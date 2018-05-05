Ударим плачевной статистикой кирпича, по рекламным вопилкам сторонников великой недвижимии! Например. вот по этой "Не надейтесь: жилье дешеветь не будет

"Не надейтесь: жилье дешеветь не будет"
https://m.gazeta.ru/business/realty/2018/05/03_a_11738203.shtml
и это они еще исправили, там раньше было "не ждите... "
и эта, абсолютно пустая статейка, была на самом главном месте газеты ру.
подобный заголовок, уже на грани срыва и и напоминает не аналитику, а фразу из скандала на кухне, между можем и женой.
а пошли такие "конкретные" заголовки массой, от того, что у сторонников кирпича, не осталось ни одного реального аргумента, в пользу удержания раздутых цен.
главное глубочайшее заблуждение данного заголовка в том, что на самом деле, дешевого кирпича никто не ждет и не надеется. люди верили "экспертам". которые им обещали вечный рост цен, и поэтому кирпича. все, кто хотел и мог, уже давно накупили. народ, следуя дружным советам "экспертов", бурно покупал кирпич, даже в 2014 г., когда, по законам, известным всему миру, кирпич, нужно было не покупать, а продавать!
поэтому, сегодняшняя угроза экспертов - не ждите и не надейтесь, это вопль в пустоту. там нет массы притаившихся покупателей. а доля тех. которые, там все же остались, ничтожна мала и их спрос. это это капля в море... отооженного предложения. и реализация этого "притаившегося" спроса, ни коим образом не изменит расклад на рынке. и не сможет удержать рынок от падения цен.
тем, кто еще хочет купить, нужно не ждать, а ходить по рынку и предлагать свои цены.
здесь, у рынка двойное дно, цены предложения и цены реальных сделок. и разница у этих донышек. будет и дальше расти.
сторонники кирпича, могут и дальше двигать вверх пустые цены предложения и кричать о росте. а в реальности, по тихому, цены будут падать и падать...
а все остальные экспертные вопилки. внутри той статейки, разбиваются в клочья о мартовскую статистику кирпичных продаж. https://rosreestr.ru/site/open-service...tchetnost/
в целом по стране.
общее количество записей об ипотеки
март 2017 - 237 683
март этого года 268 158
ну и где тут бурный рост, о котором визжали эксперты в конце прошлого года и в начале текущего?
это очень жалкий рост. процентов 15! а ведь основной рост, как бы, был во второй половине прошлого года, а сравнение, еще идет с низкой базой марта! и тем не менее, такие удручающие цифры...
общее количество зарегистрированных ДДУ
март 2017 - 65 882
март этого года 59 477
а вот и наши доблестные строители... у которых ДДУ ушли в минуса, даже с учетом скрытого проектного финансирования.
зарегистрировано количество прав на жилые помещения -
март 2017 года 764 412
март 2018 года 684 852
(по Москве. март 2017 - 41600, март 2018 - 38500. ДДУ 6800/7000. + 200 штук)
а это мои любимые и главные цифры! которые прямо указывают на грустное положение дел на рынке кирпича и перечеркивают все оптимистичные "аналитические" вопилки сторонников великой недвижимии!
сколько за последние пол года, "эксперты" порвали баянов. дружно напевая песню о росте продаж по всем направлениям!
...а спрос, в это время, уже падает, даже в сравнении с низкой базой марта прошлого года,
на рынке, не произошло "рассасывание" лишнего предложения, которого там, как минимум. процентов 70%. и это лишнее предложение, будет расти и дальше... а спрос, будет и дальше падать...
а в текущих ценах предложения, этот дисбаланс спроса/предложения, еще не отражен. совсем не отражен.
у рынка кончились все драйверы удержания цен. и кончились они, даже раньше, чем я того ожидал.
я не хочу предвосхищать события. но общая тема моя, старая - цены кирпича, находятся в состоянии раздутого пузыря и должны падать очень сильно и "драматически".
и даже, если завтра, росреестр начнет рисовать хорошую статистику, то я ей все равно не поверю, т.к. платежеспособного спроса на кирпич, больше нет в природе.
