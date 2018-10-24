Что в реальности кроется за фразой, так называемых экспертов - "Недвижимость дорожает!" - звучащей сегодня на каждом углу в СМИ

надоело повторяться в разных местах. нужно всё суммировать тут, что бы потом на очередной вопль сторонника недвижимии - она дорожает, ссылку на этот текст - ать! и подставить.



сторонники недвижимии, начали с лета дружную пиар компанию во всех СМИ по удорожанию кирпича, которое якобы, началось по всему фронту!

хотя на самом деле, исходя из спроса/предложения и денежных потоков, сейчас на рынке должно ускоряться падение цен. которое они и пытаются замазать своим подорожанием сверху, по приказу.



их удорожание, происходит за счет механического переписывание ценников у строителей, с последующими скидками без посторонних свидетелей. и у продавцов рынка вторичного, выставляющих уровни своих ценников про рекомендации "профессионалов" - риэлторов, которые уговаривают продавцов ставить их повыше, а уж потом торговаться, тоже по тихому.

это повышение, происходит без всякой оглядки на спрос и реальное положение дел на рынке.

+ тупо повышать ценники продавцов, просто склоняют повсеместные заголовки о подорожании в СМИ и проплаченные там рассуждения "экспертов" на эту тему.



их аргументы в пользу удорожания - все фальшивы!

1. "на рынке растет спрос!".

да не растет он... о чем говорит статистика росреестра по регистрации прав на жилые помещения. по итогом прошлого года, роста не было. а до этого, несколько лет было падение количества регистраций. некоторый рост в годовом сравнении был в начале года, но в прошлом году динамика шла вверх, ускорялась к концу года. а в этом году наоборот - количество регистраций идет к концу года вниз.

2. даже если и есть рост количества регистраций сделок, (как бы спроса), то оно не говорит о том, что цены должны расти. на росте объема сделок, цены могут и ускорять падение. что я сегодня и ожидаю.

3. "на рынке падает объем предложение!"

раньше у них эта вопилка звучала иначе, "продавцы начали сымать квартиры с продаж!" и сымали несколько лет...

с чего это падает предложение, если строители постоянно вбрасывают в рынок свежие объемы. и судя по статистики, избыток предложения готового жилья продаться не мог. опять что ли "сымают с продаж?" угу... на рынок уже пошли ранее снятые.

вообщем, предложение постоянно растет от строителей и со вторичного рынка, продажи которого долго откладывались в ожидании роста цен. но люди вечно ждать не могут, особенно наблюдая, как реальные цены падают и падают...

4. "ипотека бьет рекорды и увеличивает спрос!"

ипотека, это всего лишь 1/3 от общего спроса. она бьет рекорды во многом из за рефинансирования, а главное, падают другие 2/3 не ипотечного спроса. от чего в итоге и нет общего роста спроса, количества регистраций сделок.

ипотека, это уже загнанная лошадь, которая так и не смогла вывести в горку объемы продаж кирпичных. и второго дыхания, у нее уже не откроется, даже по ставки в 3%.

даже сегодняшнее повышение ипотечных ставок, это уже мелочи. тут и без повышения уже было тошно...

5. "строители подымают ценники из за отмены ДДУ!"

цены недвижимости определяет рынок вторичный, готового жилья и спрос/предложение, а никак не страшилки строительные.

пусть строители делают, что хотят. им слишком много уделяется внимания, хотя они являются, лишь придатком к главному рынку недвижимости, к рынку готового жилья.

выше спроса, они со своими хотелками не прыгнут. к тому же, они в свое время, крутили ценники, гораздо выше общий инфляции. поэтому пусть сегодня помолчат о своей себестоимости.

к тому же они набрали разрешений на строительство по старым схемам на годы вперед.

и рыть свежие котлованы, они будет до тех пор, пока спрос не упадет до ноля. т.е. они будет вбрасывать в рынок свежее предложение. как уж тут рост цен?..

вся громкая тема отмены ДДУ, была широко разрекламирована, исключительно, как страшилка о росте цен, которая должна была загнать в рынок новых, испугавшихся покупателей. это же была скрытая реклама!

6. "люди испугались запрета доллара и понесли свои деньги из банков в кирпич!"

там вынесли то из банков крохи, относительно рынка недвижимости. и вынесли не обязательно в кирпич. а в начале октября, ЦБ сказал, что уже обратно понесли. поэтому теперь нужно кричать "люди понесли свои деньги из кирпича в банки!"

да и с какого перепуга валютчики побегут в кирпич, цены которого порушились в валюте.





а вот мои старые аргументы в пользу жестокого удешевления недвижимости.

1. за последние 3 года спрос значительно упал, а предложение значительно выросло. и этот дисбаланс продолжает расти. а ценники на этом фоне остаются стабильными. а теперь, даже еще и расти собрались!

