Мои комменты. удаленные за последние 2 недели, "автором" Осадчим, , из его "собственного" форума "сводки с театра военных действий".

я бы и сегодня пополнил подобный вклад, но к сожалению, таких банков - "пылесосов" больше нет.
сегод ня у нас валятся те, жадные, "надежные" банки. которые не желают давать вкладчикам "больших"
процентов и всё лучшее. только им - банкирам. а вкладчикам - лишь страшилки!
и зачем мне такое "оздоровление" и "консолидация" БС? если все это свилось, лишь к тому.
что у вкладчиков отобрали проценты, а дыры банков. только растут, и государство. заливает их по
нарастающей народными деньжатами. все это "оздоровление", это лишь прикрытие, тема для народа.
....а по моему, не экспертному мнению, все эти рейтинги для нашей БС, как надписи на заборе. т.к. в своей основе, эти рейтинги, присваиваются исходя из публичной отчетности банков, которую у нас рисуют - все! а доступа к реальному содержанию активов. рейтинговщики не имеют.
у нас, главный рейтинг, это хорошая "крыша!" если есть "крыша", значит можно смело "рисовать" и ЦБ, будет делать вид.
что он ничего не замечает, до тех пор, пока у банка деньги в кассе не кончатся. а когда когда касса опустеет. то
ЦБ еще и изумляться будет, с наивностью младенца - ух ты!! да ну??? "а мы заведомо и не предполагали". и всё это
, как обычно, будет звучать... естественно так.
Kostas77 пишет:
Я отправлял модераторам свое мнение, что ks567 и алина-2 это одно и то же лицо..
а вот мое мнение, что почерк "дая" очень схож с Осадчим. и что? тоже отправить модераторам?
эх, господа! устроили на форуме какую то чистку в советском стиле, где тоже постоянно выясняли, о чем, где и кому нужно и можно говорить...
и с какой это стати, одни, тут постоянно указывают другим. какую банковскую тему можно обсуждать на банковском форуме банковского портала? ну точно, как полит актив из времен "совка".
подобные поучения и наставления. не имеют ничего общего с банковской темой. вы же хороните свой любимый форум. ну и зачем?.. ведь самое смешное в том, что никто от этого разгона участников фор ума, ничего хорошего для себя не выиграет.
вся эта разборка на тему, о чем тут можно говорить, уже напоминает какой то детский сад... и театра абсурда...
вот уже который год, ЦБ чистит банки
а в БС, прям у ворот, застряли нынче танки!
он помойки обличал, мелкие, проблемные
а теперя вон в грязи, сидят его системные!
Maxim_Osadchy пишет:
Обсуждения Югры, дискуссия на тему «в каком банке разместить вклады лучше» и т.п. - в ветку про Югру и в другие соответствующие разделы форума
и про размещение вкладов тут что ли нельзя??? помилуйте, сударь! тут про вклады пол форума! ...а вы их что то не почистили.
ну так раскройте тайну, о чем же тогда тут говорить то??? smile:)
редакция, вы уж тогда впишите в название форма. "принадлежит Осадчему на правах частной собственности". а иначе, мягко говоря, получается уж больно не красиво. получается, что у данного форума, одновременно 2 модерации. от портала и от автора!
получается что данный форум, в отличии от всех остальных форумов, живет по своему собственному закону, который установил его "автор".
авторство Осачего, лишь в том, что он когда то начал этот форм. но он, даже никаких сообщений по теме "своего" форума, тут много лет не пишет и не вспоминает об этом форме, а заходит сю да, лишь для того, что бы изгнать букву "Ю".
здесь у каждого форума есть свое "автор", но название "авторский", у всех тех форумов - нет.
ой... не хорошо то как...
Inna52 пишет:
а я считаю
а здесь считать не нужно. здесь нужно исходить из здравого смысла и равенства возможностей, перед законом.
а в нашей БС, всё, как раз и происходит, не по равному для всех закону, а по понятиям "я считаю". и сидят эти "счетоводы",
там, на верху и "считают". сегодня считают одно, завтра другое.. чё посчитали, то и законом стало. ...до очередного их пересчета.
