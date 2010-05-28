Одноразовые коды есть АК-47 интернетбанкинга...

Практика - критерий истины. Так говорил известный философ.



Удаленный доступ к счету с ЭЦП не защищает деньги от хакеров, если клиент - "чайник" и не соблюдает гигиену компьютера. Известно множество случаев краж денег и это происходит повсеместно.



Внедрение же токенов, похоже только на время снизило остроту проблемы.



А вот статистика по "старым, добрым, простым как инфузория" одноразовым кодикам в Банке24.ру такова - ни одного случая кражи. 100% защита.



Практика наводит нас на мысль о сессионных одноразовых ключах в дополнение к ЭЦП и токену в обслуживании юр.лиц.