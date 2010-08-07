Судьба копейки...

http://www.rbcdaily.ru/2010/08/06/finance/500408
Сделал я недавно для себя долгосрочное наблюдение, что на Руси живется более менее спокойно и сытно в периоды, когда в обращении находится копейка. Как только копейка из обращения уходит, так начинаются проблемы. Недавно на эту тему размышлял в своем блоге на ЖЖ. Как чувствовал, что скоро тема всплывет и вот те на...
Комментарии 5
У нас сейчас "неудачная" кусовая стоимость рубля по отношению с копейкам: если бы рубль был на порядок крепче, то нужна бы была и копейка, а если бы он был бы на порядок меньше, как например йена, то копейки бы совсем были бы не нужны.
Так что, если мы хотим иметь копеку, то нужна денежная реформа, аналогичная 1961 году, когда произошла деноминация в 10 раз.
Если это шутка, то тогда нормально, иначе это выглядит средневековьем, тогда, например, появление ярких комет тоже вызывало "беспокойство" и все ждали "проблем": чуму, холеру и пр.
т.е. рубль крепкий! Да корелляция определенная в этом есть, но представте, что завтра деноминация в 10-30 раз, что измениться в стране, кроме того, что рубль технически укрепиться? Что мы сразу жить лучше станем?
Ну я понимаю если он за 100000 перевалит то много уже.
А так полно банков которые только по паспорту одобряют 50000 менее чем за 30 минут.
А ваш 3 месяца с 1000 и далее пожизненно.
Так она просто мешается.
Или вы с 1000 хотите навар на штрафах получать?
С уважением.
Извиняюсь за оффтоп. На какую почту можно написать Вам?
С уважением,
Алексей
orlov@dismart.ru