Страхование валютных вкладов

Если гражданин России хранит свои сбережения в валюте иностранного государства, то что он глубинно делает?
Глубинно он недоверяет рублю - национальной валюте - главному товару государства. Беспроцентно кредитует чужую экономику. Ну, скажите вы, у нас типа демократия и человек волен делать со своими деньгами почти все что хочет. Это так, но... когда вышеописанный персонаж вкладывает валюту в российский банк, то получает гарантиии сохранности от АСВ. Между прочим за счет российских банков и бюджета РФ. И это очень забавно. В развитых капстранах такого не допускают. И понятно почему.
Предлагаю внести поправки в закон о страховании вкладов - Страхуются только вклады в национальной валюте и желательно только безотзывные. По безотзывным справедливо. Если до востребования человек может выдернуть в любой момент, то по безотзывным - нет и он должен быть спокоен.
Комментарии 6
И это Вы называете кредитованием чужой экономики?
Что же касается недоверия к национальной валюте, то, каюсь, я один из тех, кто имеет к ней умеренное доверие и в моей личной валютной корзине рублей никогда не бывает более 50%. А чаще даже 30%. Что делать! Доверие создается годами, а пока его недостаточно. Должно пройти время. Его надо заработать!
По поводу развитых капстран Вы также не совсем правы: там, где можно делать вклады в иностранной валюте, там они страхуются.
Идея сделать приоритетным страхование вкладов в национальной валюте вполне разумная, хотя наша система и не предусматривает в случае крушения банка выплат в другой валюте, кроме рубля.
Это еще ничего. Другие бы, наверное, предложили бы вкладчикам сразу выпить яду и не морочить людям голову.
я считаю такие "простые" и "очевидные" решения опасны, как для самого общества, так и банковской системы в целом (если уж мыслить глобально).
Во-первых, для банковской системы - в подрыве доверия вкладчиков. Сейчас по крупицам восстанавливается авторитет банковской системы, потерянный в предыдущие кризисные годы.
Во-вторых давайте обеспечим хотя бы пару лет стабильность рубля на уровне доллара, тогда и пример Америки будет уместным. А при нашей текущей инфляции и нестабильности -инвестиции в рубли прямо скажем глубоко убыточны.
Сергей, Вы лично ездите на отечественном автомобиле? Нет!
Видите ли, и таможенные тарифы на подержаные иномарки высокие и налоги, а все-равно люди стремятся купить хоть какую-нибудь иномарочку. Так вот, такая же ситуация с рублем. Кредит доверия нужно восстанавливать, а не ограничения насаждать.
Вот именно!!
Очень плохо что подобные идеи высказывают люди, управляющие банками и способными "влиять", тем более данные предложения в первую очередь заставят действовать людей с приличными средствами, хранящимися в банках.
Подобные "простые" решения вызовут реакцию похлеще монетизации льгот.
Как говорится, "Простота хуже воровства, хуже разбоя..."(С)
Если ваши, Сергей, "поправки" примут, то это приведет к:
1) серьезному перетоку вкладов из небольших банков в крупные и дочки "иностранцев", причем как рублевых, так и валютных.
2) серьезному перетоку рублевых средств в валюту.
3) массовое банкротство мелких банков/массовое преобразование их в РНКО для своих учредителей (думаю банк24.ру уйдет туда же, но раз такие поправки инициирует его предправления, то туда ему и дорога).
НИЧЕГО положительного эти поправки не принесут, по крайней мере, в кратко- и среднесрочном периоде. До положительных последствий поправок "Страхуются только вклады в национальной валюте и желательно только безотзывные" боюсь не доживу
Максим, нужно было спросить сколько % Сергей из своих сбережений хранит в рублях
Куда катимся ...весело живем ГЛОНАССом пользуйся, двигайся на желтой ЛАДЕ Калине, о "бехе" трехлетней из Германии можно забыть...на подходе роботы Шойгу для охраны объектов атомной энергетики. Только вот интересно кто их конструировал ...пологаю сам Дима Визирь вместо глаз будут энергосберегающие лампочки, движок-операционка от ipad, а в качестве системы пожаротушения поставят "рынду" на каждом объекте.
Что хорошо вам, то очень плохо людям!
А если бы ваш банк не выкарабкался из того топкого болота в котором он оказался во время начала кризиса, осень 2008? (лично я надеялся на вас и желал вам тогда успеха, правда)
...но вероятность плохого сценария была и, что бы вы тогда делали бы если существовали такие поправки Хочу напомнить, что вклады до востребования в национальной валюте зависли у людей тогда конкретно. Кто бы возмещал ущерб?
так что не надо забывать прошлого, тем более не далекого.
С ув. Леха К.
Куда катимся ...весело живем ГЛОНАССом пользуйся, двигайся на желтой ЛАДЕ Калине, о "бехе" трехлетней из Германии можно забыть...на подходе роботы Шойгу для охраны объектов атомной энергетики. Только вот интересно кто их конструировал ...пологаю сам Дима Визирь вместо глаз будут энергосберегающие лампочки, движок-операционка от ipad, а в качестве системы пожаротушения поставят "рынду" на каждом объекте.
Что хорошо вам, то очень плохо людям!
А если бы ваш банк не выкарабкался из того топкого болота в котором он оказался во время начала кризиса, осень 2008? (лично я надеялся на вас и желал вам тогда успеха, правда)
...но вероятность плохого сценария была и, что бы вы тогда делали бы если существовали такие поправки Хочу напомнить, что вклады до востребования в национальной валюте зависли у людей тогда конкретно. Кто бы возмещал ущерб?
так что не надо забывать прошлого, тем более не далекого.
С ув. Леха К.