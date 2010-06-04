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Какая всё таки красивая наша Столица

04.06.2010 13:28 19 2 163 просмотра
Вчера, едучи через пробки и любуясь оной, подумал - а может перевести центральный офис и юр.адрес Банк24.ру в Москву?

Комментарии 19

CreditWay  (CreditWay)
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Арендовать будете или покупать ?
Надежный,проверенный риэлтор по коммерческой недвиге,не интересует ? smile:)
Татьяна  (VTA)
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нет.. красивая она ночью или ранним утром.. в переулках или во двориках.. или где-нибудь на бульварном.. когда только-только проехали поливальные машины, видны первые лучи солнышка и.. еще не запущен "бешеный бег".. smile:) а еще... вчера Вы разгладывали из пробки Москву, завтра - Питер (тоже безумно красив), послезавтра - Калининград (весна и осень - просто сказка, особенно в немецких кварталах) и что? так и будете офис переносить? smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ежжу ежедневно из Сергиева-Посада в Москву... Ессно, оччень ранним утром. smile:D
Маршрут: С-Посад - Садовое - Тимура ФрунДзе.
Сегодня (по-делам) вынужден был встречать восход на Ленинском проспекте и далее в сторону Профсоюзной.
Млин, упечатления незабываемые! 5.40 утра Ленинский просто летит, перемежаясь с восходясчим солнышком... smile:cry:
Стоит много усилий следить за дорогой... smile:D
Александр К  (Диоген)
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Красота красотой. А вот с точке зрения банковского бизнеса. Как думаете, рынок интересный, в сравнении с регионами?
Сергей Лапшин  (lapshin)
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Сейчас журналисты начнут писать типа: Лапшин переводит банк в Москву...
CreditWay  (CreditWay)
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Мож Нью-Йорком или Дюссельдорфом повосхищаться ? smile:D
Татьяна  (VTA)
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еже ли только ura.ru, уж очень они любят про Вас писать.. смотрите - опять отток вкладов начнется...тьфу-тьфу-тьфу..
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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"Лапшин хочет сделал Москву своим офисом" smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ксати, милейший, а где сейчас находится оффис 24.ру? smile:shuffle:
Екатерина Суворова  (28_888)
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Я не Сергей, но отвечу, так как недавно даже была там, - в Екатеринбурге. smile;) В Москве тоже есть на Тверской-Ямской представительство, но с центральным офисом по масштабам и впечатлению не сравнится. smile:idea:
Гектор  (Гектор)
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Я не могу оценить красоту Москвы, поскольку это часть меня. Она всегда будет вызывать мое умиление и радость. Но, честно говоря, если отрешиться от сантиментов, Москва уже перестала быть городом, в котором можно нормально и комфортно жить. Главная проблема - чудовищные автомобильные пробки, городской транспорт забит людьми. В метро тоже дышать нечем. И я что-то не слышал, что городские власти собираются установить в поездах и на станциях кондиционеры. О взятках, которые придется платить в Москве на каждом шагу я уж не говорю.
Перенесение головного офиса в Москву много Вам не принесет. Наоборот, при возникновении каких-то проблем за региональные банки еще какая-то борьба возможна, московские сольют без сожаления. У Вас на самый крайний случай в случае крайне сложного положения остается возможность закрыть московский филиал и передать решение всех проблем в головной офис, а это даст некоторую передышку.
Но активно работать в Москве нужно - здесь основные деньги.
И еще: ниша вирутального банка, практически все операции осуществляющего по интернету пока не занята. Этот сегмент восстребован и сейчас, но будет восстребован гораздо больше в ближайшие годы. Чисто виртуальный банк не возможен в нашей стране как силу законодательных ограничений, так и в силу естественного недоверия наших людей к тому, что нельзя пощупать руками. Вариант развития такого виртуального банка на базе реального провинциального банка мне кажется самым предпочтительным. Можно сделать этот банк абсолютно универсальным, проводящим все необходимые операции как с физическими лицами, так и с юридическими. Вопросы идентификации личности на расстоянии решаемы. Приглядитесь внимательно к тому как это делается в первую очередь в Америке (большая страна, сравнимая по расстояниям с Россией).
Владимир Баранин  (vlabar)
#
Уважаемый Сергей!
Сообщите, пожалуйста, cвой адрес электронной почты на ei-eurasia@bk.ru
В развитие мысли Гектора хотим переслать Вам материалы, как это делается в США
Владимир Баранин  (vlabar)
#
Уважаемый Сергей!
Не могли бы Вы дать другой e-mail адрес?
This is the Postfix program at host relay.bank24.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The Postfix program

<usr751@bank24.ru> (expanded from <bank@bank24.ru>): can't create user output
file. Command output: procmail: Error while writing to "/var/mail/usr751"
Наталья  (tyt)
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Москва конечно красивая! А может лучше в село, там воздух чистый и птички поют. smile:)
Можно вопрос не по теме?
Почему Банки не рассматривают залоги сельхозназначения.. земли,недвижимость,спецтехнику..почему?

Столько заявок приходит от собственников, и зарегистрированы они в Москве, а собственность во многих регионах России и хотят поднимать экономику России.. сельское хозяйство, лесоперерабатывающую промышленность ..а им отказывают..

Может Ваш Банк рассматривает такие заявки?







Лиахим  (мвф)
#
Я считаю: банк либо платит налоги на прибыль и прочее в Екатеринбурге и держит там более высоко оплачиваемый топ-менеджмент для развития потребления в Екатеринбурге, либо пусть уходит из города вообще. Зачем я буду приносить прибыль банку, который отдаст его Московскому бюджету, итак самому большому из бюджетов городов мира за счёт всей России.

Если 24.ру, ты перенесешь головной из Екатеринбурга, я буду всем советовать немедленно из тебя уйти! Открывайте офисы в Мск и Питере — пожалуйста, но налоги на прибыль платите здесь, зачем переносить в Мск?! И НДФЛ ТОПов платите здесь! Многие компании в Екб становятся федерального уровня. По сути 24 сейчас лучший IT-банк РФ, и он стал им в Екатеринбурге. Но за уход из Екатеринбурга я сделаю все для отбивания максимума клиентов у 24.ру в пользу банков Екатеринбурга.
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