив
тема той "шоковой терапии", уже стара, как мир. а между тем, наивно - гневные возгласы в стиле - опять за рыбу деньги, продолжаются по сей день. "развалили, разграбили..." - это у нас как бы уже официальное правовое, экономическое и историческое заключение о делах тех случившихся, в которых в роли главного злодея, выступал Егор Гайдар. Егор Гайдар, занимал место премьера, лишь около одного года, с конца 1991 до конца 1992 года. его поставили премьерам, в тот момент, когда страна, уже была банкротом и в ней заканчивались запасы пшеницы, хлеба. и кроме "шоковой терапии", у страны в тот момент и выбора никакого не было - еще немного словесной перестройки и в стране бы начался голод. Гайдара поставили сделать очень неприятное и грязное дело - разрезать, уже сгнившую модель "совок". и он это сделал. (как и мальчуган Киреенко, которого поставили объявить дефолт, после того, как предыдущее правительство погрязло в долгах) после Гайдара, премьерам стал В. Читать далее
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ks567 24.10.2018 11:24 ks567
Что в реальности кроется за фразой, так называемых экспертов - "Недвижимость дорожает!" - звучащей сегодня на каждом углу в СМИ
надоело повторяться в разных местах. нужно всё суммировать тут, что бы потом на очередной вопль сторонника недвижимии - она дорожает, ссылку на этот текст - ать! и подставить. сторонники недвижимии, начали с лета дружную пиар компанию во всех СМИ по удорожанию кирпича, которое якобы, началось по всему фронту! хотя на самом деле, исходя из спроса/предложения и денежных потоков, сейчас на рынке должно ускоряться падение цен. которое они и пытаются замазать своим подорожанием сверху, по приказу. их удорожание, происходит за счет механического переписывание ценников у строителей, с последующими скидками без посторонних свидетелей. и у продавцов рынка вторичного, выставляющих уровни своих ценников про рекомендации "профессионалов" - риэлторов, которые уговаривают продавцов ставить их повыше, а уж потом торговаться, тоже по тихому. это повышение, происходит без всякой оглядки на спрос и реальное положение дел на рынке. + тупо повышать ценники продавцов, просто склоняют повсеместные заголовки о подорожании в СМИ и проплаченные там рассуждения " Читать далее
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ks567 16.09.2018 14:34 ks567
Сказка про то, как недвижимость "спасает" при финансовом апокалипсисе
Гектор пишет: Здесь разговор, что недвижимость исчезнет у Вас самой последней из Ваших активов и будет хоть как-то кормить в трудное время. это получится золотая кормешка! все по по пунктам... квартира купленная до крымской лужайки за 100 тыщ долларов. уже сегодня, стоит максимум 45 тыщ долл. (по ценникам предложения. на самом деле, меньше) далее. начинается апокалипсис. у государства резко падет валютная выручка и доллар дорожает в 3 раза. и ценник кирпича, тут же, автоматически падает, в те же 3 раза, до 15 тыс. далее, закрывается кредитный рынок, последний источник спроса. а текущих доходов населения, хватает, лишь на товары первой необходимости. что означает падение ценника кирпича до 5 тыс. долларов. в итоге, вы будете получать плату за аренду, которая вас якобы прокормит. из расчета стоимости квартиры в 5 тыс., что получится немногим выше, чем затраты на коммунальные платежи и налоги. вот это - да! славно застраховались! впалив 100 тыс. Читать далее
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ks567 29.08.2018 18:58 ks567
Недвижимость. Продажи продолжают падать, пессимизм - расти. Статистика росреестра за июль (+ август).
данные росреестра за июль. https://rosreestr.ru/site/open-service...tchetnost/ регистрация прав на жил помещения. по всей стране. июль 2017 - 748, июль 2018 - 606 тыщ! ] (июнь 2017 - 720 тыс, июнь 2018 года 620 тыс.) количество сделок падает с ускорением! по Москве. июль 2017 - 41.5, июль 2018 - 42 (июнь 2017 - 41, июнь 2018 - 42) последний оплот стабильности по объему сделок! но ни о каком бурном росте сделок, о котором вещают сторонники кирпича на каждом углу, говорит не приходится. по Моск. области. июль 2017 - 48, июль 2018 - 46. (июнь 2017 - 51, июнь 2018 - 49) сюда, уже добралось падение из регионов. про данные ипотеки писал месяц назад. "ради интереса, сравнил данные по ипотеки. хотя на фоне общего падения переходов прав, никакого смысла цифры ипотеки, уже не несут. там очень странные цифры. и в этом июне, и год назад, стоит общая цифра по стране 237 тыщ. с общий разницей в 200 регистраций. на фоне рапортов о бурном росте выдачи ипотеки, это очень странные цифры. Читать далее
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ks567 01.07.2018 11:07 ks567
Новая тема сторонников недвижимии - покупайте "избранные" локации! и будет счастье, вложениям вашим финансовым!
