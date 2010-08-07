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Судьба копейки...

07.08.2010 00:49 5 2 540 просмотров
http://www.rbcdaily.ru/2010/08/06/finance/500408

Сделал я недавно для себя долгосрочное наблюдение, что на Руси живется более менее спокойно и сытно в периоды, когда в обращении находится копейка. Как только копейка из обращения уходит, так начинаются проблемы. Недавно на эту тему размышлял в своем блоге на ЖЖ. Как чувствовал, что скоро тема всплывет и вот те на...

Комментарии 5

Елена Пушникова  (Алёна))
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Все просто, копейка уходит из оборота, когда инфляция достигает определенного предела (выражаясь общедоступным языком), поэтому оттуда и выводы ваши, и проблемы действительно начинаются.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Целесообразность копейки пропала еще в 1998 г., когда доллар вырос с 6 до 20 с лишнем рубля. Самая мелкая монета должна иметь хоть какую-нибудь ценность, тогда она будет востребована. Сейчас такой монетой можно назвать только 10-ти копеечную монету.
У нас сейчас "неудачная" кусовая стоимость рубля по отношению с копейкам: если бы рубль был на порядок крепче, то нужна бы была и копейка, а если бы он был бы на порядок меньше, как например йена, то копейки бы совсем были бы не нужны.
Так что, если мы хотим иметь копеку, то нужна денежная реформа, аналогичная 1961 году, когда произошла деноминация в 10 раз.
Цитата
Как только копейка из обращения уходит, так начинаются проблемы.

Если это шутка, то тогда нормально, иначе это выглядит средневековьем, тогда, например, появление ярких комет тоже вызывало "беспокойство" и все ждали "проблем": чуму, холеру и пр.
Цитата
на Руси живется более менее спокойно и сытно в периоды, когда в обращении находится копейка

т.е. рубль крепкий! Да корелляция определенная в этом есть, но представте, что завтра деноминация в 10-30 раз, что измениться в стране, кроме того, что рубль технически укрепиться? Что мы сразу жить лучше станем?
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Можно сократить количество финансовых обязательств в валюте рубль, путем придания возможности финансовому обязательству коммерческого банка обращаться. Я говорю не об обращении на потребительском рынке с помощью банковской карты, а об обращении на производственном рынке. Там кроме переводов с помощью чека отсутствует эта возможность. Обеспечение снижения количества финансовых обязательств путем их обращаемости может быть достигнуто если придать финансовому обязательству ценность. Стоимость финансовому обязательству может придать стоимость реального конечного продукта. Например если финансовое обязательство является результатом выставления аккредитивного обязательства банка эмитента обращаемого финансового документа. Обращение можно обеспечить по счетам-депо депозитариев банка участников производства конечной продукции. Так распределяется добавленная стоимость между участниками производства из стоимости конечного продукта с использованием депозитарных обязательств, а не финансовых обязательств. Огромная масса финансовых обязательств, как документа пригодного только к погашению долга, путем оплаты или исполнения поручения, вытесняется из использования деньгами коммерческого "исполняющего банка". А функцию денежного средства выполняют депозитарные расписки в виде счета-депо "исполняющего банка". По счетам-депо "исполняющего банка" все исполняющие банки для владельца счета-депо обезличиваются и сумма прав денежного требования к исполняющему банку, ставший им после выполнения условия выставленного им аккредитива, соединяются в одну массу по счету-депо. Переводить финансовые обязательства в качестве оплаты можно на любую сумму из денежных прав по счету-депо. Стоимость финансовых обязательств поднимется, как и количество товарно-денежных отношений (товарооборота). Данные обстоятельства вернут к жизни копейку, как валюту исчисления денег (обращаемого документа).
Георгий Крюков  (Гога)
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Сергей, а мне вот интересно как с вашим взглядом на копейку смотрится мой кредитный лимит в 1000 руб. на пакете МИГ-24 который уваличить не хотят?
Ну я понимаю если он за 100000 перевалит то много уже.
А так полно банков которые только по паспорту одобряют 50000 менее чем за 30 минут.
А ваш 3 месяца с 1000 и далее пожизненно.
Так она просто мешается.
Или вы с 1000 хотите навар на штрафах получать?

С уважением.
For-Bank  (For-Bank)
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Сергей, добрый день!
Извиняюсь за оффтоп. На какую почту можно написать Вам?
С уважением,
Алексей
orlov@dismart.ru
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