Статистическая "аналитика" риэлторов

"ghtcyz пишет:

Отчёт Миэль подтвердил другие источники (ирн и метриум), дешевые предложения в Москве вымываются".



вымывается!..

я эту шаблонную фразу сторонников кирпича, слушаю, уже второй год. это они ей "вымывают" мозги потенциальным покупателям, которые по их мнению, где то массово затаились с большими деньгами. и если их хорошо простимилировать, то они в панике выскочат на рынок и все раскупят. ...как во времена былые.

....да и нет в реальности. тех, затаившихся покупателей.



эти "эксперты", ведут подсчет средней цены кв. метра, методом деления общей цены предложения рынка на общее количество метров предложения. НО, большая часть предложения, сегодня не имеет спроса и выступает на рынке, лишь в роли статистической массовки, подсчеты которой. не имеют ничего общего с реалиями рынка.



для покупателя, (да и для продавца) понятия, "средняя цена квадратного метра" - не существует!

тут продаются и покупаются отдельные объекты по отдельным, договорным ценам, на основе спроса/предложения, без оглядки на ту, "истинную среднюю цену", которой размахивают "эксперты!"

"вымываются!.. "