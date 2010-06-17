Я верю в теорию заговоров. На Руси есть силы, которые сознательно или неосознанно блокируют принятие закона о безотзывных вкладах уже много лет.Никто не заставляет делать закон, по которому все вклады станут безотзывными, не надо пугать народ. Нужны три типа вкладов:- до востребования или расчетный (интернет-счет, карт-счет)- условно-срочный (это как сейчас срочные по ГК)- Жестко безотзывной.Кстати, можно не запрещать вкладчику изымать безотзывной вклад. Есть опыт Израиля - штраф 50%. Сколько раз нам приходилось во время финансовых кризисов активы "резать с кровью", что бы вкладчики на месяц забили сейфы.И так, кто заитересован в блокировании закона об безотзывных вкладах:1.Иностранные государства, основной бизнес которых, основан на печатании денег. Зарабатывая по триллиону минимум в год каждое, они могут выделить немного денег, чтобы отслеживать, блокировать, выводить из строя, дезинформировать идеологов потенциального финансового противника. Им нельзя допустить, чтобы у каких нибудь папуасов неожиданно возникла мощная банковская система, которая станет основой новой резервной валюты. А безотзывные вклады - это краеугольный камень. Сейчас у них возникли реальные проблемы с Китаем.2.Госбанки РФ. У этих кащеев-бессмертных есть несколько яиц с иглами, в которых заключено их потенциальное небытие: безотзывные вклады, страхование вкладов, коррекция 115 ФЗ, реальное и справедливое (не блатное) рефинансирование банков.3.Политические коньюктурщики и просто безграмотные политики, которыми манипулируют вышеуказанные группы.