Популярные сообщения

Я не знаю, как там у них в Америке, с "пузырями" ипотечными - не был. но мне это и не нужно.
то примитивное, буквальное сравнение нашего рынка недвижимости и доли ипотеки в ВВП с цифрами США, которыми любят размахивать сторонники кирпича, такие, как АИЖК, не лезет ни в какие здравые ворота, потому что и качественно, и количественно, наша финансово экономическая реальность, доходы граждан и движение капиталов, не имеют с действительностью американской, ничего общего.
Для начала, нужно бы определить, где так грань, за которой, начинается ипотечный "пузырь". вот тут он есть, а там, его еще нету.
"пузырь", в общественном понимании, это такая штука, которая растет, растет, а потом - бац и падает, осколки разлетаются по сторонам, задевают иные сферы и вокруг начинают кричать - кризис, кризис!
"пузырь" на рынке недвижимости. в ипотеке. как бы должен вызвать общий кризис. вот только в отличии от Америки, у нас, по тихому пузырятся все сферы - кредитная.
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