karpovalal пишет: Ото ж! Уж сколько раз тут ks567 писал про затоваривание, считая квадратные метры просто математически. А я ему напоминал, что в недвижимости важно только местоположение этих квадратных метров. "локации", это не более, чем попытка продавцов отстоять свои большие цены. да пожалуйста... только без покупателя. наш рынок недвижимости, это замкнутое пространство, с перетоком внутри него средств. и делать оазисы ценовой стабильности, в этом едином пространстве, очень наивно. у нас нет внешнего, заграничного стабильного спроса на "избранные локации", как в городе Лондон и прочих... наш рынок. это один кирпичный корабиль Титаник. и разница в локациях, здесь выражается, лишь в том, что когда нижние локации, уже уйдут под воду, в локациях верхних, знатных, еще будет продолжаться праздник стабильности. все наши локации и ценовая разница между ними, измеряется в процентном стоимостном выражении. тут всё взаимосвязано. Читать далее
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ks567 05.05.2018 14:58 ks567
Ударим плачевной статистикой кирпича, по рекламным вопилкам сторонников великой недвижимии! Например. вот по этой "Не надейтесь: жилье дешеветь не будет
"Не надейтесь: жилье дешеветь не будет" https://m.gazeta.ru/business/realty/2018/05/03_a_11738203.shtml и это они еще исправили, там раньше было "не ждите... " и эта, абсолютно пустая статейка, была на самом главном месте газеты ру. подобный заголовок, уже на грани срыва и и напоминает не аналитику, а фразу из скандала на кухне, между можем и женой. а пошли такие "конкретные" заголовки массой, от того, что у сторонников кирпича, не осталось ни одного реального аргумента, в пользу удержания раздутых цен. главное глубочайшее заблуждение данного заголовка в том, что на самом деле, дешевого кирпича никто не ждет и не надеется. люди верили "экспертам". которые им обещали вечный рост цен, и поэтому кирпича. все, кто хотел и мог, уже давно накупили. народ, следуя дружным советам "экспертов", бурно покупал кирпич, даже в 2014 г., когда, по законам, известным всему миру, кирпич, нужно было не покупать, а продавать! Читать далее
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ks567 24.04.2018 12:36 ks567
Дешёвая, доступная ипотека! ...которая на самом деле, стала ещё дороже
maslovdm пишет: Во-первых, снижается стоимость всех кредитов, в том числе ипотечных. Это приводит к росту цены. Частично это может компенсироваться снижением кредитов для застройщиков и к снижению себестоимости строительства. Во-вторых, падает привлекательность традиционных средств сбережения (например депозитов) из-за чего часть денег устремляется в недвижимость для получения процентов в виде арендных платежей. Из-за этого цена на недвижимость также растет - да не согласен я. - что, с Энгельсом или с Каутским? - ...с обоими! smile ...вашими утверждениями. это снова фентази из арсенала сторонников кирпича. кредитную ставку, можно рассматривать, исключительно в сочетании с инфляцией. и не общей, официальной, а конкретного актива, о котором идет речь. а размер кредитной ставки, сам по себе , это пустая цифра, ни о чем не говорящая. когда цены нашего доблестного кирпича постоянно росли, то их рост, (иногда, даже мнимый, натянутый за уши словесным пиаром, которому верили), замечательно отбивал высокие ипотечные ставки. Читать далее
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ks567 24.03.2018 18:10 ks567
Снижение ипотечных ставок и спрос/цены недвижимости. Часть 2.
