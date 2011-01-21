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Цена успеха или сколько стоит internetbank.com.

21.01.2011 15:05 8 1 809 просмотров
«Такая корова нужна самому», - примерно так удачливый киберсквоттер строил свою линию торга в прошлом году. В конце концов, мы скостили несколько процентов и купили домен не за 100, а за 93 тысячи долларов США.

Теперь будем им активно и продуктивно пользоваться. «Как вы яхту назовете – так она и поплывет» – примета хорошая.

Комментарии 8

Роман Худорожков  (roman_h)
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Скажите, пожалуйста, а почему Вы решили купить именно длинное имя internetbank и именно в зоне .com?
Почему Вам не подошел какой-нибудь свободный домен, например, iibank.ru?
Дмитрий  (Dimon)
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Да, серьезная покупка. При передаче домена сохранилась старая дата регистрации - 1995 год, что тоже имеет определенную ценность.

internetbank.ru занят Альфа-банком, интернетбанк.рф - Северной Казной, так что тут возможны спорные ситуации, если все банки будут рекламировать эти адреса.
dailyadm  (dailyadm)
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Спорная ситуация может возникнуть, если кто-нибудь уже зарегистрировал торговую марку Internetbank на территории России.
Шарухин Антон  (toshik80)
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По-моему https://online.bank24.ru вполне достаточно для дистанционного сервиса.
Ваша идея очень напоминает сайт Геленджика www.sea.ru (был такой адрес в начале "нулевых", может и сейчас сохранился не смотрел).
В адресе должно быть хоть чуть-чуть упоминания о его владельце.
А 93000 "ненаших рублей" можно было бы и на благотворительность пустить. Я бы не стал так тратиться
Шарухин Антон  (toshik80)
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Кстати зашел по адресу...
что-то там ни слова про Банк24.
Какой-то domain-disconter и куча ссылок на сайты казино, одежды, фитнеса. Даже гей-знакомства есть.
Сергей!!! Вы бы хоть страницу перерисовали перед рекламой.
Мне все-таки кажется, что вы не специализируетесь на гей-знакомствах smile:D
Анвар Маматов  (Анвар Маматов)
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Лично мне без разницы, какой адрес у ИБ, у меня все в закладках хранится
dd  (dd007)
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во народу денег девать некуда...
лучше з/п рядовым сотрудникам прибавьте smile;)
Ыч Йохин  (Lomonosoff)
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очередной отмыв бабла - не более
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