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(Рас)корреляция цен недвижимости и нефти.

20.10.2017 14:42 2 942 просмотра
Тут Сапунов, прочитав книжку какого то "авторитета" цен кирпичных, уверенно заявил на РБК, что за ростом цены нефти, следует рост цен недвижимости, с задержкой в полтора года.
Не согласен я - с обоими!)
вот мои пять копеек, "пяточек" на эту тему...

Сапунов и автор того труда кирпичного, отаналитили кирпич, с позиции акции на фондовом рынке. (кирпич, если и похож на акцию, то гаспрома, у которого "мечты сбываются". это была любимая бумага не профессиональных участников рынка)
не господа, "кирпич", является акцией, лишь примерно на 1/3. но цены кирпича и ее динамику, формирует, совсем не эта треть.

Рост цены нефти, нашему кирпичу - не поможет.
1. потому что больше не будет того ипотечного бума с ноля и отложенного спроса из 90- х. что изначально и служило главными драйверами роста цен кирпичных.
кирпич, это была изначально не акция, а товар потребительский, который люди, покупали для себя. и сегодня, основная масса населения, это товар "для себя", уже накупила. и подтверждение тому, 25 м2 на душу населения. относительно доходов нашего населения и в сравнениями с доходами и количеством кв. метров на душу в Европе, это прекрасная цифра! например, в багатой деньгами и копившей квадратные метры веками. Германии, этот показатель 39 м2.
спрашивается, кто и зачем, будет брать свежие кирпичи при росте цен нефти, даже в случае роста доходов населения? нефтяники что ли? а у населения. кирпич, уже есть, но нету много чего другого... у нас что, населению, больше некуда девать деньги? или наше население живет по модели, состоящий, лишь из 2х компонентов - физиологическое выживание + покупка кирпича. обернем каждый лишний рубль в покупку кирпича свежего!

2. Сторонники кирпича, молящиеся на цену нефти, предпочитают не вспоминать о том, рынок недвижимости, еще не отыграл падение нефти. поэтому и в случае отскока по нефти, кирпича, эта тема не будет касаться.
ишь придумали номер! нефть в 2 раза упала. а "сторонники", пытаются удержать, те, докризисные, "справедливые - рыночные" ценники предложения! а сейчас, на отскоке нефтяном, еще и вопить будут про неминуемое подорожание кирпича. шутники...

3. Все почему то тут забывают и еще одну м"мелочь".
для населения страны, важна не цена нефти, сама по себе, а уровень личных доходов населения, причем с учетом честного их распределения по социальным группам, а не все доходы в одни руки. на фоне миллионов за чертой бедности.
а автоматически, выросшие нефтяные цены, денег в карманах населения, не прибавляют.
тут нужно ждать, когда государство расщедрится и выпишет народу добавочку. а сегодня, происходит обратное - отсечка минфина, средств, с цены нефти свыше 40 дол. он откладывает эти средства в сторонку, за пределы бюджета. очевидно на черный день ...свой собственный.
поэтому, сторонники кирпича и их "аналитики", при формировании своего оптимизма "недвижимого", должны обращать внимания не реальные цены нефти, а на ту постоянную величину "пи" - 40 дол. разве что... они когда нибудь доберутся до этой заначки минфина и пустят всю ее на поддержание цен кирпичных, беспощадно выкупая с рынка, всё, что под руку попалось!) и то, это будет временная стабилизация.

4. Цены кирпича, за сытые 2011 - 2014 гг, когда нефть стабильно держалась около 120, так и не смогли достигнуть своих ценовых максимумов 2008 года. а ведь по логике, за эти 3 года. они должны были перебить те максимумы - в легкую! т.к. нефть, в том. 2008 м, в момент кирпичных максимумов, была на отметки 120, всего несколько месяцев! там, как бы, страна еще и денег то огромных, от дорогой нефти, не успела накопить. .
зато, за те 3 сытые. нефтяные года, денег в стране, накопилось - по уши! а старые максимумы, кирпич - не перебил!
такое "загадочное" поведение кирпича, прямо указывает на то, что это была эмоциональная ценовая пирамида.