ks567 пишет: а то, что растет доля ипотеки, кредита. так это хорошо! это последняя радость кирпича! вот сейчас втюхают ипотеку кому попало и дальше, я не знаю, чем будет жить кирпич. ghtcyz пишет Набирают студии и однушки прозапас в отдаленных районах. Через 3-5 лет начнут суетиться. Чтобы улучшить жизненные условия. Это как авто. Сначала подержанная классика Ваз. Потом новая десятка. Потом подержанная иномарка. Потом новая иномарка недорогой седан. Потом новая но подороже. Потом кроссовер. то - то у нас и ездит вся страна на новых кроссоверах! и теперь, осталось дело за малым - всем пересилиться в царские хоромы! я, сравнивая кирпич и машины, приводил другую аналогию. у многих людей, ездящих на очень скромных авто, есть возможность купить новый кроссовер. но они, этого почему то не делают. потому что им это просто не нужно. вот и с кирпичом так же... а сторонники недвижимии. кричат на каждом углу о выросшей доступности кирпича. Читать далее
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ks567 17.01.2018 14:42 ks567
Мысли о недвижимости по итогам года.
ghtcyz пишет: При этом объем сделок с недвижимостью на вторичном рынке Москвы последние три года сохраняет относительную стабильность. По итогам 2017 года в столице зарегистрировано 123 894 договора купли-продажи (мены) жилья. В 2016 году таковых было 126 045, в 2015 - 113 769. ах какая дипломатичная формулировка. в годовом сравнении. цифры звучали некрасиво, поэтому решили взять для сравнения "последние три года", и всунули туда еще и провальный по продажам 2015 год. Цитата ghtcyz пишет: В декабре количество сделок на вторичке меньше чем в декабре 2016 года на 6%. 15912 против 16985. Рост сделок на вторичке остановился в Москве. вот они! главные цифры кирпичные! (хотя и рост количества сделок, не говорит о начале роста цен. сейчас я жду роста сделок на ускоряющемся падении цен) вот об этом, я тут весь год и говорил. не в коня корм. сторонники кирпича, весь год бурно вопили о грядущем развороте рынка. мотивируя это страшном ипотечным ростом. Читать далее
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ks567 09.01.2018 15:05 ks567
Мои комменты. удаленные за последние 2 недели, "автором" Осадчим, , из его "собственного" форума "сводки с театра военных действий".
я бы и сегодня пополнил подобный вклад, но к сожалению, таких банков - "пылесосов" больше нет. сегод ня у нас валятся те, жадные, "надежные" банки. которые не желают давать вкладчикам "больших" процентов и всё лучшее. только им - банкирам. а вкладчикам - лишь страшилки! и зачем мне такое "оздоровление" и "консолидация" БС? если все это свилось, лишь к тому. что у вкладчиков отобрали проценты, а дыры банков. только растут, и государство. заливает их по нарастающей народными деньжатами. все это "оздоровление", это лишь прикрытие, тема для народа. ....а по моему, не экспертному мнению, все эти рейтинги для нашей БС, как надписи на заборе. т.к. в своей основе, эти рейтинги, присваиваются исходя из публичной отчетности банков, которую у нас рисуют - все! а доступа к реальному содержанию активов. рейтинговщики не имеют. у нас, главный рейтинг, это хорошая "крыша!" если есть " Читать далее
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ks567 28.11.2017 13:28 ks567
Рост ВВП, вместо роста реального уровня жизни населения.
Мысли, которые мне пришили в голову, после прочтения этой статьи. http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10133936#message За публичные рассуждения о росте ВВП, отвлекающие народ от дум правильных, пора бы уже наказывать! населению важен не рост ВВП, а рост уровня жизни. а вещи эти, в нашей полит экономической модели "совок 2.0" - не совместимы! Мы бурно растили ВВП в 30 х гг, за счет нищеты населения. бурно растили в 70 х - за счет прыгнувшей в разы цены нефти. и в первые годы перестройки, тоже бурно растили - за счет рублевой эмиссии. а по другому, мы ВВП растить и не умеем... здорового роста, такого, как у наших западных "врагов", у нас в жысь не было! в сытые 2000 е гг, на страну снова снизошло изобилие сказочное от нефтяных цен. тех денег бы могло хватить на превращение нашей страны, в цивилизованное европейское государство, с хорошем уровнем жизни населения. а вместо этого, на фоне успехов наших "родных" избранных в журнале форбс, страна снова оказалась у разбитого корыта! Читать далее
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ks567 11.11.2017 10:48 ks567
Есть или нет у нас "пузырь" ипотечный?
