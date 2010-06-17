Я верю в теорию заговоров. На Руси есть силы, которые сознательно или неосознанно блокируют принятие закона о безотзывных вкладах уже много лет.
Никто не заставляет делать закон, по которому все вклады станут безотзывными, не надо пугать народ. Нужны три типа вкладов:
- до востребования или расчетный (интернет-счет, карт-счет)
- условно-срочный (это как сейчас срочные по ГК)
- Жестко безотзывной.
Кстати, можно не запрещать вкладчику изымать безотзывной вклад. Есть опыт Израиля - штраф 50%. Сколько раз нам приходилось во время финансовых кризисов активы "резать с кровью", что бы вкладчики на месяц забили сейфы.
И так, кто заитересован в блокировании закона об безотзывных вкладах:
1.Иностранные государства, основной бизнес которых, основан на печатании денег. Зарабатывая по триллиону минимум в год каждое, они могут выделить немного денег, чтобы отслеживать, блокировать, выводить из строя, дезинформировать идеологов потенциального финансового противника. Им нельзя допустить, чтобы у каких нибудь папуасов неожиданно возникла мощная банковская система, которая станет основой новой резервной валюты. А безотзывные вклады - это краеугольный камень. Сейчас у них возникли реальные проблемы с Китаем.
2.Госбанки РФ. У этих кащеев-бессмертных есть несколько яиц с иглами, в которых заключено их потенциальное небытие: безотзывные вклады, страхование вкладов, коррекция 115 ФЗ, реальное и справедливое (не блатное) рефинансирование банков.
3.Политические коньюктурщики и просто безграмотные политики, которыми манипулируют вышеуказанные группы.
Комментарии 22
Хотя были прецеденты. Не те печальные опыты с введением комиссий постфактум. Как-то я открывал вклады, которые подразумевали участие условно в некой спецпрограмме. Комиссия за участие в этой программе была сразу известна, прописана в договоре и обговаривалась при открытии депозита - кажется это было 1.5%. И бралась она всегда, за исключением одного единственного случая невзимания: если вклад был забран вовремя. За участие в программе ставка вклада была то ли на 0.5, то ли на 0.7 годовых больше. И никакого обмана, и никакого негатива. Клиент знал, что он может потерять и сколько именно в случае расторжения договора досрочно. И никаких противоречий с законодательством.
@.
Их ведение приведет к естественному, а не искусственному как сейчас, понижению уровня ставок по депозитам и к укреплению небольших и средних банков. Если бы их введение сопровождалось еще и дополнительными гарантиями по суммам гарантированного АСВ возмещения, то укрепление этой группы банков было бы еще сильнее. Под эти вклады нет причин делать резервирование в тех же объемах, что и под обычные. У банков появляются дополнительные финансовые возможности и гарантии. Кто против? Госбанки и регулирующие органы, не оставившие идеи уменьшить количество банков в РФ наполовину, а лучше до 200-300.
я все понимаю, но с какого потолка вы взяли что это приведет к естественному снижению ставок? ну с какой такой колокольни должен будет смотреть потенциальный вкладчик чтобы они для него стали привлекательными по отношению к остальным?
вот про доп гарантии я с вами полностью согласен.
Госбанк бесспорно будет против "ах как же? куда же? не гоже!!!..." просто, кому-то надо плотно заняться лоббированием данной темы, с адекватными вложениями и будет всем хорошо, и у вкладчика будет достойный выбор.
Про депутатов: Не обязательно это делать, для достижения цели. К тому же депутатство немного шире и вы об этом знаете не хуже меня, вероятно даже лучше (отдельная тема).
По практике материально выгодного сотрудничества с банкирами, я, однозначно могу сказать, что пока не будет в вашей команде адекватного носителя "ядерновзрывных действий", так и будут закостенелые банкиры (ничего личного) вести бесконечные обсуждения (заметьте - не переговоры) на любые, интересующие их в перспективе, темы. Эта закостенелость, прожженость, невозможность отделаться от своих принятых, ставших аксиомальными по истечению лет, путей чувствования и мышления в банковском бизнесе, в итоге, приведет только к одному результату: конечная цель не достигнута, не было затрачено существенных инвестиций (большая часть из них нематериальные активы), и все по прежнему "хорошо". Да и позволит, как вы удачно заметили, уверенно таки сидеть на пороховой бочке...
