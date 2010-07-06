Книги моего товарища на Либрусеке

Давно поддерживаем нашего земляка Гарина Николая Петровича в материальном воплощении его замечательных книг. Большой тираж напечатать и распространить сложно. Но теперь есть возможность скачивать и читать книги в электронном виде.
Вот его страничка на Либрусеке http://lib.rus.ec/a/63086 Очень рекомендую.
Рекомендую и эту огромную русскоязычную библиотеку. Я пользуюсь много лет. В этом году библиотека стала платной, я оплатил годовую подписку (примерно2.4 тыс. руб.) и при надобности закачиваю необходимые книги. Бумажные книги теперь редко читаю.
Раньше читал на электронной книге, но с появлением Айфонов и HTC перешел с TXT на fb2-формат и читаю на телефонах. Телефоны всегда с тобой, можно почитать, посмотреть фильмы, послушать музычку...
Николай Петрович, кстати, долгие годы - дизайнер банка.
Комментарии 1
http://audi.avirra.ru – на этом сайте представлен модельный ряд AUDI, новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира» Не все знают, но AUDI AG может похвастаться своей историей развития. Выгодная цена и быстрые сроки доставки.
http://bmw.avirra.ru – на этом сайте представлен модельный ряд BMW, новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». BMW была основана Карлом Фридрихом Раппом. Время основания - октябрь 1913 года.
http://cadillac.avirra.ru – на этом сайте представлен модельный ряд CADILLAC, новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». Cadillac Motor Car Division - отделение концерна General Motors, специализирующееся на выпуске легковых автомобилей класса «люкс».
http://chevrolet.avirra.ru – на этом сайте представлен модельный ряд CEVROLET, новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». Образовалась компания в 1911 году. Основал её Уильямом Дюрантом. В какой то степени это было связано с тем что он отошёл от управления «Дженерал Моторс» и свою энергию направил на развитие новой компании.
http://honda.avirra.ru – на этом сайте представлен модельный ряд HONDA, новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». Компанию Хонда Мотор основал японский инженер, изобретатель и автогонщик Соитиро Хонда в 1946 году. Офис Хонда Мотор расположен в городе Хамамацу, в Японии.
http://infiniti.avirra.ru – на этом сайте представлен модельный ряд INFINITI новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». Фирме Infiniti более 20 лет. Сверхсекретная группа Horizon Task Force, созданная в 1985 году, разработали новый бренд высококачественных престижных автомобилей.
http://jeep.avirra.ru – на этом сайте представлен модельный ряд JEEP новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». «Джип» (Jeep), отделение американского концерна Chrysler, специализирующееся на выпуске автомобилей повышенной проходимости марки «Джип». Штаб-квартира находится в Детройте (штат Мичиган).
http://kia.avirra.ru – на этом сайте представлен модельный ряд KIA новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». KIA Motors ведёт отсчёт своей истории с 1944 года, когда была основана компания Kyungsung Precision Industry. Корпорация KIA является старейшей корейской автомобилестроительной компанией.
http://land-rover.avirra.ru – на этом сайте представлен модельный ряд Ленд Ровер новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». Британская фирма Land Rover выпускает исключительно внедорожники. Они знаменитые своей проходимостью.
http://lexus.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Lexus новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». История развития компании Лексус начинается с августа 1983. Вернее тогда не было названия нового брэнда. Было намерение выпускать автомобили люкс-класса.
http://mazda.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Mazda новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». Целью Mazda является снижение к 2015 году расхода топлива всех автомобилей компании в среднем на 30 процентов (по сравнению с 2008 годом).
http://mercedes-benz.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Mazda новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». С 1901 года имя «Мерседес» стало торговой маркой автомобилей, выпускавшихся немецкой компанией «Даймлер-Моторен-Гезелльшафт»
http://mitsubishi.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Mitsubishi новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». История японского производителя автомобилей Mitsubishi началась задолго до создания их первой машины. Основатель компании Ятаро Ивасаки (Yataro Iwasaki) родился в 1835 году.
http://nissan.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Nissan новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». «Ниссан Мотор» (Nissan Jidosha Kk) это японская промышленная корпорация. Она специализируется на выпуске легковых машин, грузовиков и автобусов.
http://porsche.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Porsche новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». Эволюция Porsche началась не с первых спортивных автомобилей 1948 года выпуска.
http://subaru.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Subaru новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». В 1956 компания Fuji («Фуджи») основала филиал Subaru.
http://suzuki.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Suzuki новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». Компания Сузуки (Suzuki) была основана Мичио Сузуки в небольшой деревушке Хамаматсу на побережье Японии в 1909 году.
http://toyota.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Suzuki новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». В лихие 90 в России появляются первые официальные дилеры бренда Toyota. С этого момента ведётся история продаж машин фирмы Toyota на российском рынке.
http://volkswagen.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Volkswagen новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». История концерна Volkswagen началась в небольшом городе Вольфсбург в 1934 году.
http://ford.avirra.ru - на этом сайте представлен модельный ряд Ford новых дилерских автомобилей реализуемых компанией ООО «Авира». Истоки создания корпорации Ford весьма интересны. Дело в том, что в 1872 году создатель известной сейчас всем корпорации Ford упал с лошади во время работы на ферме своего отца.