Я не знаю, как там у них в Америке, с "пузырями" ипотечными - не был. но мне это и не нужно. то примитивное, буквальное сравнение нашего рынка недвижимости и доли ипотеки в ВВП с цифрами США, которыми любят размахивать сторонники кирпича, такие, как АИЖК, не лезет ни в какие здравые ворота, потому что и качественно, и количественно, наша финансово экономическая реальность, доходы граждан и движение капиталов, не имеют с действительностью американской, ничего общего. Для начала, нужно бы определить, где так грань, за которой, начинается ипотечный "пузырь". вот тут он есть, а там, его еще нету. "пузырь", в общественном понимании, это такая штука, которая растет, растет, а потом - бац и падает, осколки разлетаются по сторонам, задевают иные сферы и вокруг начинают кричать - кризис, кризис! "пузырь" на рынке недвижимости. в ипотеке. как бы должен вызвать общий кризис. вот только в отличии от Америки, у нас, по тихому пузырятся все сферы - кредитная. Читать далее
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ks567 26.10.2017 12:09 ks567
Очередные строительные вопилки - отменят ДДУ, всё подорожает!
https://m.gazeta.ru/business/2017/10/25/10957964.shtml (Он уверен, что можно ожидать сокращение количества компаний и дальнейшую монополизацию рынка. Увеличение себестоимости квадратного метра и рост цен на квартиры из-за снижения конкуренции в таком случае неизбежны... В том, что стоимость жилья вырастет уверены и другие участники рынка.) Уж очень мне напоминают эти "участники рынка". массовикиков - затейников с поля чудес!) они при "конкуренции" и ДДУ, выкручивали ценники по максимуму и этим макс. ценниками, отжали покупателей на сухо. а теперь то они кого пугают? будут крутить ценники, сидеть за чертой спроса и кормить друг друга своими кирпичами ...бесценными! Уже сегодня, особенно в регионах, строители не могут собрать средств с рынка. в наших столицах, будет тоже самое, только с временным лагом, после иссякания кирпичных фин. потоков из регионов. отчасти по этой причине, государство и заговорило об отмене ДДУ. Читать далее
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ks567 20.10.2017 14:42 ks567
(Рас)корреляция цен недвижимости и нефти.
Тут Сапунов, прочитав книжку какого то "авторитета" цен кирпичных, уверенно заявил на РБК, что за ростом цены нефти, следует рост цен недвижимости, с задержкой в полтора года. Не согласен я - с обоими!) вот мои пять копеек, "пяточек" на эту тему... Сапунов и автор того труда кирпичного, отаналитили кирпич, с позиции акции на фондовом рынке. (кирпич, если и похож на акцию, то гаспрома, у которого "мечты сбываются". это была любимая бумага не профессиональных участников рынка) не господа, "кирпич", является акцией, лишь примерно на 1/3. но цены кирпича и ее динамику, формирует, совсем не эта треть. Рост цены нефти, нашему кирпичу - не поможет. 1. потому что больше не будет того ипотечного бума с ноля и отложенного спроса из 90- х. что изначально и служило главными драйверами роста цен кирпичных. кирпич, это была изначально не акция, а товар потребительский, который люди, покупали для себя. Читать далее
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ks567 12.10.2017 11:32 ks567
Снижение ипотечных ставок и спрос/цены недвижимости.
Сторонники великой недвижимии не унимаются. и приходится, в чем то повторяться. все эти пляски вокруг снижения кредитной ставки, это не более, чем рекламная тема сторонников кирпича. все ставки, которые ниже ставки ЦБ, есть предмет сговора строителя с банком. строитель, доплачивает банку, из средств, ранее вложенных в цену объекта. размер ипотечной ставки, на нашем рынке недвижимости, не влияет на объем спроса и цены недвижимости! ну сколько можно перетирать эту рекламную тему? повторяю... цены кирпича, в свое время. залетели вверх, без учета всех иных макроэкономических показателей, в т.ч. и размера кредитной ставки. это была эмоциональная фин. пирамида, которую на на начальной стадии, разогнал отложенный спрос из 90 х гг и полученный нашим населением. в первый раз в жизни, доступ к кредитам. население тарилась кирпичом, без оглядки на все эти ставки! и затарилось. а товар "кирпич", замены не требует. этот товар, один раз купил - все жизнь им пользуешься. Читать далее
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ks567 11.10.2017 13:07 ks567
Двойное дно "кирпича". Строители и "стабильные" цены предложения.