как минимум 70% предложения сегодня не находит спроса. оно лишнее, но оно тоже упрямо повышает ценники и ждет чуда - денежных покупателей, которые должны упасть с неба и всё раскупить.

2. спрос, уже в целом отжат напрочь. тут и ипотека, и разочаровании в кирпиче, как в фин активе защитном, и как в бизнесе аренда...

ипотека впала в массу схемотозов без первоначального взноса, чего вообще то делать как бы нельзя, но на что ЦБ упрямо закрывает глаза. и официально, у нас ипотеки без ПВ, как бы вообще не существует. и это при том, что весь рынок завален подобными предложениями. это уже финиш ипотеки. такое долго длиться не может. а иных источников спроса - нет.

3. купленный кирпич не требует регулярного обновления. население кирпича накупило, поэтому, даже если сегодня сотворить сказку - дать населению денег и списать ему кредитные долги, не факт, что оно снова рванет за покупкой кирпича. у него уже кирпич есть, 25 м2 на душу населения, это хорошая цифра. у населения есть и масса других статей личных расходов, которые долгое время не финансировались, как раз из за покупки кирпича. да и сказки не предвидится...

4. падение доходов населения и их грустное будущее, потому что там, куда сегодня идет наша страна, уровень жизни населения, государственным приоритетом не является.

что толку от дорожающей нефти, если траты бюджета и доходы населения, формируются из 40 дол за барель, а средства от нефти свыше этой цены, уходят в заначку минфина, не попадая в общий финансовый оборот.

а ведь сегодняшние цены недвижимости. сформировались, при тратах бюджета по 100 - 120 за барель нефти + на первой, с ноля, кредитной волне населения + на отложенном спроса из 90 х гг + на волне спекулятивной, когда кирпич заменял населению вложения в фондовый рынок и даже в валютный. т.е цены так взлетели на одном дыхании, от стечения воедино массы благоприятных факторов.

а сегодня, все те благоприятные факторы - кончились. все перевернулось вверх ногами и появилась масса факторов неблагоприятных. а ценники кирпича, продолжают стабильно стоять и делать вид, что ничего плохого не происходит. а теперь, они даже и повышаться собрались! ну цирк!...





экспертный пиар по удорожания и удержания цен, щедро оплачивают строители.

1. для того что бы в целом не дать закрасться в головы населения мысли о падении цен. и тем более, не допустить открытого падения. иначе спрос может упасть до ноля. т.е. случится ситуация зеркально противоположная временам кирпичного бума, когда на рынке царил дикий покупательский ажиотаж.

2. снова, года на 3 зарядить терпением и надеждой продавцов частников со вторичного рынка, что бы они задрали ценники и сидели ждали ...с моря погоды.

что бы строители могли и дальше. подсовывать свои объекты чуть ниже стабильно задранных ценников вторички и вылавливать с рынка последних покупателей.

3. попробовать снова загнать в рынок покупателей - спекулянтов. прежде всего тех, у кого нет средств или есть только на первоначальный взнос. всучить им ипотеку и как бы, приобщить их к бизнесу доходному, сыграть в покупку кирпича, как на бирже с кредитным плечом.

4. под задранные ценники строители засовывают ипотечный схемотоз, т.е. ипотеку без первоначального взноса. у некоторых это дело поставлено на широкий поток и по такой схеме проходят львиные доли продаж.

5. по задранным - выставленным ценникам предложения, строители проводят взаиморасчеты с государством и продает ему для гос нужд свои объекты.



вообщем, сценарий, царящий на нашем рынке недвижимости, под названием - пирамида нерушимая! ...да еще собравшаяся снова дорожать - раст цен на фоне роста нереализованного предложения, мне все больше и больше говорит о том, что однажды, здесь произойдут драматические события, и всё повалится очень круто и резко.

...если конечно реальные цены сделок, от цен официальных, от цен предложения, не отвяжутся по тихому, что и происходит сегодня. цена официальная будет - 10 млн, цена сделки - 5 млн. но внешне и в отчетах экспертов, так и будет звучать цена 10 млн. а может, цена официальная, даже будет подрастать...



сегодняшнее, бурно разрекламированное удорожание, это копия, точно такого же, грустно завершившегося удорожания 2014 года, которое экспертное сообщество, так же, тащило за уши в противоход финансовым реалиям.

фин реалии, состояние рынка, спроса/предложения, за последние 4 года, лишь значительно ухудшились. и все фундаментальные факторы сегодня, указывают на длительное и существенное падение цен.

вот сторонники кирпича, строители - эксперты - аналитики, дабы спрятать все это неприличие фундаментальное, и вынуждены сегодня в очередной раз, исполнить свой цирковой номер - "прыжок дохлой кошки" на падающем рынке.

они снова пытаются доказать всему обществу, что это не цирк и не шутки, а всё это - по настоящему! веруй товарищ и кирпич покупай! ...пока он страшно не подорожал.