Вести с желтых полей...

Вот классический пример,почему я стараюсь в интернете вещать аккуратно. Можно было бы сделать блог острей и интересней, но тут же надергают из контекста. Ну и этот блог технически очень слаб и не защищает блогера от "отморозков". Поэтому сделаю блог и на ЖЖ.