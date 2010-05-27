Первый пост пишу лежа на шезлонге. +30, вечереет. До океана метров 70 и скоро солнце в нем "утонет". Как всегда, со мной мой верный ноутбук (если кому интересно - Sony VGN-Z21ZRN - "бешенная вещь") и в нем есть практически все, что необходимо руководителю на отдыхе. Внешняя и внутренняя электронная почта, Скайп, вебинар, несколько видов браузеров, социальные сети, блоги, музычка, фильмы, электронные книги и т.д.
На этот раз взял одну бумажную книгу (электронных в телефоне штук 200) Глеба Архангельского - Работа 2.0 с личной подписью от автора. Перечитываю. Уже отписался автору, что с курорта книга смотрится свежо и злободневно. Настоятельно рекомендую.
Мой компаньон Борис Дьяконов уже вернулся с регаты и приступил к офлайновому труду. Мы провели с ним получасовую ВКС по Скайпу, обсудили текущие дела. С бесплатным тырнетом мы не потратили ни рубля денег на разговор. Смотрели друг на друга. Эффект от видеозвонка выше, чем от простого телефонного. Первое реальное рабочее совещание с Борисом мы проводили, когда он из-за вулкана застрял на Мальте.
В банке мы стремительно внедряем технологии в стиле Работа 2.0 и очень благодарны Глебу Архангельскому за них.
Жизнь в стиле Работа 2.0 стирает грани между работой и отдыхом, позволяет эффективней работать и больше и качественней отдыхать.
А Банк24.ру - это банк для людей, живущих в стиле Работа 2.0 - онлайновый и круглосуточный.
Комментарии 18
Спасибо
«Не хочу тратить время из-за тех, кто не умеет пользоваться интернет-банком»
http://www.banki.ru/products/remote/guru/?id=1843070
Скорее, стиранию таких граней способствует нахождение на определенных должностях.
Впрочем, действительно удобно, должно быть.
Раз уж Вы завели блог, который предполагает обратную связь, предлагаю реализовать идею в стиле Работа 2.0. Ваш банк имеет один из лучших, с моей точки зрения, корпоративных блогов в Рунете. И я хотела бы взять у Вас интервью о блогах. Но я сейчас в Лондоне (студентка), а Вы на берегу океана. Если найдете время, выскажите, хотя бы кратко, Ваше мнение. Надеюсь, это будет интересно многим.
1. Почему в России так мало, не более десятка, корпоративных блогов банков и персональных блогов их топ-менеджеров?
2. В чем Вы видите специфику SMM в банковской сфере?
3. Какие инструменты SMМ, помимо блогов, Вы считаете актуальными для банков и почему?
4. Какие пути кадрового обеспечения SMM Вы считаете самыми перспективными для банковской cферы?
5. По каким критериям следует оценивать эффективность SMM?
6. С какими рисками столкнется любой банк, взявшийся решать задачи SMM?
7. Приведите наиболее удачные, на Ваш взгляд, примеры использования SMM в российской банковской сфере.
Заранее спасибо!
Это, конечно, здорово, но вот с утверждением