Сегодня, суммарная цена предложения недвижимости на продажу и реальный спрос (даже с учетом всех его стимуляторов), имеет огромный разрыв, который постоянно растет и скрывается в ценах реальных сделок. и другого пути. кроме как, опустить цены до уровней спроса - нет. потому что средств, на выкуп предложения с рынка по небесным ценам, в стране, нет физически. (о чем я уже тут много раз говорил ранее) а предложение новых метров на рынке, от строителей и от потерявшего веру в кирпич населения, будет расти и расти... небесные цены нашего кирпича, на фоне доходов населения, это классическая ценовая пирамида. НО... Тут, цены предложения, держит за шкирку, любой ценой, строительный бизнес, который является карманным бизнесом наших правителей. и приближенные, простимулированные ими риэлторы, которые, изо всех сил, с позиции "профессионалов" и знатоков рынка, продолжают вселять веру в продавцов вторички. если же открыто снизятся цены, то и строители, уже не смогут перехитрить вторичный рынок, заходя со своими продажами, чуть ниже задранных ценников предложения и вылавливать последних покупателей. Читать далее
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ks567 03.10.2017 15:10 ks567
Эксперт недвижимости Репченко, снова меня злит своим "глубоким" анализом рынка!)
"Когда цены на недвижимость начнут расти, или О чем могут рассказать глобальные рыночные циклы?" Читать полностью: http://www.irn.ru/articles/39948.htmlhttp://www.irn.ru/articles/39948.html в этот раз, Репченко меня порадовал переносом сроков разворота рынка с 2020 на 2024 год. но весь этот позитив, он перечеркнул своей глубокой аналитикой рынка и ценообразования, в котором допустил 2 грубейших косяка, ошибки. + опять пытался замолвить доброе слово за строителей и их цены. конгресс.. немцы какие то... циклы, волны. зачем так людям голову морочить? было 2 волны роста. первая, когда появился рынок недвижимости, до кризиса 98 года. за наличный расчет. далее, до 2000 года, перезагрузка. а потом, с 2000 по 2015 гг, вторая волна роста, на кредитах и спекуляциях. с коррекцией в 2009 году. теперь, нужно рассуждать не о росте грядущем, а о дне истинном и окончательном. до которого, еще далеко, даже при сохранении сегодняшней " Читать далее
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ks567 10.08.2017 23:30 ks567
Мой юмор на банковскую тему!)
сегодня, новый год - и в этот раз сегодня, в этот день торжественный! свиньёю модно быть у нас! такою вот.. божественной! сегодня можно есть и пить чего нибудь... горячего от всей души и во всю прыть! до визгу - поросячьего! (они весь праздник пили колу а собирали их - по полу!) пошел я как то летом в банк деньжат положить. а на встречу мне, идет туча страшная. ну и пускай, думаю. успею, там не далеко. а сентиментальность эту - зонтик. я не люблю. выхожу из метро, дождь льет, как из ведра и туча бесконечная, а до закрытия банка пол часа и расстояние в одну маленькую остановку. не чё думаю, время - деньги, надо бежать. пробежав десяток метров, в голову последний раз закралась мысль - а может вернуться? а другая мысль, ту же возразила - обратной дороги нет! все равно ведь уже промок... и побежал я дальше, по бурным водным рекам, инстинктивно прикрываясь своей маленькой сумкой. забегаю в банк, отдаю операционистки паспорт, радостно заметив, что он сухой и назад. Читать далее
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ks567 10.08.2017 17:31 ks567
Статистическая "аналитика" риэлторов
"ghtcyz пишет: Отчёт Миэль подтвердил другие источники (ирн и метриум), дешевые предложения в Москве вымываются". вымывается!.. я эту шаблонную фразу сторонников кирпича, слушаю, уже второй год. это они ей "вымывают" мозги потенциальным покупателям, которые по их мнению, где то массово затаились с большими деньгами. и если их хорошо простимилировать, то они в панике выскочат на рынок и все раскупят. ...как во времена былые. ....да и нет в реальности. тех, затаившихся покупателей. эти "эксперты", ведут подсчет средней цены кв. метра, методом деления общей цены предложения рынка на общее количество метров предложения. НО, большая часть предложения, сегодня не имеет спроса и выступает на рынке, лишь в роли статистической массовки, подсчеты которой. не имеют ничего общего с реалиями рынка. для покупателя, (да и для продавца) понятия, "средняя цена квадратного метра" - не существует! тут продаются и покупаются отдельные объекты по отдельным, договорным ценам, на основе спроса/предложения, без оглядки на ту, "
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ks567 08.08.2017 13:47 ks567
Гневный ответ "эксперту недвижимости", который мне вчера подвернулся под руку!)
