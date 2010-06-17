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8% по рублевым вкладам.

17.06.2010 09:18 2 1 362 просмотра
Только что завершил курултай по вкладам. На год теперь только 8% годовых, на 3 месяца 6.9%. Мы хотим не только снизить % расходы, но и вернуть около 20% срочных вкладов вкладчикам.

Параметризацию по сумме вклада оставляем прежнюю - 5 тыр, вводим старую добрую Траекторию роста, и все остальные типы вкладов срочных "прибиваем". Упрощаем, так сказать, продуктовую линейку до одного типа вкладов. Один банк - один вклад smile:-)

Комментарии 2

Гектор  (Гектор)
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Ну, что Вам сказать: банк Ваш, решать Вам. Но когда я читал Ваше сообщение, то не мог отделаться от воспоминаний о генерале Лебеде (человека, которого я искренне уважаю), в бытность его кандидатом в Президенты России. Корреспондент его интервьюирует, а генерал бодро докладывает: сейчас ему принисут экономическую программу, я ее подпишу и - все, точка...
Вопрос слишком сложный, чтобы его можно было решить обсуждениями, нужен анализ данных.
Гектор  (Гектор)
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А вот, кстати, сообщение из Альфа-Банка:
17 июня Альфа-Банк увеличил ставки по всем вкладам. Теперь по срочным депозитам Альфа-Банка для физических лиц максимальная ставка составит до 9,50% годовых в рублях и до 6% годовых в валюте.
Я не очень люблю Альфу, но отдаю должное их въедливости и быстрому реагированию на возникающие проблемы. У всех, конечно, ситуация с ликвидностью различная. Но то, что Альфа Банк копейки не упустит знают все. Если он дает 9,5%, а у Вас 8%, то, согласитесь, Вы ему не конкурент.
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