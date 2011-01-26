Вход
Профиль Блог Лента Активность

Эпохальное событие в развитии онлайнового банковского бизнеса в России прошло незамеченным.

26.01.2011 12:18 14 2 030 просмотров
У клиентов Банка24.ру появилось еще больше возможностей — теперь в Интернет-банке можно пользоваться не только шаблонами банка и собственными шаблонами для проведения платежей, но и шаблонами, которые создали другие клиенты.
«К примеру, ваше ТСЖ изменило реквизиты, и вы знаете, что множество ваших соседей оплачивает квартиру через Интернет-банк Банка24.ру, — объясняет Алексей Виноградов , начальник Отдела систем дистанционного обслуживания Банка24.ру, — если раньше, чтобы оплатить эти счета, вам нужно было создавать новый шаблон и вручную «забивать» все реквизиты, то теперь можно воспользоваться уже готовым шаблоном другого клиента, который уже успел заплатить за услуги ТСЖ и сэкономить массу времени. Вот что такое Интернет-банк 2.0».

«Напомним, что платежи через Интернет-банк Банка24.ру принимают большое количество сотовых операторов, операторов стационарной связи и кабельного телевидения, провайдеров, управляющих компаний, ТСЖ и сотен других компаний по всей России. В Интернет-банк интегрирован сервис Хэнди Банк, что, в сочетании с новыми возможностями по созданию собственных шаблонов клиентами Банка, повышает вероятность найти готовый шаблон с реквизитами нужной вам фирмы практически до 100%», — заявляет Алексей Виноградов.

«Поделиться» своими шаблонами с другими пользователями Интернет-банка очень просто — для этого в папке «Мои шаблоны» нужно выбрать действие «Опубликовать». Сразу после этого ваш шаблон попадет в общие шаблоны клиентов. Также просто и воспользоваться чужим, уже готовым, шаблоном — достаточно найти нужную «платежку» в «Шаблонах клиентов».

Для тех кто "не врубился": В Интернетбанке Банка24.ру появилась социальная сеть для клиентов.

Комментарии 14

Гектор  (Гектор)
#
Надо шире рекламировать отличия Вашего интерне-банкинга от других. Тексты должны быть короткие и доступные для большинства клиентов. И народ к Вам потянется smile:)
Алексей Живилов  (primalscream)
#
Ничего эпохального, за исключением того, что вы не побоялись это внедрить. А у нас все осторожничают.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А по произвольным реквизитам осуществить перевод любому лицу в любой банк и по кредитной карте и чтобы операция "льготной" была?
Реально или как?
А то большинство интернет-банков только сотовыми, телекомами и телевизионщиками ограничивается. Ну в Москве еще можно коммуналку оплатить, но не более!
То, что можно шаблоны копировать приятно, но не критично..
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А еще неплохо было бы Вам филиальную сеть расширить
А то все здорово, а офиса даже в ближайших к Архангельску регионах нет и вся эта красота просто недоступна...
Или по крайней мере пошли бы по пути Олега Тинькова - давали кредитки и открывали счета через почту
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Было бы неплохо, если бы пресс-служба банка более креативно что ли подходила бы к ведению блога smile:| А то просто один в один копируют и совершенно лишнее выбивающее из общей канвы новости это предложение с "врубился" для маскировки еще вставляют показать, что это пишет не пресс-служба... так что ли. smile:D http://www.bank24.ru/press/news/detail.php?ID=998894 Как лингвисту... мне обидно smile:D
Петя  (rjkxfr)
#
Соглашения так и не нашел. Так, что интернет-банком можно пользоватся с любого компьютера не взирая на вирусы, трояны, черви и другие всякие хитрости и не только на компьютере пользователя? Или только из бронированой комнаты со специального компьютера, который предназначен исключительно для работы с банком. smile:D smile:D Или пользователи пользуются на свой страх и риск. А услуга интернет-банкинга предлагается на условии "как есть"...Вот, требования к безопасному сексу я понимаю...по максимуму...тюбик...презерватив...спрей...ну и этот...гидро...чего-то...там...хлорид. Есть другое правило, спи с провереным партнером который сидит на цепи в опять же бронированной комнате...Есть иллюзия безопасного секса, типа спи с партнером которому ты почему-то доверяешь...и иногда проверяешь...погорели многие...

