Аппетит к риску отбит напрочь. Толковых инструментов, в которые, с приемлемым риском и доходностью, можно разместить деньги все еще нет. Впереди депрессивное, с точки зрения деловой активности, лето. Деньги на счета клиентов стремительно прибывают. Поэтому максимальную ставку привлечения срочных депозитов снижаем с 12.5% до 9.9% годовых в рублях. Я бы снизил еще жестче до 8%, но, демократия, коллеги отговорилиПо картсчетам снижаем с 5% до 3% годовых в рублях.Для тех кто не понял. Государство и экономика давят ставки по кредитам вниз. А банкиры, в данной ситуации, вместо того, чтобы кредитовать, лучше уменьшат пассивы.