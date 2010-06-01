Декоративная ставочка

В очередной раз снижена ставка рефинансирования. 7.75%. Особого влияния на экономику она не имеет. Помню, однажды, в 2008 году рефинансирование было, но не по одноименной ставке - беззалоговые аукционы. То есть, то ставка рефинансирования есть, а рефинансирования нет. То рефинансирование есть, но не по ставке рефинансирования.



Возникает мысль, что у всех нормальных пацан... эээ... У всех цивилизованных стран, есть ставка рефинансирования и у нас должна быть.