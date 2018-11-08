Неправильное понимание народом экономических реформ начала 1990-х гг, как одна из главных причин его сегодняшнего низкого уровня жизни и отсутствия перспектив

тема той "шоковой терапии", уже стара, как мир. а между тем, наивно - гневные возгласы в стиле - опять за рыбу деньги, продолжаются по сей день. "развалили, разграбили..." - это у нас как бы уже официальное правовое, экономическое и историческое заключение о делах тех случившихся, в которых в роли главного злодея, выступал Егор Гайдар.

Егор Гайдар, занимал место премьера, лишь около одного года, с конца 1991 до конца 1992 года.

его поставили премьерам, в тот момент, когда страна, уже была банкротом и в ней заканчивались запасы пшеницы, хлеба. и кроме "шоковой терапии", у страны в тот момент и выбора никакого не было - еще немного словесной перестройки и в стране бы начался голод.

Гайдара поставили сделать очень неприятное и грязное дело - разрезать, уже сгнившую модель "совок". и он это сделал. (как и мальчуган Киреенко, которого поставили объявить дефолт, после того, как предыдущее правительство погрязло в долгах)

после Гайдара, премьерам стал В. Черномырдин - экс глава гаспрома, ставленник "красных директоров" и красного гос. аппарата - чиновников. на том и кончились реформы экономические. чиновники, под вывеской либеральной экономической системы, устроили тихий возврат к советской полит - экономической модели с приложением к ней частного бизнеса под своей крышей, для избранных. и докатились на заемных средствах - траты которых и подменили реформы - до дефолта 1998 года.



Гайдар же, хотел и дальше делать реформы. он хотел, что Россия была страной западной, и что бы наше население жило, как население запада. но "красные директора", добравшиеся до власти - были против!

Гайдар, хотел, что бы единственной задачей и целью политиков и всей политической системы,было повышение уровня жизни населения, что бы вокруг этого и строились вся политическая система, что бы интересы населения руководили политикой, а не так, как это было и как есть сейчас - интересы политиков и политики, пытаются сделать интересами народа.



от того и при слове "реформы", наше население сегодня вздрагивает. потому что в нашей стране, всегда проводится, только первая часть реформ, которая подразумевает ухудшение жизни народа и увеличение поборов.

а если бы страна жила по Гайдару и его запланированным реформам, то последовала бы вторая, третья...части реформ, которые перераспределили бы средства родины от "директоров" в пользу населения, создали бы равную конкуренцию и значительно улучшили бы уровень жизни населения, даже без всякого подорожания нефти.



вы не переживайте, господа почитатели великого советского уровня производства, (при котором туалетная бумага была дефицитом) у нас ведь сегодня, та самая, ваша любимая, советская модель и те же самые - ваши любимые "директора!" и сегодня также все экономические "достижения" последних 18 лет - как и успехи развитого социализма 1970 х гг - опираются исключительно на резко подорожавшую нефть.



ПРИВАТИЗАЦИЯ

Гектор пишет:

Ошибки были, на мой взгляд, допущены в процессе приватизации, но это уже не он, а другие делали.

К сожалению, в экономике как и везде в реальной жизни бывают моменты когда отсутствуют хорошие решения и любое решение влечет свои негативные последствия.



тут начать нужно ст того, что все те ошибки, у нас уже давно "исправлены".

после той приватизации, у нас уже случилось несколько пере - приватизаций и национализаций.

и сегодня, у нас снова, почти всё - государственное! ура, товарищи! ...а радости то что то нет, и благ от этого государственного, что то для народа нет.

на нашем горизонте - очередная перестройка! с очередной приватизацией и пере - приватизацией нечестно приватизированного сейчас. может и ваучеры снова народу будут давать...

и вот теперь, при новой массовой приватизации, можно будет учесть всё ошибки приватизации 1993 года! smile:)



та приватизация, конечно была неправильная, но это хорошо рассуждать сегодня, со стороны, без понимания реалий, которые были в стране в тот момент.



там государство, должно было очень быстро избавляться от экономики "колхоз". т.к. у него больше не было средств для вливания в этот "колхоз". а в это время, руководство гос предприятий, активно и беспощадно их разворовывало - "председатель, как барбос, пол колхоза в дом унес!"

(вот и сегодня, у нас всё то же самое. только пока, у государства еще есть средства на заливание фин дыр гос экономики. а "председатели" то , точно так же, оттуда выносят и выносят...)



нужно было быстро продать западу контрольные пакеты "колхозов". а минаритарную часть пакетов, отдать населению - пустить на ваучеры. но только после того, как предприятия встанут на ноги, получат прибыль и значительно увеличится стоимость их акций. примерно по такому сценарию и проходила приватизация в восточной Европе. предприятия получили хозяев с деньгами и технологиями - население, акции по хорошей цене.



но если бы у нас было сделано таким образом, то на выборах 1996 года, к власти бы гарантированно пришли коммунисты. потому что наш народ, "политически грамотный", не стал бы разбираться в тонкостях своих будущих экономических выгод, в которых он вообще ничего не понимал, а дружно бы поддержал бы лозунг коммунистов - она продали иностранцам все богатства родины и народа! караул! они ограбили свой народ!

приход же к власти коммунистов в 1996 году, обернулся бы для страны сценарием распада Югославии, потому что коммунисты бы попытались восстановить советскую экономическую систему, не имея на то средств, а имея, лишь большую армию, и оппозицию в лице региональной власти, у которой в тот момент, были очень сильны, как у нас говорят сегодня - сепаратистские настроения. и у значительной части населения, тоже были популярны такие настроения.