Тем не менее, sotto voce (говоря между нами), группа ВТБ или ВТБ 24 может обсудить и нанять себе внутреннего партнера (например советник предправления, одной из обязанностей предусмотреть "лоббирование" цели или целей) который будет заниматься исключительно этим. Тема на самом деле интересная и в принципе уже сейчас, по крайней мере мне, видны возможности ее лоббирования. По практике я уверен, когда есть желание, все цели можно достичь путем "правильных" переговоров (а зачастую это залог успеха), а не путем бесконечных обсуждений во внутренних кулуарах банка. Если тему двинут, то вытянут ли ее банки ниже TOP 40? - очень сомневаюсь, а у ВТБ с его то подходом и зоной покрытия есть все 100% шансы достичь Олимпа. Нужно сопоставить все "за и против" и приступить к активному и целенаправленному лобированию интересов ВТБ уже сейчас.
Кстати, я глубоко убежден, что люююбой TOP - менеджер должен относиться к осуществляемой им деятельности как собственник (д.б. внутреннее убеждение), только тогда он сможет на качественно высоком (не оценивается) уровне, способствовать увеличению рентабельности бизнеса в целом.
ваша точка зрения в данном вопросе пОнята, однако не до конца прИнята и вот почему:
1) львиная доля вкладчиков, это люди пенсионного и пред пенсионного возраста (вклады до 2 млн. рублей), - вы со мной согласны
И чтобы делать заключение о смене их приоритетов, по вкладам, нужно знать их мотивацию (анализ), которая состоит из разных ключевых моментов . И если кто не заметил, у нас только в прошлом году, примерно до августа месяца, были высокие процентные ставки в мелких коммерческих банках, при этом ВТБ 24 не особо от этого пострадал и тому есть причины (я думаю озвучивать не стоит). Так вот, из 100% пенсионеров мы, по факту, потеряем всего около 12-15% (я знаю как не допустить сильного снижения ) и то, только по истечению их срочных вкладов, а из этого процента какая-то часть снимет вклад по иным жизненным обстоятельствам.
2) те люди, которые понимают в финансах , к сожалению/к счастью не составляют приоритетного, в проценте, большинства, для того, чтобы КФУ в значительной степени ориентировалось исключительно на этот сегмент клиентов (именно в части вкладов) .
3) следующий возрастной ценз профиля вкладчика мы видим среди людей среднего возраста, - вы со мной согласны?
как наиболее экономически активных, т.е. уже состоявшихся в жизни людей, с постоянной работой, семьей и активной жизненной позицией. Да, суммы вкладов у них могут быть гораздо значительнее, но и поменяют они банк хранитель (нажитого непосильным трудом) тоже быстрее.
В принципе, гораздо проще привлечь вкладчика, чем его удержать на неоднократную годовую пролонгацию.
Любой бизнес должен быть гибким, а банк это тоже бизнес.
3) вы просто посмотрите на реалии: даже сейчас реальная инфляция составляет далеко не привлекательный процент, который кстати выше, чем ставки по вкладам в ВТБ 24 и тем не менее, приятное количество держателей крупных денежных сумм, распределяет дензнаки и во вклады. Другое дело, что и сейчас их объем можно значительно увеличить, путем некоторых манипуляций (отдельная тема). А если окинуть взором последние лет 10 -ть то практически не видно когда это % вкладов были выше инфляции, но народ так и не перестал идтить...
В общем, если брать линейку действующих вкладов любого банка, то можно просчитать путем живого анализа портрет человека у которого тот или иной вклад пользуется популярностью и исходя из этого разрабатывать, менее затратную рекламную компанию с бОльшей отдачей (отдельная тема).
Скрипты можно будет слегка доработать и все.
кстати, на счет "др. варианты": юрики, например, имеющие постоянные остатки на счетах охотнее соглашаются размещать их в депозитах при явной заинтересованности определенных лиц , хотя они то в той или иной части разбираются в бизнесе, но деньги на депозиты все же переводят или просто ограничивают среднедневной и/или среднемесячный остаток и получают бонус как на депозите.
