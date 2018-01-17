Мысли о недвижимости по итогам года.

ghtcyz пишет:
При этом объем сделок с недвижимостью на вторичном рынке Москвы последние три года сохраняет относительную стабильность. По итогам 2017 года в столице зарегистрировано 123 894 договора купли-продажи (мены) жилья. В 2016 году таковых было 126 045, в 2015 - 113 769.
ах какая дипломатичная формулировка. в годовом сравнении. цифры звучали некрасиво, поэтому решили взять для сравнения "последние три года", и всунули туда еще и провальный по продажам 2015 год.
Цитата
ghtcyz пишет:
В декабре количество сделок на вторичке меньше чем в декабре 2016 года на 6%. 15912 против 16985.
Рост сделок на вторичке остановился в Москве.
вот они! главные цифры кирпичные! (хотя и рост количества сделок, не говорит о начале роста цен. сейчас я жду роста сделок на ускоряющемся падении цен)
вот об этом, я тут весь год и говорил. не в коня корм.
сторонники кирпича, весь год бурно вопили о грядущем развороте рынка. мотивируя это страшном ипотечным ростом. а объем продаж то - не растут! в ипотечном росте, активно растет доля рефинансирования и ипотека не перекрывает выпавший спрос из главного сегмента покупок - за наличные.
а бурный рост ДДУ. это проектное финансирование, залоги под кредиты у банков, а не продажи населению. как то хотят представить строители и их "эксперты".
вообщем, дружное натягивание совы на глобус, как и следовало ожидать, ну удалось.
Цитата
ghtcyz пишет:
Кто хочет купить себе вторичку, есть шансы на понижение цен от текущих уровней. Если сбудутся прогнозы по увеличению активности строителей, то шансы очень хорошие.
Но я пока не верю в активность строителей. Посмотрим.
э не... тут уже строительная активность не причем.
вы ж сами сюда тискали стат. данные. из которых следует, что бурно растет предложения на рынке готового жилья. + еще есть гарантированный свежий вброс метров, которые заложены и строятся сегодня.
а что же на этом фоне предложения. у нас со спросом, который у нас принято считать, величиной. либо растущей, либо, в крайнем случае, постоянной?
не господа... спрос будет и дальше падать, по все тем же, старым причинам - из за отсутствия у населения денег, новый кредитных лимитов. или желания прикупить свежего кирпичу, который, как средство сохранения средств, себя дискредитировал...
таким образом, по итогом прошедшего года получилось следующее: на фоне бурного ипотечного роста, на рынке, произошло дальнейшее увеличения предложения (которое и на начало того года, уже значительно превышало спрос) и не произошло увеличения спроса. но цены, при этом расхождении спроса и предложения в разы, остались стабильными. (по официальным данным. упали на 1.5 - 6 %)
ну и как это все называется? "эксперты" это называют "рынок стабилизировался". я же это называю цирком. призванным любой ценой удержать цены предложения, для подсовывания под них различных ипотечных "схем", и для загона в этот "стабильный" рынок, последних буратин.
такая ценовая стабильность, без оглядки на спрос и предложение, очень мне напоминает фиксированный валютный курс. который периодически бывает в разных странах и который всегда заканчивается одним - его обвалом.
это данные москвы и моск. обл., в недвижимость которых. еще текут последние деньжата из регионов.
а про ситуация с кирпичом в регионах, я вообще молчу. там всё гораздо хуже...
Комментарии 4
я жду двойного ценового дня, которое есть уже сегодня - цены предложения, цены реальных сделок. цены срочных реальных сделок...
и каждый покупатель, при желании. не обращая внимания на официально объявленную ценовую стабильность кирпичного рынка. будет ходить по этом рынку и искать для себя то ценовое дно, которое ему больше нравится.
а про ситуация с кирпичом в регионах, я вообще молчу. там всё гораздо хуже... "
У нас в Томске продавцы хрущевских халуп начали поднимать на них цены и наш родимый Томскстат уже гордо об этом отчитался. Не знаю, что это значит. Может, то что наш регион с клещами, комарами и морозами -36 (в данный момент) стал очень престижным
это сторонники кирпича, путем поднятия ценников предложения, пытаются загнать в кирпич, покупателей. которые, по их мнению, где то притаились с большими деньгами. (которых на самом деле, больше нет в природе)
ну а не загонят, так хоть внешние цены предложения удержат на тех, "справедливых" уровнях. т.е это то самое двойное ценовое дно.
цены предложения, формируют агентства недвижимости, которые. с позиции "профессионалов", рекомендуют продавцам цены, за которые, те должны выставлять свои квартиры.
агентства, тесно связаны со строителями и отстаивают их интересы - удерживать любой ценой цены и излучать оптимизм.
+ у АН, есть свои продажные интересы в кирпиче.
если начнется падение цен в открытую, то для строителей и прочих сторонников кирпича. это будет настоящий кошмар, ибо мелким падением, тут ничего не ограничится
там статистика, выводит стоимость недвижимости и ее динамику, путем суммирования цен предложения и деления этой суммы на суммарное количество метров предложения.
...а в это время. бОльшая часть того предложения из статистики, не находит своего покупателя, т.к. покупателей и их денежных сумм. на рынке, в разы меньше объема и сумм предложения. и до цен. этой части рынка, стоящий за чертой спроса, покупателям, нет никакого дела.
по законам рынка, (например валютного) при таком раскладе. должно последовать большое падение цен.
но в недвижимости, действуют свои "правила". тут, не находящие покупателя объекты, стоят на рынке не снижая цену, в ожидании лучших времен (которые покупателям обещали "эксперты").
объем, не находящих покупателя объектов. продолжает расти. а количество покупателей и их суммы, будет и дальше падать.
и рано или поздно, ценам рынка, придется делать резкие движения. в сторону выравнивания спроса/предложения. примерно также, как резко в свое время кирпич рос в цене. а по хорошему, плавно, этот рынок падать не желает. да еще и рост цен изображает.
ценовая "стабильность" кирпича, мне напоминает стабильность наших банков, которые, имея в своих активах огромные фин дыры, могут еще долго держаться на плаву и излучать оптимизм, за счет наполненной кассы и отсутствия резких движений среди своих клиентов - кредиторов.
только "дыры" в банках, спрятаны от посторонних, а в недвижимости, роль тех "дыр", играют продавцы из населения, не находящие покупателей. и их растущее понимание того, что они, находясь в дешевеющем кирпиче, будут и дальше терять деньги, будет их стимулировать к снижении цен, а потом и ка выходу из кирпича любой ценой.