ks567 пишет:а то, что растет доля ипотеки, кредита. так это хорошо! это последняя радость кирпича! вот сейчас втюхают ипотеку кому попало и дальше, я не знаю, чем будет жить кирпич.то - то у нас и ездит вся страна на новых кроссоверах!и теперь, осталось дело за малым - всем пересилиться в царские хоромы!я, сравнивая кирпич и машины, приводил другую аналогию.у многих людей, ездящих на очень скромных авто, есть возможность купить новый кроссовер. но они, этого почему то не делают. потому что им это просто не нужно.вот и с кирпичом так же...а сторонники недвижимии. кричат на каждом углу о выросшей доступности кирпича.лишний руболь получил - кирпичик новый прикупил!да кому она теперь нужна, эта "доступность?"у нас людям много чего доступно, но они это доступное, почему то не берут... а эти, всё успокоиться не могут... и тупо убеждают народ, покупать - на всё, кирпича.типа у нас народ, с вывернутыми до предела карманами, сидит и ждет скидки 1 ипотечного процента. которой ему не хватает для покупки своей мечты! процент скинули - выскочила толпа покупателей и затарилась кирпичом. далее... еще скинули процент - еще толпа покупателей выскочила! и т. д... еще и ещё!.. пока ипотека не дойдет до ноля процентов.а беспроцентная ипотека - это ведь сказка! о которой, по логике "сторонников", мечтает все наше население!и поэтому, в этот момент, в ипотеку, бросается всё население страны! и берет! берет! берет!.. а как же тут не взять если "задарма" дают?это ведь настоящий цирковой номер. из сказки про буратино!но именно такой номер, сегодня и лежит в основе всего кирпичного пиара! они так плотно натерли этим номером уши народу, что некоторые люди действительно верят, в то, что постоянно снижая ипотечный процент, можно постоянно увеличивать спрос и цены."сторонники" еще мне и возражают - а вот в Америке!... в какой Америке???в Америке, снижением ставок, стимулируют спрос и рост цен, которые лежат на дне. у нас же, за последние 10 лет, спрос был жестоко простимулирован ипотекой, которую незакредитованное население страны, дружно взяло первый раз в жизни. без оглядки на процентные ставки и цены кирпича. и бурным ростом цен кирпича, когда население вкладывало туда средства - тоже без оглядки на цену ипотеки и самого кирпича - как в финансовый актив, в надежде сказочно обогатиться.в итоге, у нас был раздут ценовой пузырь! цены которого, так и не упали. спрос - порушился. предложение - выросло. а цены - не упали. (падение на несколько жалких процентов, не в счет)и вот теперь, этот, уже раздувшийся ценовой пузырь, пытаются еще простимулировать, продлить срок его жизни, снижением кредитной ставки.у нас, получилось с точностью до наоборот, чем в Америке и прочих странах.там, снижением кредитных ставок, рынок поднимали со дна. у нас же, наоборот, пытаются удержать цены и спрос, уже загнанные за последние 17 лет, в небеса.об Америке, нужно было вспоминать, когда надувался сегодняшний ценовой пузырь. когда цены кирпича, бурно опережая общую инфляцию и доходы населения, росли по 30 - 50% в год.такого ценового беспредела, в Америке бы никогда не допустили и охладили бы рынок с помощью правовых и финансовых инструментами.все эти инструменты, были и у нашего государства. но оно, сделало вид, что ничего не замечает.и все время, занималось, лишь тем, что стимулировало спрос. таким образом, у нас ценовой пузырь, превратился в "доступное жильё".вот и сегодня, государство, все стимулирует и стимулирует. даже президент в своем послании... он много говорил о радостях ипотечных, но и словом не обмолвился о самих ценах недвижимости, которые не сдулись со времен покупательского бума и по соотношению средняя зарплата/цена квадратного метра, находятся на неприличных уровнях, в сравнении с той же Америкой.у нас, если послушать рекламную "аналитику", заполонившую все СМИ. цена недвижимости, состоит исключительно, из величины кредитного процента. ипотека под ноль - квартира даром! .во всей этой масштабной "инновации" - простимулировать, уже существующий ценовой пузырь, нет главного - финансовой основы. шуму много, а основы - нет. и быть не может.у нас снижение кредитной ставки. не приводит, даже к росту ВВП! который является основой всех основ.а тут, хотят снижением ставки вытянуть за уши пузырь...ну я вам говорю... говорю... а вы меня не слушаетестроители, могут сделать ипотеку, хоть вообще без процентов! они загоняют ипотечный процент в стоимость самих квартир. и по договоренности с банками, ("партнерская программа"), сами эти проценты оплачивают.да и на вторичном рынке, такой номер сделать легко. продавец загнал по завышенной оценки квартиру в ипотеку. о отдельным договором, вернул часть полученных средств покупателю.там такой номер проделывается с первоначальным взносом. продавец, пишет расписку, что он получил этот взнос от покупателя, а на самом деле, он ничего не получил. и полная оплата квартиры, идет, чисто ипотечным платежом.а если у продавца еще и знакомые в банке, которые одобряют ипотеку, то там вообще можно массу чудес сотворить продажных.а последствия, нашим банкирам не страшны. банки то - государственные.