гезета.ру, может вы меня пустите тиснуть у себя на первой стр. статейку про кирпич?
а то я куда не обращаюсь - молчат! и продолжают лить для народа, вот это самое... которое называют "экспертными заключениями", экспертов профессионалов, знатоков рынка недвижимости.
Комментарии 11
а они, думают, что смогут заменить реальный спрос словесными интервенциями.
все их интервенции, приводят, лишь к росу отложенного предложения, что в конечном счете, приведет к еще большему падению цен.
сегодня, прошли те 3 года, по истечении которых, эксперты обещали народу рост цен. вот они и пытаются что то изобразить... их "изображение" роста цен, на падающем спросе и росте предложения, звучит очень забавно.
И вот почему.
Если посмотреть на рейтинг ипотечных банков, то топ 3 по объем выданных ипотечных кредитов это сбер, втб, газпромбак, т.е. госбанки. Ипотечные кредиты обычно обеспечены самим кирпичом. Госбанки не допустят падения цен, иначе сразу потеря резервов по нормативам ЦБ, а так же многие кто недавно взял ипотеку просто перестанут платить, т.к. поймут что можно взять дешевле. Поддерживание цен идёт на государственном уровне, наши правители заинтересованы в закредитованности населения на много лет вперёд, дабы было больше рабов и меньше непокорных, следовательно жильё нельзя делать доступным, а так же действуют в интересах госбанков. Цену будут держать любой ценой за деньги налогоплательщиков, не удивлюсь что ипотечная ставка может стать через год 1-3%, но банки своё получат из бюджета, ещё раз говорю, нужны рабы на много лет вперед мечтающие о собственном жилье, а если им его дать, то чего глядишь и думать начнут.. Динамика цен на кирпич конечно будет меньше фактической инфляции, т.е. кирпич будет медленно дешеветь, но не упадёт.
Что касается двойного ценового дна. Думаю не так много людей ходят с реальными деньгами и предлагают свою цену, которая существенно ниже рыночной, так что на рынок это не сильно влияет. И вообще, у нас имитация рыночной экономики, заключающаяся в распиле нефтебаксов, как царь скажет, так и будет.. к сожалению...
С Уважением, Tim47
тут действует закон спроса/предложения. а сегодня, на рынке огромное лишнее предложение, которое еще ждет отскока и не снижает цены.
здесь, в отличии от других сфер, продавцы, это частные лица. и государство, тут не может по приказу ограничить объем предложения и вести МРЦ, как на водку и сигареты.
у нас, формируется, как бы два разных рынке недвижимости.
один рынок - избранные строители, скидывающие государству свои метры по "рыночным" ценам.
второй рынок - это рынок готового жилья, где продавцы и покупатели, частные лица, население. и рыночные цены, тут будет значительно отличатся от "рыночных" цен у избранных строителей.
про ипотеку, говорил много раз.
падение ее ставок не увеличивает общий объем спроса. и это при том, что сейчас, "дешевая" ипотека, в зените своей славы. об этой "сказке" кричат на каждом углу.
ипотека, это всего лишь около 35% от общего спроса. а спрос не ипотечный, падает гораздо быстрее, чем растет спрос ипотечный.
падение ставок, резко увеличивает, лишь рефинансирование взятой ранее ипотеки.
цены и спрос на нашем рынке недвижимости, росли по спекулятивным законам, по законам пирамиды.
а стабилизировать цены пирамид, за счет снижения кредитной ставки - невозможно.
по поводу торга, покупателей, предлагающих свою цену...
во времена кирпичного бума, наше население, получив первый раз в жизни доступ к огромным кредитам, покупало очень эмоционально, не мелочась и не торгуюсь.
но по соотношению доход населения/цена квадратного метра, это были очень дорогие покупки и подобный эмоциональный спрос, долго продлиться не мог.
и вот теперь, на рынке и торговаться будет не кому, потому что почти все, кто мог и хотел, уже накупили раньше, эмоционально...
на местном форуме оной новостройки - товарищи, не снижайте ценники, покупателей всё равно нету!)
