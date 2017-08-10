Мой юмор на банковскую тему!)

сегодня, новый год - и в этот раз
сегодня, в этот день торжественный!
свиньёю модно быть у нас!
такою вот.. божественной!
сегодня можно есть и пить
чего нибудь... горячего
от всей души и во всю прыть!
до визгу - поросячьего!
(они весь праздник пили колу
а собирали их - по полу!)
пошел я как то летом в банк деньжат положить. а на встречу мне, идет туча страшная. ну и пускай, думаю. успею, там не далеко. а сентиментальность эту - зонтик. я не люблю.
выхожу из метро, дождь льет, как из ведра и туча бесконечная, а до закрытия банка пол часа и расстояние в одну маленькую остановку. не чё думаю, время - деньги, надо бежать.
пробежав десяток метров, в голову последний раз закралась мысль - а может вернуться? а другая мысль, ту же возразила - обратной дороги нет! все равно ведь уже промок... и побежал я дальше, по бурным водным рекам, инстинктивно прикрываясь своей маленькой сумкой.
забегаю в банк, отдаю операционистки паспорт, радостно заметив, что он сухой и назад. к парадному входу банка, носки выжимать. выжимаю... тут "Маринка" выглядывает, естественно так, типа тут все клиенты банка носки выжимают - я, говорит, хотела узнать, какое у вас будет кодовое слово? да... хорошо.. спасибо..
вернулся в банк. всё готово пошел в кассу. вытаскиваю доллары. да! это были доллары. а они - мокрые! а чё делать? надо сувать... кассирша, похоже хотела возразить, но одумалась и быстро кинула доллары на машинку ...которая и возразила! категорично откинув всю пачку одним махом!
тут начал возражать я - вы их разделайте... щас я их подсушу и они и пролезут! я ожидал от кассирши чего угодно, но только не такой, последующей ее фразы - а я их и сухие теперь брать не буду, потому что они будут с пятнами! и до того неприятное ощущение одолело мной!.. 8 тыщ! с пятнами! и без комиссии, их теперь никто не возьмёт! процентов 20 наверно сдерут! надо спасаться немедленной просушкой!
вернулся в зал и начал прокладывать каждую купюру бумажками, которые мне резала добрая Маринка. разложил купюры по всему столу, а сам оглядываюсь, как бы кто из за спины не увел!
работники зала, были на моей стороне и советовали надавить на кассу через заведующую. бесполезно - машинка не понимай, мой хата с край, высохнут, там и поговорим.
и поплелся я обратно.. мокрый, холодный, голодный! да еще в сумке 8 тыщ с пятнами!
на следующий день пришел с просушенной валютой. "а мы всё гадали, вернетесь вы или нет?" кассирша та же? тааа же... ладно, пошел. удачи! машинка с кассиршей пятен не нашли.
вы думаете, это кто во всем тут виноват? я, дождь, кассирша? нееее.... это ЦБ во всем виноват! так как этот мой поход в банк, был одним из вынужденных маневров, из за закрытия Югры! которая на тот момент была платежеспособной!
прощаюсь с довольными "Маринками", выходя из банка ПСБ
- ваш банк теперь будет жить долго и счастливо!
- спасибо! smile:gramercy:
- ...правда, сколько у него останется офисов, я не знаю.
- ну чёёё?.. smile:(
ощущений мало острых
поступаем очень просто -
мы купили новострой!
ой - ой - ой!
и теперь за стройкой нужной
наблюдаем мы все дружно!
кран работал - сердцу радость
завезли кирпич - ура!
стройка встала - ох и гадость
ой спасайте доктора!
бьёт адреналин в избытке
и нам в радость все те пытки
а достроится дом мой -
снова купим новострой!
снова кипим мы потеху
и конечно ж - в ипотеХу!
отключил сейчас блокировку рекламы на этом сайте, а тут такое!.. smile:shock&fall:
журнал комиксов финансовых!
ВТБ обещает кредит под 7.9! а то я и поверил. "...при активном пользовании мультикартой".
ага... вон... девка на картинке, похоже уже напользовалась... страшненькая. чуть живая...
из последних сил улыбается. зачем такую поставили в рекламу? хотя не знаю, мож это знаменитость какая знатная...
глобекс с "легким" вкладом... как будто вклады у всех других банков - тяжесть непомерная!
дети лейтенанта Шмита! ВЭБа, гиганта мысли ...инвестиционной!
