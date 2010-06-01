В очередной раз снижена ставка рефинансирования. 7.75%. Особого влияния на экономику она не имеет. Помню, однажды, в 2008 году рефинансирование было, но не по одноименной ставке - беззалоговые аукционы. То есть, то ставка рефинансирования есть, а рефинансирования нет. То рефинансирование есть, но не по ставке рефинансирования.
Возникает мысль, что у всех нормальных пацан... эээ... У всех цивилизованных стран, есть ставка рефинансирования и у нас должна быть.
Комментарии 10
Банки набравшие большой обьем ликвидности в период кризиса под высокие проценты теперь задумываются о том как отдавать эти деньги с высокими процентами своим вкладчикам.
Теперь с понижением СР деньги для Банков стали дешевле.Перезаймут у ЦБ чтобы рассчитаться с вкладчиками...Разумно.
Один мой приятель в подобных случаях говорит "Больно ты ловок!".
Дать нашим банкам (банк24.ру, разумеется, не имеем в виду ) деньги под низкий процент, они по быстрому понараздают кредитов (с минимальной, маржой, конечно же ), дешёвые кредитные деньги хлынут на рынок и будьте любезны-получите-очередные виток инфляции и кризис. Как тут не вспомнить "Этот день мы приближали как могли".
Нет уж. Пусть будет декоративная ставочка для целей налогооблажения и рефинансирование, живущее по каким-нибудь другим правилам. Дешёвых денег нам не надь!
Точно. Вот Канада и подняла ставку
В ст.395 ГК упоминается учетная ставка.
В ст.809 ГК упоминается ставка рефинансирования, но несколько в непривычном для работников банков виде.
Т.о, понятие "ставка рефинансирования" в законах России не раскрыто. Достаточно сложно говорить об отсутствии рефинансирования в условиях отсутствия такового.
С уважением.