Алина-2 пишет:
.Да если бы не ЦБ, я бы переложила во вклад на 10.5, и опять продолжала бы спать спокойно...
во - во!..
вкладчики 3 х этих системных "богатырей", которых ЦБ вытащил за шкирку, (4 го тащит государственная роснефть) продолжают превышать и спать
спокойно. а вкладчикам Югры -пошел вон в АСВ. по лимиту страхования!
у нас одновременно действует 2 различные системы страхования - АСВ и санация! чего быть - не должно!
вкладчики, все равны. и они не виноваты, что одних банков, ЦБ обзывает "помойками", а на другие, такие же по качеству, более затратные по спасению, вешает вывеску "системный, значимый!"
ЦБ может вести свои разборки среди владельцев банков, юриков, закрою - спасу, но страхование вкладчиков всей банковской системы, должно осуществляться по единым правилам!
Цитата
grfand пишет:
Пока автору удавалось делать ветку одной из самых интересных на портале, увы, но отойти от дел, свалив все на правила без последствий не удастся
угу... по честному, эта фраза должна была звучать так - в отсутствии автора удавалось делать ветку..
т.е. ее никто и не делал, а на этой ветке. просто шло общение и каждый желающий писал, без оглядки на авторские "можно и нельзя".
Цитата
digi_spb пишет:
Но вот сегодня например с десяток сообщении о великом событии -первом открытии в этом году офиса Совкома . Э то оффтоп ? А Минц с его гражданством ?
.
а это уж зависит от того. кто начал и поддерживает эту тему. если это "старожилы" форума, то пожалуйста, а если это посетители форума "второго сорта", то это конечно оффтоп! smile:)
в последнее время, "аналитическое сообщество", все больше высказывает опасений по поводу опасности огосударствления БС, к которой мы, якобы, идем. хотя на самом деле, мы туда, уже давно пришли и этот факт их "опасений". уже давно свершился. но "эксперты", упрямо делают вид, что они этого не заметили.
они, похоже признают факт коллективизации БС. только тогда. когда исчезнет последний банк с надписью "частный".
наши частные банки, в БС, уже выполняют, лишь роль массовки, призванной придать нашей БС признаки некой конкуренции и рыночности. что бы президент мог объявить, как он недавно это и сделал - все нормально! у нас вон.. аж 500 банков!
Комментарии 14
2.На одном из форумов у меня тоже была создана тема. Посещаемость темы (по инд.счетчику была 100-200 чел. в день) Но у авторов темы не было права самостоятельно удалять чьи-либо комм. Обычно все происходило через модератора.
3.После того замечания, что я сделала "самому М.О", что он путает активы с пассивами, и что от крупных активов еще не один банк не лопнул, все комм. по этому вопросу (34) были перенесены в другую тему "Ошибки и вопросы". Я просто не обратила на это внимание, и не зациклилась на этом.
Я вполне осознаю, что все стереотипы накопленные за 8-10 дет нахождения на этом форуме, изменить просто невозможно.
4.Поэтому я просто вам хочу посоветовать - не берите все это близко к сердцу. Все это система! И мы не в состоянии ее изменить.
5.Но особенно меня насмешило то, что ваш ник и мой-это одно и тоже лицо. Видимо кому то очень хочется одним ударом убить 2-х зайцев.
коммент, который сравнил меня с вами. как одно и то же лицо, это пожалуйста, коммент остался. а ответ с моим аналогичным сравнением - исчез. и это там стало хорошим правилом. идущие претензии в одну сторону, от "старожилов" форума. это можно, а вот отвечать им. по содержанию их же претензии, это уже оффтоп..
грустно то, что "автор" форума. стал удалять мои комменты, где не затрагиваются все эти разборки, и где речь идет о нашей БС и правилах ее регулирования.
если Осадчий, не согласен с моей оценкой происходящего в БС, то пусть он со мной поспорит и с позиции "профессионального аналитика", раскроет всю суть моих заблуждений. только во спорить, он не хочет, и, как я понял, не умеет. от того и удаляет все то, что лично ему не нравится.
