Одноразовые коды есть АК-47 интернетбанкинга...

Практика - критерий истины. Так говорил известный философ.
Удаленный доступ к счету с ЭЦП не защищает деньги от хакеров, если клиент - "чайник" и не соблюдает гигиену компьютера. Известно множество случаев краж денег и это происходит повсеместно.
Внедрение же токенов, похоже только на время снизило остроту проблемы.
А вот статистика по "старым, добрым, простым как инфузория" одноразовым кодикам в Банке24.ру такова - ни одного случая кражи. 100% защита.
Практика наводит нас на мысль о сессионных одноразовых ключах в дополнение к ЭЦП и токену в обслуживании юр.лиц.
Комментарии 23
Увидела Ваш блог, и захотелось задать Вам несколько вопросов. Решила, так сказать, блиц-интервью провести. Я - студентка, изучаю маркетинг. Уверена, узнать Ваше мнение захотят очень многие посетители сайта и Вашего блога.
1. Почему в России так мало, не более десятка, корпоративных блогов банков и персональных блогов их топ-менеджеров?
2. В чем Вы видите специфику SMM в банковской сфере?
3. Какие инструменты SMМ, помимо блогов, Вы считаете актуальными для банков и почему?
4. Какие пути кадрового обеспечения SMM Вы считаете самыми перспективными для банковской cферы?
5. По каким критериям следует оценивать эффективность SMM?
6. С какими рисками столкнется любой банк, взявшийся решать задачи SMM?
7. Приведите наиболее удачные, на Ваш взгляд, примеры использования SMM в российской банковской сфере.
(Буду признательна, если сочтете возможным ответить хотя бы на некоторые, показавшиеся Вам наиболее интересными вопросы).
"Social media marketing (SMM)" — маркетинг в социальных медиа. Продвижение или пиар чего-либо в социальных медиа (блоги, форумы, сетевые сообщества) - Википедия
Заранее спасибо!
Это мое сообщение попало на Ваш блог по непонятным мне причинам. Я его адресовала Артуру Геннадьевичу Перепелкину, который также завел свой блог на Банки.ру. Впрочем, эти же вопросы я ранее задала и Вам (в коммернтариях к посту "Работа 2.0"). Надеюсь, Вы еще на них ответите
http://www.youtube.com/watch?v=kofOJDzckbM&feature=related
банка UniCredit. Он напоминает брелок. Включается по паролю. Три раза ошибся - иди в банк и получай новый токен. Если пароль набран правильно, то токен показывает число, которое в данный момент и следует ввести в качестве разового пароля. Конечно, токен для выдачи физическим лицам - дорогое удовольствие. А вот для юриков - вполне по средствам. На мой взгляд это (как и таблицы переменных кодов) все лучше, чем СМС с паролями и ЭЦП. Чем плоха ЭЦП? Для этого используется флэшка, вставленная в компьютер, а значит и шансы на похищение информации хакерами многократно возрастают.
"используется флэшка, вставленная в компьютер" - вот тут очень правильно!!! Ключ ЭЦП хранить надо правильно. Воруют секретные ключи ЭЦП с флэшек, а потом деньги миллионами уводят уже у тысяч юриков. Защищает секретный ключ - USB токен, это микрокомпьютер, в нем ключ генерится внутри.
Кому нужны подробности, много букв здесь: http://www.blog.bank24.ru/archives/64
Это не фантастика.
Другие способы (кодики на карточках) оч хорошо зарекомендовали, но отдельным клиентам хочется фишек типа кодиков на брелоке, они готовы платить за ОТР токены. Это решение у нас на подходе.
И еще ряд других решений. Тут ведь главное не опоздать