поэтому и пришлось сделать популистскую приватизацию, при которой, и население ничего не получило (хотя при нормальном вложении ваучера, он принес неплохую прибыль. но тогда, понять это народу было очень сложно и практически нереально.), и государство не получило в бюджет денег, и предприятия, получили собственников, у которых не было ни средств для инвестиций, ни соображения, что вообще с этим всем делать.

(учитель физкультуры, боксер, прикупил заводик "норникель" ..мирового значения! правда подом, у этих "боксеров", все отобрали другие, пере - приватизаторы.

вот и сегодня у нас... трейнеры по дзюдо, стали бизнесменами мирового масштаба! да нечё... у них ведь всё отберут... это, лишь дело времени. страна у нас такая... веселая! а бежать то им некуда. Лондон же их не будет укрывать.)

но зато, у нас не случилось продажи богатств родины заграницу! и те, убийственные лозунги коммунистов не получили подтверждения. народ конечно и своих "новых русских" в малиновых пиджаках не любил... но это, всё же, хоть люди свои родные! над которыми можно посмеяться и рассказывать анекдоты и даже пожалеть их! (Встречаются два одноклассника. Один - преуспевающий новый русский, другой - бомж. Тот, который бомж, просит:- Дай хоть немного денег, что я поднялся.- Хорошо, денег я тебе дам. Но угадай одну вещь. На меня тут покушение было, в итоге я потерял один глаз. За бешеные бабки вставил искусственный. Угадаешь какой - деньги твои. Бомж показывает на левый. - Точно! А как ты догадался? - В нём есть что-то человеческое.)

+ некоторые чиновники в окружении Ельцина, и особенно в окружении Черномырдина, выступали за такую "бесплатную приватизацию". они же не ней на халяву срубили деньжат знатных.

а приватизируй заграница, она бы с ними не поделилась...

(от того, я всегда и говорю, что при очередной перестройки и приватизации, нужно будет выписывать импортных чиновников и судебно - исполнительную систему, потому что своя родная система и чиновники, себя исторически, полностью дискредитировали - честные чиновники, тут, либо обязательно превращаются в не честных, либо их убирают, либо убивают. без здравого влияния из вне, наша страна, так и будет ходить по замкнутому кругу истории)

та приватизация, это была плата за выход из вязкого болота нашей истории - социалистически - феодалистического. а в восточной Европе, не было такого глубокого болота, таких глубоких, разъедающих умы народные, корней. и мании величия с пустыми карманами - я гражданин державы великой! - там тоже у народа не было. от того, там всё нормально и получилось. от того они - там, а мы, по прежнему - тут.



повторяю...

господа, обличители 90 х гг и западных либеральных ценностей - радуйтесь! ваши мечты сбылись!

в нашей стране, сегодня полностью восстановлена та самая, полит - экономическая система модели "совок!". сегодня, у меня такое чувство, что на выборах 1996 года победили коммунисты, т.к. практически полностью реализованы их планы, только название "коммунизм" поменяли на другое.

мы теперь живем во временах того, советского застоя. та же бессменная гос монополия в политики и экономики...тоже самое противостояние с западом, и даже, та же самая гонка вооружений! у нас снова интересы "родины" - превыше интересов простых людей.

такой возврат - назад в будущее, случился, как бы по многочисленным просьбам трудящихся, потому что трудящиеся, сделали неправильные выводы из 90 х гг, и решили, что во всех бедах виноваты те демократы, а не они, так мы бы в том совке, так и жили бы до сих пор замечательно!

вот народу всё утраченное в 90 е гг и вернули - пожалуйста товарищи, берите, вы просили! живите счастливо! ...а счастья то чё то нету, и уровень жизни народа падает и падает... и народ что то всё злее и злее... кого же теперь народ будет винить вместо тех демократов и либеральных ценностей? ааа... знаю! конечно же Америку, которая нам жить не дает по человечески!

эх!.. весёлая же у нас страна! ...и ее народ.



"- Сеня, а тебя ничего не удивляет?

- гы...а мы здесь кажись уже были!"

сегодня страна снова, оказалась в тех, советских временах и снова подходит к своей очередной перестройки, за которой, конечно же последуют, очередные "лихие 90 е". и народу снова придется проходит тот урок, который он не смог усвоить с первого раза. в начали 90 х гг. второй раз - в первый класс! второй раз, будет всё гораздо тяжелее. ...от того и никто не хочет туда возвращаться. но и житие , как сейчас, "неучами", в изоляции от мира и его здравых законов - еще ведь хуже!... что называется - попали!



а многие люди у нас, до сих пор думает, что сегодня у нас построен капитализм, такой же, как и ну наших врагов. у нас его, даже и не строили... т.е. строили, года 2, в 1991 - 1993 гг. а потому передумали. и вновь построили свой старый "добрый" феодализм, потом его укрепили. вот в нем мы сегодня и живем...

а отличие феодализма от социализма, лишь в том, что в первом, "избранные", привилегированное сословие, состоящие на службе у феодала, черпают из общей кормушки для себя богатства в открытую, по закону... а при социализме, те же самые люди, это делают втихушку, прикрываясь вывеской о равенстве. а в общем, социализм, это есть всего лишь одна из разновидностей феодализма.



капитализм же, это есть равенство перед законом, равенство возможностей... частный, открытий для мира бизнес и равная конкуренция. причем все эти понятия не просто прописаны, а они работают и все граждане страны им следуют.

а государство при капитализме маленькое. там чиновники, выполняют лишь роль бухгалтеров и завхозов и привилегированным сословием не являются.

при капитализме, почти все средства бюджета - за исключением мин трат на функцианирование государства и его безопасность - тратятся на нужды простых людей, населения, в равной степени.