Пересмотрел фантастический фильм Георгия Данелия Кин-дза-дза.
Получил огромное удовольствие.
Данелия не мог предположить, что посмотрю я этот фильм на экране, по сути, телефона (КПК).
Но устройство телепортации в фильме, очень похоже на современный мобильник.
Спецэффекты в фильме очень хороши, ничего лишнего. В одном, правда, месте, когда на планете Альфа (зы...) принудительно сажают пепелатц в подземелье, видно несовершенство эффектов. Хотя... это 1986 год, надо учитывать... и в Терминаторе 1 (1984 г) в конце фильма экзоскелет мультяшно дергается.
А какие актеры! Вах!
Мой лексикон навсегда пополнился словом "пепелатц". Так я называю невнятные или забавные транспортные средства.
И так, между делом, на КПК, воткнув наушники, можно по-частям, урывками пересмотреть много отличных фильмов.
Комментарии 12
Первый раз просмотр вообще просто убил.
Ничего интересного.
Потом однокашник этот фильм пересказывал - как будто совсем другой фильм.
И с каждым просмотром все интереснее.
Вот "Ширли-мырли" аналогично. Или "Особенности......"
Прошло время, и пришло понимание - что фильм-то большей частью не фантастический, а скорее сатирический. Этакая грустная сатирическая антиутопия. А то, что действие происходит где-то на других планетах, - то это просто так, для антуража. И вот в таком виде фильм мне понравился. И нравится с течением времени всё больше и больше. То ли отношение поменялось, то ли я повзрослел.
"Кин-дза-дза" разлетелась на множество цитат, употребляемых порой совершенно без привязки к контексту. "Каша есть? - Есть! - Какая? - Пластиковая". "А Скрипач не нужен..." "Я не бездействовал, я сразу на цапу нажал" "Малиновые штаны - два раза КУ" "Женщину убрали автомат поставили - теперь скидки не получишь". Да и слова типа гравицапы, пепелаца, луцеколонки стали самостоятельными языковыми единицами. Замечательная цитата "Цветовая дифференциация штанов - величайшее изобретение. Без него существование нашей цивилизации было бы бессмысленно" употребляется частенько, когда в какой-нибудь из фирм пытаются ранжировать по внешнему виду сотрудников, исходя из неочевидных (или обидных) принципов. И всё это - самый верный индикатор народной любви к кино. Следующий этап - анекдотическая стадия. Но что-то я анекдотов про жителей планеты Плюк не припомню.
Сценарий мультфильма написан по мотивам неопубликованной повести Г. Данелия и Р. Габриадзе, по которой в 1986 году был снят художественный фильм «Кин-дза-дза!». Соответственно, мультфильм имеет много общего с фильмом — общая канва, диалоги, философский смысл и пр. Однако есть и некоторые различия.
Так, например, изменены два главных героя. Вместо строителя Машкова и студента Гедевана, на планету Плюк, благодаря инопланетянину Ромашке, попадут всемирно известный виолончелист Владимир Николаевич Чижов и его двоюродный племянник из Тутуевска — Толик, приехавший в Москву поступать на курсы диджеев. Отношения Чижова и Толика — одна из главных сюжетных линий фильма — Чижов не знает, что Толик его племянник, и считает его аферистом, который хотел обокрасть его квартиру, а Толик на дядю за это обижается. Общий язык они находят не сразу. В мультфильме пара «взрослый-подросток» поменяется местами, земляне выживут на Плюке благодаря предприимчивости Толика (например, он, увидев местные деньги (чатлы), тут же продаёт инопланетянам свою шапку), а также его умению издавать на дядиной виолончели ужасные звуки, которые нравятся инопланетянам. Приключения занесут героев на планету Хануд, однако планеты Альфа в мультфильме не будет.
Так же как и в фильме, главные герои встретят на Плюке чатланина Уэфа и пацака Би. Однако, в отличие от фильма, инопланетяне, хотя и остались гуманоидами, стали непохожи на людей внешне (так, например, Уэф будет иметь хобот). Появятся и новые персонажи: например, робот Абрадокс, который путешествует в компании Уэфа и Би. На планете Плюк появится новая «раса» (кроме чатлан и пацаков) — фитюльки.
В мультфильме будут отражены и некоторые современные реалии — сотовые телефоны, отношения «провинция-столица», понятие «гастарбайтер», а некоторые существовавшие в художественном фильме, но ставшие уже неактуальными намёки на дефицит, на очереди, на нищую жизнь будут убраны. Словарь плюкан, в основном, остался прежний. Мультфильм будет для всех возрастов, исключая самый-самый юный.
2Julia: а что,вся ваша жизнь - лишь работа? Человек должен развиваться всесторонне...
Господа, фильм ведь не про "ГРАВИЦАПУ" или "ПАПЕЛАЦ", фильм о разности мировозрений. Очевидно противопастовление прагматичного классового общества инопланетян и высокодуховной шкалы приоритетов землян. Неужели мы на западный манер, пласмассово, по форме, а не по существу воспринимаем шедевры своей собственной культуры... ( к коим безусловно относится филосовско-юморестический фильм "КИН-ДЗА-ДЗА)
Только вот вопрос напрашивается. От чего это банкиров потянуло на филосовские фильмы??? Ликвидность девать некуда, провизии прут. Вот и филосовствуем???