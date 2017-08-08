Сравнение теплого с мягким "кирпич - депозит" и "бизнес" аренда.

господа, ну достали вы своими сравнениями доходностей депозита с арендой... ну сколько можно?..

по депозиту, все понятно - там четкий доход и возврат 100% номинала вложенных средств в оговоренные договором сроки.



а доходность аренды то вы от чего считаете??? от цены квартиры, которую каждый устанавливает такую, какую его душе угодно! эта цена не есть истинная и рыночная, а она носит, лишь информационный характер.

а когда. вы пожелаете эту, установленную вами цену, по велению души, материализовать в деньги, аналогично возврату номинала вложенных средств депозита, то там начнутся такие "чудеса", что еще не известно, какую сумму и когда, вы вернете от той цены, которую мысленно держали в голове и от которой строили отчет доходности арендной. тем более сегодня, когда идет волна падения цен на "кирпич".



рассуждать о доходности аренды, и не замечать при этом падения цен кирпича и особенно цен реальных сделок, которое гораздо больше, чем выставленные продажные ценники, это нечто...

это равносильно тому, что человек на депозите, получит 10% "дохода", и не заметил, что от вложенной суммы номинала, ему вернули, лишь 75%!

для депозита. подобное, вышесказанное, это дикость, а в "бизнесе" аренда, это считается вполне нормальным. главное про это в слух не говорить.



сидят!.. прибыль в аренде считают!.. исходя из собственных фантазий. выбирая самые удобные фрагменты из кирпичного прошлого, когда и аренда была на расхват и кирпич бурно дорожал.

насочиняют, что бы звучало впечатляюще и начинать эту байку, рассказывать всем публично - а у меня прибыль такая... а у меня секая...



люди наслушавшиеся таких баек, и попытавшиеся по схемам баек, проделать подобную операцию, для получения прибыли арендной, красочно им описанной, получат совсем не то, на что рассчитывали и по уши встрянут в кирпичное болото.

а не депозите, все по честному. процент и условия вкладов для всех одинаковые и всем известные. здесь прибыль можно считать на год - три вперед. а в аренде, считать наперед вообще ничего нельзя. там все строится на предположениях "может быть" ...а может и не быть, а деньги то уже за квартиру - заплачены



если уж сравнивать бетон с иными активами, то это наша биржевая акция 5 го эшелона, где нет ликвидности и от чего и цена этой акции, не отображает реальности и не означает, что за эту цену, акцию можно продать. но зато, по этой акции, можно получить некий дивидендный доход, от аренды.



те, славные времена кирпича и аренды прошли безвозвратно. арендную прибыль последних 2 х лет, нужно вообще забыть. потому что по законам инвестирования, ее просто нужно списать в счет покрытия падения рублевых цен номинала актива, стоимости самой квартиры.



из логики сторонников кирпича, бетона, следует, что все беды недвижимости, произошли от того, что население переложило деньги из бетона в банки. а раньше, оно их хранило в бетоне. вот сейчас мы проведем рекламную акцию, население снова переложит средства в бетон и на рынок недвижимости снова вернется праздник! чушь какая то...

это принципиально разные по качеству активы, и переток средств из депозитов в кирпич, был очень мал, даже в те, сказочные времена, когда кирпич рос под 30 - 50% в год.

там пытались срубить прибыль не вкладчики, а ипотчники, в стиле игры на бирже "с плечом", на заемные средства.



если не лезть в множество деталей, то у меня один вопрос - кому, за хорошую. сопоставимую в процентах с суммой, потраченной на покупку этого бетона, вы будете сдавать свои метры? ведь у нас нет обратного. противоположного бизнеса "народная аренда" и нет второго виртуального народа, который имея в кармане деньги. живет на улице.

в сумме, по количеству метров на душу населения, у нас уже нет дефицита кирпича и цифры, сопоставимы с Европой. НО. в Европе, большой процент населения не имеет в собственности бетона и живет в аренде. у нас же, ситуация обратная - собственниками бетона, является. практически всё население. у нас реализовался сценарий - зачем платить за чужое, когда можно платить за своё! во и заплатили...