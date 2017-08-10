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Статистическая "аналитика" риэлторов

10.08.2017 17:31 3 758 просмотров
"ghtcyz пишет:
Отчёт Миэль подтвердил другие источники (ирн и метриум), дешевые предложения в Москве вымываются".

вымывается!..
я эту шаблонную фразу сторонников кирпича, слушаю, уже второй год. это они ей "вымывают" мозги потенциальным покупателям, которые по их мнению, где то массово затаились с большими деньгами. и если их хорошо простимилировать, то они в панике выскочат на рынок и все раскупят. ...как во времена былые.
....да и нет в реальности. тех, затаившихся покупателей.

эти "эксперты", ведут подсчет средней цены кв. метра, методом деления общей цены предложения рынка на общее количество метров предложения. НО, большая часть предложения, сегодня не имеет спроса и выступает на рынке, лишь в роли статистической массовки, подсчеты которой. не имеют ничего общего с реалиями рынка.

для покупателя, (да и для продавца) понятия, "средняя цена квадратного метра" - не существует!
тут продаются и покупаются отдельные объекты по отдельным, договорным ценам, на основе спроса/предложения, без оглядки на ту, "истинную среднюю цену", которой размахивают "эксперты!"
"вымываются!.. "

Комментарии 3

ghtcyz  (ghtcyz)
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Потрудитесь и почитайте аналитику, о которой идёт речь. В ней приведено количество квартир, выставленных на продажу в новостройках. Это число квартир не растёт уже несколько месяцев.
Но рост с 2014 ошеломляющий. С 6000 в декабре 2014 года до 20000 в июле 2017.
Но очень много студий, где будешь пукать, а слышно будет всему этажу. А там 20-25 квартир-студий.
ks567  (ks567)
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я уже говорил сто раз... smile:evil: что аналитить только новостройки, баз главного, вторичного рынка и делать на этом основании заключения о тенденциях всего рынка недвижимости - это беспредел ...аналитический.
и вообще, рынок новостроек, для меня, это как пятая нога у собаки. я про те каркасы с котлованами и говорить не хочу. вот когда эти каркасы станут полноценным товарам, квартирами и выйдут на рынок готового жилья, там про них и разговор будет.
ghtcyz  (ghtcyz)
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Увеличение предложения новостроя в 4 раза является основной причиной падения цен на вторичное жилье.
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