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Декоративная ставочка

01.06.2010 08:22 10 1 885 просмотров
В очередной раз снижена ставка рефинансирования. 7.75%. Особого влияния на экономику она не имеет. Помню, однажды, в 2008 году рефинансирование было, но не по одноименной ставке - беззалоговые аукционы. То есть, то ставка рефинансирования есть, а рефинансирования нет. То рефинансирование есть, но не по ставке рефинансирования.

Возникает мысль, что у всех нормальных пацан... эээ... У всех цивилизованных стран, есть ставка рефинансирования и у нас должна быть.

Комментарии 10

tx87  (tx87)
#
тендия к понижени ср была известна давно.и это не лучшая новость для тех кто использует классический финансовый инструмент-депозит
tx87  (tx87)
#
*тенденция
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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да.. тренденция та еще. Чем бы пацаны не тешились, лишь бы стрелки не забивали. А депозиты сейчас для любителей адреналина.
tx87  (tx87)
#
впринципе разумная мера со стороны цб...помощь банкам.
Банки набравшие большой обьем ликвидности в период кризиса под высокие проценты теперь задумываются о том как отдавать эти деньги с высокими процентами своим вкладчикам.
Теперь с понижением СР деньги для Банков стали дешевле.Перезаймут у ЦБ чтобы рассчитаться с вкладчиками...Разумно.
Гектор  (Гектор)
#
Не получится: там везде были длинныевклады на 2-3 года
MultiUser  (MultiUser)
#
Цитата
У всех цивилизованных стран, есть ставка рефинансирования и у нас должна быть.


Один мой приятель в подобных случаях говорит "Больно ты ловок!". smile:D

Дать нашим банкам (банк24.ру, разумеется, не имеем в виду smile:D ) деньги под низкий процент, они по быстрому понараздают кредитов (с минимальной, маржой, конечно же smile:D ), дешёвые кредитные деньги хлынут на рынок и будьте любезны-получите-очередные виток инфляции и кризис. Как тут не вспомнить "Этот день мы приближали как могли".

Нет уж. Пусть будет декоративная ставочка для целей налогооблажения и рефинансирование, живущее по каким-нибудь другим правилам. Дешёвых денег нам не надь! smile:|
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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Цитата
Дешёвых денег нам не надь!

Точно. Вот Канада и подняла ставку smile:ura:
Ксения Петрищева  (XeniaP)
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мне понравилась оговорочка по Фрейду:тренденция))) Надо записать себе smile:)
Владимир Степанов  (Степанов В.В.)
#
Высокие Договаривающиеся Стороны в 1930 году, при подготовке Конвенции о единообразном законе о переводном и простом векселе, упомянули об учетной ставке (ст.48). СССР присоединился к Конвенции в 1936 году.
В ст.395 ГК упоминается учетная ставка.
В ст.809 ГК упоминается ставка рефинансирования, но несколько в непривычном для работников банков виде.
Т.о, понятие "ставка рефинансирования" в законах России не раскрыто. Достаточно сложно говорить об отсутствии рефинансирования в условиях отсутствия такового.
С уважением.
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