я не спорил, года он удалял мои комменты в своих аналитических статейках в разделе "мнения". это действительно, как бы его личная статьи. я просто не стал туда заходить. ну так он теперь и на форуме удаляет...
там теперь получился "театр", где автор, или его соратники. "старожилы" форума. задают тему. которую все остальные, должны подхватить и обсудить. а все, что не по этой теме. может по желанию автора, оказаться оффтпом. и автор - всегда прав.
я только не могу понять, зачем это редакции. один Осадчий, который вдруг. переборонил все содержание форума, перевесил для редакции. массу участников форума. одним из которых, оказался и я.
мне иногда хочется поспорить с пропартийными "экспертами - аналитиками", которые заполонили все СМИ и льют вранье в стиле советской полит пропаганды, но мене туда нельзя. я.. рылом не вышел!
Скрыли. Что означает, что мой ник в игноре самой ветке. А мне смешно!!!! М.Осадчий боится комм. Алины-2....
Сегодня решила закинуть один комм в ветку военных действий. Очень простенький, никого не задевающий.
Скрыли. Что означает, что мой ник в игноре самой ветке. А мне смешно!!!! М.Осадчий боится комм. Алины-2....
да это там уже "нормально". ну и пускай... можно подумать, что автор форума делает некоторым большое одолжение, тем, что разрешает разместить коммент на "своем авторском" форуме.
я долгое время вообще не знал, что на этом сайте есть форум. а потом, еще долго не знал. что есть форум "сводки". и мне это и не нужно было...
"сводки" без авторского надзора, стали форумом, зайдя куда, человек со стороны. мог узнать настроения и новости. царящие в БС и около БС. там были собраны комменты с некоторой базой финансовых знаний. а теперь, после краха системных. эти настроения, уже и так известны всей стране.
а настроения и фин систему в более широком смысле, в которой и кроются главные риски, в т.ч. и банковские, я там больше и не буду пытаться обсуждать. пусть, кто желает, там и дальше, согласно предписаниям автора, обсуждает рисованные бумажные отчетности банков. но я в этом, смысла не нахожу.
зашел сюда по старой памяти, тему какую нибудь свежую почерпнуть, от местных "старожилов - экспертов", но темы, так и не уловил... даже свой пяточек вставить некуда, ничего нового. всё те же "сводки" - "Новости Центральной Больницы". аж в сон клонит..
Цитата
москвич пишет:
В чем приличность?
ну чего вы совка тискаете? smile:) не худший он банк, о чем я уже ранее тут подробно говорил.
перед ним на выход стоит компания других "нерушимых" банков.
а с другой стороны, после всего случившегося и "совку" уж не грех в ФКБС пойти. ...с гордо поднятой головой! и разницы. тут он, или в ФКБС, никакой нет.
вот сейчас выборы отгремят праздничными гуляниями и начнутся подвижки в БС...
"а если уж совсем серьёзно, то кому какое дело, за платно, или бесплатно пишет Кошка комменты?
хорошо, допустим они пишет платно. и что из этого? она что, собрала плату со здесь присутствующих?
или со вкладов населения? или из бюджета страны?
какое отношение. обличители Кошки, имеют к тем деньгам, за которые. якобы она пишет? никакого!
ааа... это наверно вражеский гос деп Кошку финансирует! Кошка инагент! а кто инагент. тут у нас враг по умолчанию.
а чем опасны комменты, написанные, якобы за деньги? какой вред они несут, читающим их?
"ах, они содержат чьи то интересы!" так у нас любые комменты и все СМИ, содержат чьи то интересы. и разницы, платные то интересы, или бесплатные, никакой нет. вот интересы "избранных" у нас всегда излагаются в СМИ бесплатно и без перерыва.
"ах, информация в платных комментах может быть обманчива!" а чё, у нас в бесплатных то не обманывают? у нас что, публичный обман обяза тельно нужно оплатить?
