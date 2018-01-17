Мысли о недвижимости по итогам года.

ghtcyz пишет:

При этом объем сделок с недвижимостью на вторичном рынке Москвы последние три года сохраняет относительную стабильность. По итогам 2017 года в столице зарегистрировано 123 894 договора купли-продажи (мены) жилья. В 2016 году таковых было 126 045, в 2015 - 113 769.



ах какая дипломатичная формулировка. в годовом сравнении. цифры звучали некрасиво, поэтому решили взять для сравнения "последние три года", и всунули туда еще и провальный по продажам 2015 год.



Цитата

ghtcyz пишет:

В декабре количество сделок на вторичке меньше чем в декабре 2016 года на 6%. 15912 против 16985.

Рост сделок на вторичке остановился в Москве.



вот они! главные цифры кирпичные! (хотя и рост количества сделок, не говорит о начале роста цен. сейчас я жду роста сделок на ускоряющемся падении цен)



вот об этом, я тут весь год и говорил. не в коня корм.

сторонники кирпича, весь год бурно вопили о грядущем развороте рынка. мотивируя это страшном ипотечным ростом. а объем продаж то - не растут! в ипотечном росте, активно растет доля рефинансирования и ипотека не перекрывает выпавший спрос из главного сегмента покупок - за наличные.

а бурный рост ДДУ. это проектное финансирование, залоги под кредиты у банков, а не продажи населению. как то хотят представить строители и их "эксперты".



вообщем, дружное натягивание совы на глобус, как и следовало ожидать, ну удалось.



Цитата

ghtcyz пишет:

Кто хочет купить себе вторичку, есть шансы на понижение цен от текущих уровней. Если сбудутся прогнозы по увеличению активности строителей, то шансы очень хорошие.

Но я пока не верю в активность строителей. Посмотрим.



э не... тут уже строительная активность не причем.

вы ж сами сюда тискали стат. данные. из которых следует, что бурно растет предложения на рынке готового жилья. + еще есть гарантированный свежий вброс метров, которые заложены и строятся сегодня.



а что же на этом фоне предложения. у нас со спросом, который у нас принято считать, величиной. либо растущей, либо, в крайнем случае, постоянной?

не господа... спрос будет и дальше падать, по все тем же, старым причинам - из за отсутствия у населения денег, новый кредитных лимитов. или желания прикупить свежего кирпичу, который, как средство сохранения средств, себя дискредитировал...



таким образом, по итогом прошедшего года получилось следующее: на фоне бурного ипотечного роста, на рынке, произошло дальнейшее увеличения предложения (которое и на начало того года, уже значительно превышало спрос) и не произошло увеличения спроса. но цены, при этом расхождении спроса и предложения в разы, остались стабильными. (по официальным данным. упали на 1.5 - 6 %)

ну и как это все называется? "эксперты" это называют "рынок стабилизировался". я же это называю цирком. призванным любой ценой удержать цены предложения, для подсовывания под них различных ипотечных "схем", и для загона в этот "стабильный" рынок, последних буратин.

такая ценовая стабильность, без оглядки на спрос и предложение, очень мне напоминает фиксированный валютный курс. который периодически бывает в разных странах и который всегда заканчивается одним - его обвалом.



это данные москвы и моск. обл., в недвижимость которых. еще текут последние деньжата из регионов.

а про ситуация с кирпичом в регионах, я вообще молчу. там всё гораздо хуже...