К тому же, при информировании клиента о том, что под его вклад может быть выдан кредит (а ВТБ это делает) и ставка будет комфортнее, то он быстрее согласится оставить его в ВТБ, чем в другом банке. Правда, везде нужно соблюсти нюансы.
Итого: я хочу сказать, что сильное снижение "в разы" будет только тогда, когда линейку изменили, а вот о психологической стороне забыли и вообще не проработали план плавного перехода клиентов на новые вклады, таким образом, чтобы один такой вкладчик привел еще минимум двух, по принципу тряпочного телефона. И информация должна подаваться качественно, так как через тряпочку иногда плохо слышно
при всём уважении, если ставки по срочным вкладам будут в половину ниже, то эта приманка для вкладчиков сработает только при пиаре услуги "безотзывного вклада" с повышенной ставкой и при том условии, что по срочным вкладам другие банки не будут вводить повышенные проценты, учитывая, что довольно много вкладов на суммы до 700 тысяч. И делать ставку, что банк надежный значительная часть просто не будет, а смысл терять даже таких клиентов??? когда их можно плавно, без потери сознания, перевести на безотзывный иными способами....
Жестко безотзывный вклад, бесспорно, выгоден банку, а следовательно, для его привлечения разумно было бы чуть увеличить ставки, так сказать, сделать их привлекательнее. И, например, в безотзывном вкладе сроком от 3-х до 5 лет, можно предусмотреть не совсем выгодную для банка, но выгодную для значительного количества клиентов приятную услугу "по ежемесячной выплате процентов", а вот задача менеджеров была бы как раз заключить сделку на условиях выплаты процентов по истечению года, а верх профессионализма по истечении срока вклада. Хотя, если глубоко смотреть на проблему безотзывных вкладов то во-первых она заслуживает более пристального внимания, чем ей уделяется сейчас и во-вторых, она все же более интересна только сегменту VIP клиентуры, но ни как не массы.
Для большинства массы вкладчиков, безотзывный вклад на текущих условиях вашего банка, как ни крути - не привлекателен. Следовательно, можно создать условия для привлекательности, а я могу сказать вполне уверенно, что повысь вы по нему процент, какая - то часть массы клиентов, тоже на него перейдет.
Другое дело законодательное обеспечение.
штраф 50% )) хм... как банкира я вас прекрасно понимаю, но вот с какой стати, вкладчик, будет кредитовать банк (зачем банку вклад? только лишь для того чтобы выполнить долг по сохранению сбережений граждан? - отнюдь) на таких драконовских условиях?: мало того что он безотзывный, ставки ниже не куда, так и еще заплати штраф в 50% за досрочное изъятие тогда когда например надо увеличить финансирование текущей сделки, или какая иная критичная жизненная ситуация произошла. Прошу учесть, что вы как кредитор, взыскиваете таки с клиентов штрафы, за просрочку исполнения или НО за отказ вернуть досрочно. Отчего же тогда клиент, в свою очередь. не имеет на это же права, ведь он тоже как и банк выдающий кредит, выдает вам кредит доверия и выражает его не только в сумме вклада, но и в действии по его предоставлению вам. Ни для кого ведь не секрет, как именно используются деньги вклада.
Я не скрываю, что если кто-то из моего широкого круга знакомств среди крупных бизнесменов обращается ко мне как к профи за консультациями по долгосрочным инвестициям, я как минимум рекомендую разбить портфель и вложиться частью в ВТБ 24 (как физику) делая ставку на исключительную надежность банка вне зависимости от рыночной ситуации, но это лично мое мнение.
Как бы выглядел, на мой взгляд, депозитный рынок, если бы при нынешней инфляции (официально -7%) ввели бы этот вид вкладов?
За вклады на текущем счету 0,1% годовых, по срочным вкладам 3,5% годовых, безотзывные вклады 9% годовых.
Ставка по ипотечным кредитам 10% годовых, по коммерческим кредитам 13% годовых.
По-моему такие ставки на сегодняшнем рынке устроили бы всех. В дальнейшем возможно было бы снижение уровня всех ставок как только упадет инфляция.
Безотзывные вклады, которые кладутся в банк по ставке не выше ставки текущей инфляции полностью страхуются АСВ вне зависимости от суммы.
Что это принесет банкам? Уверенность в завтрашнем дне, длинные деньги.
