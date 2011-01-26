Эпохальное событие в развитии онлайнового банковского бизнеса в России прошло незамеченным.

У клиентов Банка24.ру появилось еще больше возможностей — теперь в Интернет-банке можно пользоваться не только шаблонами банка и собственными шаблонами для проведения платежей, но и шаблонами, которые создали другие клиенты.
«К примеру, ваше ТСЖ изменило реквизиты, и вы знаете, что множество ваших соседей оплачивает квартиру через Интернет-банк Банка24.ру, — объясняет Алексей Виноградов , начальник Отдела систем дистанционного обслуживания Банка24.ру, — если раньше, чтобы оплатить эти счета, вам нужно было создавать новый шаблон и вручную «забивать» все реквизиты, то теперь можно воспользоваться уже готовым шаблоном другого клиента, который уже успел заплатить за услуги ТСЖ и сэкономить массу времени. Вот что такое Интернет-банк 2.0».
«Напомним, что платежи через Интернет-банк Банка24.ру принимают большое количество сотовых операторов, операторов стационарной связи и кабельного телевидения, провайдеров, управляющих компаний, ТСЖ и сотен других компаний по всей России. В Интернет-банк интегрирован сервис Хэнди Банк, что, в сочетании с новыми возможностями по созданию собственных шаблонов клиентами Банка, повышает вероятность найти готовый шаблон с реквизитами нужной вам фирмы практически до 100%», — заявляет Алексей Виноградов.
«Поделиться» своими шаблонами с другими пользователями Интернет-банка очень просто — для этого в папке «Мои шаблоны» нужно выбрать действие «Опубликовать». Сразу после этого ваш шаблон попадет в общие шаблоны клиентов. Также просто и воспользоваться чужим, уже готовым, шаблоном — достаточно найти нужную «платежку» в «Шаблонах клиентов».
Для тех кто "не врубился": В Интернетбанке Банка24.ру появилась социальная сеть для клиентов.
Комментарии 14
Реально или как?
А то большинство интернет-банков только сотовыми, телекомами и телевизионщиками ограничивается. Ну в Москве еще можно коммуналку оплатить, но не более!
То, что можно шаблоны копировать приятно, но не критично..
А то все здорово, а офиса даже в ближайших к Архангельску регионах нет и вся эта красота просто недоступна...
Или по крайней мере пошли бы по пути Олега Тинькова - давали кредитки и открывали счета через почту
Так какие у нас правила? А социальные сети это из разряда бонусов...к фиксированной части...они приветствуются...а вот вместо...
И на то есть веские причины.
Данная возможность - просто рай для мошенников, которые до сих пор использовали одну нехитрую схему кидалова только в оффлайне
иногда наверно лучше вообще без записи обойтись чем копировать "это"...
Мне стала очень интересна ситуация с возвратом комиссий через суд и то, что Роспотребнадзор "помогает" физическим лицам отсуживать у банков комиссии выплаченные им ранее за взятие кредитов. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов по этой теме.
1. Считаете ли Вы справедливой ситуацию, когда давно подписанные и выполненные договора признаются недействительными? Какие другие выходы из ситуации видите кроме судов?
2. Как вы относитесь к практике ведения черных списков банками, и правда ли что те кто судится с вашим банком попадают в эти списки?
3. Каково Ваше мнение по поводу поста http://teh-nomad.livejournal.com/860897.html?
Аксанов Нияз, Казань
http://kukmor.livejournal.com/