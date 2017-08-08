Праздник АИЖК (ярых сторонников великих цен кирпичных) по случаю 38% - го роста ипотечного.

что, господа сторонники кирпича, решили раскочегарить ценники за счет ипотеки, т.е. за счет кредита? нехорошо господа. это ведь не что иное, как финансовая пирамида.
ипотеку тянут за уши всем миром, всем адм. гос. ресурсом. в точности в соответствии с той поговоркой - раз пошла такая пьянка!..
ох и тяжкое же будет "похмелье" кирпичное. повторюсь... сегодня ипотеку втюхивают любой ценой, без первоначального взноса и справок о доходах. во избежании неизбежных драматических последствий, государство, такой ипотечный беспредел, должно пресекать, а оно самое его стимулирует. и все это, ради своих приближенных строителей. что твориться то...
все это стимулирование кредитного спроса любой ценой, приведет к тому, что по ипотеки начнется волна неплатежей. т.к. качество сегодняшних заемщиков очень плохое. и проявится все это в виде дыр в балансах банковской системы. да...
а надежды на то что эта эта беспощадная ипотека придаст ценам кирпича второе дыхание - напрасны.
во первых, там сейчас, из за падения ставок, идет много ипотечного рефинансирования. чего не было раньше.
во вторых, доля ипотеки, это меньшая часть покупок, не способная заменить большую - нал расчет, который сегодня почти полностью ушел с рынка.
в третьих, рынок предложения, бьет рекорды всех времен и на его покрытие, нужен такой же рекордный спрос, превышающий времена того кирпичного бума.
вся, в сумме, для ипотеки, эта огромная неподъемная наша. ипотека надорвется и после раздачи ее последним бомжам, по одному паспорту - рухнет.
АИЖК празднует ипотечный рост на 38%. не раскрывая при этом их детализацию.
...а в это время. когда местные сторонники, бурно отмечали в СМИ этот праздник, я открыл свежие данные местного росреестра за 2 й квартал. его единственная запись о ипотеки, гласила: " Общее количество регистрационных записей об ипотеке" (в сопоставлении со 2м кварталом прошлого года) 15708 / (15387) , рост + 2 %" вот вам и праздник.. хотя буквально, я данные реестра конечно не воспринимаю, но правдоподобность их, гораздо выше, чем суммарные, радужные стат лозунги АИЖК.
открыл стат. данные ипотеки ЦБ.
"Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования" обобщенные, которым размахивает АИЖК. рост со 114 до 157 млрд. бальзам на душу сторонникам кирпичным!
но самое интересное, дальше. в деталях.
"Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в рублях"
https://www.cbr.ru/statistics/UDStat.a...d=ITM_2357
на 01.07 сего года, в млн рублей - 775 325. на ту же дату прошлого года - 668 990.
вот это, похоже и есть главные стат данные. здесь только физ лица с очисткой от ипотечного рефинансирования.
рост очень скромный. и на праздник, явно не тенет.
ЦБ мог бы написать и по проще. у него этот раздел называется "Первичный рынок жилищного (ипотечного жилищного) кредитования". а под "вторичным рынком" у него идет рефинансирование, причем очень мудреного содержания. а больше, третьего у него ничего и нету.
меня смущает сама величина цифр, ну и пускай... мне важна не величина, а их динамика в годовом сравнении.
Комментарии 1
В зоне устойчивой рецессии остаются почти 60% субъектов РФ - 49 из 85, сообщает в "Комментариях о государстве и бизнесе" Высшая школа экономики.
Депрессия экономики за пределами федерального центра продолжается второй месяц подряд, причем глубина ее нарастают: в апреле сводный индекс региональной экономической активности опустился с 49 до 47,1 пункта, показав минимальное значение с декабря прошлого года.
Лишь 12 субъектов РФ показали рост по крайней мере в 4 из 5 ключевых секторов экономики. Это в 3,5 раза меньше, чем в начале года. Одновременно практически фронтальное падение наблюдается в 18 регионах, на которые приходится треть валового регионального продукта страны.
Наиболее проблемные - это Новгородская область, Чувашская Республика, Пермский край и Республика Бурятия, рассказывает заместитель директора «Центра развития» ВШЭ Сергей Смирнов.
При такой стаститике говорить о начале восстановления экономики вряд ли корректно: доля регионов, в которых растут четыре или пять секторов, остается существенно ниже, чем это характерно для фазы уверенного экономического роста, отмечает он.
В первую очередь страдают отрасли, ориентированные на потребителей, чьи доходы рухнули во время кризиса - розничная торговля и строительство. Их индексы региональной активности упали до 39 и 41 пунктов.
Рост же есть в промышленности, которая, впрочем, работает на экспорт или на госзаказ.
Экономическая картина в регионах все больше напоминает не восходящий, а боковой тренд, говорит Смирнов: "Явных признаков ускорения по-прежнему не видно. Речь может идти лишь о возвращении к докризисной стагнации, характерной для 2013-2014 гг".
Спад экономики и постепенное сворачивание поддержки из федерального центра грозят регионам бюджетным кризисом - к 2018 году каждый четвертый российский регион может оказаться на грани дефолта, предупреждало в декабрьском докладе международное рейтинговое агенство S&P.
Уже сейчас долг каждого третьего региона превышает критический уровень, определенный бюджетным кодексом - 50% от доходов, а в ближайшие три года его придется нарастить в 1,5 раза из-за того, что правительство сворачивает кредитование субъектов за счет бюджета по пониженной ставке.
Регионам придется занимать деньги у банков и на рынке, а это существенно дороже. "К 2018 году у 25% российских регионов расходы на обслуживание и погашение долга будут превышать 30% текущих доходов. Согласно накопленной нами международной статистике дефолтов, такой уровень расходов на обслуживание и погашение долга свидетельствует об очень высокой вероятности дефолта", - отмечают в S&P.