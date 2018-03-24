ks567 пишет:
а то, что растет доля ипотеки, кредита. так это хорошо! это последняя радость кирпича! вот сейчас втюхают ипотеку кому попало и дальше, я не знаю, чем будет жить кирпич.
ghtcyz пишет
Набирают студии и однушки прозапас в отдаленных районах. Через 3-5 лет начнут суетиться. Чтобы улучшить жизненные условия.
Это как авто. Сначала подержанная классика Ваз. Потом новая десятка. Потом подержанная иномарка. Потом новая иномарка недорогой седан. Потом новая но подороже. Потом кроссовер.
то - то у нас и ездит вся страна на новых кроссоверах!
и теперь, осталось дело за малым - всем пересилиться в царские хоромы!
я, сравнивая кирпич и машины, приводил другую аналогию.
у многих людей, ездящих на очень скромных авто, есть возможность купить новый кроссовер. но они, этого почему то не делают. потому что им это просто не нужно.
вот и с кирпичом так же...
а сторонники недвижимии. кричат на каждом углу о выросшей доступности кирпича.
лишний руболь получил - кирпичик новый прикупил!
да кому она теперь нужна, эта "доступность?"
у нас людям много чего доступно, но они это доступное, почему то не берут... а эти, всё успокоиться не могут... и тупо убеждают народ, покупать - на всё, кирпича.
типа у нас народ, с вывернутыми до предела карманами, сидит и ждет скидки 1 ипотечного процента. которой ему не хватает для покупки своей мечты! процент скинули - выскочила толпа покупателей и затарилась кирпичом. далее... еще скинули процент - еще толпа покупателей выскочила! и т. д... еще и ещё!.. пока ипотека не дойдет до ноля процентов.
а беспроцентная ипотека - это ведь сказка! о которой, по логике "сторонников", мечтает все наше население! и поэтому, в этот момент, в ипотеку, бросается всё население страны! и берет! берет! берет!.. а как же тут не взять если "задарма" дают?
это ведь настоящий цирковой номер. из сказки про буратино!
но именно такой номер, сегодня и лежит в основе всего кирпичного пиара! они так плотно натерли этим номером уши народу, что некоторые люди действительно верят, в то, что постоянно снижая ипотечный процент, можно постоянно увеличивать спрос и цены.
"сторонники" еще мне и возражают - а вот в Америке!... в какой Америке???
в Америке, снижением ставок, стимулируют спрос и рост цен, которые лежат на дне. у нас же, за последние 10 лет, спрос был жестоко простимулирован ипотекой, которую незакредитованное население страны, дружно взяло первый раз в жизни. без оглядки на процентные ставки и цены кирпича. и бурным ростом цен кирпича, когда население вкладывало туда средства - тоже без оглядки на цену ипотеки и самого кирпича - как в финансовый актив, в надежде сказочно обогатиться.
в итоге, у нас был раздут ценовой пузырь! цены которого, так и не упали. спрос - порушился. предложение - выросло. а цены - не упали. (падение на несколько жалких процентов, не в счет)
и вот теперь, этот, уже раздувшийся ценовой пузырь, пытаются еще простимулировать, продлить срок его жизни, снижением кредитной ставки.
у нас, получилось с точностью до наоборот, чем в Америке и прочих странах.
там, снижением кредитных ставок, рынок поднимали со дна. у нас же, наоборот, пытаются удержать цены и спрос, уже загнанные за последние 17 лет, в небеса.
об Америке, нужно было вспоминать, когда надувался сегодняшний ценовой пузырь. когда цены кирпича, бурно опережая общую инфляцию и доходы населения, росли по 30 - 50% в год.
такого ценового беспредела, в Америке бы никогда не допустили и охладили бы рынок с помощью правовых и финансовых инструментами.
все эти инструменты, были и у нашего государства. но оно, сделало вид, что ничего не замечает.
и все время, занималось, лишь тем, что стимулировало спрос. таким образом, у нас ценовой пузырь, превратился в "доступное жильё".
вот и сегодня, государство, все стимулирует и стимулирует. даже президент в своем послании... он много говорил о радостях ипотечных, но и словом не обмолвился о самих ценах недвижимости, которые не сдулись со времен покупательского бума и по соотношению средняя зарплата/цена квадратного метра, находятся на неприличных уровнях, в сравнении с той же Америкой.
у нас, если послушать рекламную "аналитику", заполонившую все СМИ. цена недвижимости, состоит исключительно, из величины кредитного процента. ипотека под ноль - квартира даром! .
во всей этой масштабной "инновации" - простимулировать, уже существующий ценовой пузырь, нет главного - финансовой основы. шуму много, а основы - нет. и быть не может.
у нас снижение кредитной ставки. не приводит, даже к росту ВВП! который является основой всех основ.
а тут, хотят снижением ставки вытянуть за уши пузырь...
Елена пишет
Про 6 процентов на новострой вранье.Также как машин реклама. Сбер как давал 9.4-9.25 так и. дает
ну я вам говорю... говорю... а вы меня не слушаете
строители, могут сделать ипотеку, хоть вообще без процентов! они загоняют ипотечный процент в стоимость самих квартир. и по договоренности с банками, ("партнерская программа"), сами эти проценты оплачивают.
да и на вторичном рынке, такой номер сделать легко. продавец загнал по завышенной оценки квартиру в ипотеку. о отдельным договором, вернул часть полученных средств покупателю.
там такой номер проделывается с первоначальным взносом. продавец, пишет расписку, что он получил этот взнос от покупателя, а на самом деле, он ничего не получил. и полная оплата квартиры, идет, чисто ипотечным платежом.
а если у продавца еще и знакомые в банке, которые одобряют ипотеку, то там вообще можно массу чудес сотворить продажных.
а последствия, нашим банкирам не страшны. банки то - государственные.
Комментарии 0