Что это принесет госудаству? Повышение уровня ВВП за свет увеличения масштабов кредитования и снижения ставок по кредитам.
Что это даст населению? Возможность разместить все имеющиеся в их распоряжении свободные средства в банках на комфортных и безопасных условиях, снижение ставок по кредитам и, в первую очередь, по ипотеке.
Однако, все это фантазии: никто быстро у нас ничего пересматривать не будет.
то что доля линейки выплат по кварталам и 6 месячникам будет выше это никто не оспаривал, это стоит "по умолчанию". Линейка разумеется должна быть, и клиент получающий ежемесячно в течении полугода проценты вполне удостовериться, что не обман да и не нужно ему так часто и перейдет на 3 месяца если не на год.
На мой взгляд 9% перебор, 8,75% еще куда ни шло.
По ипотечным 10% слишком мало как ни крути, учитывая что здесь используются в основной своей массе короткие деньги. А вот коммерческий кредит вполне объективно 13% как есть.
Ипотечные кредиты и потребы начнут брать быстрее чем банк наглотается длинных денег, иные ресурсы иной расчет прибыльности для банка скажем не фонтан, только если свести к средней.
Ну процент ВВП не вырастет так сильно, как вы это ожидаете и в масштабах государства он не такой значительный, как текущее покрытие по срочным вкладам.
Государству по боку текущие ставки по кредитам, банки коммерческие и ведут деятельность исходя из рыночной конъюнктуры и рентабельности банковского бизнеса и их целей.
Население будет в диком восторге от процентных ставок о кредитам это дааааа... По вкладам? - ну не все, не все... Про условия безопасности и комфортности согласен.
сейчас фантазии, а завтра реальность. Ковер-самолет, вон тоже был когда-то фантазией о материальном, без одухотворенном и не живом летающем объекте, ничего же, летают же сейчас самолеты Но согласись, приятно, когда "ты", сейчас, заложил кирпич успеха, а через пять шесть лет, при определенных доработках с согласия сильных мира сего, он самостоятельно вырос в сияющий небоскреб, но чуть ниже чем "братья близнецы", а то мало ли, самолеты понимаешь ли))))
Решившись на безотзывный вклад, вкладчик себя закабаляет. Он помещает деньги на несколько лет в прекрасный и надежный банк, но что делать, если через полгода банк оказывается незаслуживающим ни малейшего доверия?
А если, вдруг, вкладчику, случайно, стало известно, что банк выдает рискованные кредиты или занимается незаконной деятельностью- что, несколько лет гадать, не прогорит ли банк, дрожать за свой депозит?
И за что наказывать вкладчика штрафом 15-50%, при досрочном изъятии вклада? Почему бы не наказать штрафом банк, на те же 15-50%, без акцепта, за то, что вышел из доверия?
Может стоит "доработать идею" банковских сертификатов?
Сделать их оборачиваемыми среди физ. лиц (то бишь неотзывными с точки зрения банка, но ликвидными с точки зрения клиента), сделать по ним гарантии в районе 2 млн., "повязать бантики" и пиарить?
И проблема отпадет сама собой. Кто хочет - открывает обычные вклады, кто готов "не отзывать" - покупает сберегательные сертификаты с повышенной гарантией АСВ и т.д.
Что банкиры как идиоты прицепились к безотзывным вкладам? Не видят реакции что ли? Думать головой надо и просвещать население, а не "лоббировать"!
...ну, а кто бы сомневался
Хотя с другой стороны,можно подумать что безотзывные вклады помогут банкам, скорее наоборот. «Когда будет новый кризис, вкладчики побегут забирать деньги, но сделать этого не смогут, так как вклады безотзывные. Тогда они расскажут об этом всем знакомым, и те тоже побегут закрывать вклады, и тогда кризис станет еще хуже».
«У клиентов безотзывный вклад вряд ли будет пользоваться большим успехом. Одно из преимуществ депозитов перед другими инструментами — это возможность в любой момент забрать деньги». ЦБ сейчас ревностно следит за ставками, поэтому вряд ли по безотзывным вкладам можно будет предложить заметно повышенную доходность. Поэтому,я считаю,что при введение безотзывных вкладов,в выгоде будут только банки,и то,будут ли?!а клиенты?!как всегда в проигрыше...да и мало кто согласится на такие условия..не разумно это.