Мои комменты. удаленные за последние 2 недели, "автором" Осадчим, , из его "собственного" форума "сводки с театра военных действий".

я бы и сегодня пополнил подобный вклад, но к сожалению, таких банков - "пылесосов" больше нет.

сегод ня у нас валятся те, жадные, "надежные" банки. которые не желают давать вкладчикам "больших"

процентов и всё лучшее. только им - банкирам. а вкладчикам - лишь страшилки!



и зачем мне такое "оздоровление" и "консолидация" БС? если все это свилось, лишь к тому.

что у вкладчиков отобрали проценты, а дыры банков. только растут, и государство. заливает их по

нарастающей народными деньжатами. все это "оздоровление", это лишь прикрытие, тема для народа.







....а по моему, не экспертному мнению, все эти рейтинги для нашей БС, как надписи на заборе. т.к. в своей основе, эти рейтинги, присваиваются исходя из публичной отчетности банков, которую у нас рисуют - все! а доступа к реальному содержанию активов. рейтинговщики не имеют.

у нас, главный рейтинг, это хорошая "крыша!" если есть "крыша", значит можно смело "рисовать" и ЦБ, будет делать вид.

что он ничего не замечает, до тех пор, пока у банка деньги в кассе не кончатся. а когда когда касса опустеет. то

ЦБ еще и изумляться будет, с наивностью младенца - ух ты!! да ну??? "а мы заведомо и не предполагали". и всё это

, как обычно, будет звучать... естественно так.





Kostas77 пишет:

Я отправлял модераторам свое мнение, что ks567 и алина-2 это одно и то же лицо..



а вот мое мнение, что почерк "дая" очень схож с Осадчим. и что? тоже отправить модераторам?



эх, господа! устроили на форуме какую то чистку в советском стиле, где тоже постоянно выясняли, о чем, где и кому нужно и можно говорить...

и с какой это стати, одни, тут постоянно указывают другим. какую банковскую тему можно обсуждать на банковском форуме банковского портала? ну точно, как полит актив из времен "совка".

подобные поучения и наставления. не имеют ничего общего с банковской темой. вы же хороните свой любимый форум. ну и зачем?.. ведь самое смешное в том, что никто от этого разгона участников фор ума, ничего хорошего для себя не выиграет.

вся эта разборка на тему, о чем тут можно говорить, уже напоминает какой то детский сад... и театра абсурда...





вот уже который год, ЦБ чистит банки

а в БС, прям у ворот, застряли нынче танки!

он помойки обличал, мелкие, проблемные

а теперя вон в грязи, сидят его системные!





Maxim_Osadchy пишет:

Обсуждения Югры, дискуссия на тему «в каком банке разместить вклады лучше» и т.п. - в ветку про Югру и в другие соответствующие разделы форума



и про размещение вкладов тут что ли нельзя??? помилуйте, сударь! тут про вклады пол форума! ...а вы их что то не почистили.

ну так раскройте тайну, о чем же тогда тут говорить то??? smile:)





редакция, вы уж тогда впишите в название форма. "принадлежит Осадчему на правах частной собственности". а иначе, мягко говоря, получается уж больно не красиво. получается, что у данного форума, одновременно 2 модерации. от портала и от автора!

получается что данный форум, в отличии от всех остальных форумов, живет по своему собственному закону, который установил его "автор".

авторство Осачего, лишь в том, что он когда то начал этот форм. но он, даже никаких сообщений по теме "своего" форума, тут много лет не пишет и не вспоминает об этом форме, а заходит сю да, лишь для того, что бы изгнать букву "Ю".



здесь у каждого форума есть свое "автор", но название "авторский", у всех тех форумов - нет.

ой... не хорошо то как...







Inna52 пишет:

а я считаю



а здесь считать не нужно. здесь нужно исходить из здравого смысла и равенства возможностей, перед законом.

а в нашей БС, всё, как раз и происходит, не по равному для всех закону, а по понятиям "я считаю". и сидят эти "счетоводы",

там, на верху и "считают". сегодня считают одно, завтра другое.. чё посчитали, то и законом стало. ...до очередного их пересчета.







Алина-2 пишет:

.Да если бы не ЦБ, я бы переложила во вклад на 10.5, и опять продолжала бы спать спокойно...



во - во!..

вкладчики 3 х этих системных "богатырей", которых ЦБ вытащил за шкирку, (4 го тащит государственная роснефть) продолжают превышать и спать

спокойно. а вкладчикам Югры -пошел вон в АСВ. по лимиту страхования!

у нас одновременно действует 2 различные системы страхования - АСВ и санация! чего быть - не должно!

вкладчики, все равны. и они не виноваты, что одних банков, ЦБ обзывает "помойками", а на другие, такие же по качеству, более затратные по спасению, вешает вывеску "системный, значимый!"

ЦБ может вести свои разборки среди владельцев банков, юриков, закрою - спасу, но страхование вкладчиков всей банковской системы, должно осуществляться по единым правилам!







Цитата

grfand пишет:

Пока автору удавалось делать ветку одной из самых интересных на портале, увы, но отойти от дел, свалив все на правила без последствий не удастся



угу... по честному, эта фраза должна была звучать так - в отсутствии автора удавалось делать ветку..

т.е. ее никто и не делал, а на этой ветке. просто шло общение и каждый желающий писал, без оглядки на авторские "можно и нельзя".



Цитата

digi_spb пишет:

Но вот сегодня например с десяток сообщении о великом событии -первом открытии в этом году офиса Совкома . Э то оффтоп ? А Минц с его гражданством ?

.

а это уж зависит от того. кто начал и поддерживает эту тему. если это "старожилы" форума, то пожалуйста, а если это посетители форума "второго сорта", то это конечно оффтоп! smile:)





в последнее время, "аналитическое сообщество", все больше высказывает опасений по поводу опасности огосударствления БС, к которой мы, якобы, идем. хотя на самом деле, мы туда, уже давно пришли и этот факт их "опасений". уже давно свершился. но "эксперты", упрямо делают вид, что они этого не заметили.

они, похоже признают факт коллективизации БС. только тогда. когда исчезнет последний банк с надписью "частный".

наши частные банки, в БС, уже выполняют, лишь роль массовки, призванной придать нашей БС признаки некой конкуренции и рыночности. что бы президент мог объявить, как он недавно это и сделал - все нормально! у нас вон.. аж 500 банков!