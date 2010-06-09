Екатеринбург будет объединен с несколькими городами-сателлитами. Верхняя Пышма, Среденеуральск, Арамиль, Березовский.
Толковое решение. Я бы добавил Первоуральск, Ревду и Сысерть. Объединение позволит Екатеринбургу занять твердое третье место, по большинству параметров, среди городов России. Положительное влияние на экономику региона гарантировано. И граница города Екатеринбурга резко расширится. И стоимость земли, вошедшей в новые границы, многократно возрастет. "Людьми движут тайные мотивы". Надо бы посмотреть, кто основной латифундист в окрестностях Екатеринбурга
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