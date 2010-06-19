Страхование валютных вкладов

Если гражданин России хранит свои сбережения в валюте иностранного государства, то что он глубинно делает?



Глубинно он недоверяет рублю - национальной валюте - главному товару государства. Беспроцентно кредитует чужую экономику. Ну, скажите вы, у нас типа демократия и человек волен делать со своими деньгами почти все что хочет. Это так, но... когда вышеописанный персонаж вкладывает валюту в российский банк, то получает гарантиии сохранности от АСВ. Между прочим за счет российских банков и бюджета РФ. И это очень забавно. В развитых капстранах такого не допускают. И понятно почему.



Предлагаю внести поправки в закон о страховании вкладов - Страхуются только вклады в национальной валюте и желательно только безотзывные. По безотзывным справедливо. Если до востребования человек может выдернуть в любой момент, то по безотзывным - нет и он должен быть спокоен.