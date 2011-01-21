Цена успеха или сколько стоит internetbank.com.

«Такая корова нужна самому», - примерно так удачливый киберсквоттер строил свою линию торга в прошлом году. В конце концов, мы скостили несколько процентов и купили домен не за 100, а за 93 тысячи долларов США.



Теперь будем им активно и продуктивно пользоваться. «Как вы яхту назовете – так она и поплывет» – примета хорошая.