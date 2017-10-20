(Рас)корреляция цен недвижимости и нефти.

Тут Сапунов, прочитав книжку какого то "авторитета" цен кирпичных, уверенно заявил на РБК, что за ростом цены нефти, следует рост цен недвижимости, с задержкой в полтора года.

Не согласен я - с обоими!)

вот мои пять копеек, "пяточек" на эту тему...



Сапунов и автор того труда кирпичного, отаналитили кирпич, с позиции акции на фондовом рынке. (кирпич, если и похож на акцию, то гаспрома, у которого "мечты сбываются". это была любимая бумага не профессиональных участников рынка)

не господа, "кирпич", является акцией, лишь примерно на 1/3. но цены кирпича и ее динамику, формирует, совсем не эта треть.



Рост цены нефти, нашему кирпичу - не поможет.

1. потому что больше не будет того ипотечного бума с ноля и отложенного спроса из 90- х. что изначально и служило главными драйверами роста цен кирпичных.

кирпич, это была изначально не акция, а товар потребительский, который люди, покупали для себя. и сегодня, основная масса населения, это товар "для себя", уже накупила. и подтверждение тому, 25 м2 на душу населения. относительно доходов нашего населения и в сравнениями с доходами и количеством кв. метров на душу в Европе, это прекрасная цифра! например, в багатой деньгами и копившей квадратные метры веками. Германии, этот показатель 39 м2.

спрашивается, кто и зачем, будет брать свежие кирпичи при росте цен нефти, даже в случае роста доходов населения? нефтяники что ли? а у населения. кирпич, уже есть, но нету много чего другого... у нас что, населению, больше некуда девать деньги? или наше население живет по модели, состоящий, лишь из 2х компонентов - физиологическое выживание + покупка кирпича. обернем каждый лишний рубль в покупку кирпича свежего!



2. Сторонники кирпича, молящиеся на цену нефти, предпочитают не вспоминать о том, рынок недвижимости, еще не отыграл падение нефти. поэтому и в случае отскока по нефти, кирпича, эта тема не будет касаться.

ишь придумали номер! нефть в 2 раза упала. а "сторонники", пытаются удержать, те, докризисные, "справедливые - рыночные" ценники предложения! а сейчас, на отскоке нефтяном, еще и вопить будут про неминуемое подорожание кирпича. шутники...



3. Все почему то тут забывают и еще одну м"мелочь".

для населения страны, важна не цена нефти, сама по себе, а уровень личных доходов населения, причем с учетом честного их распределения по социальным группам, а не все доходы в одни руки. на фоне миллионов за чертой бедности.

а автоматически, выросшие нефтяные цены, денег в карманах населения, не прибавляют.

тут нужно ждать, когда государство расщедрится и выпишет народу добавочку. а сегодня, происходит обратное - отсечка минфина, средств, с цены нефти свыше 40 дол. он откладывает эти средства в сторонку, за пределы бюджета. очевидно на черный день ...свой собственный.

поэтому, сторонники кирпича и их "аналитики", при формировании своего оптимизма "недвижимого", должны обращать внимания не реальные цены нефти, а на ту постоянную величину "пи" - 40 дол. разве что... они когда нибудь доберутся до этой заначки минфина и пустят всю ее на поддержание цен кирпичных, беспощадно выкупая с рынка, всё, что под руку попалось!) и то, это будет временная стабилизация.



4. Цены кирпича, за сытые 2011 - 2014 гг, когда нефть стабильно держалась около 120, так и не смогли достигнуть своих ценовых максимумов 2008 года. а ведь по логике, за эти 3 года. они должны были перебить те максимумы - в легкую! т.к. нефть, в том. 2008 м, в момент кирпичных максимумов, была на отметки 120, всего несколько месяцев! там, как бы, страна еще и денег то огромных, от дорогой нефти, не успела накопить. .

зато, за те 3 сытые. нефтяные года, денег в стране, накопилось - по уши! а старые максимумы, кирпич - не перебил!

такое "загадочное" поведение кирпича, прямо указывает на то, что это была эмоциональная ценовая пирамида.



"Аналитики", уверовали в то, что цены кирпича ходят в след за ценами нефти, исходя из примера 2010 - 2014 гг. но они почему то забывают, (наверно случайно) что в кризис 2008 г., цены недвижимости, летели вниз, практически пропорционально с падением нефти. они сначала собрали все донышки и только потом, начали отскакивать.

и отскок тех лет, был во многом вызван не ростом нефти, как таковой, а тем, что население к тому моменту, еще не успело накупить кирпича "для себя" и потратить свои огромные одобренные кредитные лимиты. к тому моменту. ипотека, была лишь, всего 2 года! + к выборам, в 2011 году, все население страны, получило от государства щедрую финансовую добавочку к своим доходам.



Сегодня же. кризис и падение цен нефти, гораздо хуже. сегодня, у кирпича, нет никаких. ни новых, ни тех старых, выше перечисленных драйверов отскока и роста.

а сторонники великой недвижимии, пытаются делать хорошую мину и не допустить открытого падения цен, как это произошло в 2009 м году.

наш рынок недвижимости. из за обилия ценовых выкрутасов и информационного стимулирования. уделан в хлам и превращен в непролазное, невылазное ценовое болото. и болото это, месит и вспенивает - строительный бизнес. ...приближенных и избранных.