там еще где то за углом, второе его дитя - связь банк, на паперти стоит! типа. под крупной вывеской "государственная корпорация внешэкономбанк главный акционер!.." угу... корпорация монстров! вся компания уинвестировалась в хлам! "ставка надолго!" ищи дураков!
связь и глобекс должны стоять под вывеской "всю жись в продаже!"
альфа банк - на высоте! аж на крышу грузовика залез! какое воображение! какой мысли полет... поэтичный! "я сегодня до зари встану, по широкому пройду проеду полю..." такой картинкой. в пору рекламировать экстримальные виды спорта, а он деньги просит немалые...
подумаешь - системный он! ФКБС по нему плачет!..
а этот - экспобанк! сама простата и наивность! и даже не краснеет! он как будто с неба упал и еще не в теме...
дай - говорит - мне 1.5 млн, а я тебе лишний 0.1%.
с такой "простатой", можно было, лишь зеркальца выменивать на золото у папуасов, в средние века.
какую. тебе полторашку, когда ты банк "второго сорта???"
"фанни мани" зажался в уголок и дает там 22%! одно название чего стоит! действительно смешно! в последнее время в МФК "процесс", уже активно пошел... скоро и его клиентам будет "весело".
вообщем, кто во что горазд, лишь бы деньжат урвать и процентов не дать.
на этом фоне креатива безудержного - "колхозник" - как я выше писал, действительно кажется банком порядочным.
не не!.. всё - всё! включаю обратно блокировщик!
скажи ко вкладчик, ведь не даром
валюта вся с процентом малым
в сберкассу отдана?
да, были ставки в наше время!
не то, что нынешнее бремя
не даром помнит вся страна
ту ночь Эльвиры вдохновенья
она 17 (%) нам дала!
...сегодня уж она уже не та
и у нее иное мненье
и нам досталась мала доля
и банки наши, не вернулись с поля
....на то, конечно "божья" воля
мы долго молча набивали
матрасы налом, там и тут
...и возвели из них - редут!
+
+
+
Дорогая передача! нынче тут в волнненьи, плача,
Вся Канатчикова дача до финансов дорвалась,
Вместо чтоб в сбербанк сноситься , уложить всё и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
танк, ракету или трактор? Ведь нельзя же, год подряд
То девальвацией пугают, то валюты тут летают
То проценты наши тают, ...то отберут всё, говорят
Мы в депозитах натарели , мы с ними крутимся весь год
Мы в АСВ собаку съели, если нам ЦБ не врет,
А финансовые груды, мы под матрас , кто не дурак,
Во те жизнь, а вдруг Бермуды? ..и без процентов ведь ни так!
тыщщи душ посменно воют, раскалились добела.
Вот как сильно беспокоят их финансовы дела,
на процентах посвихнулись, даже кто не жадный был,
И тогда главврач Маргулис, все проценты - запретил.
диалог с модератором, после удаления очередного моего коммента.
mineralka, следуя логике вашей модерации. экономику и финансы, где затрагивается политика, я должен писать так -
страна была банкрот, наступал голод, и им, пик - пик - пик (это я "политику" замазываю, что бы коммент не удалили!), не оставалось ничего другого, как отпустить цены.
эту грязную работу и сделал пик - пик - пик .
но это была, только первая часть реформ, но другие пик - пик - пик, были против, они убрали пик - пик - пик, и начали возврат к модели пик - пик - пик.
реформы кончились, пик - пик - пик подсели на проедание кредитов запада, так и пик - пик - пик, пик - пик - пик ...до дефолта!
а приватизацию, можно было сделать и иначе, все продать за деньги тем пик - пик - пик, но тогда бы наши пик - пик - пик, сказали, что они всё богатство народа пик - пик - пик. поэтому и пришлось разыгрывать комедию с приватизацией бесплатной, и те пик- пик - пик, в предвыбор... пик - пик - пик борьбе, победы не одержали.
но сегодня, все ранее приватизированное, наши пик - пик - пик, уже давно все назад пик- пик - пик и у нас теперь снова все государственное! а настроение народа, который очень желал, что бы всё было государственное, как раньше - почему то не улучшается, и его уровень жизни, все больше пик - пик - пик!
хи... аж самому смешно стало! но это не шутки!
администрация, примите пожалуйста меры, а то мне так шутливо и придется писать о больших и значимых фин - экономических событиях в нашей стране. дыбы не разгневать цензора "mineralka".
и еще по поводу истории, из за обращения к прошлому, из за за чего, как бы можно удалить коммент.
