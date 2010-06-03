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Вести с желтых полей...

03.06.2010 14:29 12 1 991 просмотр
http://www.ura.ru/content/svrd/03-06-2010/news/1052115019.html


Вот классический пример,почему я стараюсь в интернете вещать аккуратно. Можно было бы сделать блог острей и интересней, но тут же надергают из контекста. Ну и этот блог технически очень слаб и не защищает блогера от "отморозков". Поэтому сделаю блог и на ЖЖ.

Комментарии 12

Татьяна  (VTA)
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smile:) забавная статейка.. неужели Вы так серьезно относитесь к подобным публикациям? не переживайте, говорить всегда будут, а на каждый роток не набросишь платок smile:| кстати, лет 15 назад мне сказали, что у хорошего руководителя все работает даже если он "лежит в шезлонге на берегу океана".. smile;) ну а сделаете свой жж - дайте тут ссылку - интересно почитать.
CreditWay  (CreditWay)
#
Ну а как Вы хотели...Обратная сторона известности - папарацци,желтая пресса smile:)
Старо как мир. smile:)
Я к этому философски отношусь.Говорят значит,ты что то из себя представляешь. smile:)
"Ниоком" - не говорят. smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Сергей, надергать цитат могут и из ничего. А статейка по ссылке неинтересная и абсолютно бездарная, она хлеб свой есть зря, идет одно тупое перечисление, что банкиру нравится то-то, тут узнал новое слово, тут он отдыхал..и что? Статейка ни о чем и написана никем.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Сергей, приветствую прямо с конференции Мастеркард в Будапеште. Хотела убежать, но такой пост не прокомментить не могла. Ну не сидится кому-то спокойно и что? Обычная статья, даже легкая, не берите в голову. Лишь подтверждает Вашу популярность. smile8) Take it easy!
smile:{}
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
А мне понравилось, что Банки ру федеральным банковским порталом назвали smile:ura:
Вадим Логинов  (vloginov)
#
Публичность - нелегкое бремя, но:
Любое упоминание в прессе, кроме некролога, это хорошая реклама! сэр Уинстон Черчилль

А благодаря проекту Блоги на Banki.ru многие увидят, что во главе банков стоят неординарные люди, и, думаю, оценят это...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Отписался под статьёй, свою шпильку Оксана получила. smile:D
Форумчане, айда за мной!!!
Отстоим доброе имя блоггеров и banki.ru smile:nunu:
Сергей Лапшин  (lapshin)
#
Оксана - дама нормальная и здравомыслящая.

В продолжение поста. Тут вот всплыли старые знакомые, пока не публично, поэтому товарные марки и фамилии стер:




Запрос на предоставление информации
в Управление рекламы и связей с общественностью
......



Уважаемые господа!

Исходя из информации, опубликованной в личном блоге председателя Правления ОАО «Банк24.ру» Сергея Лапшина (http://www.banki.ru/blog/lapshin/100.php), он намерен дистанционно управлять банком при помощи Интернета. Также в одном из постов упоминается, что в настоящее время С.Лапшин находится за границей.

В связи с этой информацией просим Вас ответить на ряд вопросов:

1) На самом ли деле Сергей Лапшин покинул пределы РФ? Если да, то с какой целью?
2) Не противоречит ли практика дистанционного руководства кредитной организацией из-за пределов РФ законам РФ, нормативным актам ЦБ РФ или внутренним правилам работы ..., ... или ОАО «Банк24.ру»?


Надеемся на сотрудничество.
03.06.2010г.


Главный редактор:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Тогда, уважаемый Сергей, как я и подписал под "ней", скорее всего имеет что-то личное... smile;)
Ибо на здравовыслие сия статейка не наталкивает, тем паче после того, как Вы её (аффтора) "обозвали" здравомыслящей
Ну её богу, ну низзя так пИсать - цитатами из контекста - это последнее дело для любого (подчёркиваю) журналиста. smile:wall:
Вас - лично не знаю, да и на 24.ру мне... Нравятся Ваши статьи (из многих).
Татьяна  (VTA)
#
запрос какой-то дилетантский, если, конечно Вы не давали подписку о не выезде.. неужели Ваши службы будут отвечать? хотя, конечно будут - бизнес этикет - 3 дня на ответ, но в целом - идиотизм... Еще б в ЦБ запрос написали - можно ли руководить Банком дистанционно? просто "..страна непуганых идиотов.."
Сергей Лапшин  (lapshin)
#
Ну если они наваяют чего нибудь. Я ссулочку тут запостю smile:-)
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