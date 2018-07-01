Новая тема сторонников недвижимии - покупайте "избранные" локации! и будет счастье, вложениям вашим финансовым!

karpovalal пишет:
Ото ж! Уж сколько раз тут ks567 писал про затоваривание, считая квадратные метры просто математически. А я ему напоминал, что в недвижимости важно только местоположение этих квадратных метров.
"локации", это не более, чем попытка продавцов отстоять свои большие цены. да пожалуйста...
только без покупателя.
наш рынок недвижимости, это замкнутое пространство, с перетоком внутри него средств.
и делать оазисы ценовой стабильности, в этом едином пространстве, очень наивно.
у нас нет внешнего, заграничного стабильного спроса на "избранные локации", как в городе Лондон и прочих...
наш рынок. это один кирпичный корабиль Титаник. и разница в локациях, здесь выражается, лишь в том, что когда нижние локации, уже уйдут под воду, в локациях верхних, знатных, еще будет продолжаться праздник стабильности.
все наши локации и ценовая разница между ними, измеряется в процентном стоимостном выражении. тут всё взаимосвязано.
покупатель, делает покупку, сравнивая все соотношения локаций, и в первую очередь цена/качество (в широком смысле этого слова)
и когда цены "избранных локаций", оторвутся от цен локаций прочих, то их не будет покупать, просто потому, что это сравнительно дорого, и их "избранность", не оправдывает потраченных денег.
ну и что, что в "избранных локациях" нет новостроек. но зато там есть очень много вторичного, ранее построенного жилья, которое, точно так же, замечательно перепродается.
сам по себе, купленный, без оглядки на цену, кирпич в "избранной локации", человека счастливым не делает, но зато точно, оборачивается, лишними денежными тратами.
ишь! пирамидки они собрались локальные возводить! в избранных локациях! smile:)
важную вещь забыл!
тех, кому нужны "знатные локации", без оглядки на цены, очень мало.
и им гораздо проще и выгоднее, покупать такие локации, за пределами нашей родины, где действительно есть не плохие локации, и к великому нашему удивлению - с незадранными ценниками.
Комментарии 1
Москвичи, тем не менее, пока надеются, что Москва будет всегда в цене. Ответ узнаем лет через 20!
Aksakal VK пишет:
Неужто все же столичный град переедет как при Петре I ? Чет не складывается на фоне затеянных реноваций и расползания нерезиновой.
на эту тему, я уж до визгу наговорился на форуме "удешевление недвижимости".
сегодня, уровень жизни Москвы - а следовательно и цен кирпича - основывается на концентрации в ней, финансовых потоков, собираемых со всей страны.
такое положение дел, когда житель Москвы. получает (во всех видах) из государственного бюджета средств, в разы больше, чем жители регионов - вечно длиться не может. жители регионов, тоже хотят жить, как москвичи. и эта тема, в регионах существует и растет, правда пока на кухнях, за пределами СМИ.
а вот в сегодняшних космических ценах московского кирпича, заложена огромная плата, как раз за эти самые, вечные привилегии москвича.
а не факт, что завтра, или послезавтра, эти привилегии сохранятся... а вот средств, потраченных на покупки этих привилегий, из цены купленного кирпича, вытащить, уже будет нельзя.
от того я и считаю покупку сегодня московского кирпича, очень сомнительным занятием с позиции сохранения средств. т.к. тут помимо рисков кирпича общих, страновых и финансовых - неизвестно куда идет страна. ценники предложения, искусственно держат за уши - у Москвы. еще и риски потери своих финансовых привилегий, относительно регионов.