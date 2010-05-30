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Кин-дза-дза

30.05.2010 14:56 12 1 869 просмотров
Пересмотрел фантастический фильм Георгия Данелия Кин-дза-дза.
Получил огромное удовольствие.
Данелия не мог предположить, что посмотрю я этот фильм на экране, по сути, телефона (КПК).
Но устройство телепортации в фильме, очень похоже на современный мобильник.
Спецэффекты в фильме очень хороши, ничего лишнего. В одном, правда, месте, когда на планете Альфа (зы...) принудительно сажают пепелатц в подземелье, видно несовершенство эффектов. Хотя... это 1986 год, надо учитывать... и в Терминаторе 1 (1984 г) в конце фильма экзоскелет мультяшно дергается.

А какие актеры! Вах! smile:-)
Мой лексикон навсегда пополнился словом "пепелатц". Так я называю невнятные или забавные транспортные средства.

И так, между делом, на КПК, воткнув наушники, можно по-частям, урывками пересмотреть много отличных фильмов.

Комментарии 12

Георгий Крюков  (Гога)
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А мне "ГРАВИЦАПА" больше нравится. smile;)

Первый раз просмотр вообще просто убил.
Ничего интересного.
Потом однокашник этот фильм пересказывал - как будто совсем другой фильм.

И с каждым просмотром все интереснее.

Вот "Ширли-мырли" аналогично. Или "Особенности......"
Юлия Сухарева  (Juлия)
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Ни слова про банки, экономику... Поэтому уточню оставшийся пока без ответа вопрос: "Зачем Вам блог на Банки.ру?"
Сергей Лапшин  (lapshin)
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Зря Вы так... Посмотрите пост про Форекс, как он интересен блогерам и как много там комментов smile;)
@mike  (@mike)
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Я впервые посмотрел "Кин-дза-дза" ещё школьником, на большом экране. Надо сказать, что в те времена окружавший меня народ увлекался фантастикой, и я пошел на фантастический фильм. И увиденное абсолютно не оправдало тогдашние ожидания...

Прошло время, и пришло понимание - что фильм-то большей частью не фантастический, а скорее сатирический. Этакая грустная сатирическая антиутопия. А то, что действие происходит где-то на других планетах, - то это просто так, для антуража. И вот в таком виде фильм мне понравился. И нравится с течением времени всё больше и больше. То ли отношение поменялось, то ли я повзрослел.

"Кин-дза-дза" разлетелась на множество цитат, употребляемых порой совершенно без привязки к контексту. "Каша есть? - Есть! - Какая? - Пластиковая". "А Скрипач не нужен..." "Я не бездействовал, я сразу на цапу нажал" "Малиновые штаны - два раза КУ" "Женщину убрали автомат поставили - теперь скидки не получишь". Да и слова типа гравицапы, пепелаца, луцеколонки стали самостоятельными языковыми единицами. Замечательная цитата "Цветовая дифференциация штанов - величайшее изобретение. Без него существование нашей цивилизации было бы бессмысленно" употребляется частенько, когда в какой-нибудь из фирм пытаются ранжировать по внешнему виду сотрудников, исходя из неочевидных (или обидных) принципов. И всё это - самый верный индикатор народной любви к кино. Следующий этап - анекдотическая стадия. Но что-то я анекдотов про жителей планеты Плюк не припомню.
@mike  (@mike)
#
Кстати,
Цитата
«Кин-дза-дза-дза!» — полнометражный анимационный фильм по мотивам фантастико-сатирической комедии «Кин-дза-дза!». В настоящее время ещё не вышел на экран.

Сценарий мультфильма написан по мотивам неопубликованной повести Г. Данелия и Р. Габриадзе, по которой в 1986 году был снят художественный фильм «Кин-дза-дза!». Соответственно, мультфильм имеет много общего с фильмом — общая канва, диалоги, философский смысл и пр. Однако есть и некоторые различия.

Так, например, изменены два главных героя. Вместо строителя Машкова и студента Гедевана, на планету Плюк, благодаря инопланетянину Ромашке, попадут всемирно известный виолончелист Владимир Николаевич Чижов и его двоюродный племянник из Тутуевска — Толик, приехавший в Москву поступать на курсы диджеев. Отношения Чижова и Толика — одна из главных сюжетных линий фильма — Чижов не знает, что Толик его племянник, и считает его аферистом, который хотел обокрасть его квартиру, а Толик на дядю за это обижается. Общий язык они находят не сразу. В мультфильме пара «взрослый-подросток» поменяется местами, земляне выживут на Плюке благодаря предприимчивости Толика (например, он, увидев местные деньги (чатлы), тут же продаёт инопланетянам свою шапку), а также его умению издавать на дядиной виолончели ужасные звуки, которые нравятся инопланетянам. Приключения занесут героев на планету Хануд, однако планеты Альфа в мультфильме не будет.

Так же как и в фильме, главные герои встретят на Плюке чатланина Уэфа и пацака Би. Однако, в отличие от фильма, инопланетяне, хотя и остались гуманоидами, стали непохожи на людей внешне (так, например, Уэф будет иметь хобот). Появятся и новые персонажи: например, робот Абрадокс, который путешествует в компании Уэфа и Би. На планете Плюк появится новая «раса» (кроме чатлан и пацаков) — фитюльки.

В мультфильме будут отражены и некоторые современные реалии — сотовые телефоны, отношения «провинция-столица», понятие «гастарбайтер», а некоторые существовавшие в художественном фильме, но ставшие уже неактуальными намёки на дефицит, на очереди, на нищую жизнь будут убраны. Словарь плюкан, в основном, остался прежний. Мультфильм будет для всех возрастов, исключая самый-самый юный.
Ксения Петрищева  (XeniaP)
#
Ни слова про банки, экономику... Поэтому уточню оставшийся пока без ответа вопрос: "Зачем Вам блог на Банки.ру?"

2Julia: а что,вся ваша жизнь - лишь работа? Человек должен развиваться всесторонне...
Юлия Сухарева  (Juлия)
#
Нет, конечно! Но Банки.ру - портал для профессионального общения. Посмотрите прекрасный блог Надии Черкасовой - она предпочитает говорить в основном на профессиональные темы. И я понимаю, почему. А вот зачем блог Сергею Лапшину, пока не понимаю. Но поживем - увидим smile:)
Александр К  (Диоген)
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"Общество без цветовой диференциации штанов не имеет смысла" (вот основная дискуссия фильма)
Господа, фильм ведь не про "ГРАВИЦАПУ" или "ПАПЕЛАЦ", фильм о разности мировозрений. Очевидно противопастовление прагматичного классового общества инопланетян и высокодуховной шкалы приоритетов землян. Неужели мы на западный манер, пласмассово, по форме, а не по существу воспринимаем шедевры своей собственной культуры... ( к коим безусловно относится филосовско-юморестический фильм "КИН-ДЗА-ДЗА)
Сергей Лапшин  (lapshin)
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Я наслаждался игрой актеров, диалогами. Восхищен, как с минимумом средств и возможностей создан прекрасный фантастический фильм. Пожалуй пересмотрю Сталкера Тарковского.
Александр К  (Диоген)
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Сталкер Тарковского это круто. Есть еще смысл пересмотреть шедевры рожденные в тандеме Марка Захарова и Георгия Горина : "Обыкновенное чудо", "Формула любви" ну и конечноже "Тот самый Мюнхгаузен".
Только вот вопрос напрашивается. От чего это банкиров потянуло на филосовские фильмы??? Ликвидность девать некуда, провизии прут. Вот и филосовствуем??? smile:)
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