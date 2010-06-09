Айфоны и Апэды...

Вот и прошли презенташки топовых мегагаджетов от Апле. Хорошие вещи. Нужные. Стоило мне больших усилий не броситься покупать Айпэд и Айфон 3GS. Не хочу переплачивать спекулянтам, а хочу купить лицензионный товар у российских ОПСоСов. Тем более, что в Айпэде засада с минисимкой.
В Эмиратах видел 64 гигабайтный Айпэд, но без 3G. Удержался от соблазна. Твердо решил Ipad брать с 3G-модулем и 64 Gb памяти. Тоже и с Iphon 4G. Буду ждать память на 64 Gb. Не люблю суетиться с промежуточными вариантами. На примере продукции Aple, я изучаю блестящий образец закрытой технологии.
А вообще, мне нравятся открытые технологии. Поэтому основной телефон у меня HTC HD2, а запасной - Iphon. С симками от разных операторов - диверсификация. Долгие годы портные шьют мне костюмы с двумя карманами в полах пиджака под телефоны, с размерами, промеренными с КПК. Удобно.
Теперь с нетерпением буду ждать нормальный планшетник с виндой и USB-портом.
Комментарии 11
А с 3G мини-ноут рассматриваю, нокиа вышел новый, удобно в поездках это, конечно. А с Айпэдами что-то затягивается у нас как-то, вроде уже и есть у нас, но где же офиц. продажи... Да и цена для нашего рынка...
Плюс оболочку от Спб и никаких Афоней не треба.
Юзаю уже пол-года, от стилуса (как от вредной привычки) отвык недели за две.
Короче - весчь аппарат.
Сергей, "пинжак с карманами" под Апэд уже заказали?
Какой бы удобным ни был сенсорный дисплей,
лично мне на Нокии E72 тексты (почта, аська)
все равно набирать удобнее.
Хотя это в значительной степени дело привычки наверное:)