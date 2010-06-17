8% по рублевым вкладам.

Только что завершил курултай по вкладам. На год теперь только 8% годовых, на 3 месяца 6.9%. Мы хотим не только снизить % расходы, но и вернуть около 20% срочных вкладов вкладчикам.
Параметризацию по сумме вклада оставляем прежнюю - 5 тыр, вводим старую добрую Траекторию роста, и все остальные типы вкладов срочных "прибиваем". Упрощаем, так сказать, продуктовую линейку до одного типа вкладов. Один банк - один вклад
Комментарии 2
Вопрос слишком сложный, чтобы его можно было решить обсуждениями, нужен анализ данных.
17 июня Альфа-Банк увеличил ставки по всем вкладам. Теперь по срочным депозитам Альфа-Банка для физических лиц максимальная ставка составит до 9,50% годовых в рублях и до 6% годовых в валюте.
Я не очень люблю Альфу, но отдаю должное их въедливости и быстрому реагированию на возникающие проблемы. У всех, конечно, ситуация с ликвидностью различная. Но то, что Альфа Банк копейки не упустит знают все. Если он дает 9,5%, а у Вас 8%, то, согласитесь, Вы ему не конкурент.