так что, теперь будем искать тут платные комменты? а то я сразу найду целую охапку подозрительных, авторы которых, мне кажется, не просто так стараются. и обличители Югры. мне кажется, делают это не просто так...
но я об этом молчу. потому что устраивать подобные разборки в форуме, это бред. здесь все одинаковы. и кто. как, платно или бесплатно пишет, здесь никого не касается. а попытки выяснить это. выглядят, как нечто мелочное и неприличное... от чего люди. обычно краснеют и смущаются.
а взятка, господа обличители, это. как я понимаю, тогда, когда человек за счет денег, переданных другому человеку, имеющему полномочия, получает от того человека, какие то материальные или юридические привилегии, выходящие за рамки закона.
а Кашка то просила за деньги, не привилегии! она хотела заплатить за то. что все другие, имеют и так, бесплатно. все (ну почти. кроме меня еще!) имеют право писать комменты в "сводках" про сто так, за бесплатно. а Кошка, изгнанная ни за что, за это право, хотела заплатить! (а я, так теперь туды и за даром не пойду! до тех пор, пока там "правила" не сменятся)
не... господа обличители, такое предложение денег, даже юридически не является взяткой! smile:)
поэтому, нужно искать более веские улики. например, финансирование гос. депом США.
мне кажется, я доходчиво объяснил всю неприглядную сущность нападок на Кошку. конечно. только для тех, кто хотел что то понять.
все нападки на Кошку. как выше было сказано, это та самая, простая зависть. а все к ней придирки и ее разоблачения, это лишь предлог, повод. для реализации этих завистнеческих целей.
(не удивлюсь, если этот коммент исчезнет. тут форум то. тоже "авторский")"
поведение Осадчего. вошло в противоречие с чувством простого, общепринятого приличия. и при этом, оно тут выглядит... абсолютно естественным.
"Цитата
Maxim_Osadchy пишет:
Кошачью тему по многочисленным просьбам трудящихся закрываю, все последующие сообщения на эту тему будут убираться. Разумеется, если не последуют новые провокации.
...а поросячью?
славненько. однако у вас прошло тут обвинение!
коммент то мой за что удалили? в котором содержался ответ на ваши обвинения во взятки и "заказухи". внизу http://www.banki.ru/blog/ks567/9263.php
вы обвинили, я вам ответил.
извольте обвинять там, где вам могут возразить и опровергать ваши обвинения.
а иначе. все эти обвинения. выглядят кране... не этично.
хорошо. оставим "кошачью" тему.
а что ж вы мои мом менты удаляли. которые были совсем о другом, по теме БС? ведь они были гораздо меньшим оффтопом, чем то, о чем в "сводках" говорят сейчас...
по поводу "заказухи".
а как назвать. те 3 ваши сверхплановые "аналитические" статьи в разделе "мнения", в которых, вы, по принципу "я знаю, только лучшее в тебе", давали "экспертное заключение" о надежности банка Ак барс, оставив за кадром все негативные, присутствующие в его публичной отчетности, стороны, на которые, любой эксперт, должен был обратить серьезное внимание.
но сегодня, его постигла та же грустная участь остальных моих комментов.
это уже какой то юмор. ...поднимающий настроение. а серьезно,об этом больше не стоит и говорить.
все "оргвопросы", уже, так сказать, обсудили. т.е. их обсудил, сам с собой, один человек, "автор".
"Sekira пишет:
Я так понимаю, что в Правила раздела вообще никто не заглядывает
"правила", должны основываться на здравом смысле и быть одинаковыми для всего форума и на протяжении всего времени.
а тут, в "сводках", раньше, годами, были одни правила, а нынче, вдруг - раз и поменялись! мы будем жить теперь по новому! smile:)
такая. случившаяся здесь оказия с правилами. для меня, говорит о том, что здесь твориться что то с самими "правилами". тут явно не хватает правил для самих правил.
и я, и другие. писали комменты в сводках не для "автора", а общаясь между собой и для всех, зашедших туда за информацией. а потом, вдруг поя вляется автор, и начинает. не касающиеся его содержание, чистить ...по "правилам". удаляя не только упоминания о Югре, а всё то, что не нравится лично ему.
