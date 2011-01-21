Цена успеха или сколько стоит internetbank.com.

«Такая корова нужна самому», - примерно так удачливый киберсквоттер строил свою линию торга в прошлом году. В конце концов, мы скостили несколько процентов и купили домен не за 100, а за 93 тысячи долларов США.
Теперь будем им активно и продуктивно пользоваться. «Как вы яхту назовете – так она и поплывет» – примета хорошая.
Комментарии 8
Почему Вам не подошел какой-нибудь свободный домен, например, iibank.ru?
internetbank.ru занят Альфа-банком, интернетбанк.рф - Северной Казной, так что тут возможны спорные ситуации, если все банки будут рекламировать эти адреса.
Ваша идея очень напоминает сайт Геленджика www.sea.ru (был такой адрес в начале "нулевых", может и сейчас сохранился не смотрел).
В адресе должно быть хоть чуть-чуть упоминания о его владельце.
А 93000 "ненаших рублей" можно было бы и на благотворительность пустить. Я бы не стал так тратиться
что-то там ни слова про Банк24.
Какой-то domain-disconter и куча ссылок на сайты казино, одежды, фитнеса. Даже гей-знакомства есть.
Сергей!!! Вы бы хоть страницу перерисовали перед рекламой.
Мне все-таки кажется, что вы не специализируетесь на гей-знакомствах
лучше з/п рядовым сотрудникам прибавьте