Двойное дно "кирпича". Строители и "стабильные" цены предложения.

Сегодня, суммарная цена предложения недвижимости на продажу и реальный спрос (даже с учетом всех его стимуляторов), имеет огромный разрыв, который постоянно растет и скрывается в ценах реальных сделок. и другого пути. кроме как, опустить цены до уровней спроса - нет. потому что средств, на выкуп предложения с рынка по небесным ценам, в стране, нет физически. (о чем я уже тут много раз говорил ранее) а предложение новых метров на рынке, от строителей и от потерявшего веру в кирпич населения, будет расти и расти... небесные цены нашего кирпича, на фоне доходов населения, это классическая ценовая пирамида.

НО...

Тут, цены предложения, держит за шкирку, любой ценой, строительный бизнес, который является карманным бизнесом наших правителей. и приближенные, простимулированные ими риэлторы, которые, изо всех сил, с позиции "профессионалов" и знатоков рынка, продолжают вселять веру в продавцов вторички.

если же открыто снизятся цены, то и строители, уже не смогут перехитрить вторичный рынок, заходя со своими продажами, чуть ниже задранных ценников предложения и вылавливать последних покупателей. им придется круто снижать ценники, что повлечет огромные личные убытки у наших правителей.

+ им придется скидывать ценники, про втюхивании своих метров родному государству, которое у "избранных" строителей, имеет большое место.

+ открытое падение цен, лишит строителей всех продажных "фокусов", когда они могут засовывать в задранные пустые ценники, и первоначальный взнос, и ипотечные проценты. а наши гос банки, которые управляются, теми же, правителями - строителями, делают вид, что они верят в эти "рыночные" цены и подтверждают их, своей "профессиональной" оценкой.

ЦБ и АИЖК, говорят с трибун о недопустимости и рисках ипотеки без первоначального взноса. а приближенные к АИЖК строители, повсеместно кочегарят такие продажи. и всё нормально.

+ от открытого снижения цен, банкам, по уши набитыми кирпичными залогами, по задранным ценникам, придется производить переоценку этих залогов ...и доначислять под это дело, дополнительные фин. резервы. а с этим, в нашей БС, очень тяжко. у нас, уже "системные" банки не могут изыскать дополнительных резервов.



Однако, сторонники кирпича, выше описанной сказки, радоваться не должны. ибо наш рынок недвижимости, имеет второе, реальное дно, где ходят покупатели с деньгами и предлагают свои цены.

на дне первом, официальном, о котором говорят по телевизору, цены предложения могут быть стабильны и даже расти на любую величину. разницы то нет, т.к. на эти цены все равно нет покупателей, поэтому, их можно и еще задрать и напугать ими покупателей, побежали - побежали! кирпич дорожает! но бежать то сегодня, уже не кому, а единичные покупатели, ситуацию не изменят.

а на дне втором, реальном, цены будут падать и падать. и размер их, будет зависеть от договоренности между продавцом и покупателям.

судя по тому. какие отрывки из ценовой реальности сделок, доходят до моих ушей, те, реальные цены, меня просто радуют! но о них, "эксперты" с трибун и по телевизору, не говорят.

в установлении, в процессе переговоров, реальных цен - нет никаких правил и цены там, ни к чему не привязаны, от чего один, может купить "двушку", дешевле, чем другой, такую же по качеству "однешку", в этом же доме. и т.д и т.п...

проблема у продавцов сегодня в том, что многим из них, даже и торговаться не с кем. ибо покупателей, теперь, в целом, гораздо меньше, чем продавцов.



двойное дно нашего рынка недвижимости, мне очень напоминает реалии советских времен. только с точностью до наоборот.

в "совке", были стабильные цены. "цена товара 1 рубль" а многим. приходилось покупать этот товар , из под полы, на барахолке, по цене в 2, а позже и в 3 рубля. а по телевизору, товар, так и стоил 1 рубль...

вот и с кирпичом сегодня все очень похоже. его официальная, "справедливая, рыночная" цена 3 рубля. а кто то, может его купить и за 2 рубля. а потом и за 1 рубль.

а "эксперты" по телевизору, на этом фоне, будут и дальше, вселять веру в массы народные, о предстоящим и неминуемом удорожании кирпича с 3 до 3.50 рублей. а в долгосрочной перспективе и до 5 - 8 рублей.

а таких, как я на те трибуны, не пускают! мене в тот калашный ряд незя! smile:)