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Новый "интересный" способ мошенничества

19.06.2010 15:47 10 3 941 просмотр
Клиенты сами у себя крадут деньги двумя способами:

1.Заведомо поддельная платежка. Операционистку обманывают (пробивают защиту) тем, что ее приносит постоянный и хорошо знакомый ей сотрудник клиента-юр.лица.

2.Компрометация ключей ЭЦП. (Ой... мы этот платеж не отправляли!)

Ждут, как правило, месяц-другой. Ну чтобы сотрудники банка забыли детали и видеоархив пошел на новый круг перезаписи. Затем начинают воздействовать на банк.

По первой теме мы отфиксировали случай, когда один из крупнейших банков РФ проиграл в суде и выплатил 22 млн. руб. Сейчас эта же бригада "занимается" нашим банком. Будем привлекать внимание законодателей и силовиков. Схема изящна и как рейдерство, ее очень трудно подвести под статью УК. Но мы специалисты по превращению нерабочей статьи УК в рабочую:-)

По второму варианту. У клиента в нашем питерском офисе классическая компрометация ключей (директор номинал, ключи не поменяны). Украдена со счета небольшая сумма (Думаю, тестируют). Вместо подачи заявления в МВД он согласовал в Мэрии пикет 22 июня у отделения банка на 20 человек с привлечением журналистов для оказания давления, что бы банк вернул его деньги за свой счет. Будем совершенствовать технологии борьбы с шантажистами.

Комментарии 10

Сергей  (bankiertop20)
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хм...1-я схема старая, да и вторая корявенькая... проходили и тестировались на мелких банках и чтобы тем банкам не терять лицо они договаривались внутри.

По первой ситуёвине: Когда есть желание красиво "сделать" мошенников, следует мыслить иначе. Среди силовиков (экономический блок), в масштабах всей страны, крайне редко встречаются реально грамотные спецы, так что не надейтесь, единственное они могут: а) навести шума б) раззадорить ту сторону, а учитывая, что эконом блок УВД всегда жил на том, чтобы сделать "из мухи слона", то на эффект надеяться нельзя, им нужно помогать. По законодателям...хм...ну я бы для начала протянул быстренько нужный мне законопроект (уже было) в плане банкротства и "осушил" бы по первой их болото. Потом не забывайте, что когда разрабатывается или дорабатывается схема, ее делают с учетом доказывания "обратной" стороны медали, и как правило они ее не совсем идеально знают и торопясь делают критические промахи.

Я могу сказать однозначно, когда есть бригада, то есть и ошибки...и как правило, ни та ни другая сторона о них даже не догадывается )))))))

чтобы правильно понять как они протянули первую тему на 22 (я слышал об этом) желательно глянуть источники, т.е. материалы дела и посидеть немного над ними. Именно из первички можно легко узреть "нюансы" и тогда им будет далеко не весело. Уж поверьте, эта схема далека от изящества. Я знаю о чем говорю.

Если не секрет поделитесь пожалуйста, чисто для проф оценки, какую такую нерабочую статью ваши спецы запустили? а то может она только им казалась нерабочей smile;)
хотя возвращаясь к силовикам: иногда, чтобы запустить по той или иной мошеннической схеме, по мнению УБЭП, мертвую статью, нужно чтобы ее проработал такой же разработчик схемы от первого лица и только тогда она станет рабочей. Зачастую, мышление силовиков по доказыванию, не выдерживает ни какой критики и дела можно просто развалить.

по второму варианту:
У них ход правильный, на счет Мэрии, и да, это тест. Но они уже допустили стратегическую ошибку (не путать с тактикой) smile;))))) К тому же, скорее всего это действия одной цепи, ждите еще.....так делают чтобы разбить юрслужбу по направлениям и рассредоточить усилия, хотя может и совпало. Но случайности не случайны.

А вам для размышления:
1) поднять всю процедуру оформления юрика в том офисе, вплоть до отчетов (если такие есть о проведенных переговорах по привлечению на обслуживание) как они вообще нарисовались в банке, с кем общались, не директор ли филиала им подписал документы? доки в деле действительно ли снимались с оригиналов?
1.1)кто снимал/переводил деньги?
2) если директор номинал, то кто учредитель?
3) кому принадлежит фирма куда по безналу ушли лавэ, били ли еще какие перечисления у той фирмы и куда кто владельцы или номиналы?
4) есть ли доверители или безакцепт по счетам (и той и другой фирмы)?
5) каким образом были похищены средства? - нужно для определения действий.
6) когда фирму завели в банк? можно ли проследить цепочку?
7) если платежка оформлялась по банк клиенту я так понимаю, то ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР никто не связался с отделом "Р" УВД или ФСБшниками и не пробили откуда пришел ping на проведение сделки?

и это не все.

вопросы не формальные, там масса нюансов.

