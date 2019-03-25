Открытое гневное письмо в адрес публичных экспертов рынка жилой недвижимости(СМИ - честные и независимые! регулярно печатающие мнения этих экспертов, опубликуйте моё им возражение!)

Я много лет читаю экспертные заключения.

Основная масса экспертных мнений, заключений, объективно не отражает ситуации на рынке недвижимости, постоянно передергивает факты, вытаскивает и масштабирует отдельные факты из общего контекста, и представляет будущее рынка недвижимости, исключительно в положительном свете - недвижимость будет дорожать.



Мои претензии экспертам недвижимости по пунктам.

1. Официальные цены недвижимости, которыми эксперты постоянно оперируют, есть, лишь цены предложения продавцов, поделенные на количество квадратных метров продавцов.

Подобные "официальные" цены не несут в себе никакого реального содержания, особенно если учесть тот факт, что значительная часть предложения, цены которой участвуют в подсчете, вообще находится за чертой покупательского спроса и никогда не продается.

Определяемые по такой схеме официальные цены экспертов, могут рости до бесконечности. Правда реальность будет совсем другой... которой эксперты тоже не заметят.



2. Эксперты, говоря о недвижимости, подразумевают новостройки, динамика цен которых, у нас, как бы и определяет общие цены недвижимости.

Они преподносят рынок недвижимости, как рынок любых прочих товаров, где цены определяют производители, хотя рынок недвижимости, имеет кардинальное отличие от прочих рынков - здесь главную роль играет рынок вторичный, готового жилья, где и формируются цены.

Не строители устанавливают цены на рынке недвижимости - в чем пытаются убедить народ эксперты - а спрос/предложение на вторичном рынке. А цены строителей, идут уже вслед за ценами рынка готового жилья.



3. Постоянно говоря о бурном росте продаж строителей - ДДУ, эксперты дружно и упорно выдают за продажи все регистрации ДДУ, в то время, как значительную долю в регистрациях занимают не продажи, а залоги банкам, под полученные строителями кредиты.



4. В бурном росте ипотеки, эксперты не замечают большого процента рефинансирования ипотеки взятой ранее.



5. Эксперты (и ЦБ) не замечают массы ипотечных схемотозов, которые сегодня занимают на рынке значительное место. главный схемотоз, это продажа в ипотеку без первоначального взноса, путем завышенных цен продаваемой недвижимости и пустой расписки о получении продавцом первоначального взноса от покупателя.



6. Данные статистки по недвижимости от росреестра (других данных у нас вообще нет). эксперты в своих аналитических заключениях, обычно упоминают лишь тогда, когда там цифры оптимистичные. Грустные же, слабые цифры росреестра, эксперты, как правило вообще не упоминают, подменяя их оптимизмом собственного сочинения.



7. Стат данные росреестра, особенно по г. Москве, у меня тоже давно вызывают массу вопросов.

А после того, как недавно глава московского росреестра сам выступил в роли эксперта, сделавшего оптимистичный прогноз о рынке недв ижимости, на основе цифр, своего же стат ведомства, у меня вопросов к росреестру очень добавилось - а не сменил ли там реестр свои "методики подсчета", как это в последнее время у нас любит делать росстат?



8. Если суммировать риторику и заключения публичных экспертов, то квартира на праве собственности, у нас относится к товарам первой необходимости, с малым сроком службы, которые население должно покупать и покупать, без оглядки на их цены, свои потребности и уровень своих доходов. а ведь товар недвижимость, купленная раз, не требует постоянного обновления, и наше население, этого товара уже накупило достаточно, даже по меркам европейским.

Эксперты никогда не анализируют реальные потребности населения в новой недвижимости. А так же реальные финансовые возможности этого населения, тех, кто желает купить новую квартиру.



Как итог вышеописанного, считаю, что подобное односторонне освещение экспертами рынка недвижимости, не может называться мнением "экспертов - аналитиков" и публиковаться под этой вывеской.

И всё это не случайно и не просто так... Заключения наших публичных экспертов недвижимости, это не что иное, как обычная реклама рынка и цен недвижимости, скрытая, для большей убедительности народа, под вывеской "экспертные заключения". кому нужна такая реклама. догадаться несложно...

Экспертами же, принято зазывать тех, кто вникая в суть какого либо вопроса, несет объективность и правду в массы народные. а тут, никакой объективности - нет и в помине.