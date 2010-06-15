У меня появилось нехорошее предчувствие, что экономика страны стремительно влетает в дефляцию. При дефляции наш народ еще не жил. На западе такие варианты были и они боятся дефляции как "черт ладана".Тут обыватель воскликнет "нуачё, цены снижаются - это хорошо". Так оно. Но есть нюансы...Наши госмонополии привыкли тупо поднимать ежегодно тарифы...Вчера неожиданно пересеклись с компаньоном в офисе. Обсудили дела. До конца месяца снизим тарифы на ряд банковских услуг и сделаем максимальную ставку по вкладам 8% годовых.