Судьба копейки...

Сделал я недавно для себя долгосрочное наблюдение, что на Руси живется более менее спокойно и сытно в периоды, когда в обращении находится копейка. Как только копейка из обращения уходит, так начинаются проблемы. Недавно на эту тему размышлял в своем блоге на ЖЖ. Как чувствовал, что скоро тема всплывет и вот те на...