и как говорится, на статью УК всегда можно "натянуть", при желании конечно и ошибок той стороны, которые надо сначала найти так, чтобы загнанный в угол зверь не смог найти даже одного выхода.
Гектор  (Гектор)
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Я тоже много слышал о первом способе,а второй способ очень экзотиеский. Только сумашедший может рассчитывать легко получить деньги от наших банков. Так легко зарабатывается только одно - головная боль.
Что касается первого способа, то он распространен и активно используется мошеннтками и за рубежом. Одна из разновидностей этого способа такова:
в небольшом банке контора отправляет граниченное количество переводов по одним и тем же адресам. Никогда по интернету, только лично через операционистку. И приходы имеет в ограниченном количестве из одних и тех же мест. И суммы платежей традиционно не меняются. В пятницу в конце дня клиент приносит платежку для своего традиционного поставщика и свифтовку от другого традиционного клиента о том, что что деньги (стандартная сумма) отпралены. Мошенник начинает рвать на себе волос, что если сегодня не заплатить деньги, то произойдет катастрофа, да вот же и свифтока, что платеж из-за границы сделан. Обычно это хорошие актеры. Операционист идет навстречу доброму клиенту с историей и шансы на их следующую встречу стремительно приблежаются к нулю...
Андрей Ерин  (a_erin)
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Правовая основа борьбы с мошенничеством по варианту 2:
В статье 19 Закон № 1-ФЗ определяет равенство собственноручной подписи, заверенной печатью и электронной подписи:
Ст 19. «В случаях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или соглашением сторон, электронная цифровая подпись в электронном документе, …, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью».

А статья 12 этого Закона определяет ответственность клиента банка за хранение своих секретных электронных ключей ЭЦП:
Ст 12. «Владелец сертификата ключа подписи обязан:
1. ….хранить в тайне закрытый ключ электронной цифровой подписи;
немедленно требовать приостановления действия сертификата ключа подписи при наличии оснований полагать, что тайна закрытого ключа электронной цифровой подписи нарушена.
2. При несоблюдении требований, изложенных в настоящей статье, возмещение причиненных вследствие этого убытков возлагается на владельца сертификата ключа подписи.»
подробности здесь: http://www.blog.bank24.ru/archives/3172
Tesory  (Tesory)
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Фишка же не в том, что банк прав, если ЭЦП принадлежит юрику
а в том что у банка пока нет оснований предъявить что-то шантажисту, т.к. в суд он не идет, в органы не заявляет.

как вариант, цель - не вернуть деньги, а просто заказ конкурентов.
peroon  (peroon)
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Кадры решают все. А с мэрией надо работать - в уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются:
1) цель публичного мероприятия.
Гектор  (Гектор)
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История с этим клиентом довольно мутная. Возможно все. Например, менеджмент компании таким способом увел часть денег. А возможны и ошибки, причем с обеих сторон. Невозможно одно: вменяемый человек не будет пытаться в нашей солнечной стране получить назад деньги с помощью публичных манифестаций. И дураку ясно: это бесполезно!
_bell  (_bell)
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У меня самого украли деньги с депозитного счета через интернет-банк Банка Москвы. И таких пострадавших там и в других банках очень много. Посмотрите, например, мой отзыв и комментарии к нему:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2006166
Возможно, случаи бывают разные, но с Вашей стороны мягко говоря неумно и неприлично утверждать априори, что это мошенничество клиента, потому что все скорее наоборот:
1. краж с использованием ЭЦП очень много. Банки это скрывают, но за прошедшие 3 недели я нашел и связался со множеством пострадавших в разное время по аналогичной схеме.
2. схема краж ЭЦП с использованием "промышленных" троянов прекрасно известна банкам и исключает "вину" клиента
3. кражи как правило происходят в банках не принявших дополнительных и общеизвестных мер защиты своей системы (вроде СМС-информирования и ряда других)
4. Ваша версия нелепа уже тем, что подразумевает, что пострадавшие крадут у себя, а потом обращаются в ОБЭП, Прокуратуру (совершая тем самым уголовное преступление - заведомо ложное обращение), суд и СМИ, ищут друг друга по форумам, обмениваются информацией.
5. сравнивая обстоятельства краж с несколькими другими потерпевшими, мы получил доказательства, что в моем случае действовали одни и те же мошенники, и что у них могли быть сообщники в банке-получателе.
6. есть масса свидетельств, что банки даже не проводят полноценных расследований по таким кражам, полагая, что операционные риски должен нести клиент (в ряде случаев клиент-физлицо). Это говорит о ничтожном уровне бизнес-этики российских банков, включая такие крупные как Банк Москвы
Валерий ***  (direc)
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Re: "Клиенты сами у себя крадут деньги двумя способами:"

Всего лишь двумя?
Какие бесталанные клиенты....

А вот мошенники, которые крадут деньги клиентов через всякие используемые банками небезопасные системы ДБО и другие дырки в безопасности банков, знают куда как больше таких способов.
И проблема эта значительно актуальнее, чем обозначенная автором тема.
Однако автор почему-то про нее пока еще не написал....
Олег Ш.  (DelmarRU)
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Сергей (автор),
вы принципиально не отвечаете на комментарии в своём блоге?
Дмитрий Гранкин  (flot007)
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Вчера вечером, от своего бывшего сослуживца, мне стало известно, то, что меня очень удивило, зная о надежности «Банк24.ру», поэтому решил сообщить ниже следующее:
В г. Москве на ул. 1-я Тверская-Ямская, д.26 в филиале «Банк24.ру» по указанию ИФНС, неделю назад, был заблокирован банковский счет юридического лица. На счету 5 млн. руб. Директор фирмы поехал с документами в ИФНС и разобрались, ИФНС к фирме претензий не имеет.
Но сотрудники финмониторинга «Банк.24.ру» блокировку не снимают, письменно причину не объясняют, а устно заявляют: «Плати 10% и давай платежку на возврат средств плательщику...». Беспредел, короче. В понедельник директор фирмы собирается в филиал «Банк24.ру» с юристом.
СБ «Банк24.ру» не трудно будет выявить вымогателя среди сотрудников банка либо уличить не чистого на руку предпринимателя до того, как информация дойдет до ЦБ России и ТУ ЦБ по г. Москве.
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