"Аналитики", уверовали в то, что цены кирпича ходят в след за ценами нефти, исходя из примера 2010 - 2014 гг. но они почему то забывают, (наверно случайно) что в кризис 2008 г., цены недвижимости, летели вниз, практически пропорционально с падением нефти. они сначала собрали все донышки и только потом, начали отскакивать.
и отскок тех лет, был во многом вызван не ростом нефти, как таковой, а тем, что население к тому моменту, еще не успело накупить кирпича "для себя" и потратить свои огромные одобренные кредитные лимиты. к тому моменту. ипотека, была лишь, всего 2 года! + к выборам, в 2011 году, все население страны, получило от государства щедрую финансовую добавочку к своим доходам.

Сегодня же. кризис и падение цен нефти, гораздо хуже. сегодня, у кирпича, нет никаких. ни новых, ни тех старых, выше перечисленных драйверов отскока и роста.
а сторонники великой недвижимии, пытаются делать хорошую мину и не допустить открытого падения цен, как это произошло в 2009 м году.
наш рынок недвижимости. из за обилия ценовых выкрутасов и информационного стимулирования. уделан в хлам и превращен в непролазное, невылазное ценовое болото. и болото это, месит и вспенивает - строительный бизнес. ...приближенных и избранных.

Комментарии 2

Дмитрий В  (ДимонВ)
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Слежу за недвижимостью в Краснодаре.Частично с вами согласен.Застройщики всякими путями держат цены,даже такое есть,что в доме у людей дешевле квартиры чем у застройщика.Есть такое,что у одного застройщика в строящемся доме в худшем месте цены такие же как и у людей на вторичке этого же застройщика в сданном доме в более лучшем месте.На что рассчитывает застройщик непонятно,постоянно одно и тоже торопитесь,а то все купят. Вторичка хрущи судя по объявлениям встала вообще.Ну там собственников вообще не понять,на что надеются,1к 28-31 кв м выставлять 1,5-2 млн когда за эти деньги новостройки 37-45 кв м на соседней улице.Хотя оживление небольшое есть,в хороших местах при небольших дисконтах квартиры разошлись.Это буквально вот, как Сбер " сильно '' сбавил ставки.
ks567  (ks567)
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"Хотя оживление небольшое есть,в хороших местах при небольших дисконтах квартиры разошлись".

это "разошлись" первые, те, которые на общем фоне удержания цен предложения, скидывают ценники. это выкупают редкие, оставшиеся покупатели, которых больше не становится.
а что дальше? там еще стоят на продажу и "вторые", пятые... десятые... большая часть предложения, сегодня вообще не продается и стоит на продажу за чертой покупательского интереса. и когда вся эта масса предложения, поймет, что ожидать лучших времен не стоит и пожелает получить деньги, то небольшие скидочки, к продаже не приведут. покупателей то столько, нету. и не будет.

я бы не стал называть любой отскок по объему спроса, глобальным разворотом и началом новой масштабной волны спроса. что сегодня и пытаются сделать сторонники кирпича.
+ рост спроса, не означает роста цен. сегодня, я ожидаю, как раз обратное, рост спроса на росте падения цен.

вторичка, держит ценники, просто в силу привычки. еще не выветрилась в народе вера в кирпича нерушимость. после 15 лет кирпичного роста, люди психологически не готовы продавать "за даром".

а про строителей, можно вообще не говорить. они играют совою тему. им, главное навариться по максимуму, а все остальное, им до лампочки.
они, от жадности не снижают ценники и не могут продать свои стройки. они срывают сроки сдачи и превращают свои стройки в долгстрои... ни и что? у нас же за это строителей в тюрьму не садят и имущество у них не конфисковывают...
отрытая скидка ценников, их сразу лишит прибыли. а удержание ценников любой ценой, даже ценой замороженных строек, дает строителям шанс, всю это прибыль, которая мысленно у них уже лежит в кармане - получить. под долгострои,
строители, выставляют перед собой дольщиков, как заложников и начинают клянчить у государства помощи. и не редко, они эту помощь получают, из бюджетов всех уровней, в разных, замаскированных видах.
вот тут и получается, который строитель ценник скинул и достроил во время - то и дурак! а умный тот - кто с помощью "заложников", выклянчил помощи народной.

и пусть строители делают, что хотят. только бы на каждом углу не кричали и не били бы себя в грудь, что это, мол они, являются законодателями мод и устанавливают ценники на всем рынке недвижимости.
все выкрутасы "малоимущих" строителей, заканчиваются лишь одним - их бетонные творения, в конечном итоге, увеличивают объем предложения на вторичном рынке.
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