я считал "сводки" не частной собственностью Осадчего, на территорию которой, я вероломно залез, а форумом этого банковского портала. правила которого, мне были давно хорошо известны. а оказалось, всё не так. не... тут что то не то с "правилами", они вступили в противоречие со здравым смыслом.
я не могу понять одного - зачем это всё нужно порталу? ну очень всё это странно...
хотя на фоне публичного разоблачения взяткодателей, все предыдущие странности, уже таковыми не кажутся. то, оказывается, были лишь цветочки!
но на обсуждение взяток, у меня уже и слова кончились. эм... это...
а автор, разоблачивший взяткодателя, там это... заявления в правоохранительные органы подал?
а чё?.. судебный процесс у Югры то закончился... поэтому теперь, мы будет судить - Кошку! smile:ura: smile:dramatics:"
а за одно, под горячую руку "автора", попался и мой старый коммент в "сводках". который вообще был не при делах. но его тоже, того...
"Цитата
1611949 пишет:
За последние два года в четыре раза выросла доля граждан, предпочитающих хранить средства в наличных рублях, до 21%
интересно бы знать, как они пришли к такому выводу? они опросили всех подряд. в т.ч и тех, у кого нечего откладывать. и пришли к такому аналитическому заключению.
судя по сумме наличных средств в стране, никакого роста в разы, хранения в наличных рублях - нет.
зато есть свежая тема для обсуждений."
Цитата
москвич пишет:
Cтановится тревожно за МИНБ.Есть ли у Арсамакова деньги для докапитализации?
неправильные какие то у вас тревоги! статусом полученным - заслуженный экономист РФ, докапитализирует.
...правда вот помню, когда начал валиться ТФБ, главе РТ, тоже выписали какой то орден - за вклад в укрепление!.. а он, чёто в капитал ТФБ не зашел.
я атаке то не слышал, а вот опровержения ак барса, мне нравятся.
"Слухи м огут распространять, в частности, менеджеры по продажам федеральных банков, в том числе и без санкции сверху, просто чтобы выполнить план...
ЕСТЬ ТЕ, КТО АКТИВНО РАБОТАЮТ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ИСПОЛЬЗУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ...
Эксперты... уверены, что «АК БАРС» Банк прочно стоит на ногах, его вкладчикам ничего не угрожает, а финансовые показатели более чем smile:!: благоприятны
мы должны внести изменения в антимонопольное законодательство... которое будет предусматривать серьезную ответственность, вплоть до уголовной, за распространение недостоверных данных, поскольку последствия могут иметь серьезное значение для национальной и финансовой безопасности страны."
и зачем такое буйство опровержения, если банк "прочно стоит на ногах" и фин показатели у него "более чем..." таким солидным банкам, все эти рассылки, как слону дробина.
а вот М. Осачий, защищая ак барс, упоминает БОМП "Да и положение этой «четверки» вряд ли можно считать неустойчивым."
а ведь в своей статье в местном форбсе, он дает "немножко иную" оценку БОМПу
вообщем, что то все смешалось в доме Облонских
Цитата
Гектор пишет:
Это - один из красивейших пассажей наших финансовых властей. Бороться с нечестными банками и банкирами - сложно и муторно, бороться с пострадавшими вкладчиками - просто и приятно!
эти "пассажи", есть очередное подтверждение, ранее сказанным мной словам - такое чувство, что чиновники, терпят вкладчиков из последних сил.
в этих, регулярных словах и действиях чиновников и кроется главный ответ, на вопрос, волнующий вкладчиков - наша БС, будет "оздоровляться", за счет вкладчиков. и другого пути - нет.
а про чиновников, уже и говорить не хочется... у них, продолжает расти мания величия и вседозволенности, при одновременном падении контроля и понимания процессов, происходящих в БС. и по большому счету, вся эта ре альность банковская, им уже давно... до лампочки. сегодня, чиновники абсолютно уверенны в том, что наше государство. уже полностью перешло на управление по советскому типу. и бисер метать, пред массами, больше не стоит, потому что массам, все равно деваться некуда и ничего плохого, чиновникам, эти массы, сделать не могут.
