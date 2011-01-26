Эпохальное событие в развитии онлайнового банковского бизнеса в России прошло незамеченным.

У клиентов Банка24.ру появилось еще больше возможностей — теперь в Интернет-банке можно пользоваться не только шаблонами банка и собственными шаблонами для проведения платежей, но и шаблонами, которые создали другие клиенты.«К примеру, ваше ТСЖ изменило реквизиты, и вы знаете, что множество ваших соседей оплачивает квартиру через Интернет-банк Банка24.ру, — объясняет Алексей Виноградов , начальник Отдела систем дистанционного обслуживания Банка24.ру, — если раньше, чтобы оплатить эти счета, вам нужно было создавать новый шаблон и вручную «забивать» все реквизиты, то теперь можно воспользоваться уже готовым шаблоном другого клиента, который уже успел заплатить за услуги ТСЖ и сэкономить массу времени. Вот что такое Интернет-банк 2.0».«Напомним, что платежи через Интернет-банк Банка24.ру принимают большое количество сотовых операторов, операторов стационарной связи и кабельного телевидения, провайдеров, управляющих компаний, ТСЖ и сотен других компаний по всей России. В Интернет-банк интегрирован сервис Хэнди Банк, что, в сочетании с новыми возможностями по созданию собственных шаблонов клиентами Банка, повышает вероятность найти готовый шаблон с реквизитами нужной вам фирмы практически до 100%», — заявляет Алексей Виноградов.«Поделиться» своими шаблонами с другими пользователями Интернет-банка очень просто — для этого в папке «Мои шаблоны» нужно выбрать действие «Опубликовать». Сразу после этого ваш шаблон попадет в общие шаблоны клиентов. Также просто и воспользоваться чужим, уже готовым, шаблоном — достаточно найти нужную «платежку» в «Шаблонах клиентов».Для тех кто "не врубился": В Интернетбанке Банка24.ру появилась социальная сеть для клиентов.