вот сегодня, под таким призывом и стоят стабильные цены предложения. ну чё... пусть стоят.
Действительно, цены стоят. Так если простоят ещё лет 5 при инфляции 5%, то будет обесценивание на 25%, а если покупатель не появится, то и дальше в таком же темпе. Не вижу причин для резкого падения.
причины лежат на поверхности. как минимум на 70% сегодняшнего предложения, спроса нет и не будет.
и стоят эти 70%, держат цены, а на реальные деньги, они свои метры никогда не поменяют...
и вот когда нибудь, поняв, что ждать больше нечего, пойдет этот лишний объем предложения искать реального покупателя.. и ценники рухнут.
к тому же, этот дисбаланс спроса/предложения, будет расти и дальше....
тут ценники, будут отрыто падать. "как то вдруг", в стиле резкого обесценения советского рубля.
там тоже, до последнего, рубль был стабильный, дорого стоил и имел большую покупательскую способность. ...но только теоретически, при условии, если если хозяин этого рубля сможет достать какой нибудь стоящий товар.
так и тут. кирпич стоит очень дорого, правда при условии, если продавец, сможет найти реального покупателя, который ему оплатит его дорогой кирпичный ценник. а без покупателя, это не цена, а лишь фантазии и хотелки продавца.
продавцы, еще продолжают действовать по принципу - мне повезет! ни у кого вокруг дорого не купят, а у меня - купят! они все хотят, как бы выиграть покупателя в лотерею.
это пройдет, это еще плотно засевший в умах продавцов тот гонор, со времен кирпичного ажиотажа, когда вечное удорожание кирпича, считалось за истину неоспоримую.
в апреле было на 1 рабочий день больше!
а на местном рынке. например, в апреле, значительно вырос и объем предложения.
они и продвигают этот национальный проект по удержанию ценников предложения. под эти "рыночные" цены, они так же засовывают ипотечный схемотоз.
падение цен в открытую, будет означать жестокий удар по строительному бизнесу и прибылям.
у Дискуса со спросом большие проблемы. у него на бронной, просрочка по сдачи, уже года 3. ...а он, в это время, активно возводит новые каркасы на плющихинском.
для меня, такое положение дел, это пирамида в чистом виде.
я не говорил что цены упадут "вот - вот". они и еще могут какое то время побарахтаться, падая по тихому, при негласном торге сделки. но в дальнейшем, ценам придется падать и в открытую.
и чем дольше их открытое падение сдерживают, тем сильнее они будут падать.
цены за последний год, о которых вы говорите. это что то среднее и невнятное. сегодня, большая часть предложения по этим ценам, не находит, и не найдет покупателя.
человек, покупает не по средним ценам, а по цене отдельного объекта. и цена сделки, этого отдельного объекта - большая тайна, известная, только продавцу и покупателю.
обратите внимание на то, что творится в СМИ. там единодушно, продвигают тему прекрасного кирпичного будущего. как когда то продвигали идеи коммунизма.
а говорить против кирпича, у нас в СМИ вообще нельзя.
"эксперты" (сторонники кирпича), постоянно притягивают за уши, любую тему, позитивчик, масштабируют его и громко им размахивают.
например, они выдают за разворот рынка, любой ценовой отскок, коррекцию, от предыдущего падения, оперируя, средней ценой по рынку.
любой рост объема сделок, они преподносят, как повод для роста цен, хотя, рост сделок, может происходить и на ускорении падения цен.
но при этом, они все умалчивают об огромной массе реального негатива. который случился на этом рынке за последние годы, и который, уже навис над рынком, но еще не случился. о чем я вообщем то тут и пишу.
а главное. для покупки недвижимости, нужен не рост населения, а его платежеспособность и желание потратить средства, именно на покупку кирпича.
у нас достаточно кирпича на душу населения. а вот с доходами населения. как то незаладилось...
и даже. если упадут народу с неба средства, не факт, что эти средства, люди снова дружно пойдут менять на кирпич.
не кирпичом единым жив человек...
вообщем, всё это, уже много раз, было обсуждено тут http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=22&TID=171773&MID=6441976#message6441976