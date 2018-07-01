Новая тема сторонников недвижимии - покупайте "избранные" локации! и будет счастье, вложениям вашим финансовым!

karpovalal пишет:

Ото ж! Уж сколько раз тут ks567 писал про затоваривание, считая квадратные метры просто математически. А я ему напоминал, что в недвижимости важно только местоположение этих квадратных метров.



"локации", это не более, чем попытка продавцов отстоять свои большие цены. да пожалуйста...

только без покупателя.



наш рынок недвижимости, это замкнутое пространство, с перетоком внутри него средств.

и делать оазисы ценовой стабильности, в этом едином пространстве, очень наивно.

у нас нет внешнего, заграничного стабильного спроса на "избранные локации", как в городе Лондон и прочих...

наш рынок. это один кирпичный корабиль Титаник. и разница в локациях, здесь выражается, лишь в том, что когда нижние локации, уже уйдут под воду, в локациях верхних, знатных, еще будет продолжаться праздник стабильности.



все наши локации и ценовая разница между ними, измеряется в процентном стоимостном выражении. тут всё взаимосвязано.

покупатель, делает покупку, сравнивая все соотношения локаций, и в первую очередь цена/качество (в широком смысле этого слова)

и когда цены "избранных локаций", оторвутся от цен локаций прочих, то их не будет покупать, просто потому, что это сравнительно дорого, и их "избранность", не оправдывает потраченных денег.



ну и что, что в "избранных локациях" нет новостроек. но зато там есть очень много вторичного, ранее построенного жилья, которое, точно так же, замечательно перепродается.

сам по себе, купленный, без оглядки на цену, кирпич в "избранной локации", человека счастливым не делает, но зато точно, оборачивается, лишними денежными тратами.



ишь! пирамидки они собрались локальные возводить! в избранных локациях! smile:)



важную вещь забыл!

тех, кому нужны "знатные локации", без оглядки на цены, очень мало.

и им гораздо проще и выгоднее, покупать такие локации, за пределами нашей родины, где действительно есть не плохие локации, и к великому нашему удивлению - с незадранными ценниками.