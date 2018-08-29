Недвижимость. Продажи продолжают падать, пессимизм - расти. Статистика росреестра за июль (+ август).

данные росреестра за июль.регистрация прав на жил помещения.по всей стране.(июнь 2017 - 720 тыс, июнь 2018 года 620 тыс.)количество сделок падает с ускорением!по Москве.июль 2017 - 41.5, июль 2018 - 42(июнь 2017 - 41, июнь 2018 - 42)последний оплот стабильности по объему сделок! но ни о каком бурном росте сделок, о котором вещают сторонники кирпича на каждом углу, говорит не приходится.по Моск. области.июль 2017 - 48, июль 2018 - 46.(июнь 2017 - 51, июнь 2018 - 49)сюда, уже добралось падение из регионов.про данные ипотеки писал месяц назад."ради интереса, сравнил данные по ипотеки. хотя на фоне общего падения переходов прав, никакого смысла цифры ипотеки, уже не несут.там очень странные цифры. и в этом июне, и год назад, стоит общая цифра по стране 237 тыщ. с общий разницей в 200 регистраций.на фоне рапортов о бурном росте выдачи ипотеки, это очень странные цифры... я это могу объяснить лишь тем, что здесь не учитывается рефинансирование."и вот цифры за июль"общее количество записей об ипотеки"июль 2017 - 229, июль 2018 - 225 тыс.ну очень странные данные.всё жду комментов по этому поводу от сторонников кирпича, а они, как воды в рот набрали...стат. данные то по ипотеки (да и в целом), скверные...про количество регистраций ДДУ - молчу. т.к. они. мягко говоря, некорректные. ибо там, ДДУ, переданные банкам поз залог, выдают за проданные. и на этом фоне рапортуют о росте продаж ДДУ! ...наперекор всем рынку и всем его общим тенденциям.и получается. что покупатели у нас сегодня, вместо - и по ценам - готового жилья, активно раскупают каркасы с котлованами!вообщем, всё идет по плану. сторонники недвижимии, своими бурными, непрерывными и повсеместными словесными интервенциями, в течении последнего года, так не смогли оживить рынок спроса. потому что на его оживление, у населения. просто кончились средства, в т.ч. и кредитные, а у тех немногих. у кого остались средства - кончилось желание.огромный же избыток предложения, стоящий по "стабильным ценам" и не находящий покупателей - остался. и он будет и дальше расти... изображая "стабильные цены" и не находя спроса. ...который будет падать и дальше.и в один прекрасный момент, вся эта пирамида стабильных цен, начнет громко валится. как то вдруг... как бы совсем на ровном месте, как бы без всяких на то причин. потому что все причины для падения, были уже давно, просто о них никто вслух в СМИ не говорил.