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Дефляция

15.06.2010 02:51 9 2 150 просмотров
У меня появилось нехорошее предчувствие, что экономика страны стремительно влетает в дефляцию. При дефляции наш народ еще не жил. На западе такие варианты были и они боятся дефляции как "черт ладана".

Тут обыватель воскликнет "нуачё, цены снижаются - это хорошо". Так оно. Но есть нюансы...

Наши госмонополии привыкли тупо поднимать ежегодно тарифы...

Вчера неожиданно пересеклись с компаньоном в офисе. Обсудили дела. До конца месяца снизим тарифы на ряд банковских услуг и сделаем максимальную ставку по вкладам 8% годовых.

Комментарии 9

tx87  (tx87)
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незаметл снижения цен,если честно,по-моему остались на том же уровне.
насчет тарифов это да.вы правы..что не месяц то кто ниб поднимет что то.

сильную дефляцию бояться,потому что она может пойти в др крайность.в сильную инфляцию...может даж в гиперинфляцию...

это как перед ураганом,жара и марево...так же и сейчас возможно.
что Вы сами думаете Сергей?)
Татьяна  (VTA)
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Снижения цен не заметила... Заметила, что в супермаркетах на полках просроченные продукты стали появляться, а еще, что все больше людей опять снимают с карт почти всю зарплату и несут ее на мелкооптовые продуктовые рынки... В некоторых павильонах торгового центра недалеко от моего дома за 3 месяца уже несколько раз сменились арендаторы... smile:(

CreditWay  (CreditWay)
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Гы.Ну термин дефляция и в психологии применяется.В психологии дефляция - состояние сознания, характеризуется внезапным возвращением к душевному равновесию и внутреннему спокойствию после также внезапно возникающих негативных аффектов. smile:)
Гектор  (Гектор)
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Дефляция безусловно возникла бы в России, если бы не разного рода монополисты (Газпром,РЖД, коммунальные службы и т.д.), они не дают. Но сопровождающие дефляцию сопутствующие явления, связанные с низкой деловой активностью - налицо.
По поводу снижения размера депозитов надо быть осторожным: конечно в ущерб себе брать под высокий процент депозиты бессмысленно. Но кризис не кончился. Неожиданная катастрофа на почве ликвидности может случиться в любой момент. Что ее спровоцирует? Не знаю, что угодно. Вот, например, под удивленные взгляды наблюдателей загибается Межпромбанк. Банк, входящий в 30-ку крупнейших, между прочим. От того, как разрешат эту проблему может зависить дальнейшее развитие всего банковского сообщества. Мне кажется, нельзя определять уровень ставки по депозитам волютаристским путем. Пусть Вам еженедельно дают сводку о привлечении средств и их размещении. Тогда и будет понятно как дальше жить.
Татьяна  (VTA)
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Сводки не помогут.. особенно если возникнут проблемы с ликвидностью. Кризис ликвидности - "болезнь заразная", Банки массово "встают в стопор" и найти свободный ресурс, а тем более быстро продать даже ликвидные активы сложно. Большинство Банков "сидит на такой подушке ликвидности", что в ближайшее время кризис им вряд ли страшен. Но в то же время, это фактически замороженные ресурсы, которые требуют обслуживания и фактически являются затратной статьей.. Что касается низких ставок, то тут сложнее: все хотят дешевые кредиты, а откуда их взять, если ставки привлечения будут высокими? Кстати, высокие ставки могут говорить как о потенциальных проблемах КО с ликвидностью, так и о высокорисковых операциях.
Гектор  (Гектор)
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По моему личному убеждению реальная инфляция в стране составляет порядка 15%. Я мог бы это подтвердить вычислениями, но в этом нет особого смысла. Как считает Росстат меня не интересует. Подгоняют ли они цифры под заранее известный ответ или считают по таким видам товаров, которые я сроду в руки не брал - не столь важно. Важно другое: при инфляции в 15% вкладывать деньги в банк под 5% лично я просто не стану. Деньги пойдут на другие рынки, но в банк не попадут. Возможно, что не все так радикально настроены как я, но эти соображения неплохо все-таки иметь ввиду. Теперь о необходимости снижения стоимости кредитов. Такая необходимость есть и она очень насущная, учитывая тот (для меня очевидный факт), что за основу развития страны взята американская модель, построенная на доступности кредита для массового потребителя. И то правда: без дешевой ипотеки жилищную проблему решить будет трудно, почти невозможно. Но в Америке практически все банки имеют доступ к дешевым кредитным ресурсам. А у нас - только государственные и "приближенные". Пытаться сделать кредитные ресурсами дешевыми в рамках одного небольшого банка - задача непосильная.
Гектор  (Гектор)
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Я бы сконцентрировал усилия не на удешевлении кредита, а на обеспечении его большей доступности. В свое время Русский Стандарт произвел революцию на банковской рынке, начав массовую выдачу потребительских кредитов, практически без всякой бумажной волокиты. И был вознагражден огромными прибылями. Сейчас нужно, на мой взгляд, гораздо более творчески работать с кредитами организациям. Многие из них не имеют разумных залогов. Еще одно поле - выдача гарантий на участие организаций в федеральных и муниципальных конкурсах. Мало того, что стало модой в конкурсной документации прописывать нулевую предоплату, так еще и требуется приличный залог или гарантии банка. Риски от этих гарантий, на мой взгляд, небольшие. Прописывйте любые проценты - этот товар сбыт найдет при условии широкого информирования.
Сергей  (bankiertop20)
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выдача гарантий на участие организаций в федеральных и муниципальных конкурсах.

Гектор, эту мысль я усиленно высказывал еще лет 5-6 назад, но вот только сейчас некоторые банки уже вводят подобную (очень прибыльную) услугу, но вот если бы начали еще лет 5-ть назад, то не наступали бы сейчас на грабли при документальном сопровождении подобной услуги.

С уважением,
bankier
Гектор  (Гектор)
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Понимаю Вас. Банкиры очень консервативный народ. Сам я не банкир, но имею со многими близкие дружеские связи. Переодически подкидываю им разные идеи. Лишь единожды это принесло осязаемый результат. Тогда мне удалось убедить банк организовать ОФБУ. Все!
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