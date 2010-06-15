У меня появилось нехорошее предчувствие, что экономика страны стремительно влетает в дефляцию. При дефляции наш народ еще не жил. На западе такие варианты были и они боятся дефляции как "черт ладана".
Тут обыватель воскликнет "нуачё, цены снижаются - это хорошо". Так оно. Но есть нюансы...
Наши госмонополии привыкли тупо поднимать ежегодно тарифы...
Вчера неожиданно пересеклись с компаньоном в офисе. Обсудили дела. До конца месяца снизим тарифы на ряд банковских услуг и сделаем максимальную ставку по вкладам 8% годовых.
Комментарии 9
насчет тарифов это да.вы правы..что не месяц то кто ниб поднимет что то.
сильную дефляцию бояться,потому что она может пойти в др крайность.в сильную инфляцию...может даж в гиперинфляцию...
это как перед ураганом,жара и марево...так же и сейчас возможно.
что Вы сами думаете Сергей?)
По поводу снижения размера депозитов надо быть осторожным: конечно в ущерб себе брать под высокий процент депозиты бессмысленно. Но кризис не кончился. Неожиданная катастрофа на почве ликвидности может случиться в любой момент. Что ее спровоцирует? Не знаю, что угодно. Вот, например, под удивленные взгляды наблюдателей загибается Межпромбанк. Банк, входящий в 30-ку крупнейших, между прочим. От того, как разрешат эту проблему может зависить дальнейшее развитие всего банковского сообщества. Мне кажется, нельзя определять уровень ставки по депозитам волютаристским путем. Пусть Вам еженедельно дают сводку о привлечении средств и их размещении. Тогда и будет понятно как дальше жить.
Гектор, эту мысль я усиленно высказывал еще лет 5-6 назад, но вот только сейчас некоторые банки уже вводят подобную (очень прибыльную) услугу, но вот если бы начали еще лет 5-ть назад, то не наступали бы сейчас на грабли при документальном сопровождении подобной услуги.
С уважением,
bankier