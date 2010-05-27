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Работа 2.0

27.05.2010 18:28 18 2 101 просмотр
Первый пост пишу лежа на шезлонге. +30, вечереет. До океана метров 70 и скоро солнце в нем "утонет". Как всегда, со мной мой верный ноутбук (если кому интересно - Sony VGN-Z21ZRN - "бешенная вещь") и в нем есть практически все, что необходимо руководителю на отдыхе. Внешняя и внутренняя электронная почта, Скайп, вебинар, несколько видов браузеров, социальные сети, блоги, музычка, фильмы, электронные книги и т.д.

На этот раз взял одну бумажную книгу (электронных в телефоне штук 200) Глеба Архангельского - Работа 2.0 с личной подписью от автора. Перечитываю. Уже отписался автору, что с курорта книга смотрится свежо и злободневно. Настоятельно рекомендую.

Мой компаньон Борис Дьяконов уже вернулся с регаты и приступил к офлайновому труду. Мы провели с ним получасовую ВКС по Скайпу, обсудили текущие дела. С бесплатным тырнетом мы не потратили ни рубля денег на разговор. Смотрели друг на друга. Эффект от видеозвонка выше, чем от простого телефонного. Первое реальное рабочее совещание с Борисом мы проводили, когда он из-за вулкана застрял на Мальте.

В банке мы стремительно внедряем технологии в стиле Работа 2.0 и очень благодарны Глебу Архангельскому за них.
Жизнь в стиле Работа 2.0 стирает грани между работой и отдыхом, позволяет эффективней работать и больше и качественней отдыхать.

А Банк24.ру - это банк для людей, живущих в стиле Работа 2.0 - онлайновый и круглосуточный.

Комментарии 18

tx87  (tx87)
#
Глеб Архангельский это,если не изменяет память,активный продвиженец,если так можно сказать,тайм-менеджмента в России...Попробую почитать эту книгу.
Спасибо
Michail  (Repinn)
#
на 4 канале (стенд по телику) будет
Orest  (Orest)
#
"Жизнь в стиле Работа 2.0 стирает грани между работой и отдыхом"

Скорее, стиранию таких граней способствует нахождение на определенных должностях.
Впрочем, действительно удобно, должно быть.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
О, это и моя религия, я так без преувеличения всю жизнь работаю и живу, за свою жизнь я только 9 месяцев работал каждый день, и по мере возможностей еще и товарищей вербую smile;) как здорово, лежа на пляже где-нибудь на Карибах, решать вопросы и зарабатывать денежки. Ведь правда, если вдуматься, то много, что делается сотрудниками в офисе, с легкостью может решаться онлайн, а сколько людей просиживают штаны, играя на компе полдня, но должны высиживать положенное время до 18-00, и эти люди еще иногда меня жалеют, что я не сижу в душном офисе с кучей планктона smile:D мне смешно тогда бывает...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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А моя религия - Мальдивы (Чехия, Лихтенштейн, Дания) и без всякого компьютера. И без телефона. Только я и мое семейство. Что такое www.banki.ru вспомню, когда вернусь smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
как же ты так, Филипп?! smile:D без компа-то я часто (вот присматриваю себе что полегче и помощнее, чтоб не утруждаться тасканием тяжестей), а вот без телефона (он же коммуникатор) уж как-то не так мне smile:D Но ты и в Москве в офисе-то наверняка целыми днями не сидишь... smile;)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
С телефоном просто - мне надоело кормить сотовых операторов. Если даже за поездку делаю 2-3 звонка и отправляю штук 20-30 смс-сообщений, долларов 300 со счета обязательно списывается. К примеру, Билайн (убедился на примере супруги) списывает деньги даже при выключенном телефоне - при каждом звонке включается автоответчик, работа которого оплачивается по международному тарифу.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
А с меня в Египте списали 2 тыс. рублей за пару звонков на 1-2 минуты. smile:o Правильно советовали - только смс-ками общаться...
tx87  (tx87)
#
ничего себе...
tx87  (tx87)
#
у меня 50р в неделю уходит...)а тут за 2 звонка 2000р
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Я сама ничего не поняла. smile:idea: Высчитывать и бороться с ними нет желания, впредь буду умнее. smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Возможно, дело еще в том, что тариф прямой городской - там свои расценки...
Юлия Сухарева  (Juлия)
#
Сергей Геннадьевич!
Раз уж Вы завели блог, который предполагает обратную связь, предлагаю реализовать идею в стиле Работа 2.0. Ваш банк имеет один из лучших, с моей точки зрения, корпоративных блогов в Рунете. И я хотела бы взять у Вас интервью о блогах. Но я сейчас в Лондоне (студентка), а Вы на берегу океана. Если найдете время, выскажите, хотя бы кратко, Ваше мнение. Надеюсь, это будет интересно многим.

1. Почему в России так мало, не более десятка, корпоративных блогов банков и персональных блогов их топ-менеджеров?
2. В чем Вы видите специфику SMM в банковской сфере?
3. Какие инструменты SMМ, помимо блогов, Вы считаете актуальными для банков и почему?
4. Какие пути кадрового обеспечения SMM Вы считаете самыми перспективными для банковской cферы?
5. По каким критериям следует оценивать эффективность SMM?
6. С какими рисками столкнется любой банк, взявшийся решать задачи SMM?
7. Приведите наиболее удачные, на Ваш взгляд, примеры использования SMM в российской банковской сфере.

Заранее спасибо!
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Цитата
А Банк24.ру - это банк для людей, живущих в стиле Работа 2.0 - онлайновый и круглосуточный

Это, конечно, здорово, но вот с утверждением
Цитата
Жизнь в стиле Работа 2.0 стирает грани между работой и отдыхом, позволяет эффективней работать и больше и качественней отдыхать.
я, пожалуй, не соглашусь. Как то привык использовать принцип делу время - потехе час, и считаю его куда более продуктивным. Я неделю только от текущих вопросов остыть пытаюсь, потому и беру обычно отпуск минимум на 2, чтоб успеть восстановить моральные силы.
Екатерина Суворова  (28_888)
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У каждого свой, индивидуальный стиль да и от конкретной работы все еще зависит. Каждому - свое, в общем. smile:)
vagul  (kpf)
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Жалко людей живущих в такой маленькой стране как Россия. Всю жизнь, здоровье и совесть надо потратиь, что бы нажить денег и свалить, хотя бы отдохнуть, типа "Мальдивы (Чехия, Лихтенштейн, Дания)"
Боря  (BORIA)
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Так можно и у разбитого корыта остаться,обложившись гаджетами и прочим барахлом.Нагреют виртуального банкира,виртуальные мошенники,виртуальной реальностью.По-моему,это очень просто. smile:D
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