Так какие у нас правила? А социальные сети это из разряда бонусов...к фиксированной части...они приветствуются...а вот вместо...
Владислав  (cybervlad)
#
Цитата
вы не побоялись это внедрить. А у нас все осторожничают.

И на то есть веские причины.
Данная возможность - просто рай для мошенников, которые до сих пор использовали одну нехитрую схему кидалова только в оффлайне smile:)
insibir  (insibir)
#
(Дмитрий Фирсов)Ну используют еще одну площадку для продвижения своего бренда. Но Банк-то хороший! У меня в нем расчетный и МИГ24 - не нарадуюсь. Тьфу-Тьфу.
Алексей  (alex22rus)
#
Вы уж давайте по регионам размножаться начинайте smile:D
Tesory  (Tesory)
#
мда.

иногда наверно лучше вообще без записи обойтись чем копировать "это"...
Aleksandr  (alex43)
#
Эх если бы Сергей Лапшин целыми днями не сидел в инете, блогах, не слушал музычку и не смотрел фильмы на своём Sony VGN-Z21ZRN, а чуток бы приложил усилий к натруждению серого вещества в рамках своих служебных обязанностей, то он бы возможно понял что при иземении реквизитов шаблоны должно менять именно юр. лица. Для Сергея Лапшина если он "не врубился" - пользователь опубликовавший новый шаблон можен заведомо указать неверные реквизиты в своих корыстных целях
kukmor.bestpersons.ru  (kukmor.bestpersons.ru)
#
Здравствуйте,
Мне стала очень интересна ситуация с возвратом комиссий через суд и то, что Роспотребнадзор "помогает" физическим лицам отсуживать у банков комиссии выплаченные им ранее за взятие кредитов. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов по этой теме.
1. Считаете ли Вы справедливой ситуацию, когда давно подписанные и выполненные договора признаются недействительными? Какие другие выходы из ситуации видите кроме судов?
2. Как вы относитесь к практике ведения черных списков банками, и правда ли что те кто судится с вашим банком попадают в эти списки?
3. Каково Ваше мнение по поводу поста http://teh-nomad.livejournal.com/860897.html?

Аксанов Нияз, Казань
http://kukmor.livejournal.com/
Сергей Собянин  (Бреммен)
#
Открыл физ. счет в Банк24.ру в Москве весной этого года. Получил деньги деньги за оказание услуг. Все договора предоставил в банк. Но счет банк заблокировал. Уже более 3-х месяцев не могу воспользоваться деньгами! В клиент банке для физ. лиц все хитро сделано - статус карты -активен (но карта не работает), банк сделал неактивными окна где указан плательщик, т.е. я. Соответственно никакие платежи сделать через клиент банк невозможно! Остаток пишет реальный, но когда делаешь платеж выскакивает остаток 0. СБ банк всячески скрывается. Заявление на закрытие счета от меня не принимают! Возврат денег отправителю не проводят, хотя приезжал вместе с ним и просил об этом! Хотел сдать карту в банк- тоже не принимают! Пользуются моими деньгами! Вводят новые правила для физ. лиц каждые два месяца, об этом не уведомляют и не спрашивают согласия клиентов банка. В связи со своими нововведениями могут заблокировать счет от 10 до 60 дней, а то вообще не отдать деньги, мороча голову 115 фз. Банк живет по своим выдуманным правилам, а не чтя Гражданский кодекс и закон о банках и банковской деятельности. В итоге вся моя семья не смогла полететь на отдых этим летом. Готовлю заявление в суд и ЦБ.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения