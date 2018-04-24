Дешёвая, доступная ипотека! ...которая на самом деле, стала ещё дороже

maslovdm пишет:

Во-первых, снижается стоимость всех кредитов, в том числе ипотечных. Это приводит к росту цены. Частично это может компенсироваться снижением кредитов для застройщиков и к снижению себестоимости строительства.

Во-вторых, падает привлекательность традиционных средств сбережения (например депозитов) из-за чего часть денег устремляется в недвижимость для получения процентов в виде арендных платежей. Из-за этого цена на недвижимость также растет



- да не согласен я.

- что, с Энгельсом или с Каутским?

- ...с обоими! smile:) ...вашими утверждениями. это снова фентази из арсенала сторонников кирпича.



кредитную ставку, можно рассматривать, исключительно в сочетании с инфляцией. и не общей, официальной, а конкретного актива, о котором идет речь. а размер кредитной ставки, сам по себе , это пустая цифра, ни о чем не говорящая.



когда цены нашего доблестного кирпича постоянно росли, то их рост, (иногда, даже мнимый, натянутый за уши словесным пиаром, которому верили), замечательно отбивал высокие ипотечные ставки. например рост цен со дна 2009 до начала 2015 гг. сказка!

от того, население и брало дорогую ипотеку без раздумий, не дожидаясь никакого снижения ставок кредитных. и так, на нашем рынки кирпича - было всегда.



раньше было - я возьму ипотеку под 15%, но я ее всё равно отобью ростом цен кирпича. да еще и в прибыль выйду!

а теперь. возьмете вы ипотеку под 7%, а кирпич, пусть даже по самым скромным оценкам. подешевеет на 10%. итого, вы получите убыток в 17%. вот вам и дешёвая ипотека!



вспомните, года 2 назад, Греф, загонял людей в ипотеку и говорил, что если ипотека и подешевеет, то цены на квартиры, тут же вырастут!

это к вопросу о том, кому она сегодня нужна "дешевая" ипотека.

вот все наше население и следовало этой логике. следовало всегда. и покупок - не откладывало.

по этой логике, нужно было покупать, именно на дорогой кредитной ставке, пока цены на кирпич не выросли, что бы потом, при падении ставок, дорогую ипотеку, можно было просто рефинансировать по ставкам маленьким.



а какая теперь людям радость от "дешевой" ипотеки, когда сам кирпич сегодня не дорожает, и даже дешевеет. и сегодняшняя "дешевая" ипотека, как в былые годы роста кирпичных цен, теперь не отбивает никаких процентов, на нее потраченных!



сегодня, исходя из экономической целесообразности, не принесет радости, даже беспроцентная ипотека, потому что цены кирпича очень завышенные, и они будут падать и падать... и от беспроцентной ипотеки, будет получаться убыток... финансовый.

а в годы роста кирпичных цен, и при дорогих кредитных ставках, такого убытка не было. или людям казалось, что его не будет. ведь тогда все были уверенны, что кирпич всегда только дорожает.

вот кирпича, в те времена, все кто мог и накупили.



тема экономической целесообразности покупки и извлечения прибыли, которую сторонники кирпича пытаются сегодня оживить "дешевой" ипотекой (она стала доступнее!), раньше, имела очень большую долю в покупательском спросе.

а без этой доли спроса - когда люди покупали, что бы перепродать, или "для себя + (прибыльное вложение своих средств)" - существующим, задранным ценникам предложения - не выжить.