кого то известного фраза, "история, начинается там, где кончается связь с днем сегодняшним"
а наш день сегодняшний, как экономически, таки пол... пик - пик - пик ...чески, это те же самые 90 е гг, (с поправкой на общий ход и развитие мировой цивилизации). просто тогда у страны деньги кончились, а сегодня, некоторые фин. дыры, прикрыли нефтедолларами. упавшими с небес.
а по своей сути, качественно, наше государство, за последние 25 лет, не изменилось.
поэтому 90 е гг, это еще совсем не история, со ссылкой на которую можно вышвыривать комментарии.
Цитата
mineralka пишет:
Но тем не менее, есть пользователи, умудряющиеся формулировать свои мысли так, что их сообщения не удаляются.
не верю. это из области фантастики. а я не фантаст . в этом случае, обязательно должно пропасть содержание, а останется, лишь пустая красивая форма. приведите примеры...
вы изобрели нечто новое, в форме подачи информации.
Алло, алло?
какие вести?
Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как идут в БС дела?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело,
....2 банка ваших околело
Алло, алло?
ужасный случай...
моих уж больше банков нет
ох АСВ ведь будет мучать
моих границ печали нет
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Всё хорошо. как никогда
оставьте вы свои капризы
Ведь это право ерунда
2 банка что - пустое дело
тут много банков погорело
Алло, алло?
мутится разум
Какой неслыханный удар
Скажите мне всю правду разом
там что, в БСе был пожар?
сначала был один дымок потом системный занемог
ЦБ рублями заливал, валютный рынок запылал
тут начался банкиров пир и масса вылезла фин дыр
и вся БС сгорела в раз, от АСВ один каркас
и с банков ваших мисис там, остался только один хлам.
а в остальном, прекрасная маркиза...
+
+
+
на горе стоит минфин
а под горою вишня
ОФЗ я полюбил
а оно чё вышло
в чистом поле васильки
дальняя дорога
вам в конце того пути
достанется немного
если вас надуют раз
вы наверно вскрикнете
ну а если много раз
то уже привыкните
эх. раз, да еще раз!..
+
+
+
вопрос в программу "рынок онлайн" нач. октября 2014 года.
дорогая передача
ты нам лучше говори
где вернувшимся из дачи
доллар взять по 33
там уже нас излечили!
был у нас потенциал!
а сюда переключили
да он чё- то, и пропал
может кризис V- образный?
может быть, как в прошлый раз?
распихал всё безобразно
а Бернанке взял и спас
нее, отскока ждать не стоит
вон!.. на нас весь запад воет!
щас лимиты все закроет...
и тогда нам остается
снова пасть на дно колодца...
что, по 40 брать придётся???
(а на вражеские бредни
и на происки врагов
те, что с мартовской обедне
у меня ответ готов!
есть у нас весомый фактор!
ощетинимся , как ёж
заведём,тот лунный трактор!
...и ничё с нас - не возьмёшь)
+
+
+
диалог в ВТБ при получении страховки. притворился "воспитанным" и решил послушать, что мне скажут.
- оставляйте у анс ваши денежки. у нас для вас, есть масса интересных вкладов.
- нее... заберу
почуяв, неуверенность в моем отказе, "Маринка" воодушевилась и в ее голосе появились нотки уверенности
- почему? объясните
- процент маленький.
- почему маленький? вот! у нас есть вклад с таким процентом... с сяким.. а вот с самым большим!
- у вас все проценты маленькие.
- ну а как вы хотели? сейчас у всех маленькие! а раньше, когда у всех были большие у нас были большие.
- они у вас всегда были маленькие.
- ...а потому что у нас банк надежный! государственный! а время сейчас сами знаете какое... вот вы погнались за процентами,
и мучаетесь теперь вот... страховку получаете.
- да ладно.. чё первый раз что ли.
маринка с искреннем изумлением
- а кокой???
- да раз пятый или шестой..
на лице маринки. промелькнул страх, кокой бывает у детей при просмотре фильма ужасов.
- и что, после всего этого, вы не хотите воспользоваться надежностью нашего банка???
- не... опять пойду в маленький банк, где проценты большие.
- а вдруг у АСВ деньги кончатся и вам страховку в след раз не выплатят?
- нууу.. если страховки платить не будут, то и "надежность" вашего банка уже не поможет.
у Маринки, кончились слова.
+
+
+
Юмор полит - экономический. пятилетней давности. но он не устарел!)
видео Мазайка
фразы политиков и героев нашего кино. собрана в начале 2012 года.
Комментарии 1
у Маринки, кончились слова.
- это круто ))))))