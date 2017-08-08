Праздник АИЖК (ярых сторонников великих цен кирпичных) по случаю 38% - го роста ипотечного.

что, господа сторонники кирпича, решили раскочегарить ценники за счет ипотеки, т.е. за счет кредита? нехорошо господа. это ведь не что иное, как финансовая пирамида.ипотеку тянут за уши всем миром, всем адм. гос. ресурсом. в точности в соответствии с той поговоркой - раз пошла такая пьянка!..ох и тяжкое же будет "похмелье" кирпичное. повторюсь... сегодня ипотеку втюхивают любой ценой, без первоначального взноса и справок о доходах. во избежании неизбежных драматических последствий, государство, такой ипотечный беспредел, должно пресекать, а оно самое его стимулирует. и все это, ради своих приближенных строителей. что твориться то...все это стимулирование кредитного спроса любой ценой, приведет к тому, что по ипотеки начнется волна неплатежей. т.к. качество сегодняшних заемщиков очень плохое. и проявится все это в виде дыр в балансах банковской системы. да...а надежды на то что эта эта беспощадная ипотека придаст ценам кирпича второе дыхание - напрасны.во первых, там сейчас, из за падения ставок, идет много ипотечного рефинансирования. чего не было раньше.во вторых, доля ипотеки, это меньшая часть покупок, не способная заменить большую - нал расчет, который сегодня почти полностью ушел с рынка.в третьих, рынок предложения, бьет рекорды всех времен и на его покрытие, нужен такой же рекордный спрос, превышающий времена того кирпичного бума.вся, в сумме, для ипотеки, эта огромная неподъемная наша. ипотека надорвется и после раздачи ее последним бомжам, по одному паспорту - рухнет.АИЖК празднует ипотечный рост на 38%. не раскрывая при этом их детализацию....а в это время. когда местные сторонники, бурно отмечали в СМИ этот праздник, я открыл свежие данные местного росреестра за 2 й квартал. его единственная запись о ипотеки, гласила: " Общее количество регистрационных записей об ипотеке" (в сопоставлении со 2м кварталом прошлого года) 15708 / (15387) , рост + 2 %" вот вам и праздник.. хотя буквально, я данные реестра конечно не воспринимаю, но правдоподобность их, гораздо выше, чем суммарные, радужные стат лозунги АИЖК.открыл стат. данные ипотеки ЦБ."Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования" обобщенные, которым размахивает АИЖК. рост со 114 до 157 млрд. бальзам на душу сторонникам кирпичным!но самое интересное, дальше. в деталях."Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в рублях"на 01.07 сего года, в млн рублей - 775 325. на ту же дату прошлого года - 668 990.вот это, похоже и есть главные стат данные. здесь только физ лица с очисткой от ипотечного рефинансирования.рост очень скромный. и на праздник, явно не тенет.ЦБ мог бы написать и по проще. у него этот раздел называется "Первичный рынок жилищного (ипотечного жилищного) кредитования". а под "вторичным рынком" у него идет рефинансирование, причем очень мудреного содержания. а больше, третьего у него ничего и нету.меня смущает сама величина цифр, ну и пускай... мне важна не величина, а их динамика в годовом сравнении.