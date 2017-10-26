Очередные строительные вопилки - отменят ДДУ, всё подорожает!

(Он уверен, что можно ожидать сокращение количества компаний и дальнейшую монополизацию рынка. Увеличение себестоимости квадратного метра и рост цен на квартиры из-за снижения конкуренции в таком случае неизбежны...В том, что стоимость жилья вырастет уверены и другие участники рынка.)Уж очень мне напоминают эти "участники рынка". массовикиков - затейников с поля чудес!)они при "конкуренции" и ДДУ, выкручивали ценники по максимуму и этим макс. ценниками, отжали покупателей на сухо. а теперь то они кого пугают?будут крутить ценники, сидеть за чертой спроса и кормить друг друга своими кирпичами ...бесценными!Уже сегодня, особенно в регионах, строители не могут собрать средств с рынка. в наших столицах, будет тоже самое, только с временным лагом, после иссякания кирпичных фин. потоков из регионов.отчасти по этой причине, государство и заговорило об отмене ДДУ.над рынком готового жилья, сегодня нависают объемы лишнего предложения, как от строителей, так и отложенное предложение со вторичного рынка. а спрос, будет и дальше падать.рынок не сможет скушать, даже те строительные объемы, которые сегодня уже в процессе строительства.для поглощения всего этого лишнего объема, придется очень сильно скидывать ценники. а квартиры, после покупки, в хлам не превращаются и будут и дальше периодически выходит на рынок, удерживая избыточное предложение.ну и каким образом в эту тему подсунуть строителей с их страшилками о подорожании из за отмены ДДУ?К тому времени закрытия. через 3 года, ДДУ отомрут сами. все их чудеса дешевизны и прибыли, были на фоне бурного общего роста цен. просто тогда, на ранних стадиях жилищного бума, строители, в силу узости своей фантазии, не успевали закладывать в ценны ДДУ будущий рост цен на рынке.но позже, они расширили свои ценовые фантазии и теперь, даже сегодня, они все пытаются заложить в стоимость ДДУ, будущий, обязательный рост цен.фантазии строителей, залетели далеко вперед паровоза, ...а паровоз, уже пошел в обратную сторону.ДДУ, это был величайший инструмент по извлечению макс. прибыли строительной. а для населения, он обернулся лишь космическими ценниками, потерей лишних денег и нервов.Строительство, через обычный кредит, как это происходит во всех иных сферах экономики, обходится не дороже, а возможно и дешевле ДДУ. т.к. тут, хотя и есть процент банковский. но зато, можно четко планировать, получать средства по расписанию и не тратиться на их сбор, с помощью вопящий на каждом углу, рекламы.Разницы, между ДДУ и банковским кредитом, вообще нет никакой.т.к. при ДДУ, дольщик производят предоплату еще не построенной квартиры. либо, через взятие того же кредита, либо, при нал расчете. получая при этом упущенную выгоду, недополученную прибыль с банковского депозита и прочих фин инструментов...и какая тут разница? вместо строителя, этот же самый кредит оплачивают дольщики и эти траты, входят для них в себестоимость их будущей квартиры!ну возьмет кредит строитель, и вложит эти процентные траты, покупателям в цену... но зато покупатель, не будет вносить предоплату по ДДУ и не понесет из за этого лишних процентных издержек.тем более, что по законам кредитного рынка, цена одного большого кредита, который будет брать строитель, всегда ниже, чем масса мелких кредитов для населения.При проектном финансировании, просто произойдет смена лиц на строительном олимпе.банки не дольщики, их так легко не отожмешь. они кому попало кредит не дадут.просто каждый банчёнок, заведет своего карманного строителя и будет строить сам. и кредитовать сам себя... а "знатные" сегодняшние строители, будут в этих схемах, на правах наемных рабочих.а в таких "рабочих", в нашей стране дефицита нет.ну ту же тему.