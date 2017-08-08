"Инвестировать в недвижимость можно будет года через два ""А пока лучше мониторить рынок и искать квартиру для себя. Уже сейчас появляются интересные предложения с адекватными ценами. Чаще всего от застройщиков – они понимают, что лучше дать хорошую скидку покупателю и продать быстро, чем ждать еще год-два и в итоге отдать столько же банку в качестве процентов по кредиту. Встречаются интересные варианты и на «вторичке», но реже. Частники, как правило, не хотят снижать цены, считая свою типовую квартиру единственной и неповторимой.В общем, если стоит вопрос покупки для себя – можно спокойно, без спешки подобрать хороший вариант. Если хочется инвестировать – лучше пока положить деньги в банк и подождать, пока уровень доходности вкладов и аренды сравняется.__________От Репченко"сегодня 2й раз встретил ссылку на этого автора. это что, "авторитет" кирпичный что ли?вы, почитатели данного "авторитета", меня конечно извините, но если эти писанину рассматривать с позиции инвестора, то это просто бред.инвестирование, это не сбор урожая по календарю. оно производится, исходя не из временных горизонтов, а из экономической целесообразности.покупать кирпич с инвест целями. можно лишь тогда, когда он не просто упал на дно по всем фундаментальным, финансовым раскладам, а когда у него появился фундаментальный фин обоснованный потенциал роста, после реализации которого, купленный кирпич, можно будет с прибылью продать.причем, учитывая низкую ликвидность этого рынка и его чрезмерную хитрость, здесь нельзя гоняться за "потенциалом" в 10%, иначе, с этого рынка придется долго и мучительно выскакивать вообще без прибыли. здесь нужен потенциал, как минимум процентов 30.на данный момент, для реализации такого сценария, через 2 года, нет никаких фин. предпосылок.что будет через 2 года, в целом в нашей стране, сегодня и то очень трудно предсказать. а автор, не заморачиваясь, дает прогноз - через 2 года надо брать кирпич! но никакого экономического обоснования своего прогноза - не дает. а предсказания, без фундаментального обоснования, для инвестора любого рынка - ничтожны.тему "искать для себя", не нужно вообще трогать. те, кому это действительно нужно "для себя", покупают и так, без подсказок "аналитиков". такие подсказки, это все равно что подсказывать людям купить себя новые ботинки, штаны и вкусной колбаски. а то люди то наши, настолько глупы, что сами. без "аналитической" подсказки, не додумаются ничё себе купить. бред какой то...автор, тех, кто "для себя", гонит, своим добрым советом "профессионала", в сторону новостроек. про москву не знаю. но на местном уровне, все новостройки, куда тоже всех гонят "аналитики", так задраны по ценам, относительно вторички, что о них даже и говорить нет смысла.сравнение доходности вкладов и аренды - бред. это принципиально, качественно. разные продукты, а похожи они, лишь при взгляде из далека, со стороны. но когда человек влезает в эти "продукты", то он сразу понимает, что сопоставлять и противопоставлять их друг дугу - невозможно!и все "аналитики", все это прекрасно понимают. и тем не менее, гоня волну спроса в сторону недвижимости, упрямо и иступленно, продолжают аналитить - "кирпич - депозит".за такую "аналитику" на других рынках, закидали бы тапками, а тут, можно всё! это же инвест подсказки для масс народных... тут, главное говорить увереннее и трибуну повыше.