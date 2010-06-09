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Айфоны и Апэды...

09.06.2010 08:18 11 2 363 просмотра
Вот и прошли презенташки топовых мегагаджетов от Апле. Хорошие вещи. Нужные. Стоило мне больших усилий не броситься покупать Айпэд и Айфон 3GS. Не хочу переплачивать спекулянтам, а хочу купить лицензионный товар у российских ОПСоСов. Тем более, что в Айпэде засада с минисимкой.

В Эмиратах видел 64 гигабайтный Айпэд, но без 3G. Удержался от соблазна. Твердо решил Ipad брать с 3G-модулем и 64 Gb памяти. Тоже и с Iphon 4G. Буду ждать память на 64 Gb. Не люблю суетиться с промежуточными вариантами. На примере продукции Aple, я изучаю блестящий образец закрытой технологии.

А вообще, мне нравятся открытые технологии. Поэтому основной телефон у меня HTC HD2, а запасной - Iphon. С симками от разных операторов - диверсификация. Долгие годы портные шьют мне костюмы с двумя карманами в полах пиджака под телефоны, с размерами, промеренными с КПК. Удобно.

Теперь с нетерпением буду ждать нормальный планшетник с виндой и USB-портом.

Комментарии 11

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Сергей, скажите, в HD2 есть что-то, что не нравится или неудобно? Как раз вот собираюсь его брать, в руках подержал, потыкал, вроде нормально, но непривычно без стилуса-то, до этого стилусные коммуникаторы имел, всякие Глофиишы.
А с 3G мини-ноут рассматриваю, нокиа вышел новый, удобно в поездках это, конечно. А с Айпэдами что-то затягивается у нас как-то, вроде уже и есть у нас, но где же офиц. продажи... Да и цена для нашего рынка... smile:(
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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На мой взгляд, ХД2 - лучшее, что есть на рынке.
Плюс оболочку от Спб и никаких Афоней не треба.
Юзаю уже пол-года, от стилуса (как от вредной привычки) отвык недели за две.
Короче - весчь аппарат. smile8)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Долгие годы портные шьют мне костюмы с двумя карманами в полах пиджака под телефоны, с размерами, промеренными с КПК

Сергей, "пинжак с карманами" под Апэд уже заказали? smile:D smile:shuffle:
Сергей Лапшин  (lapshin)
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Нууууу.... Для таких целей у меня есть Сонька серии "Р" - отлично входит в левый боковой карман пиджака.
tx87  (tx87)
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а у меня Сони Эрикссонн Т250... smile:D столько лет уже со мной.. smile:)
Александр Фоменков  (Auris)
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А я вот не понимаю телефоны без клавиатуры.
Какой бы удобным ни был сенсорный дисплей,
лично мне на Нокии E72 тексты (почта, аська)
все равно набирать удобнее.
Хотя это в значительной степени дело привычки наверное:)
Сергей Лапшин  (lapshin)
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После появления реальных КПК, я про нокию забыл. Хотя иногда требуется звонилка за 800 рублей, чтоб не жалко выкинуть было smile:-) Тогда покупаю Нокию, по старой памяти.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Согласен... Есть КПК, есть смартфон - помесь кавказца и японского пикинеса (кстати, тоже выкинуть не жалко) и есть просто звонилка.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А вообче - дело вкуса, привычки и предубеждений. smile8)
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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А я вот уже полгода N97 mini юзаю. Вполне себе аппарат. Даже от ноута, практически, отказался. smile:oops:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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А я сёня себе нетбук взял... Смарта и кпк, всё таки, не хватат...
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