Вести с желтых полей...

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 12
Старо как мир.
Я к этому философски отношусь.Говорят значит,ты что то из себя представляешь.
"Ниоком" - не говорят.
Любое упоминание в прессе, кроме некролога, это хорошая реклама! сэр Уинстон Черчилль
А благодаря проекту Блоги на Banki.ru многие увидят, что во главе банков стоят неординарные люди, и, думаю, оценят это...
Форумчане, айда за мной!!!
Отстоим доброе имя блоггеров и banki.ru
В продолжение поста. Тут вот всплыли старые знакомые, пока не публично, поэтому товарные марки и фамилии стер:
Запрос на предоставление информации
в Управление рекламы и связей с общественностью
......
Уважаемые господа!
Исходя из информации, опубликованной в личном блоге председателя Правления ОАО «Банк24.ру» Сергея Лапшина (http://www.banki.ru/blog/lapshin/100.php), он намерен дистанционно управлять банком при помощи Интернета. Также в одном из постов упоминается, что в настоящее время С.Лапшин находится за границей.
В связи с этой информацией просим Вас ответить на ряд вопросов:
1) На самом ли деле Сергей Лапшин покинул пределы РФ? Если да, то с какой целью?
2) Не противоречит ли практика дистанционного руководства кредитной организацией из-за пределов РФ законам РФ, нормативным актам ЦБ РФ или внутренним правилам работы ..., ... или ОАО «Банк24.ру»?
Надеемся на сотрудничество.
03.06.2010г.
Главный редактор:
Ибо на здравовыслие сия статейка не наталкивает, тем паче после того, как Вы её (аффтора) "обозвали" здравомыслящей
Ну её богу, ну низзя так пИсать - цитатами из контекста - это последнее дело для любого (подчёркиваю) журналиста.
Вас - лично не знаю, да и на 24.ру мне... Нравятся Ваши статьи (из многих).