М. Осачий еще меня... озадачил. сочинил (на первой стр) целую хвалебную оду во здравие ак барса.
и к чему бы это? кажись, раньше то за ним такого не водилось...
по поводу cat in the rain... уж больше недели прошло. с момента изложенных здесь многочисленных пожеланий и предложений участников форума по данному вопросу. ...которые удалила mineralka, нарушив свои же, портала, правила. от чего, у большинства форумчан, сюда заходить и желание пропало. а реакции администрации так и нет...
mineralka с своем диалоге со мной, после вашего массового удаления (который вами тоже был удален). вы объяснили удаление тем, что здесь нужно задавать вопросы, а не высказывать свои пожелания.
на что я вам тогда отвечал, что во всех удаленных постах, звучал не прописанный буквами вопрос - зачем так жестоко обошлись с Кошкой?
а теперь, я еще отыскал в поиске название этого форума "Вопросы к Администрации (Вanki.ru: вопросы, предложения)" http://www.banki.ru/forum/?how=&PAGE_...rch-result и получилось, что вы удалили, в раз массу "предложений", для которых именно и предназначен данный форум. очень не хорошо...
лучше бы уж тогда этот форум закрыли, как в начале зимы. и больше не открывали.
и еще про форум, "не оправдавший" доверия, "финансы, новости... ".
на финансовом портале, при открытии раздела "форум", он должен быть представлен так же, как и раздел "банки", а не спрятан в разделе "свободное общение", т.к. это профильная тема портала.
раздел "банки" представлен правильно, а вот дальше, вместо "финансов", почему то следует обсуждение. лишь "финансовых продуктов" и всего чего угодно, только не самих финансов. странно это очень и нелогично. тема мобильной связи - есть, а темы финансов - нет...
Yar_aпишет:
Вчера пользователем "Е.Бернштам" (UID=759704) на форуме были размещены сообщения в которых он бездоказательно (клевета!?) оскорблял других участников форума...
Сегодня редактором "rita.ru" сообщения пользователя "Е.Бернштам" были "исправлены". ...никакого предупреждения пользователю "Е.Бернштам" вынесено не было.
ууу!... какой гуманизм модераторский! Рисунок
человека нужно закрывать было, а модератор с ним, как с ребенком. он ему сообщения "исправляет!"
...а в это время, Рисунок
на форуме "финансы, новости...", модератор mineralka, по прежнему продолжает, вмиг вышвыривать комменты, за малейшее упоминание в них "политики".
вот как ей попадется в комменте слово, например "политический режим", так сразу всё - хана комменту! и не важно, что он был финансового содержания...
rita.ruпишет:
Вновь вернувшемуся форумчанину Е.Бернштам отправила разъяснительное письмо по эл. почте
вон чё делается!.. "рецидивист" вернулся, Рисунок
из мест не столь отдаленных. а его личными сообщениями воспитывают! разъяснительную работу с ним проводят!
кто бы со мной провел разъяснительную работу, и разъяснил - как в стране, где в основе всех финансов лежит политика, и все финансы принадлежат политикам, можно раскрыть финансовую тему, при этом, не затронув темы "политика???"
...а что скажет mineralka, я уже знаю - "ну у других же это как то получается..." Рисунок
на этой страничке обсуждается модерация 3 х разных модераторов. и заметьте, какая разная у всех, эта самая... модерация. а ведь все модерируют, по одним и тем же правилам! и каждый модератор - прав. и его правота обжалованию не подлежит.
rita.ru,, модератор - гуманист, идите лучше к нам, "финансы, новости..." править. там тихо и работы мало! а mineralka, пускай те битвы "рецидивистов" разнимет. у нее в том деле опыт большой. и ей это кажется нравится. а в форуме "финансы", ей некуда применить свою энергию, вот и исчезают комменты ни за что.