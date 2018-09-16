Сказка про то, как недвижимость "спасает" при финансовом апокалипсисе

Гектор пишет:

Здесь разговор, что недвижимость исчезнет у Вас самой последней из Ваших активов и будет хоть как-то кормить в трудное время.



это получится золотая кормешка!

все по по пунктам...

квартира купленная до крымской лужайки за 100 тыщ долларов. уже сегодня, стоит максимум 45 тыщ долл. (по ценникам предложения. на самом деле, меньше)

далее. начинается апокалипсис. у государства резко падет валютная выручка и доллар дорожает в 3 раза. и ценник кирпича, тут же, автоматически падает, в те же 3 раза, до 15 тыс.

далее, закрывается кредитный рынок, последний источник спроса. а текущих доходов населения, хватает, лишь на товары первой необходимости. что означает падение ценника кирпича до 5 тыс. долларов.

в итоге, вы будете получать плату за аренду, которая вас якобы прокормит. из расчета стоимости квартиры в 5 тыс., что получится немногим выше, чем затраты на коммунальные платежи и налоги.

вот это - да! славно застраховались! впалив 100 тыс. долл!



если же в этом финансовом апокалипсисе, еще и случится бесконтрольных рост рублевой денежной массы, то кирпичу будет еще хуже! т.к. это будет означать бесконтрольное падение доходов населения и рост курса доллара.

при таком сценарии, ценники кирпича в рублях, будут расти значительно медленнее всех прочих товаров первой, второй необходимости. а в долларах, продолжится их падение.



ценник в 100 тыс. долл, когда то ведь и начинался с 5 тыс. потом случалась кирпичная сказка с золотой рыбкой. потом рыбка разгневалась... и путь теперь у кирпича назад, к той заветной "пятерочки".

вся наша страна, теперь идет назад, к тому разбитому корыту. с ценами кирпича и доходами населения 90 х гг.



мне конечно могут возразить, сторонники кирпича - но зато потом! после всей этой вакханалии, кирпич снова, как рванет! может конечно и "рванет" ..со старта в 5 тыс. долл.

потом, сначала будет "перестройка". смена политического курса...

второй раз, кирпичная пирамида, уже не случится. потому что и настроили за последние 15 лет очень много, превосходя стахановцев советских времен, и население на растет...

а главное, от того, что все население, к тому моменту поймет, в какую жуткую пирамиду, его заманили в прошлый раз и как жестоко у него тогда вывернули карманы.



mitac пишет:

Гектор уже много раз расписывал. Берете кредит на дачку. Потом гасите его продав стиральную машинку.



эта басня их времен крушения "совка". ее очень любят ипотечники.

но условия то сегодня, абсолютно иные, чем в том "совке". там и валюты не было, и строй кооперативы были очень незначительны, и лишняя денежная масса была очень огромна... и "совок" все рушили с радостью... там страна впервые выглянула из за своего забора.

гиперинфляция, это уже последний аккорд, после которого происходит смена политической и экономической власти. и наша власть, об этом знает.

поэтому, желающие сегодня сыграть в эту игру - взять сегодня ипотеку. что бы завтра, рассчитаться по ней сдачей из продовольственного магазина, могут очень дорого поплатиться, что пока и происходит - гиперинфляции, с добавкой нулей к их доходам. пока не придвидется, а квартиры то они купили, по явно завешенным ценникам. личные доходы и цена квартиры купленной, упадут, а отбивать, так и придется ту цену покупки, прописанную в договоре.



при такой логике, не кирпич нужно брать в ипотеку, а валюту в кредит долгосрочный (через ту же фиктивную продажу квартиры в ипотеку). вот это действительно при апокалипсисе, обернется огромной прибылью. а квартира то, тоже очень сильно обесценится.