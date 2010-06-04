Какая всё таки красивая наша Столица

CreditWay (CreditWay) 04.06.2010 13:56 # Арендовать будете или покупать ? Надежный,проверенный риэлтор по коммерческой недвиге,не интересует ? 0
Комментарии 19
Надежный,проверенный риэлтор по коммерческой недвиге,не интересует ?
Маршрут: С-Посад - Садовое - Тимура ФрунДзе.
Сегодня (по-делам) вынужден был встречать восход на Ленинском проспекте и далее в сторону Профсоюзной.
Млин, упечатления незабываемые! 5.40 утра Ленинский просто летит, перемежаясь с восходясчим солнышком...
Стоит много усилий следить за дорогой...
Мож Нью-Йорком или Дюссельдорфом повосхищаться ?
Перенесение головного офиса в Москву много Вам не принесет. Наоборот, при возникновении каких-то проблем за региональные банки еще какая-то борьба возможна, московские сольют без сожаления. У Вас на самый крайний случай в случае крайне сложного положения остается возможность закрыть московский филиал и передать решение всех проблем в головной офис, а это даст некоторую передышку.
Но активно работать в Москве нужно - здесь основные деньги.
И еще: ниша вирутального банка, практически все операции осуществляющего по интернету пока не занята. Этот сегмент восстребован и сейчас, но будет восстребован гораздо больше в ближайшие годы. Чисто виртуальный банк не возможен в нашей стране как силу законодательных ограничений, так и в силу естественного недоверия наших людей к тому, что нельзя пощупать руками. Вариант развития такого виртуального банка на базе реального провинциального банка мне кажется самым предпочтительным. Можно сделать этот банк абсолютно универсальным, проводящим все необходимые операции как с физическими лицами, так и с юридическими. Вопросы идентификации личности на расстоянии решаемы. Приглядитесь внимательно к тому как это делается в первую очередь в Америке (большая страна, сравнимая по расстояниям с Россией).
Сообщите, пожалуйста, cвой адрес электронной почты на ei-eurasia@bk.ru
В развитие мысли Гектора хотим переслать Вам материалы, как это делается в США
Не могли бы Вы дать другой e-mail адрес?
This is the Postfix program at host relay.bank24.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to <postmaster>
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The Postfix program
<usr751@bank24.ru> (expanded from <bank@bank24.ru>): can't create user output
file. Command output: procmail: Error while writing to "/var/mail/usr751"
Можно вопрос не по теме?
Почему Банки не рассматривают залоги сельхозназначения.. земли,недвижимость,спецтехнику..почему?
Столько заявок приходит от собственников, и зарегистрированы они в Москве, а собственность во многих регионах России и хотят поднимать экономику России.. сельское хозяйство, лесоперерабатывающую промышленность ..а им отказывают..
Может Ваш Банк рассматривает такие заявки?
Если 24.ру, ты перенесешь головной из Екатеринбурга, я буду всем советовать немедленно из тебя уйти! Открывайте офисы в Мск и Питере — пожалуйста, но налоги на прибыль платите здесь, зачем переносить в Мск?! И НДФЛ ТОПов платите здесь! Многие компании в Екб становятся федерального уровня. По сути 24 сейчас лучший IT-банк РФ, и он стал им в Екатеринбурге. Но за уход из Екатеринбурга я сделаю все для отбивания максимума клиентов у 24.ру в пользу банков Екатеринбурга.