"Инвестировать в недвижимость можно будет года через два " http://www.irn.ru/news/116387.html "А пока лучше мониторить рынок и искать квартиру для себя. Уже сейчас появляются интересные предложения с адекватными ценами. Чаще всего от застройщиков – они понимают, что лучше дать хорошую скидку покупателю и продать быстро, чем ждать еще год-два и в итоге отдать столько же банку в качестве процентов по кредиту. Встречаются интересные варианты и на «вторичке», но реже. Частники, как правило, не хотят снижать цены, считая свою типовую квартиру единственной и неповторимой. В общем, если стоит вопрос покупки для себя – можно спокойно, без спешки подобрать хороший вариант. Если хочется инвестировать – лучше пока положить деньги в банк и подождать, пока уровень доходности вкладов и аренды сравняется.__________ От Репченко" сегодня 2й раз встретил ссылку на этого автора. это что, "авторитет" кирпичный что ли? вы, почитатели данного " Читать далее
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ks567 08.08.2017 13:42 ks567
Сравнение теплого с мягким "кирпич - депозит" и "бизнес" аренда.
господа, ну достали вы своими сравнениями доходностей депозита с арендой... ну сколько можно?.. по депозиту, все понятно - там четкий доход и возврат 100% номинала вложенных средств в оговоренные договором сроки. а доходность аренды то вы от чего считаете??? от цены квартиры, которую каждый устанавливает такую, какую его душе угодно! эта цена не есть истинная и рыночная, а она носит, лишь информационный характер. а когда. вы пожелаете эту, установленную вами цену, по велению души, материализовать в деньги, аналогично возврату номинала вложенных средств депозита, то там начнутся такие "чудеса", что еще не известно, какую сумму и когда, вы вернете от той цены, которую мысленно держали в голове и от которой строили отчет доходности арендной. тем более сегодня, когда идет волна падения цен на "кирпич". рассуждать о доходности аренды, и не замечать при этом падения цен кирпича и особенно цен реальных сделок, которое гораздо больше, чем выставленные продажные ценники, это нечто. Читать далее
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ks567 08.08.2017 13:15 ks567
Праздник АИЖК (ярых сторонников великих цен кирпичных) по случаю 38% - го роста ипотечного.
что, господа сторонники кирпича, решили раскочегарить ценники за счет ипотеки, т.е. за счет кредита? нехорошо господа. это ведь не что иное, как финансовая пирамида. ипотеку тянут за уши всем миром, всем адм. гос. ресурсом. в точности в соответствии с той поговоркой - раз пошла такая пьянка!.. ох и тяжкое же будет "похмелье" кирпичное. повторюсь... сегодня ипотеку втюхивают любой ценой, без первоначального взноса и справок о доходах. во избежании неизбежных драматических последствий, государство, такой ипотечный беспредел, должно пресекать, а оно самое его стимулирует. и все это, ради своих приближенных строителей. что твориться то... все это стимулирование кредитного спроса любой ценой, приведет к тому, что по ипотеки начнется волна неплатежей. т.к. качество сегодняшних заемщиков очень плохое. и проявится все это в виде дыр в балансах банковской системы. да... а надежды на то что эта эта беспощадная ипотека придаст ценам кирпича второе дыхание - напрасны. Читать далее
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ks567 08.08.2017 12:37 ks567
Почему недвижимость (жилая), будут долго (или быстро, но сильно) дешеветь.
(это я решил вся свою писанину собрать в одном месте, что бы борясь с "экспертами - аналитиками" и прочими сторонниками кирпича, каждый раз не писать одно и тоже.) 1. необходимый товар "квартира", был многие годы, с нач. 90- х годов, недоступен основной массе населения. и за это время, он превратился в огромный, желанный "дефицит" ...и вот свершилось! народ, получил первый раз в жизни, возможность, купить свою многолетнюю "мечту". не обремененные долгами народные массы, дружно взяли в первый раз кредиты ...и превратили спрос в огромную денежную волну, размер которой, понимая происходящее, значительно увеличили спекулянты (в т.ч. строители).и вся эта, разовая, финансово - эмоциональная волна и шибанула по ценникам, подбросив их до космических высот. а "эксперты", те небесных высот, ценники, попытались зафиксировать, и начали называть их, "справедливыми". теперь всё. дефицит, отложенный спрос, ликвидированы. Читать далее
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